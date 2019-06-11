Политические цели глобальной стратегии англо-французсской и англо-американской коалиций. 1

Переговоры и решение, принятое на этой конференции, обнародованное в виде «Атлантической хартии», ясно показывают политические цели англо-американской коалиции во Второй мировой войне.

Встреча Рузвельта и Черчилля была назначена на 10 августа 1941 г. у берегов Ньюфаундленда в бухте Ардженшия. Предварительно, для выяснения перспектив войны на советско-германском фронте выехал в СССР личный представитель Рузвельта — Г. Гопкинс.

Он считал, что в Первую мировую войну Америка не реализовала свои возможности в послевоенном мире из-за отсутствия предварительного согласования интересов с союзниками.

Угрожающее развитие событий побудило Рузвельта ещё до вступления в войну США оформить военно-политический союз с Великобританией, определив цели совместной борьбы и послевоенное устройство мира.

Вместе с тем, было ясно, что с поражением СССР резко возрастала угроза фашистского мирового господства. Объявив о поддержке СССР, руководители США и Великобритании, однако, не принимали решительных шагов по оказанию ему реальной помощи, опасаясь как бы «предоставленные военные материалы не попали в руки противника».

Первым вопросом обсуждения было отношение к Советскому Союзу. Доклад Гопкинса убедил участников конференции в способности и твёрдом намерении советского руководства вести упорную борьбу с гитлеровскими захватчиками.

По этому вопросу принято единодушное решение об экономической помощи СССР. Советскому руководству направлено послание с предложением созвать в Москве совещание трёх великих держав для выработки программы наиболее целесообразного использования имеющихся ресурсов. Характерно, что дата совещания была назначена на 1 октября, «когда обстановка на советско-германском фронте будет достаточно определённой».

Вторым и главным вопросом обсуждения для обеих сторон была проблема послевоенного устройства мира — конечных целей войны, где выявились острые разногласия. Американские предложения для совместной декларации содержали пункты «свободы морей» и обеспечение «всем народам доступ на равных основаниях к рынкам сбыта и источникам сырья, которые необходимы им для их экономического процветания». Эта формулировка давала возможность американскому капиталу установить господство над экономическими ресурсами всех стран, в том числе и Британской империи.

Черчилль резко возразил, заявив, что он «стал премьер-министром вовсе не для того, чтобы председательствовать при ликвидации Британской империи»(30). Но американская делегация была непреклонна, и Черчилль в конце концов сдался, сказав: «…мы знаем, что без Америки нашей империи не устоять»(31).

Атлантическая хартия опубликована 14 августа. Она объявила, что «после окончательного уничтожения нацистской тирании… люди всех стран смогут прожить свою жизнь свободными от страха и нужды». В этом документе много общих фраз, но не было сказано, как уничтожить нацистскую тиранию. Советское правительство 24 сентября на союзнической конференции в Лондоне выступило со своей декларацией. В ней заявлено о согласии с основными принципами Атлантической хартии и одновременно выдвинута своя конкретная программа антифашистской коалиции. В ней указывалось, что главная задача состоит в том, чтобы добиться скорейшего разгрома агрессоров и определить наиболее эффективные способы и методы осуществления этой цели.

25 августа 1941 г. Объединённый совет армии и флота США представил Рузвельту доклад, в котором было указано, что целью военной стратегии является: «…создание в конечном счёте, в Европе и Азии равновесия сил, которое лучше всего обеспечит политическую устойчивость в этих районах и безопасность США в будущем и, насколько это будет осуществимо, установление режимов, благоприятствующих экономической и индивидуальной свободе»(32). В этой формулировке предусматривается главная политическая цель войны — обеспечение господства Америки в ослабленном войной мире.

На основании расчётов штабов армии и флота была составлена экономическая «Программа победы», которая определяла создание вооружённых сил для решительных действий против Германии (армия — 215 дивизий, 8,8 млн. человек) до 1 июля 1943 г. Примечательно, что она не учитывала ни крупных действий сухопутных войск против Японии, ни активных наступательных действий России(33). В предложениях штабов предусматривалось максимально длительное уклонение США от фактического вступления в войну, а развитие военного производства исходило не из возможностей экономики, а только из стратегических потребностей.

