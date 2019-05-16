Стратегия вывода капитала из Китая
23:03. 16 мая 2019 Просмотров - 149 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Китайский официоз разъясняет на тему причин вывоза капитала из КНР, экономической политики Китая и претензиях Китая на реализацию своих интересов в других странах, а также о желании влиять на курс развития человечества.
Стратегия вывода капитала из Китая
Одним из наиболее острых в политической полемике о Китае является вопрос о целях вывоза капитала из КНР. Сведения о прямых инвестициях КНР часто становятся аргументом в пользу обоснования капиталистической сущности Китая. В этой связи предлагается справка с официальной информацией по теме.
Что такое стратегия «выхода за рубеж»?
«Жэнминь жибао» разъясняла:
«„Выход за рубеж“ — главное направление китайских предприятий, модель транснациональной интеграции, которая обслуживает стратегию китайских компаний, обязательный выбор предприятий страны для развития и участия в международной конкурентной борьбе. На только завершившемся Центральном рабочем совещании по экономическим вопросам была отмечена необходимость претворения в жизнь стратегии «выхода за рубеж», поиска новых способов инвестиционного сотрудничества, предотвращения и устранения внешних инвестиционных рисков.
… Директор Центра по зарубежным инвестициям исследовательского института Министерства коммерции КНР Син Хоуюань ответила: в целом сфера зарубежного инвестиционного сотрудничества Китая довольно широкая, способов партнерства много, уровень сравнительно высокий, вместе с тем, наблюдается быстрый рост. Капиталовложения за рубежом функционируют в различных формах от основных видов инвестиций до слияний и поглощений транснациональных корпораций.
… Син Хоуюань подчеркнула, что осуществление стратегии по «выходу за рубеж» имеет большое значение для продолжительного социально-экономического развития Китая.
В первую очередь, необходимо сбалансировать „заимствование“ и „выход“, сократить разницу между проектами с капиталами, ослабить давление с ревальвацией юаня. Будучи развивающейся страной, „выход за рубеж“ принес с собой экономические выгоды для Китая за границей. По международному опыту, любой стране при развитии необходимо сбалансировать ВВП и ВНП, нельзя только „заимствовать“ и не „выходить за рубеж“.
… Компании Китая разворачивают инвестиционное сотрудничество на основе рыночных правил, а также получают разрешение администрации принимающей страны. После процесса локализации Китай взращивает местных специалистов, способствует совершенствованию местного производства, а также собственных способностей развития. Китайские инвестиции не только приносят с собой капитал, технологии, но также увеличивают занятость на местах и налоги. Китайские предприятия по сотрудничеству в сфере инвестиций за рубежом функционируют на законной основе, придают огромное значение защите окружающей среды и качеству безопасности, защищают законные права и интересы рабочих, активно выполняют социальные обязательства, широко приветствуются местной администрацией и народом».
Вместе с тем, давалось следующее обоснование http://russian.people.com.cn/95181/7562332.html:
«Законы подъема крупной державы доказывают, что когда государственная мощь одной страны непрерывно усиливается, ее государственные интересы непременно растут, имея глобальный характер. Сегодня на фоне глобализации охват государственных интересов не только ограничен традиционными государственными границами, он распространен на регионы.
В новой обстановке госинтересы Китая воплощены не только в защите территориальной и суверенной целостности, но и в защите зарубежного рынка, инвестиций предприятий, жизненной безопасности китайских граждан и безопасности „коридора“. Вместе с тем, они все более воплощаются в том, что Китаю необходимо завоевать позиции в международной обстановке, преследуя глобальные интересы.
… В отличие от западных стран, которые часто применяют силу путем военного вмешательства и, якобы, защищают зарубежные интересы, Китай в течение долгих времен придерживается принципа „невмешательства во внутреннюю политику чужой страны и мирной дипломатии“. По мере умножения зарубежных интересов Китая, китайские граждане, имущество и капиталы все более активно выходят за рубеж, государственные интересы Китая также распространяются на другие страны. Правительство обязано распространять защиту интересов за рубежом. Но как сбалансировать защиту зарубежных интересов и невмешательство во внутреннюю политику? Здесь требуется непрерывный поиск в ходе практики».
