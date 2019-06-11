Политические цели глобальной стратегии англо-французсской и англо-американской коалиций. 2

Сейчас, в условиях кризиса мировой капиталистической системы, на Западе возникли стремления пересмотреть итоги Второй мировой войны за счёт Российской Федерации — правопреемницы СССР в международных отношениях. Соответственно этому поднимается новая волна антисоветизма с использованием фальсификации истории.

Фальсификация истории Второй мировой войны стала орудием холодной войны в разрушении СССР, начало которому положила идеологическая диверсия А. Яковлева и М. Горбачёва, организовавших осуждение советско-германского договора о ненападении 23 августа 1939 г. Вторым Съездом народных депутатов в декабре 1990 г.

Более 60 лет западная пропаганда и историография, выполняющие социально-политический заказ, скрывают подлинные причины этой войны и фальсифицируют её историю, стремясь оправдать политику Великобритании, Франции и США в пособничестве агрессии фашизма, а ответственность западных держав за развязывание войны переложить на советское руководство.

Причины Второй мировой войны — один из основных вопросов истории XX в . , имеющий важное идеологическое и политическое значение, так как выявляет виновников этой трагедии, унёсшей свыше 55 млн. человеческих жизней.

Начало этому идеолого-психологическому наступлению положил президент США Дж. Буш в 2008 г. заявлением: «Германский национал-социализм и русский коммунизм — два зла XX в.», приравняв тем самым фашистскую Германию с её победителем — Советским Союзом. 1 сентября 2009 президент Польши Л. Качиньский заявил, что «Вторую мировую войну развязали Германия и Советский Союз». Причины Второй мировой войны вновь стали актуальной исторической темой для общественного сознания, требующей убедительного научно-исторического обоснования с современных позиций.

Наиболее характерной схемой фальсификации, широко используемой в идеолого-психологической борьбе против СССР, стали утверждения: «Сговор Гитлера и Сталина 23 августа 1939 г. привёл ко Второй мировой войне». При этом западные державы представляются защитниками свободы и демократии и главными победителями (а в первую очередь США) во Второй мировой войне. Это примитивная и насквозь лживая схема навязывается общественному мнению СМИ и исторической литературой в расчёте на низкий уровень знаний широких слоёв населения, особенно молодёжи.

В советской историографии причины и характер Второй мировой войны получили глубокое научное освещение в 12-томной Истории Второй мировой войны 1939–1945 гг. и последующих научных трудах(1). Современный уровень военной и военно-исторической науки, новые документальные источники позволяют углубить понимание сущности процессов, приведших к войне, и противопоставить научные знания новым фальсификациям истории.

Анализ документов стратегического планирования англо-французской и англо-американской коалиций во взаимосвязи с глобальной военно-политической обстановкой позволяет убедительно раскрыть подлинные политические цели руководства этих стран перед войной и в ходе её ведения. Политика обычно скрывает или маскирует свои цели, но военная стратегия, как инструмент реализации политики, их неизбежно обнажает.

Отечественная военная наука, как советская, так и современная, рассматривает войну как социально-политическое явление, представляющее собой продолжение политики — продолжение политической борьбы противостоящих сторон с применением военного насилия(2). Первая и Вторая мировые войны имели своими глубинными причинами борьбу ведущих мировых держав за источники сырья и рынки сбыта для своих монополий. Милитаризм — неотъемлемая черта империализма, а производство вооружения для массовых армий в XX в. стало выгодным бизнесом. Известный социолог Запада И. Валлерстайн пишет: «Даже мировые войны выгодны капиталистам… независимо от того, какую из сторон они поддерживают»(3).

Две мировые войны, разделённые небольшим межвоенным периодом, были следствием противоречий, вызванных мировыми экономическими кризисами: Первая мировая война — кризисом начала 1900-х гг., а Вторая — кризисом 1929–1933 гг. Обе войны были развязаны с жестокой расчётливостью крупной буржуазии, пренебрегающей ради своих прибылей жертвами миллионов людей и лишениями народов. И нет оснований считать, что природа империализма изменилась, опыт XX в. предупреждает современников об угрозе такого развития событий.

