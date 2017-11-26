Чего же на самом деле Боится Мировое Правительство от России ...



Политическое Эссе на статью "СМИ США: Российская новая "ядерная торпеда" может создать гигантское цунами и смыть целые прибрежные города": http://sam-celitel.ru/news/smi_ssha_rossijskaja_novaja_jadernaja_torpeda_mozhet_sozdat_gigantskoe_cunami_i_smyt_celye_pribrezhnye_goroda/2015-11-18-9082

По басне Крылова "Волк и Кот": http://mamaschool.ru/basni/basnya-volk-i-kot

Последние строки из басни:

«Что вижу, кум! Ты всем в деревне (в мире) насолил, - Сказал тут Васька (Земной Альянс) Волку (Мировому Правительству). - Какую ж ты себе защиту здесь (в мире) сулил? Нет, в наших мужичках (президентах стран) не столько мало толку, чтоб на свою беду тебя спасли они. И правы, — сам себя вини: Что ты посеял (в мире) — то и жни».

Чего же Боится Мировое Правительство?..

Ответ прост: Расплаты за свои злодеяния в мире на протяжении последнего века, ибо давно Посеяла Америка Зло в мире, но Созрел мир для того, чтобы дать Отпор Злу - Мировому Правительству / Кабале, только Сейчас, где Россия занимает ведущее место в назревающей Последней Битве Рагнарёка на Земле.

Именно России в этом Спектакле отведена роль положительного героя, а у Кабалы / хазарской мафии роль главного злодея. Но распределение ролей произошло по делам и поступкам в мире России и США, за спиной которой стояло Мировое Правительство.

Обе эти державы соперничали друг с другом более полувека, начиная с прошлого столетия. Основная доля соперничества приходилась на количество ядерного оружия в арсенале обоих стран, которым они похвалялись при случае. Такова была стратегия "холодной войны" - у кого его больше, тот и сильнее. Глупо, но факт. Сейчас - с осени 2015 года, всё изменилось, ибо тот год расставил ставки приоритетов лидерства в мире. Победила Россия и её президент Путин.

Именно 2015 год показал миру, кто истинный лидер в нём - им оказалась Россия и её президент. Лишь на сравнении ведения дел в политике / экономике России и США, от которой Говорило Мировое Правительство, миру стало ясно, что прежнее лидерство Америки, в нём было лишь иллюзией, созданной Обществом Иллюминатов.

Важным фактором становления лидерства Америки в мире являлось его устрашение через американскую армию. Это легко можно было поддерживать через установленную основу, когда "у страха длинные ноги". А следовательно каждая страна мира сама рисовала свои Страхи, которые она получила бы от США, если начала бы жить по своему. То есть, в обход Тёмной Системы жизнеобеспечения людей всех стран мира, созданной Мировым Правительством - Силами Тьмы Земли. Где самых Смелых президентов стран мира, а это в основном были арабские страны Азии, Мировое Правительство наказывало войной в них. Разжигали гражданскую войну в таких странах оплаченные наёмники - террористические группы, которые вели бои с государственной армией при поддержке американской армии, ибо уже нельзя было отказаться от её помощи.

Так было раньше, но нет Сейчас в Дни Перемен и Изменений в мире, которые начались в нём с 2012 года. И хотя Мировое Правительство до сих пор действует по многолетней привычке оплачивая террористические акции в некоторых странах нашего мира, но Сейчас это становится менее эффективно, чем это было раньше.

В прошлом веке США, за Спиной которой Стояло Мировое Правительство всегда Наказывало президентов стран бунтарей войной, ибо они посмели сказать "нет" Вашингтону в каком-либо политическом / экономическом вопросе, а по сути, эти страны оспорили лидерские позиции Америки в мире. А доказывать своё лидерство в мире США может только через угрозы и устрашение, ибо по другому Мировое Правительство это делать не может. Ведь всё лидерство США в мире было лишь фейком - "мыльным пузырём", который лопнул за 2015 год, когда в мире началось Противостояние Сил Света - России и Китая с Силами Тьмы - с США в политике и экономике, а также и за экологию нашей планеты. Где открытое Противостояние, начавшееся в 2015 году плавно перетекает в Последнюю Битву Рагнарёка на Земле.

Оправданы ли Страхи Мирового Правительства, которые начали сбываться в 2015 году....

Неожиданно Китай оказался на лидирующих позициях в экономике мира, а в мировой политике лидерство России стало неоспоримым фактом. Тут и выявилось, что все политические убеждения США липовые, и поддерживать их странам мира оказалось не выгодно политически и экономически.

Взять хотя бы антиРоссийские санкции по Украине, от которой США в итоге и отказалась на осень 2015 года, потому что Россия убедительно доказала миру, что война в ней беспочвенна. С этим согласились все страны, а не только Нормандская Четвёрка: Германии, Франции, России и Украины.

Также выяснилось, что экономические тезисы Америки не имеют под собой реального подтверждения, потому что вся их экономика разрушена, а сама страна банкрот. Ибо по существу, основой экономики США была процентная ставка с кредитов от должников стран, ведь Америке должны практически все страны мира. Помимо этого помогает экономике США держаться на плаву лидирующее место американского доллара в мировой валюте, под которым практически не было основы, а лишь договорённость с Саудовской Аравией вести торговлю нефтью долларом США, которую принял мир из-за Страха быть "Съеденным Америкой" - считай: из-за страха войны на своей территории.