Неожиданный для Запада разгром вермахта под Москвой («Чудо под Москвой») изменил стратегический характер Второй мировой войны. Агрессия Японии на Тихом океане и вступление США во Вторую мировую войну определили складывание антифашистской коалиции в составе СССР, Великобритании и США для ведения совместной вооружённой борьбы с гитлеровской Германией и её европейскими союзниками.

В период с 22 декабря 1941 г. по 14 января 1942 г. в Вашингтоне проходила первая Вашингтонская конференция глав правительств и начальников штабов США и Великобритании. На ней были созданы союзные органы управления ведения войны англо-американской коалицией и разработан в общих чертах глобальный план коалиционной войны с учётом военных действий на советско-германском фронте. В ходе конференции Рузвельт подготовил текст декларации, предусматривающей образование союза государств, борющихся с фашистским блоком — Объединённые Нации. Декларация Объединённых Наций подписана 1 января 1942 г. ведущими странами — США, Великобританией, СССР и Китаем. Затем её подписали руководители ещё 22 стран.

План коалиционной войны («WW–1»), разработанный на этой конференции Объединённым англо-американским штабом, исходил из предложенной Черчиллем концепции. Первый пункт его памятной записки гласил: «Главными факторами в ходе войны в настоящее время являются поражения и потери Гитлера в России… Ни Великобритания, ни Соединённые Штаты не должны принимать никакого участия в этих событиях, за исключением того, что мы обязаны с пунктуальной точностью обеспечить все поставки снабжения, которые мы обещали. Только так мы сможем сохранить своё влияние на Сталина и только так мы сможем вплести усилия русских в общую ткань войны»(34).

В этом плане представлено конкретное выражение политики англо-американской коалиции в развернувшейся глобальной вооружённой борьбе. Главная стратегическая задача — «создание и сжатие кольца вокруг Германии». Это кольцо проходит по линии Архангельск, Чёрное море, Анатолия, северное побережье Средиземного моря и западное побережье Европы. «Главная цель союзников состоит в том, чтобы усилить давление на это кольцо и закрыть в нём бреши путём удержания советско-германского фронта, вооружения и поддержки Турции, увеличения наших сил на среднем Востоке, а также путём овладения всем северным побережьем Африки».

Развёртывание наступательных действий на континенте предусматривалось возможным в 1943 г., когда «…могут возникнуть благоприятные условия для вторжения на континент через Средиземное море, из Турции на Балканы или путём высадки на побережье Западной Европы. Эти операции явятся прелюдией к решающему штурму собственно Германии»(35).

Анализ этого плана показывает его связь с первым глобальным планом англо-французской коалиции. Планируется длительная война на истощение противника с участием «протяжённого и устойчивого фронта на востоке» (теперь уже СССР) и расширением состава участвующих в коалиции стран. Совпадение линии советско-германского фронта, указанной Черчиллем, с границами продвижения немецких войск по плану «Барбаросса» наводит на размышления — случайно ли оно и нет ли ответа на этот вопрос в «деле Гесса»?

В ходе длительной борьбы перед «решающим штурмом собственно Германии» англо-американская коалиция согласно этому плану накапливает силы, овладевает важнейшими мировыми стратегическими позициями и приходит к завершающему периоду войны с наиболее мощной армией, чтобы продиктовать свои условия мира и побеждённым и ослабленным союзникам.

Такой план ведения войны исходил из главной политической цели англо-американской коалиции, в первую очередь США, — достижение мирового господства. Она увязывалась с общей для всех стран Объединённых Наций целью — разгром фашизма, но длительным, кровавым и изнурительным путём как для СССР и других участников войны, так и для трудового населения своих стран. Для США, ведущих войну из-за океана, длительная война способствовала и экономическому росту, и получению громадных прибылей для монополистического капитала. Это отметили и германские стратеги: «…Если уж Америка вложила в войну крупные средства, она не захочет закончить её до тех пор, пока не сделает на ней сносного бизнеса»(36).

Советское руководство настойчиво добивалось заключения полномасштабных договоров о совместной борьбе с фашистской Германией, её союзниками в Европе и послевоенном сотрудничестве с Великобританией и США. Одним из принципиальных политических и военных вопросов при их заключении весной 1942 г. стало соглашение об открытии второго фронта в Европе в 1942 г., что могло ускорить разгром Германии совместными усилиями. Это было также требованием прогрессивной общественности в США и Англии.

