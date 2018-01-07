Эссе: Кого призывают Россия и Мировое Правительство к себе на службу в Последнюю Битву...



Политическое Эссе на тему двух статей:

"Запасников привлекут к внезапной проверке вооружённых сил России": http://sam-celitel.ru/news/zapasnikov_privlekut_k_vnezapnoj_proverke_vooruzhennykh_sil_rossii/2016-06-15-13874

"В России собираются вернуть 15 000 учёных из-за рубежа": http://sam-celitel.ru/news/v_rossii_sobirajutsja_vernut_15_000_uchjonykh_iz_za_rubezha/2016-06-11-13823

Последние строки басни Крылова "Лещи": http://mamaschool.ru/basni/basnya-leshhi

"... Какого ждать от щук (новобранцев в Армию России) добра:

Ведь не останется от Лещей (террористов) здесь (в мире) ни пера.»

«Не трать своих речей, — Боярин (российский президент) отвечал с улыбкою, — все знаю;

Да только ведать я желаю, С чего ты взял, что я охотник до Лещей (террористов)?»"

Добавлю от себя - Майтрея Рагнарёк: "Путин Охотник до Акул (Мирового Правительства / Иллюминатов)"

Почему российский президент решил стать Охотником до Акул...

Обстановка в нашем мире в последнее время - с 2015 года очень Весёлая, потому что на планете начались реальные Перемены, часть из которых не смогли предусмотреть Мировое Правительство / Иллюминаты, хотя знали о том, что грядёт в будущем после 2012 года. Весь мир знал, что наступит Время, и Россия поднимет Голову и свою былую Мощь. Время Пришло. Но, как всегда неожиданно для всех.

Всё началось с Саммита G20 в Австралии в ноябре 2014 года, когда Путин (российский президент) и Обама (американский президент) начали набирать Сторонников среди стран нашего мира. Инициатива принадлежала Президенту России. А с 2015 года уже началась подготовка мира к Переменам на экономическом и политическом уровне.

За 2015 год Путин бесспорно стал политическим лидером мира задвинув США в тёмный угол. А создание и открытие совместного с Китаем и Индией Азиатского Банка Инвестиций - AIIB, заметно пошатнул рейтинг Международного Валютного Фонда созданного в былое время Мировым Правительством. Выход китайского юаня по осени 2015 года на уровень международной валюты подтолкнул американский доллар к началу его крушения весной 2016 года.

Многие страны мира только за 2015 год по Новому Взглянули на Россию и её Возможности в политике, экономике и в военном деле.

Перемены в мире начались в 2015 году не только на политическом и экономическом уровне, но и в борьбе с мировым терроризмом, который оплачивался Мировым Правительством, где в октябре 2015 года Россия реально показала всему миру мощь своего вооружения и силу своей армии. В сравнении с нею американская армия проигрывала по всем статьям из-за отсутствия должного финансирования со стороны своего правительства. Ибо у Вашингтона не было лишних денег для военных нужд из-за экономического краха в стране, а Мировое Правительство терпело убытки на всех экономических уровнях.

Осенью 2015 года весь наш мир внезапно Прозрел увидев весь фейк мощи Армии США. После чего страны нашего мира осознанно подошли к выбору того, на чьей стороне им быть. Мир начал разделяться на тех, кто за Россию и Китай, а также на тех, кто за "США" и Великобританию / Мировое Правительство. Даже Америка разделилась на две фракции, где Обама и его правительство встали на сторону России против Мирового Правительства / Великобритании и их Тёмных Дел в мире.

Это стало очевидным во время проведения Шанхайской Встречи в феврале 2016 года в Пекине / Китай, на которой присутствовал человек от американского правительства. А ведь темой Шанхайского Соглашения был обвал американского доллара начавшейся с весны 2016 года.

Причина проста: с 2015 года Мировое Правительство усиленно ведёт подготовку к войне с Россией и Китаем финансируя новейшие военные разработки. Именно это и желают пресечь Россия и Китай, подталкивая американский доллар к его крушению.

