Пандемия» – это начало операции перехода к «дивному новому мир

В последние месяцы уходящего года всё чаще возникает предположение, что состояние общества, именуемое по-английски lockdown (закрытие предприятий, изоляция людей, стран), не кончится никогда

ВОЗ и власти некоторых государств предложили людям "в целях их собственной безопасности" пересидеть в "камере временного заключения". Однако заключение может оказаться постоянным, - полагает профессор. - Подозрения на этот счёт усилил господин по имени Клаус Шваб, основатель и бессменный руководитель Всемирного экономического форума (ВЭФ), проводимого ежегодно (обычно в январе) в швейцарском городе Давосе. В предстоящем январе, однако, очную встречу в Давосе проводить не будут, её перенесли в Сингапур на 13-16 мая 2021 года. В следующем году Клаус Шваб будет принимать поздравления по случаю 50-летия Всемирного экономического форума (первоначальное название – Европейский форум менеджмента)».

«Шваб – экономист, профессор Женевского университета. По совместительству – почётный профессор многих университетов, член попечительских советов и советов директоров многих компаний. Неоднократно участвовал в заседаниях Бильдербергского клуба, входил в его руководящий комитет

На майской (2020) онлайн-конференции ВЭФ Клаус Шваб вместе с принцем Чарльзом, сыном королевы Елизаветы II, вбросил в обращение термин The Great Reset (великая перезагрузка, великая перестройка), - напомнил он. - Смысл вброса: мир капитализма переживает серьёзнейший кризис, капитализм надо переделать (принц Чарльз говорит об "ответственном капитализме"). Пандемия коронавируса с его lockdown даёт для переделки уникальный шанс, но быстро её не проведешь, а потому lockdown следует продлить».

По его словам, «в первых числах июня 2020 года на сайте ВЭФ появилась страница под названием The Great Reset. Тему подхватили, зазвучал хор. Участниками хора стали Джо Байден, Борис Джонсон, Джастин Трюдо. После распространения речи Трюдо канадский депутат от консерваторов Пьер Пуальевр подал в ноябре петицию с просьбой "остановить великую перезагрузку"; петиция собрала 80 тысяч подписей менее чем за 72 часа. Оппоненты "великой перестройки" обозначились в США, Великобритании, континентальной Европе. В дискуссии на стороне Клауса Шваба, принца Чарльза, Джастина Трюдо, Джо Байдена, Бориса Джонсона и прочих участвуют IT-гиганты Силиконовой долины – Amazon, Apple, Google, Facebook, Microsoft, многократно усиливающие звучание хора. В ноябре The New York Times сгоряча назвала оппонентов The Great Reset сторонниками "теорией заговора" и сглупила: заговорщиками скорее являются сторонники The Great Reset, хотя они действуют открыто

Великая перестройка" – это и есть открытый заговор. Клаусу Швабу 83-й год, но активности ему не занимать. В июле 2020 года увидела свет книга Covid-19: The Great Reset, написанная в соавторстве с Тьерри Малльре (Thierry Malleret), которого представляют как футуролога с левым уклоном. До конца 2020 года книга должна быть издана на немецком, французском, испанском, японском, китайском и корейском языках. Основные идеи книги о "великой перестройке" уже расходятся».

Во-первых - пандемия COVID-19 – это "уникальное окно возможностей". Через это окно и нужно ввести человечество в будущее. Никакого возврата к прошлому! "Многие спрашивают: когда мы вернёмся к нормальной жизни? Ответ короток: никогда. Наша история разделится на две части: до коронавируса и после". Во-вторых, "светлое будущее" – это мир, где будут стёрты различия между богатыми и бедными странами, а со временем уничтожены государственные границы. Возникнет единое планетарное государство с единым правительством: "Вопрос о Мировом правительстве – в центре всех вопросов"».

Далее Шваб пишет: «С введением локдауна усиливается наша привязанность к близким, мы больше ценим тех, кого любим – членов семьи и друзей. Но обратная сторона здесь в том, что это вызывает рост патриотических и национальных чувств вместе с тёмными религиозными воззрениями и этническими предпочтениями. И это токсичное смешение выявляет в нас худшее…»

Шваб даёт понять, что «тёмным религиозным воззрениям и этническим предпочтениям» будет объявлена война.

«В-третьих , экономика "дивного нового мира" должна централизованно управляться гигантскими монополиями. Частная собственность будет отмирать, её место займёт "экономика пользования", "экономика участия" (при этом понятия "социализм" Шваб и прочие тщательно избегают). Наличных денег не будет, будут повсеместно введены цифровые валюты».

"В-четвёртых, будут введены лимиты на потребление воды, электричества, некоторых "экологически опасных" видов продуктов (например, мяса) или промышленных изделий (например, автомобилей). А наиболее радикальным средством снижения нагрузки на окружающую природную среду станет снижение демографического роста или даже сокращение численности населения: "Чем больше демографический рост… тем выше риск новых пандемий"».

«В-пятых, будет завершена роботизация во всех сферах экономики и общественной жизни. О резком сокращении рабочих мест в книге "Великая перестройка" говорится многократно: "До 2035 года может быть автоматизировано до 86% рабочих мест в ресторанах, 75% рабочих мест в торговле и 59% в отраслях развлечения". "До 75% ресторанов могут разориться из-за локдаунов и последующих мер социального дистанцирования". "Ни одна отрасль промышленности, ни одно предприятие не останется незатронутыми". Предполагается введение безусловного базового дохода (ББД) для людей, которых заменят роботами, но только при условии подтверждения человеком того, что он вакцинирован»

«В-шестых, продолжится цифровизация всех сфер экономики и общества. Будет создана эффективная система контроля за поведением и перемещением людей, в том числе с помощью технологий распознавания лиц. Цитата: "Чтобы положить конец пандемии, необходимо создать всемирную сеть цифрового контроля"».

«В-седьмых, новая модель здравоохранения будет предусматривать регулярное тестирование, обязательную вакцинацию, выдачу санитарного паспорта, установление ограничений и наказаний для лиц, уклоняющихся от выполнения правил медицинской дисциплины».

«В-восьмых, в духе трансгуманизма будет "усовершенствован" человек».

«Итак, цели открытого заговора провозглашены. Хозяева денег намерены конвертировать свои капиталы в абсолютное мировое господство . При той поддержке, которую «великая перестройка» получает из лагеря глобализма, можно не сомневаться, что пресловутая «пандемия» – это начало операции перехода к «дивному новому миру». Найдутся ли силы, способные противостоять перестройщикам-глобалистам?»