История второго фронта достаточно освещена в советской историографии, но её, как правило, искажают западные историки, стараясь оправдать невыполнение англо-американскими союзниками своих обязательств по политическим мотивам военно-стратегическими факторами. С позиций современной военно-исторической науки важно отметить, что Рузвельт и Черчилль при принятии решений имели широкую возможность знать планы своих противников по данным расшифровки дипломатической и военной шифропереписки.

Весной 1942 г. они дали обещание советскому руководству открыть второй фронт в Европе, как отмечают американские историки, с «целью лишь обнадёжить советское правительство»(37) накануне «решающей военной кампании лета 1942 на советско-германском фронте». Фактически же США и Великобритания выполняли план «создания кольца вокруг Германии» (WW–1) путём высадки в Северной Африке (операция «Торч»). Имеющиеся у них данные о планах летнего наступления фашистских войск на южном фланге советско-германского фронта они не сообщили советскому руководству.

Прорыв немецких войск на Кавказ и к Волге летом 1942 г., опасения, что гитлеровский глобальный план летнего наступления может реализоваться, вызвали поездку Черчилля в Москву в августе на переговоры со Сталиным. Убедившись, что Кавказ не будет сдан, Черчилль укрепился в решении о высадке в Северной Африке осенью 1942 и дал Сталину «твёрдое обещание» открыть второй фронт в 1943 г. Смысл же политики союзного руководства по отношению к СССР в этот трагический период выразил начальник штаба армии США генерал Д. Маршалл, когда узнал о принятом Рузвельтом и Черчиллем решении осуществить высадку войск в 1942 г. не во Франции, а в Северной Африке: «советские победы, а не поражения становятся решающей предпосылкой вторжения во Францию».

В начале ноября 1942 г. союзные войска высадились во французских колониальных владениях Северной Африки и начали завоевание всего североафриканского побережья, замыкая «кольцо вокруг Германии». На советско-германском фронте шли ожесточённые оборонительные бои у Сталинграда на берегу Волги, в предгорьях Кавказа и в Новороссийске. Всё шло в соответствии с глобальным стратегическим планом WW–1. Но 19 ноября 1942 г. произошло неожиданное — Красная Армия перешла в наступление и нанесла сокрушительное поражение вермахту под Сталинградом.

В январе 1943 г. в Касабланке проходит конференция глав правительств и военных руководителей США и Великобритании для выработки нового стратегического плана. Сталин, уклонившись от личного участия в ней, сообщил свою надежду,

что обещанный второй фронт будет открыт весной 1943 г. Начальник штаба армии США генерал Маршалл предложил обоснованный расчётами план высадки во Франции в 1943 г. для решающей победы над Германией в короткие сроки.

В итоге 10-дневного обсуждения различных вариантов, как пишет английский историк М. Говард: «В беседах с Черчиллем Рузвельт проявил большую заинтересованность идеей вторжения на Сицилию, после этого "средиземноморская стратегия" была принята окончательно»38. При этом было ясно, что высадка в Сицилии даёт возможность вывести Италию из войны, но делает невозможным высадку во Франции, т. е. открытие второго фронта в 1943 г. Проведение союзниками операции по дезинформации позволило ввести в заблуждение немцев о районе высадки на Средиземном море, но показало германскому командованию, что второго фронта в Европе в 1943 г. не будет.

Принятие средиземноморской стратегии вместо открытия второго фронта по существу стало продолжением плана WW–1 ведения затяжной войны, войны на истощение СССР. Отсутствие второго фронта летом 1943 г. предоставляло возможность Германии взять реванш за Сталинград и этим предотвратить решительное наступление Красной Армии. На конференции предусматривалось также вовлечь в войну Турцию, побудить её ввести свои войска на Балканы при отступлении немецких войск.

Посол СССР в Вашингтоне М.М. Литвинов, анализируя политику союзников в этот период, писал: «Не подлежит сомнению, что военные расчёты обоих государств строятся на стремлении к максимальному истощению и изнашиванию сил Советского Союза для уменьшения его роли при разрешении послевоенных проблем. Они будут выжидать развития военных действий на нашем фронте»(39).

Итоги зимне-весеннего наступления Красной Армии 1943 г. серьёзно обеспокоили руководство союзников. На переговорах в Вашингтоне 17 марта Гопкинс заявил: «…Если только мы не будем действовать быстро и наверняка, может произойти одно из двух: либо Германия станет коммунистической, либо там наступит полная анархия… Фактически то же самое может произойти в любом европейском государстве, а также в Италии…»(40).