Первая мировая война велась за передел мира — передел колоний, Вторая — уже за мировое господство одной из ведущих держав в противостоящих военных блоках империалистических государств. На межимпериалистические противоречия, приведшие ко Второй мировой войне, наложились и межформационные — между империализмом и первым в истории социалистическим государством — СССР. Каждый из империалистических блоков имел целью либо уничтожить СССР, либо его ослабить настолько, чтобы подчинить своим интересам и изменить общественный строй. При этом овладение территорией и ресурсами России считалось необходимым для достижения мирового господства.

Таковы глубинные, социально-экономические и геополитические причины Второй мировой войны, которые тщательно обходит буржуазная западная и отечественная прозападная историография и публицистика. Они отрывают историю Второй мировой войны от причин и итогов Первой, нарушая принцип историзма, игнорируют связь политики и экономики, фальсифицируют политические цели западных держав перед войной и их прямое участие в развязывании войны. Излюбленным приёмом является также персонификация причин войны — стремление объяснить её деятельностью отдельных политиков, оставляя в стороне глубинные, социально-политические причины(4).

В отличие от Первой, Вторая мировая война развёртывалась постепенно эскалацией агрессии фашистских государств (Японии, Италии, Германии) против отдельных стран под прикрытием «борьбы с большевизмом». Дата начала войны 1 сентября условна, и её не все страны принимают. Фашистское руководство, учитывая опыт Первой мировой войны, стремилось расправиться со своими главными противниками последовательно, поодиночке, играя на противоречиях между ними, препятствуя образованию мощной антифашистской коалиции.

Советские руководители, видя уже в 30-е годы нарастающую угрозу фашистской агрессии, попытались создать систему коллективной безопасности в Европе, заключив договоры о взаимопомощи с Францией и Чехословакией в 1935 г. Однако на Западе возобладала политика, озвученная английским консерватором лордом Ллойдом: «Мы предоставим Японии свободу действий против СССР. Пусть она расширяет корейско-маньчжурскую границу до Ледовитого океана и присоединит себе дальневосточную часть Сибири… Мы откроем Германии дорогу на Восток и тем самым обеспечим столь необходимую ей возможность экспансии. Таким образом можно будет отвлечь от нас Японию и Германию и держать СССР под постоянной угрозой»(5).

Зловещую роль в развязывании Второй мировой войны сыграл мюнхенский сговор и расчленение Чехословакии в сентябре 1938 г. Хрупкий баланс мира в Европе рухнул, система безопасности 1935 г. разрушена. Великобритания и Франция подписали с Германией декларации о ненападении, открыто направив фашистскую агрессию на восток, против СССР. Советский Союз оказался в политической изоляции. По мнению американского историка Ф. Шумана, политические деятели Англии, Франции и США считали, что предоставление фашистской тройке свободы рук… приведёт к германо-японскому нападению на Советский Союз, при этом западные державы могут некоторое время оставаться нейтральными пока «фашизм и коммунизм будут уничтожать друг друга»(6). Многочисленные факты свидетельствуют, что монополии и банки Англии, США и Франции снабжали фашистскую Германию военными материалами, способствовали развитию её военно-промышленного комплекса и предоставляли для этого займы.

Подписание в Мюнхене 30 сентября 1938 г. соглашения Великобританией, Францией, Германией и Италией о разделе Чехословакии вполне можно назвать ныне «Днём пособничества западных держав фашизму и развязыванию Второй мировой войны». При этом важно дать современное определение фашизму по опыту XX в. Фашизм — это наиболее реакционная, террористическая диктатура крупного капитала с идеологией расизма и антикоммунизма. Идеология расового господства — фашизма, антагонистична идеологии социального и национального равенства — коммунизма.

Великобритания, Франция, а за ними стояли США, стремились разрешить свои противоречия со странами фашистского блока за счёт СССР с разделом его территории («наследства России») по замыслам 1918–1919 гг., участие в реализации которых в ходе интервенции принимали политические деятели, действовавшие в 1930-х–1940-х гг. Однако западные политики, зашоренные антисоветизмом, просмотрели опасность агрессии фашистской Германии, нарастившей свою мощь, против самих западных держав. Гитлер же, убедившись в слабости англо-французского альянса, принял решение начать борьбу за мировое господство разгромом Франции и Англии.

Весной 1939 г. фашистский блок начал открытое наступление на интересы западных держав. Гитлер, нарушив мюнхенские соглашения, захватил Чехословакию, литовский порт Клайпеду и прилегающую территорию. Италия оккупировала Албанию, Япония захватила острова Спартли и Хайнань. Германия расторгает германо-польский пакт о ненападении, требуя возвращения Данцига и части территории Польши, а главное — возврата колоний, отнятых Версальским договором. Одновременно идёт разработка планов войны с Польшей и подготовка к войне на западе.