По этой же причине страны Европы, входящие в состав Шенгенской Зоны, финансово поддерживали экономику США вливая в неё свои средства. Но так было до 2015 года, но не будет впредь, потому что они очнулись от иллюзорного страха перед Америкой, за Спиной у которой Стояло Мировое Правительство, благодаря решительным действиям президента России - Путина, в мире на политическом уровне и в открытом Противостоянии с США, которое переросло в Последнюю Битву Рагнарёка на Земле.

Позиции Путина на политической арене за 2015 год резко подскочили вверх, где многие страны были согласны даже на то, чтобы он стал их президентом. Ибо любые переговоры он так мастерски проводил, что в итоге получал всё, что ему было нужно от них. Ведь его речь была облечена связующими факторами, поэтому была грамотна и лаконична. А главное, слова Путина не расходятся с его делами в мире, что приветствуется всеми политиками разных стран и их президентами.

В частности, это касается военных действий в Азии - в Сирии по осени 2015 года, где Россия ярко и мощно показала всему миру свою силу: своё новое уникальное оружие и другие средства вооружения российской армии в обороне / защите / в нападении. Также она продемонстрировала подготовку своей армии в том, чтобы достойно дать отпор всем, кто имеет Намерения сражаться против России и союзных с ней стран нашего мира.

В чём же уникальность российского оружия...

Оно безупречно по всем параметрам в соизмеримости с новейшими мировыми и инопланетными технологиями, которые были получены Россией от Галактической Федерации Света - из самого Сильного Светлого Мира нашей Вселенной, Звёздной Системы Сириуса. А с ними - с Нордиками / Скандинавами Сириуса, Путин заключил Соглашение летом 2012 года. Хотя в 2014 году Путин имел Договорённость ещё и Плеядеанцами. Благодаря этим Соглашениям инопланетные контакты России перешли на государственный уровень, которые не имеет ни одна страна нашего мира.

Имея уникальное оружие созданное по инопланетным технологиям Путин в декабре 2014 года внёс коррективы в Военную Доктрину России о не ядерном сдерживании врага в случае его нападения. То есть, уникальность российского оружия в том, что оно более эффективно, чем ядерное. Оно быстрее, неуязвимее и более точно бьёт по цели, а значит и менее разрушительное. А главное, оно не зависит от расстояния до цели, которую следует поразить.

Это и есть истинный Страх Мирового Правительства, ибо Оружие России может Достать Соединённые Штаты Америки и с другого материка. Это означает, что в Последней Битве Рагнарёка на Земле у США нет шансов остаться в стороне от военных действий за пределами своей страны, потому что у Америки остался не прикрытым тыл. Ведь её армия менее подготовлена в обороне и в нападении, чем Армия России, равной которой нет в мире, а это она уже продемонстрировала всему миру.

Разумеется, что в арсенале России есть весьма разнообразное вооружение и военная техника, а некоторые из них весьма уникальны своими мерами защиты. К примеру, подводную лодку "Варшавянка" не может обнаружить ни один радар мира, поэтому она останется не замеченной, проплыви она рядом с побережьем США. А именно этого, как раз и боится Вашингтон, потому что их страна окружена с двух сторон океанами - Атлантическим с восточного побережья и Тихим с западного. В следствии чего, военные генералы американской армии трезво оценивают подобную ситуацию, где они реально указывают на то, что у США нет шансов дать отпор и защитить свою страну от атаки этой подводной лодки и её торпед, которые легко могут нанести значительный урон по всей прибрежной зоне их страны.

Правда, не факт, что Россия вообще будет использовать подобные торпеды против мирного населения США, которое не повинно в Делах Мирового Правительства прячущегося за Спиной у американского правительства. Скрытая ложь и цензура подаваемой населению Америки информации о том, что происходит в мире, так велика, что даже политики не понимают, почему весь мир считает США "великой силой зла в мире"...

Какова Тьма американского народа...

Всё население США реально считает свою страну лучшей в мире, очень развитой в прогрессе и эволюции, потому что так говорят американские СМИ. Американцы уверены в том, что их страна пособник мира в мире, где их армию вынуждают воевать защищая другие страны мира от террористических групп, которые выступили против правительства какой-либо страны. У людей Америки и в мыслях нет, что именно США оплачивает все существующие террористические группировки, включая и ту, что находится в Сирии, против которой выступила Россия и союзные с ней страны осенью 2015 года.

То есть, американскому народу не известно истинное положение дел в мире. Хотя в США есть видные люди / политики, кто открыто говорит о миротворческих делах России в мире, где их собственная страна и действия Мирового Правительства за Спиной у США высвечивается в невыгодном свете, но иначе они поступить не могут, потому что Правда вырывается из них наружу. Так что, Америке и её народу есть чего Бояться - не только России, но и всего мира, ибо он Созрел сказать "нет" не США и её лидерству в мире, а Мировому Правительству действующего от Америки.

Сейчас уже можно сказать, что к Последней Битве Рагнарёка на Земле США и её население уже готовы, как и весь наш мир. Сейчас уже ни у кого не возникает сомнений в том, что вскоре все военные действия перейдут на территорию Америки. Дело времени, когда именно это случиться, а что так оно и будет, знает уже весь мир.

Майтрея Рагнарёк, 2015 год.