11–27 мая в Вашингтоне состоялась новая союзническая конференция («Трайдент»). На ней было принято окончательное решение: для нанесения главного удара по Германии вторжение на континент будет проводиться через Ла-Манш во Францию к 1 мая 1944 г. После захвата Сицилии летом 1943 г. союзники продолжат военные действия на Апеннинах, чтобы вывести Италию из войны. Предложение Черчилля о вторжении в Европу через Балканы было отвергнуто.

4 июня Сталин получил послание Рузвельта, из которого следовало, что и в 1943 г. второй фронт открыт не будет. Сталин резко ответил, что Советское правительство не может присоединиться к такому решению, могущему иметь тяжёлые последствия. В переписке с Черчиллем Сталин подчеркнул, что речь идёт о сохранении миллионов жизней в оккупированных районах Западной Европы и России и о сокращении колоссальных жертв советских армий.

В современной антисоветской информационной кампании по вопросам о потерях в СССР в годы войны и «жестокости сталинизма» западная и прозападная российская историография и публицистика сознательно скрывают политику затягивания войны англо-американской коалицией вопреки требованиям Сталина о быстрейшем и решительном разгроме фашистской Германии.

Разгром фашистских войск в Курской битве, развернувшееся стратегическое наступление Красной Армии летом 1943 г. вызвали изменение политики и разработку новой стратегии союзников, для чего созывается очередная межсоюзническая конференция в Квебеке («Квадрант») 14–24 августа. Ей предшествовал специальный доклад комитета штабов США о роли СССР в войне и о позиции союзников по отношению к Советскому Союзу. В нём утверждалось, что Россия занимает доминирующее положение во Второй мировой войне, является решающим фактором в поражении стран фашистского блока и даже после открытия второго фронта он будет второстепенным по сравнению с русским фронтом. В отношении войны на Тихом океане разгром Японии совместно с Советским Союзом будет завершён с меньшими затратами и жертвами для США. В этом докладе делается вывод о возросшей роли союза США с СССР и необходимости поддерживать с ним дружеские отношения.

На конференции был обсуждён и утверждён новый план коалиционной войны на 1943–1944 гг. Теперь он предусматривал совместные стратегические действия с СССР в целях быстрейшего окончания войны (по замыслу — в 1944 г.). Главная операция — высадка войск в Северной Франции (предварительная дата — 1 мая 1944 г.). «После того как на территории Франции окажутся крупные силы союзных войск, будут предприняты операции, нацеленные в самое сердце Германии…»(41).

Рузвельт считал, что англо-американские войска должны вступить в Берлин раньше русских, чем утвердить США главным победителем во Второй мировой войне и обеспечить господствующее положение в Европе и мире. В плане предусматривалось проведение также и экстренной операции для занятия Берлина и других важнейших центров Германии в случае быстрого крушения советско-германского фронта или внутригерманских событий (операция «Рэнкин», план которой тщательно скрывался от советских руководителей).

На конференции рассматривались и альтернативные варианты. Управление стратегических служб (УСС — предшественник ЦРУ) представило проект «как обратить против Советского Союза мощь ещё сильной Германии»(42). На заседании Объединённого комитета начальников штабов генерал Маршалл поставил вопрос: «…в случае, если русские добьются подавляющего успеха, то не окажут ли немцы содействие нашему наступлению, для того, чтобы дать отпор русским»(43).

Конференция утвердила план действий по выводу Италии из войны. Рузвельт и Черчилль отправили Сталину условия капитуляции Италии. В ответном послании Сталин, не возражая против этих условий, сообщил, что положение, когда США и Англия сговариваются, а СССР остаётся пассивным наблюдающим сговора, «терпеть дальше невозможно».

Следующее решение о глобальном стратегическом плане принималось после завершения коренного перелома на советско-германском фронте и во всей Второй мировой войне уже руководителями всех трёх держав на Тегеранской конференции. Накануне её в ноябре 1943 г. Рузвельт считал: «Если дела в России пойдут и дальше так, как сейчас, то, возможно, что будущей весной второй фронт и не понадобится»(44). Основой стратегии англо-американских союзников стало стремление «не опоздать в Европу» и занять в ней необходимые для выгодного послевоенного устройства мира территории.