Гитлер утверждает 3 апреля план «Вайс» — нападение на Польшу со сроком не позже 1 сентября, а 11 апреля — директиву о единой подготовке вооружённых сил в войне 1939–1940 гг., в которой предусматривалось столкновение с западными державами. Это было за 4 месяца до подписания советско-германского договора о ненападении. Более того, в этих документах предусматривалось, что «Содействие России… Польша никак не сможет принять…»(7). Гитлеровские стратеги учитывали также известные им данные о медленном наращивании сил Великобритании и отсутствие согласованных англо-французских планов военных действий на Европейском ТВД. Расчёт вёлся на скоротечный разгром Польши («блиц-криг»).

Советский Союз 18 марта выразил решительный протест против фашистской агрессии и предложил немедленно созвать международную конференцию с участием СССР, Великобритании, Франции, Польши, Румынии и Турции. Однако это предложение не было поддержано — правящие круги этих стран надеялись договориться с фашистским руководством. Вместе с тем угроза интересам Франции и Великобритании вызвала заключение ими 22 марта союза о взаимопомощи в назревающей войне, после чего началось совместное стратегическое планирование военных действий. Весной 1939 г. Генеральными штабами был разработан глобальный план войны — «Общая стратегическая политика ведения войны»(8).

Анализ документов стратегического планирования англо-французской коалиции раскрывает подлинные политические цели руководства этих стран в развязывании Второй мировой войны. Эти документы не получили достаточного освещения в западной историографии по политическим причинам. Отсутствие многих документальных источников не позволяло провести подробное исследование и в советских военно-исторических трудах.

В первую очередь следует отметить, что англо-французский план рассматривает не изолированную войну с Германией, а глобальную стратегию длительной мировой войны с блоком фашистских государств. В нём предусматриваются военные действия на средиземноморском, североафриканском театрах военных действия, на Среднем Востоке и Дальнем Востоке — в районах колониальных владений Великобритании и Франции. Это доказывает, что политической целью вступления в войну, главным образом, была защита колониальных интересов, т. е. война начиналась как империалистическая.

В Европе же планом предусматривается в начале войны оборонительная стратегия с вовлечением в войну других государств и создание «протяжённого, сильного и прочного фронта в Восточной Европе»(9). Это объясняет политику в отношении Польши и Румынии. Великобритания и Франция объявили гарантии независимости Польше, затем Румынии, Греции и Турции. Однако страны Прибалтики не получили гарантий, что по существу предоставляло Германии возможность продвижения на восток. Английский историк Дж. Батлер отмечает: — «…в документе

от 4 мая было указано… участие Польши и Румынии могло иметь для западных держав большое значение лишь в том случае, если бы… Польша и Румыния получали помощь России, хотя бы в виде оружия, боеприпасов и танков»(10).

Как видно из этих документов, англо-французское руководство, замышляя создание в ходе войны прочного фронта на востоке Германии, не ставили своей целью образование военного союза с СССР, упомянутая «помощь России Польше и Румынии» могла привести только к неизбежному вовлечению СССР в войну с Германией. Грамотные стратеги хорошо понимали, что речь идёт не о военном союзе, а о вовлечении в войну Советского Союза.

Польша, как основной объект начальной стадии войны, привлекается к военным соглашениям с Францией и Великобританией. 19 мая подписывается франко-польский протокол, предусматривающий обязательства Франции при агрессии Германии против Польши. Однако польское руководство не знало, что в плане штабов Франции и Великобритании судьба Польши будет определяться лишь «…общими результатами войны, а последние в свою очередь будут зависеть от способности западных держав одержать победу над Германией в конечном счёте, а не оттого, смогут ли они ослабить давление на Польшу в самом начале»(11).

Таким образом, Польша была принесена в жертву своими союзниками уже до начала военных действий. Но важно подчеркнуть, что ни Франция с Англией, ни Польша с Румынией не предусматривали военного союза с СССР ещё до подписания советско-германского 23 августа 1939. Германия планировала войну с Польшей также независимо от возможности его заключения. Следовательно, договор этот не менял замысла ведения войны обеими сторонами. Остановить агрессию и развязывание глобальной военной схватки в этой обстановке могло лишь заключение военного союза СССР, Англии и Франции, что резко меняло соотношение сил сторон.