VIII съезд КПК поставил задачу достижения к концу 2015 г. как минимум равного соотношения вывоза и ввоза капитала. Уже в 2014 г. вывоз прямых инвестиций превзошёл объём ввезённых ($123,1 млрд к $119,6 млрд).
За годы 12-й пятилетки (2011 — 2015 гг.) произошёл рост объёмов прямых инвестиций с $74,7 млрд до $118 млрд. К 2014 г. доля КНР в общем объёме прямых инвестиций в мире составила 9,1% (3-е место), увеличившись с 2011 г. в два раза.
Отраслевая структура инвестиций КНР за рубежом на 2014 г. имеет следующий вид: услуги и лизинг — 36,5%, финансы — 15,6%, добывающая промышленность — 14%, обрабатывающая промышленность — 5,9%, торговля — 11,7%, прочее — 16,3%. Территориальная: Азия — 68%, Латинская Америка — 12%, Европа — 7,9%, Северная Америка — 5,4%, Африка — 3,7%, Океания и Австралия — 2,9%.
Так, «Жэньминь жибао» в 2014 г. писала http://russian.china.com/news/reports/1793/20141030/194697_1.html:
«По сравнению с экономическим и производственным влиянием Китая на мир, а также торговым статусом страны, КНР относительно слаба во внешних инвестициях. Китай уступает лишь США и Германии по капиталовложениям за рубежом, однако доля этих инвестиций в ВВП все же относительно небольшая. Данная пропорция в мире в среднем составляет 33%, доля КНР — 6.6%. К 2013 году резерв внешних инвестиций превысил 660 млрд. долларов, страна заняла 11 место в мире, однако это составило лишь 2.5% от мирового показателя, 10% от доли США, половину от пропорции Японии. Это, с одной стороны, свидетельствует о том, что «китайский капитал» в отличие от «китайского производства» пока не стал мощной силой, влияющей на структуру мировой экономики. С другой стороны, уровень интернационализации китайских предприятий все еще невысокий.
Согласно данным, 90% источников прибыли китайского капитала находятся в КНР, а не за границей.
Международный опыт свидетельствует о том, что экономическое влияние страны, главным образом, зависит не от того, сколько продукции она поставила миру, а сколько предоставила капитала, именно благодаря этим денежным средствам можно оказать глубокое влияние на глобальные экономические правила и торговую структуру. В этой связи, следует отметить нынешний особенный период для китайской экономики, когда она после стремительного роста на протяжении более 30 лет находится на этапе снижения скорости и трансформации. В таких условиях, необходимо способствовать выходу китайского капитала и предприятий в мир, осуществлять производственное размещение в глобальных рамках, это очень важно для трансформации Китая от крупной экономики в сильную.
Превращение КНР в чистого экспортера капитала имеет более глубокое значение, чем становление крупнейшей торговой страной».
Если с привлечением капитала в целом всё ясно — осуществляется с целью развития производительных сил. Так, например, представитель Министерства коммерции КНР Гао Фэн в 2018 г. говорил:
«Несмотря на ожесточенную конкуренцию за международные инвестиции, Китай уверенно осуществляет качественное развитие путем использования иностранного капитала, постоянно повышая уровень индустриального комплекса, развивая высококачественные человеческие ресурсы, непрерывно оптимизируя бизнес-среду и имея огромный рыночный потенциал».
То, что касается вывоза капитала, возникают вопросы — с какой целью? что значит «влияние на мир»?
Порядок государственного регулирования инвестиционной деятельности за рубежом
Рассмотрим далее установленный порядок регулирования инвестиционной деятельности в КНР, основанный на «Правилах регулирования разрешительной и уведомительной регистрации зарубежных инвестиционных проектов» и «Правилах регулирования зарубежных инвестиций».
Разрешительная регистрация применяется при осуществлении зарубежных инвестиций в следующих случаях:
1) объем инвестиций превышает $1 млрд (до 2014 г. утверждению подлежали инвестиционные проекты с объемом капиталовложений от $300 млн в сфере энергетики и от $100 млн в остальных отраслях), а проекты с объемом инвестиций более $2 млрд утверждаются в Госсовете КНР на основе рекомендаций Государственного комитета по делам развития и реформ;
2) если инвестиции осуществляются в отрасли, связанные с национальной безопасностью (телекоммуникация, электроэнергетика, средства массовой информации, трансграничное использование водных ресурсов);
3) проекты связаны с государствами, с которыми КНР не имеет дипломатических отношений;
4) проекты связаны с государствами, которые находятся в состоянии войны или на территории которых происходят внутренние
беспорядки;
5) государства находятся под санкциями ООН.