Тегеранская конференция (28 ноября–1 декабря 1943 г.) положила начало разработке и осуществлению общей коалиционной стратегии антифашистской коалиции для достижения быстрейшей победы над фашистской Германией и её союзниками в Европе с открытием второго фронта во Франции. Советское руководство обязалось приурочить к этому времени новое наступление. Сталин дал предварительное согласие вступить в войну с Японией после окончания войны в Европе. Были обсуждены и принципиальные вопросы послевоенного устройства мира.

Конкретные политические цели и стратегические решения на различных этапах дальнейшего ведения войны англо-американской коалицией определялись под влиянием трёх основных факторов: наступление советских вооружённых сил; подъём антифашистского Сопротивления в оккупированных и в союзных Германии странах и роли в нём коммунистических партий; деятельность антигитлеровской оппозиции в высших германских кругах, связанных со спецслужбами союзников.

Главной политической целью стало утверждение своего господства в Европе путём овладения территорией стран, занятых фашистскими войсками, упреждая вступление в них Красной Армии. В условиях быстро меняющейся военно-политической обстановки стратегические действия вооружённых сил были главным фактором в решении вопросов послевоенного устройства.

После Тегеранской конференции Рузвельт и Черчилль со своими военными советниками вернулись в Каир, где в период 3–7 декабря 1943 г. окончательно согласовали планы военных действий. Черчилль пытался реанимировать «балканский вариант» с вовлечением в войну Турции, чтобы упредить наступление советских войск на Балканы и в Центральную Европу.

Но руководство Турции уклонилось от такого решения, а Рузвельт не настаивал. Главной операцией союзников было утверждено вторжение в Северо-Западную Францию в мае 1944 г. На итальянском фронте намечалось продолжение наступления с овладением Римом и центральной частью Апеннин. Характерно, что на случай «быстрого крушения Германии» предусматривалась и экстренная высадка войск в различных районах Европы с конкретным разграничением зон оккупации английскими и американскими вооружёнными силами.

Западные спецслужбы знали о заговоре против Гитлера, имели связь с заговорщиками, которые планировали открыть западный фронт для англо-американских войск и удерживать восточный фронт против советских войск. Госдепартамент США 24 мая 1944 г. сообщил посольству СССР об этих предложениях, но подчеркнул, что политика безоговорочной капитуляции остаётся в силе и без участия СССР не будут приниматься никакие предложения(45).

Наступление в Италии не дало желаемых результатов, но сковало значительные силы союзников и замедлило высадку на юге Франции. Вся затянувшаяся Итальянская кампания не оправдала надежд руководства на выход союзных войск из Северной Италии на Балканы, в Центральную Европу — на Вену, с целью упредить вступление Красной Армии.

Высадка десанта союзников в Нормандии 6 июня 1944 г. прошла успешно, но после закрепления на плацдарме войска в течение месяца медленно продвигались вперёд, накапливая силы при полном господстве в воздухе и слабости немецкой обороны. Неудача покушения на Гитлера 20 июля и разгром заговора похоронили надежды руководства США и Англии на окончание войны в Европе с «сохранением сильной Германии без Гитлера».

Через несколько дней после провала заговора в Германии армии союзников 25 июля перешли в наступление во Франции. В ходе его союзное командование, имевшее самую полную информацию о действиях противника, не использовало возможности окружения и уничтожения крупных группировок врага, союзники по существу «выталкивали» немецкие войска. Такой характер стратегических действий позволял веpрмахту сохранять свои силы на советско-германском фронте, чтобы сдерживать наступление Красной Армии, приступившей к освободительной миссии народов Европы.

Продвижению англо-американских войск в Западной Европе способствовали активные действия военных формирований движения Сопротивления во Франции и Бельгии. Отход немецких войск в сентябре–октябре 1944 г. на западном фронте вызвал радужные надежды у руководителей США и Англии на упреждение вступления советских войск в центральные районы Германии. 2 ноября в речи по радио Рузвельт заявил: «У нас не будет зимней паузы в Европе. Мы будем наносить удары, гнать врага, бить его ещё и ещё, не давая ему передышки, и прорвёмся к нашей конечной цели — Берлину»(46).