Советское руководство обратилось с предложением к Великобритании и Франции заключить соглашение о взаимной помощи в случае агрессии против одной из стран и помощи любой стране, граничащей с СССР, в случае агрессии против неё, включая конкретную военную конвенцию о формах и способах этой помощи. Однако ответ был отрицательный.

Такая политика Чемберлена и Галифакса подверглась в Англии резкой критике, Д. Ллойд-Джордж, У. Черчилль и К. Эттли выступили за скорейшее заключение англо-франко-советского договора, и Чемберлен вынужден был уступить. Советское правительство 27 мая получило англо-французский проект договора трёх держав, который не содержал прямых обязательств помощи СССР. Встречный проект советского руководства от 2 июня с указанием необходимости заключения военной конвенции вынудил Чемберлена дать согласие на переговоры в Москве спецпредставителя У. Стренга. Какие инструкции получил Стренг скрыто в засекреченных документах(12).

Трёхсторонние переговоры в середине июля застопорились из-за несогласия англо-французских союзников принимать на себя конкретные обязательства и возобновились лишь после того, как начались советско-германские торговые переговоры. Время до запланированных сроков фашистского нападения на Польшу, о которых было известно в Лондоне и Москве, истекало, а конкретных результатов от переговоров не было. Военная делегация союзников для разработки военной конвенции прибыла в СССР только 12 августа и без полномочий к заключению конкретных договоров(13). Советская разведка сообщала, что английское руководство ведёт одновременные переговоры с Гитлером, а военной делегации в Москве предписывалось «стремиться свести военные соглашения к самым общим формулировкам»(14).

Всем политическим и военным руководителям — и в Берлине, и в Париже и Лондоне, и в Москве — было ясно, что разрастание мировой войны могло быть остановлено только созданием англо-франко-советского военного союза (воссоздание Антанты 1914–1917 гг.). Этого добивалось советское руководство, уклонение Англии и Франции от заключения такого союза свидетельствует о том, что руководители этих стран намеревались провести в жизнь свой глобальный стратегический замысел вовлечения в войну Польши и СССР, не связывая себя обязательствами вести активную борьбу с германской агрессией на востоке.

В сложившейся обстановке резко меняется позиция США. Если в период мюнхенского кризиса они одобряли позицию уступок, то сейчас Рузвельт занял непримиримую позицию. В США начался экономический спад, и длительная война в Европе могла предотвратить новый экономический кризис.

Гитлеру нужна была война с Польшей для утверждения своего положения в стране, для укрепления тыла в последующем наступлении на Францию, а также как плацдарм для будущей войны против СССР. Имея своих сторонников в политических кругах западных держав, он стремился не допустить образования новой Антанты — заключения их союза с СССР, и вёл дипломатические переговоры «по урегулированию конфликта», давая надежду на возможное развитие своей агрессии на восток по мюнхенскому сценарию. Расчёт же был на быстрейший разгром Польши и последующее наступление на Западе.

Переговоры в Москве с военной англо-французской делегацией к 20 августа зашли в тупик из-за отказа Польши сотрудничать с СССР. Польские руководители готовятся к переговорам с Гитлером, их патологический антисоветизм, смешанный с русофобией, и слепая надежда на помощь западных союзников привели в итоге Польшу к катастрофе.

В сложившихся условиях Гитлер принимает экстренные дипломатические меры. Он настойчиво, почти в ультимативной форме предлагает советскому руководству заключить договор о ненападении с целью исключить военное вмешательство СССР в готовящуюся войну. Примечательно, что одновременно в ходе англо-германских переговоров готовилась и поездка Геринга в Лондон, для чего стоял наготове специальный самолёт(15).

Советское руководство, убедившись, что Англия и Франция не собираются заключать военный союз с СССР, принимает решение подписать договор с Германией о ненападении и даёт 21 августа согласие для приезда для этого Риббентропа. Договор подписан 23 августа. Гитлер, настаивая на подписании договора, имел выбор: в случае отказа СССР он мог согласиться с Западом на мюнхенский вариант решения польского вопроса на антисоветской основе. Советскому Союзу это грозило тем, что Германия занимала бы доминирующее положение в Восточной Европе, возможно, с выходом к границам СССР, и способна была создать антисоветский военный союз с Польшей, Финляндией, Прибалтийскими республиками, Румынией, а также и с Турцией при угрозе СССР на востоке со стороны Японии, о чём не раз писалось на Западе. Именно поэтому в объективной западной историографии решение советского руководства подписать этот договор оценивается как вариант «лучший из возможных»(16).

