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Октябрьская революция: вопросы и ответы/Егор Яковлев

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Егор Яковлев отвечает на вопросы зрителей, связанные с Великой Октябрьской революцией. Видео вышло в 2017-м году на площадках Дмитрия Пучкова. В связи с ростом аудитории и сохранившейся актуальностью темы публикуем его на нашем канале.
#цифроваяистория #егоряковлев #дмитрийпучков #революция #октябрьскаяреволюция

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=hduV-D0yzPM
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