Однако осеннее наступление союзников с целью обхода или прорыва оборонительных рубежей «линии Зигфрида» и выхода к Рейну на широком фронте не принесло успеха. Стратегия не сумела обеспечить достижение политической цели. Командующий объединёнными англо-американскими силами в Европе, генерал Д. Эйзенхауэр, в начале декабря 1944 г. констатировал, что продолжение наступления в глубь Германии возможно будет лишь с весны 1945 г.(47). Гитлеровское руководство тем временем готовило крупную наступательную операцию на западном фронте с целью склонить союзников к сепаратному миру на принципе силы.

Первое и единственное крупное наступление вермахта на Западном фронте поставило англо-американские войска в декабре 1944–начале января 1945 г. в критическое положение. 4 января командующий 3-й американской армией генерал Паттон записал в дневнике: «Мы ещё можем проиграть эту войну»(48). По просьбе союзного руководства Сталин принимает решение начать зимнее наступление раньше планируемого срока: 12 вместо 20 января. Это вынудило Гитлера прекратить операции на западе и перебросить силы на Восточный фронт. Союзники использовали сложившуюся обстановку для восстановления положения своих войск.

К началу февраля 1945 г. союзное командование завершило разработку планов дальнейшего ведения войны. В это время советские войска в ходе блестящей Висло-Одерской операции захватили 3 февраля на левом берегу Одера ряд плацдармов, до Берлина оставалось 60 км.

Для согласования военных действий на завершающем этапе войны в Европе и решения вопросов послевоенного устройства мира была проведена вторая конференция глав правительств и командования вооружёнными силами СССР, США и Великобритании, на этот раз — в Ялте. Она проходила с 4 по 11 февраля 1945 г. На ней были согласованы планы военных действий и решены главные вопросы послевоенного устройства мира. Решение политических вопросов отвечало интересам всех сторон на равноправной основе. СССР дал обещание вступить в войну с Японией через 3 месяца после окончания войны в Европе.

В ходе весеннего наступления союзников после форсирования Рейна в политических кругах Англии и США усилились антисоветские настроения, возникло стремление к максимальному продвижению войск на восток и к овладению Берлином. Выполнение решений Ялтинской конференции ставилось под сомнение. Спецслужбы США вели тайные переговоры с гитлеровскими представителями о капитуляции германских войск в Италии. План немецких промышленных кругов об открытии Западного фронта и ожесточённом сопротивлении на Восточном в этих переговорах получил конкретное выражение.

Известный в истории «бёрнский инцидент», отражённый в переписке Сталина и Рузвельта по вопросу об этих тайных переговорах, поставил под угрозу дальнейшее сотрудничество великих держав. Получив от Сталина подробное и решительное послание, осуждающее закулисные переговоры с гитлеровцами, Рузвельт после совещания со своими помощниками 8–10 апреля принял решение прекратить переговоры и написал Сталину послание 11 апреля, что «бёрнский инцидент отошёл в прошлое». Но это было уже последнее послание, на следующий день, 12 апреля, наступила его неожиданная кончина. Президентом США стал вице-президент Г. Трумен, с именем которого связана другая политика США — политика холодной войны против СССР.

После смерти Рузвельта на Западном фронте началась частичная капитуляция немецких войск и быстрое движение союзных армий в глубь Германии. Вновь оживились намерения войти в Берлин с запада при организованном гитлеровским командованием ожесточённом сопротивлении фашистских войск на востоке. Берлинская стратегическая операция Красной Армии, начатая 16 апреля 1945 г., лишила руководство союзников этой надежды. Она завершила войну в Европе в поверженном советскими войсками Берлине безоговорочной капитуляцией Германии, принятой представителями вооружённых сил антифашистской коалиции под председательством Маршала Советского Союза Г.К. Жукова.

Через три месяца после окончания войны в Европе Советский Союз, верный союзническому долгу, вступил в войну с Японией. Разгром Квантунской миллионной армии в Маньчжурской операции определил безоговорочную капитуляцию Японии. Вторая мировая война закончилась 2 сентября 1945 г. при решающей роли СССР в разгроме фашизма в Европе и Азии.

Анализ политических целей глобальной стратегии англо-французской и англо-американской коалиций приводит к следующим выводам:

1. Вторая мировая война готовилась и развёртывалась двумя блоками империалистических государств в борьбе за мировое господство. В фашистском агрессивном блоке ведущую роль играла Германия. Великобритания и Франция вступили в войну с ней за сохранение своей ведущей роли в мире и колониальных владений. В целом она началась как империалистическая война, как продолжение Первой мировой войны.