Для англо-французских руководителей заключение договора означало утрату надежд втянуть Германию в войну с СССР в ходе планируемой обеими сторонами мировой войны, а в целом — крах мюнхенской политики «канализации агрессии на восток» на данном этапе развития событий.

Однако мюнхенцы стремились сохранить для себя Польшу и свои позиции в Восточной Европе путём торга с Гитлером. Переговоры с СССР были прекращены, несмотря на то, что советское руководство трижды заявляло о готовности к дальнейшим дипломатическим шагам — Молотов 23 и 24 августа, его заместитель Лозовский 26 августа. Основой западной дипломатии стало письмо Чемберлена Гитлеру от 22 августа. В нём подтверждалось намерение союзников выполнить свои обязательства перед Польшей «…каким бы ни оказался по существу советско-германский договор…» и готовность вести мировую войну, «…даже если будет обеспечен успех (Германией. — Примеч. автора) на одном из нескольких фронтов». Вместе с тем, предлагалось продолжить переговоры «…при которых были бы совместно обсуждены более широкие проблемы, влияющие на будущее международных отношений, включая вопросы, представляющие взаимный интерес»(17).

Таким образом, тезис: «Сговор Гитлера и Сталина развязал мировую войну» — абсолютно ложный. Советско-германский договор о ненападении 23 августа 1939 не развязывал войну, а лишь уравнивал положение СССР в отношениях с Германией с положением Великобритании и Франции, подписавших такие декларации с Гитлером в итоге мюнхенского сговора в 1938 г. Нападение Германии на Польшу также не зависело от заключения этого договора, ибо оно планировалось заранее и проводилось бы в любых условиях, кроме совместного англо-франко-советского отпора этой агрессии. Отказ Англии и Франции от такого союза сорвал эту единственную возможность, а вся их длительная антисоветская политика способствовала агрессии Германии.

Анализ стратегических планов противостоящих коалиций показывает, что обе стороны готовились вступить в мировую войну осенью 1939 г. Фашистский блок готовился к скоротечным военным кампаниям, избегая войны Германии на два фронта, англо-французский блок — к длительной войне на нескольких фронтах с вовлечением в войну других государств. Нападение Германии на Польшу рассматривалось обеими сторонами как завязка глобальной войны аналогично Сербии в Первой мировой войне, но без участия России — СССР.

Заключение советско-германского договора о ненападении вывело Советский Союз из-под угрозы наиболее опасного варианта вовлечения в мировую войну — агрессии фашистских государств с запада и востока и в условиях международной изоляции страны. СССР почти на два года оказался вне схватки империалистических государств, что позволило существенно увеличить военную мощь. Сталин предусмотрительно обусловил заключение договора разграничительными линиями сфер интересов, ограничив зону господства фашистской Германии в Восточной Европе

за 300 км от существующих границ СССР, что имело важное стратегическое значение.

В целом, этот договор юридически правомерен и исторически оправдан. К развязыванию войны в Европе, как следует из документов стратегического планирования, он не причастен. Развязывание войны определилось агрессией Германии против Польши и решением англо-французского руководства в ответ на это вступить в войну с Германией.

Рассмотрим ключевые события этого периода, мало освещённые в литературе.

Гитлер, получив послание Чемберлена 22 августа, понял, что предлагается новое мюнхенское соглашение за счёт Польши. Польское правительство готовилось к переговорам с Германией. Великобритания, чтобы удержать Польшу и предупредить Гитлера, заключает с ней 25 августа договор о взаимопомощи, но не советует польскому руководству объявлять общую мобилизацию, надеясь на переговоры. В тот же день Гитлер передаёт ответ на послание Чемберлена. В нём выражается готовность заключить с Великобританией союз при удовлетворении германских требований. В беседе с английским послом в Берлине Н. Гендерсоном Гитлер сделал примечание, что ничего страшного не произойдёт, если Англия объявит из соображений престижа «показную войну», стоит только загодя оговорить ключевые моменты будущего примирения(18).