Помимо этого Мировое Правительство с осени 2015 года начало вербовку в свою армию лучших бойцов из американской армии, потому что, как показали Дела в Сирии по осени 2015 года, правительственная армия США подчиняется приказам своего президента, ибо она присягнула в верности своей стране - США, поэтому соблюдает интересы своего правительства. Это пришлось не по нраву Мировому Правительства, ибо у него под рукой не стало "пушечного мяса".

Из-за разделения Интересов Америки, на территории Сирии, начиная с осени 2015 года, столкнулись в боях против друг друга две американские стороны. Одна подчиняется Пентагону и правительству США, поддерживая правительственные войска Сирии, а другая - ЦРУ и Мировому Правительству (Буш Старший всегда контролировал ЦРУ, где назначались его люди), которое финансирует террористическую группировку ИГИЛ для разжигания междоусобиц в стране, а это всегда делал Рокфеллер, который контролировал все мафиозные и террористические группировки мира.

Мировому Правительству нравилось подводить к конфликту страны не только в военном деле, но и на политическом / экономическом уровне. Чтобы потом вмешаться в него и получить выгоду на разорении страны предлагая ей мнимые услуги покровительства через баснословные кредиты, чтобы та надела ярмо долга перед Америкой / Мировым Правительством. Так Повезло Украине в 2014 году, где страна на экономическом уровне уже практически развалилась к 2016 году.

На фоне борьбы с мировой террористической группировкой ИГИЛ в Сирии с осени 2015 года, Россия показывает всему миру мощь своей армии. Где начиная с октября 2015 года российская армия начала демонстрировать всему миру: уникальность своего оружия, вооружения своей армии и военную подготовку её солдат. Весь наш мир осенью 2015 года аплодировал Стоя реальной мощи Армии России и её президенту.

Путину осталось сделать одно главное дело: показать всему миру свой новый Космический Флот России, который вошёл в состав российской армии с августа 2015 года. Ибо тут надо учитывать один важный нюанс, который однозначно явит себя рано или поздно: если космический флот есть у России, то он также есть и у Армии не США, но у Мирового Правительства, о чём Информация умалчивается с середины прошлого века.

Дело времени, когда обеим сторонам нельзя уже будет больше скрывать свои столкновения в небе нашей планеты и списывать всё это на инопланетные НЛО.

Зачем российскому президенту Новобранцы из солдат запаса и учёных в российской армии, если она и так лучшая в мире...

Любые военные разработки могут быть разными в каждой стране нашего мира, но все они создавались на основе мирового технологического прогресса в науке и технике нашего времени. То есть, любой мировой технологичный прогресс идёт в совокупности с эволюционным развитием нашего мира. Даже если:

+ за разработками России стоят: с 2012 года инопланетные технологии с Сириуса галактики Ориона, или с 2014 года от Плеядианцев;

+ за разработками Китая стоят технологии Внутреннего Мира Земли - древних рас нашей планеты;

+ за разработками США стоят инопланетные технологии Серых с Тёмного Мира Ориона галактики Орион.

Ибо всё вооружение армий мира создавалось из материалов, которые существуют на нашей планете и в её природе.

Все бойцовские навыки армий всех стран мира основаны на старых техниках рукопашного боя с применением техники ведения боя на земле, на воде / под водой, в воздухе и в космосе. Последние роботизированные разработки легко могут усилить бойцовские навыки солдат армий всего мира. Например, сделать это можно за счёт: вживления имплантатов, дабы солдаты быстрее реагировали на различные ситуации во время ведения боя, а также экзоСкелетов, которые реагируют на мысленные импульсы бойца быстрее, чем срабатывает его реакция.

Закупка таких военных новинок армиями мира зависит от военного бюджета стран. У России, Китая, Мирового Правительства и Великобритании такие денежные средства имеются, как и все военные новинки нашего времени. При таком равенстве сил их армий Последняя Битва может затянуться надолго, что не входит в Планы ни одной из сторон. Они это понимают, и поэтому предпринимают определённые действия...