2. Весной 1939 г. война между Германией и англо-французским блоком планировалась обеими сторонами, без участия Советского Союза в начале военных действий. Советско-германский договор о ненападении 23 августа не был условием развязывания войны в Европе, её могло предотвратить лишь заключение советско-британско-французского военного союза, которое было сорвано англо-французским блоком и польским руководством, так как западные политики надеялись направить фашистскую агрессию против СССР, по «мюнхенскому варианту».

Подписание договора стало крахом длительной политики западных держав «канализации» агрессии фашистского блока против СССР и дало выигрыш времени для подготовки к отражению нападения. Решение советского правительства в сложившейся обстановке исторически оправдано и правомерно.

Разграничение зон интересов СССР и Германии в Восточной Европе, предусмотренное договором, имело антигерманскую направленность, предотвратило фашистскую оккупацию этих районов и обеспечивало СССР выгодные стратегические позиции на западной границе.

3. Великобритания и Франция после объявления войны Германии 3 сентября 1939 г. фактически не вели военные действия, надеясь на соглашение с Гитлером. Порочная антисоветская политика и бездарное стратегическое руководство в англо-французской коалиции привели к поражению Польшу и Францию, а затем и к установлению фашистского господства во всей Европе.

4. Агрессия против СССР создала угрозу фашистского мирового господства. Объявленные советским руководством цели войны — освобождение народов от фашистского ига, — придали освободительный антифашистский характер всей Второй мировой войне. Антифашистские цели войны были провозглашены затем в Атлантической хартии США и Великобритании и в Декларации Объединённых Наций — военного союза государств, образовавшегося после вступления США в войну.

5. Руководство сложившейся англо-американской коалиции увязывало в общей антифашистской борьбе достижение своих империалистических целей. США стремились утвердить своё господство в послевоенном мире, а Великобритания, в качестве союзника США, — сохранить колониальную империю. Ведение затяжной войны на истощение Германии и своего союзника — СССР с накоплением собственной военной мощи стало основой глобальной стратегии англо-американской коалиции в 1941–1943 гг.

Подписав договоры о военном сотрудничестве с СССР и дав обещание открыть второй фронт в Европе в 1942 г., политическое руководство США и Великобритании дважды уклонилось от союзнических обязательств, выжидая до 1944 г. результатов борьбы на советско-германском фронте. Борьба за коренной перелом в ходе Второй мировой войны была переложена полностью на Советский Союз.

6. Завершение коренного перелома на советско-германском фронте и опасения «опоздать в Европу» в ходе наступления Красной Армии определили новую глобальную стратегию союзников с открытием второго фронта во Франции. Политической целью США стало утверждение своей роли как главного победителя в войне против Германии со взятием Берлина и соответственно этому — обеспечение американского политического лидерства в послевоенной Европе.

7. Военная мощь Советского Союза, искусство политического и военного руководства не позволили англо-американским союзникам перехватить победу СССР над фашистской Германией и утвердить своё господство в Центральной и Восточной Европе. Разгром сухопутных войск Японии, освобождение Маньчжурии и Северной Кореи советскими войсками завершили Вторую мировую войну в Азии, что воспрепятствовало США добиться господства на азиатском континенте.

8. Совместными усилиями народов и армий Объединённых Наций общая политическая цель антифашистской войны была полностью достигнута — фашистский блок разгромлен при решающей роли Советского Союза. Американский империализм не сумел добиться в итоге Второй мировой войны мирового господства. Советский Союз стал признанной великой мировой державой.

Молодой, едва сформировавшийся российский социализм показал великую жизненную силу и превосходство нового общественно-политического строя. Если после Первой мировой войны возникло первое в истории социалистическое государство — СССР, то после Второй мировой войны образовалась мировая система социалистических государств во главе с Советским Союзом.

9. Решающая роль СССР в разгроме фашизма — великий подвиг и историческая заслуга советского народа в освобождении человечества от угрозы фашистского рабства и в защите социалистического пути развития народов мира. Победа в Великой Отечественной войне — национальная гордость российских народов, всех республик Советского Союза, героический пример для многих поколений.

Л.И. Ольштынский

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