В остальных случаях применяется уведомительный характер регистрации.
Вместе с тем, следует понимать, что корпорации госсектора находятся под прямым контролем правительства и партии.
Предварительное утверждение зарубежных инвестиций для китайских компаний осуществляется Государственным комитетом по делам развития и реформ и Министерством коммерции КНР. Получив разрешение на реализацию внешнего инвестиционного проекта, китайский инвестор также должен получить разрешение на вывоз инвестиций в иностранной валюте в Государственном управлении по валютному контролю. Помимо двух инстанций, названных выше, инвестиционные проекты государственных предприятий утверждаются Комитетом по контролю и управлению государственным имуществом.
Сущность политики «выхода за рубеж»
Стратегия «выхода за рубеж» является частью общей политической стратегии КПК.
В отчётном докладе ЦК на XIX съезде КПК Си Цзиньпин сказал:
«На основе обновления форм инвестирования за рубежом стимулировать международное сотрудничество в сфере производственных мощностей, формировать глобально ориентированную сеть торговли, инвестирования и финансирования, производства и услуг, форсировать культивирование новых преимуществ в контексте международного экономического сотрудничества и конкуренции.
Товарищи! Раскрепощение и развитие общественных производительных сил — сущностное требование социализма. Нам предстоит пробуждать творческий потенциал и жизненную силу развития всего общества, прилагать усилия к тому, чтобы наше развитие стало более качественным, более эффективным, более справедливым и более устойчивым!».
В резолюции по отчётному докладу ЦК XIX съезда КПК указано:
«Съезд, одобряя представленный в докладе анализ международной обстановки и выдвинутый курс внешнеполитической работы, подчеркивает, что Китай будет неизменно идти по пути мирного развития, будет высоко нести знамя мира, развития, сотрудничества и всеобщего выигрыша, твердо придерживаться основной цели своей внешней политики: защищать мир во всем мире и содействовать совместному развитию. На основе пяти принципов мирного сосуществования Китай будет с неуклонной решимостью развивать дружбу и сотрудничество со всеми странами, активно стимулировать международное сотрудничество в рамках инициативы „Один пояс и один путь“, продолжать активно участвовать в преобразовании и формировании системы глобального управления, стимулировать формирование нового типа международных отношений, основанных на взаимном уважении, равенстве и справедливости, сотрудничестве и всеобщем выигрыше. Китай будет стимулировать создание сообщества единой судьбы человечества, вместе с народами всех стран строить чистый и прекрасный мир, где царит долгосрочный мир, всеобщая безопасность, совместное процветание, открытость и инклюзивность».
После реализации 13-й пятилетки КПК прогнозируются шесть глобальных изменений в мире, некоторые из которых связаны http://russian.people.com.cn/n3/2016/0312/c31521-9028983.html со стратегией «выхода за рубеж»:
«3. Мировая экономическая карта будет перечерчена
На первых порах, когда в стране была запущена политика реформ и открытости, Китай по общему объему экономики занимал лишь 11-е место в мире. В 2015 году ВВП Китая составил 67,7 трлн юаней. По этому показателю Китай занимает второе место в мире и обеспечивает 25 проц мирового экономического роста.
В настоящее время около 30 тыс китайских предприятий ведут бизнес за границей, миллионы китайцев проживают и работают в разных уголках мира. По состоянию на конец 2015 года, объем прямых инвестиций Китая в другие страны впервые превысил отметку в 1 трлн американских долларов, заграничное имущество Китая оценивалось в 7 трлн долл США.
В период 13-й пятилетки среднегодовые темпы роста китайской экономики превысят 6,5 проц, импорт в Китай перевалит за отметку в 10 трлн долл США, а объем инвестиций, вложенных Китаем в экономику других стран, составит свыше 500 млрд американских долларов. Китайские граждане будут совершать более 500 млн зарубежных поездок.
В 2020 году ВВП Китай достигнет 14 трлн долл США, что будет равняться 70 проц ВВП США, то есть в ближайшие несколько лет продолжит сокращаться разница между двумя странами. Валовой внутренний продукт на душу населения в Китае приблизится к 10 тыс американских долларов, и Китай станет государством с высоким уровнем доходов. Китай предоставит миру огромный рынок, достаточный капитал, богатство товаров и еще более ценные шансы и возможности.