Гендерсон привёз официальный ответ на предложение Гитлера через два дня. Чемберлен сообщал, что готов принять требования Германии, «сделать дружбу основой отношений между Германией и Британской империей, если разногласия между Германией и Польшей будут улажены мирным путём»(19). Но второй после «Мюнхена» сговор Запада с фашизмом не состоялся, так как гитлеровскому руководству нужна была война, и у него существовала надежда, что англо-французские политики не решатся вступить в войну. План «Вайс» введён в действие с началом агрессии 1 сентября.

В эти драматические дни, когда Чемберлен и его окружение колебались в принятии решения, большое значение имела позиция США. Но Лондону и Парижу было сказано, что США не считают необходимым способствовать умиротворению Германии, и если они не объявят войну после её агрессии, то не смогут в дальнейшем рассчитывать на американскую помощь. Посол США в Англии Дж. Кеннеди после войны утверждал: «Ни французы, ни англичане никогда бы не сделали Польшу причиной войны, если бы не постоянное подстрекательство Вашингтона»(20).

Уже после нападения на Польшу с бандитской провокацией фашистов, англо-французские союзники ещё двое суток искали возможность договориться с Гитлером, а германские войска громили польскую армию. Только 3 сентября правительство Великобритании и Франции объявили войну Германии. Гитлер получил возможность сообщить немецкому народу, что Германия обороняется от своих исторических противников.

Так кто же развязал Вторую мировую войну? Ответ дают изложенные факты. Если считать европейскую войну началом мировой войны, то её развязали с одной стороны фашистская Германия, а с другой — Великобритания и Франция с подстрекательством США.

Каковы цели западных держав?

Западные политики заявляли, что якобы «цель объявленной ими войны заключается в том, чтобы положить конец нацистской агрессии и искоренить в Германии силы, порождающие её»(21). Однако документы стратегического планирования и дипломатические акции показывают, что истинной целью была защита своих колониальных владений в ходе длительной мировой войны со стремлением втянуть в неё Советский Союз. Характер стратегических действий и дипломатия в сентябре 1939–марте 1940 наглядно демонстрируют эти подлинные цели англо-французской коалиции.

Командование союзников не выполнило своих обещаний Польше, которая не выдержала натиска основных сил вермахта. Французская армия заняла оборону на линии «Мажино», тогда как ей противостояли малочисленные и слабоподготовленные немецкие дивизии. Нападение на Польшу было политической и военной авантюрой, которая могла привести Германию к катастрофе. На Нюрнбергском процессе фельдмаршал Кейтель и генерал Йодль признали, что Германия не потерпела краха в 1939 г. только потому, что англо-французские войска на западе не предприняли никаких действий против германского заслона, не имевшего реальных оборонительных возможностей.

К концу сентября ограниченные боевые действия на германской границе вообще прекратились, началась «мнимая» война, о которой шла речь в беседе Гитлера с Гендерсоном. Политическое руководство Англии и Франции ожидало, что Гитлер, «решив польскую проблему по-своему», пойдёт на соглашение с Западом, получив непосредственную границу с СССР. Переговоры начались, и в конце октября Гитлер выразил намерение «через пять месяцев заняться востоком и создать ясные условия, которые сейчас из-за требований момента пришли в беспорядок и расстройство»(22).

В ходе германо-польской войны советское руководство принимало меры по укреплению своих стратегических позиций на западе. 15 сентября Риббентроп сообщил НКИД, что «вступление советских войск в Польшу избавит нас уничтожать остатки польской армии, преследуя их вплоть до русской границы»(23). Правительство Польши 17 сентября бежало из страны, бросив свой народ. Германские войска пересекали установленную советско-германским договором о ненападении линию раздела зон интересов. Советское правительство приняло решение ввести войска в Западную Украину и Западную Белоруссию навстречу продвижению германских частей. В районе Львова произошло боевое столкновение, после чего немецкие войска отошли на установленный рубеж. Это опровергает измышления антисоветских историков, что Советский Союз якобы вступил в войну как союзник Германии.

Советско-финляндская война зимой 1940 г. стала поводом для нажима Запада на СССР, чтобы попытаться найти соглашение с Германией на антисоветской основе. Англо-французское руководство готовит экспедиционный корпус для поддержки Финляндии и планирует авиационные удары по нефтеносным районам Кавказа с перспективой дальнейшего наступления на юге СССР. Западное, центральное направление предоставлялось Германии (как проходило в ходе интервенции в 1918 г.). Поиски соглашения с Германией стали целью «Миссии Уоллеса» — заместителя госсекретаря США. (Документы западных держав об этом до сих пор во многом закрыты). Но Гитлер не пошёл на соглашение и готовил решительное наступление на Западе.