Сейчас в армии стран мира призываются Лучшие из лучших бойцов запаса, которые уникальны в военном деле по своей природе и опыту военной службы. Также в армию призываются учёные, которые готовы служить своей отчизне, и имеют то самое гениальное изобретение, которое поможет своей стране выйти победителем в Последней Битве Рагнарёка. Именно такие Новобранцы являющиеся Лучшими из лучших в своей среде, смогут сделать Последнюю Битву на Земле весьма Интересной для всех Сторон: России / Китая и Мирового Правительства / хазарской мафии. Но опять же, ...

Даже при таком раскладе, когда в армии стран призовутся лучшие воины запаса и гениальные учёные имеющие изобретения, которые могут быть использованы в надвигающейся войне, победителей в ней всё равно не будет. Ибо все страны имеют лучших бойцов запаса, а также умных учёных, которые готовы положить свой гениальный ум на Службу своей стране. Поэтому в такой ситуации следует всегда помнить о том, что на каждого гения найдётся такой же гений, а на каждого лучшего бойца всегда найдётся достойный соперник.

Бесспорно все они заслужат Уважение своей страны и останутся в Памяти своего народа. Но этого будет не достаточно для того, чтобы их страна победила в Последней Битве Рагнарёка на Земле. И вот тогда на сцену выходят уникальные люди мира, которые принадлежат разным странам.

В чём уникальность Уникумов мира, чтобы благодаря им можно было прийти к победе в Последней Битве Рагнарёка...

В каждом времени были / есть / будут свои уникальные люди. Одни из них известны, другие нет, но всех их объединяет одно - Уникальность их Ума. Такими людьми например, были: Коперник, Эйнштейн, Леонардо да Винчи, Тесла и многие другие Уникумы своего Времени, которые остались в Памяти мира своими Творениями, ибо их Ум превзошёл гениальность развития мира своего времени. То есть, все эти уникальные люди живущие в своём времени, но по существу принадлежали времени будущего, потому что для истинного понимания и использования их Творений в своей жизни существующий мир должен был эволюционировать в своём развитии на Шаг вперёд.

С 2012 года в нашем Мире начались Перемены, которые кардинально меняют не только наш мир на политическом и экономическом уровне, но и изменяют менталитет людей, их отношение к существующему порядку своей жизни и работе в нашем мире. Где прав уже не тот, у кого денег больше, а тот, у кого Ума больше. А как следствие, очень многие умные люди начали не только высказывать своё мнение и претворять свои Идеи в жизнь, но и Заявлять о себе предоставляя миру доказательства гениальности своего Творения, которые вполне могут быть далеки от военного дела. Но...

Уникальные Люди уникальны во всём, чего они касаются, поэтому их так же Призовут на Службу, как Новобранцев, чтобы Проверить гениальность их Ума и его пригодность на военной службе.

Другой вопрос: кто первый - Россия или Мировое Правительство / Кабала, привлечёт на свою сторону Уникальных Людей нашего мира. Ибо, хоть Уникумы и принадлежат своей стране, но они также принадлежат миру и нашему времени, поэтому победит в Последней Битве Рагнарёка та Сторона - Россия или Мировое Правительство, у которой в Армии будет больше Уникумов способных Думать временем будущего. И тогда война закончится, даже и не начавшись, потому что Уникумы не дадут ей и шанса для развития.

Не удивлюсь, если Мировое Правительство с 2015 года рыщет по всему миру в поисках уникальных людей нашего мира и собирает их под свой контроль. Уверена, что и российский президент делает тоже самое разыскивая по всему миру Уникумов.

Поэтому президент России и принял решение вернуть домой - в свою страну всех российских учёных иммигрировавший в своё время в разные страны нашего мира. А вдруг среди них найдутся уникальные люди, которые приведут Россию к её победе, почти не вставая с кресла. Или хотя бы парочка тысяч гениальных учёных Умов, изобретения которых могут пригодиться на службе родине и оказаться ключевыми в Последней Битве Рагнарёка на Земле. Ибо Время её Начала неукоснительно приближается к своему кульминационному моменту - к началу Последней Битвы Рагнарёка на Земле между Силами Света - Россия, и Силами Тьмы - Мировое Правительство / хазарская мафия.

Майтрея Рагнарёк, 2016 год