… 6. Китай будет брать на себя больше ответственности и обязательств в международных делах
Великая китайская стена — самое грандиозное оборонительное сооружение на Земле. Некоторые зарубежные политики считают ее символом Китая, изолированного от остального мира.
А теперь недалеко от участка Великой китайской стены на Мутяньюй выстроена скоростная автомагистраль, которая похожа на мост и соединяет центральные районы столицы Китая с озером Яньциху, у которого прошла неофициальная встреча лидеров экономик-членов Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества /АТЭС/. В ходе мероприятия была определена дорожная карта экономического сотрудничества в Тихоокеанском регионе.
Это свидетельствует о том, что сегодняшний Китай оставил в прошлом «психологию Великой китайской стены» и перешел к «созданию крупного моста», считают зарубежные эксперты.
Китай присоединился к Парижскому соглашению по борьбе с глобальным изменением климата, принимает участие в борьбе с вирусами Эбола и Зика, предоставляет другим странам помощь в области науки, техники, образования, медицины, здравоохранения, охраны окружающей среды, защите дикой фауны и флоры, проводит миротворческие операции, предоставляет поддержку в обеспечении ядерной безопасности и кибербезопасности, борется с терроризмом, бедностью и коррупцией.
Китай приложит усилия, чтобы к 2020 году, когда население страны составит 1,42 млрд человек, помочь 70 млн человек выйти из нищеты. По словам экспертов, эти две цифры имеют огромное значение для человечества.
Как подчеркнул Си Цзиньпин, Китай должен внести более весомый вклад в развитие человеческого общества и взять на себя еще больше обязательств. Осуществление мечты о великом возрождении китайской нации не только принесет пользу китайскому народу, но и будет содействовать прогрессу всего человечества.
Весь мир будет иметь возможность воспользоваться шансами, возникающими в связи с реализацией в Китае 13-й пятилетки, комментируют зарубежные СМИ».
Признавая, что в Китае осуществляется диктатура рабочего класса в форме демократической диктатуры народа под руководством КПК, из сказанного выше можно сделать следующие выводы:
1) политика вывоза капитала должна послужить развитию производительных сил, как Китая, так и «принимающих» стран,
2) политика «выхода за рубеж» удовлетворяет интересам китайского частного капитала, стремящегося в развивающиеся страны к более высокой норме прибыли,
3) политика «выхода за рубеж» удовлетворяет политическим целям КПК по росту политического влияния КНР и борьбе с американским и европейским империализмом,
4) политика «выхода за рубеж» является составной частью общей политической стратегии КПК по мирному сосуществованию, а не подноготной «китайского империализма».
https://prorivists.org/inf_china-foreign-investment/ – цинк
PS. Собственно, именно подобные амбиции Китая и его рост, а также фактическое сокращение дистанции между США и Китаем, обуславливают разворачивающуюся торговую войну, путем которой США пытаются притормозить Китай, который уже не скрываясь заявляет о своих претензиях на право влиять на будущее человечества. По сути, китайские претензии, напрямую затрагивают сферу глобального лидерства, которой США занимались последние десятилетия в гордом одиночестве. Сейчас это время уходит прямо на наших глазах. При инерционном сценарии, США экономически проиграют, поэтому сейчас и идет попытка переломить сложившуюся тенденцию, вынудив Китай экономически уступить и умерить политические амбиции. Но если США даже не могут принудить Асада, Мадуро, Ким Чен Ына и Хаменеи выполнять пожелания Вашингтона, то еще менее вероятно, что политика шантажа и угроз остановит Китай. Поэтому отказ Китая идти на уступки в торговой войне выглядит вполне логичным. Время скромного китайского изоляционизма и стратегичесокго нейтралитета прошло. Собираемая Си Цзиньпином и КПК китайская "машина" должна в грядущий период нестабильности перекроить экономические и политические контуры уходящего мироустройства. В первую очередь с помощью проекта "Один пояс – один путь". Но чтобы обеспечить ему защиту на территории других государств, идет наращивание возможностей НОАК, особенно связанных с действиями за пределами Китая, где и будут происходить столкновения с интересами слабеющего гегемона.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4994925.html