Завершение советско-финляндской войны на советских условиях окончательно похоронило надежду на организацию совместного с Германией похода против СССР. Французский премьер Даладье 19 марта заявил: «Московский мирный договор — это трагическое и позорное событие. Для России это великая победа». На следующий день его правительство пало, на смену пришло правительство П. Рейно. Чемберлен устоял, но вынужден был признать, что заключение мирного договора «должно быть оценено как провал в политике союзников»(24). Эти заявления могут служить ответом на современные фальсификации историков «о позорной финской войне Советского Союза».

Стратегическая оборона в «мнимой войне» англо-французской коалиции продолжалась до апреля 1940 г., когда после предоставленной противником возможности развернуть вермахту свои силы началось стратегическое германское наступление на Западе вторжением в Данию и Норвегию. Политика Чемберлена потерпела полный крах, его кабинет пал, премьером стал энергичный Черчилль, который в то время считал, что «нацизм опасней большевизма».

Последующее наступление фашистских войск на западном фронте привело к неожиданно быстрому для всех (в том числе и для Гитлера) поражению Франции (немногим более месяца) и её капитуляции, не исчерпав ещё возможности к сопротивлению. Эта катастрофа англо-французской коалиции стала результатом порочной антисоветской политики и бездарной стратегии её политических и военных руководителей.

После поражения Франции Гитлер предлагал Великобритании мир. Это предложение обсуждалось, были подготовлены ответные предложения с условиями для Германии (протокол заседания Военного кабинета до сих пор засекречен). Но Черчилль убедил не соглашаться на мир, возможно, что ему было уже известно о решении Гитлера начать подготовку к агрессии против СССР.

Великобритания осталась одна в противостоянии с фашистским блоком, но пользовалась поддержкой США. В течение второй половины 1940 г. – весны 1941 г. фашистская Германия установила своё господство во всей Европе и развернула активную, но скрытную подготовку к агрессии против Советского Союза.

Гитлер предпринимает ещё одну попытку избежать войны на два фронта — добиться соглашения с Великобританией. 10 мая 1941 г. в Англию перелетел первый заместитель Гитлера по партии Рудольф Гесс. «Миссия Гесса» — ещё одна из не раскрытых полностью тайн Второй мировой войны, документы переговоров засекречены до 2017 г. Исследователь В.И. Дашичев отмечает: «Главной целью миссии Гесса было нейтрализовать Англию на период войны против Советского Союза. Об этом указывает в книге «Мирная ловушка Черчилля» официальный историк английского МИДа Аллен Мартин.

Он писал, что «Черчилль, желая ввести в заблуждение немцев, дал им понять, что он якобы заинтересован в переговорах с германскими представителями и в примирении с Германией»(25). По донесениям советских разведчиков, Гесс «прибыл в Англию для заключения компромиссного мира». Сведения, поступившие из США и самой Германии, подтверждали, что его вояж в случае успеха ускорит нанесение удара по Советскому Союзу(26). По прошествии немногим более месяца после приземления Гесса в Шотландии фашистская Германия начала агрессию.

Поражение англо-французской коалиции и угроза, нависшая над Англией, активизировали подготовку к войне США, которые опасались, что фашистский блок «…приступит к захвату заморских владений европейских колониальных держав, разрушая самые основы политических и экономических отношений Соединённых Штатов с остальным миром…»(27). 29 января 1941 г. в Вашингтоне открылось американо-английское штабное совещание, продолжавшееся до 29 марта. Так началась деятельность англо-американской коалиции ещё в ходе «необъявленной войны Рузвельта».

Общий стратегический план, выработанный на этом совещании, первой задачей считал укрепление Британских островов, защиту атлантических коммуникаций и накопление сил армии США, не вступая в войну. В последующем ходе мировой войны предусматривалось, что «Важнейшим театром военных действий является европейский театр… Сначала надо разбить Германию и Италию, а затем уже расправиться с Японией…»(28). Мировая война приобретала антифашистский характер, но с преобладанием империалистических целей в политике англо-американской коалиции…

Л.И. Ольштынский

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