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Октябрь-1917: Империи напомнили о смысле

09:16. 24 октября 2017 Просмотров - 104 Один комментарий Опубликовал:

Октябрьская революция 1917 года – это напоминание империи о смысле её существования.

До Октября были многолетние хождения к царю под хоругвями и с иконами. Власть не вняла.

Состоялось иное напоминание. Суровое и грозное – но уж как получилось…

Что тут важно понимать? Империя необходима, незаменима, неоценима. Но она не может существовать сама по себе, как кувшин не может существовать всегда пустым. Форма бессмысленная без содержания.

Империя – это – высшая форма инструмента коллективной самозащиты Личности, коллективной самозащиты людей.

Её корневой и исходный смысл, отчётливо считываемый уже в ранних этапах Московского царства – защитить обретённую Справедливость (Правду) от интервенции и интервентов.

Всякая Справедливость и всякий Выбор, сделанный Личностью, имеют смысл только тогда, когда они умеют защищаться.


Иначе как жить – будет решать не сам человек, а тот, кто даст ему по шее. И потому нет никакого смысла в социальной справедливости, в личном мнении в рамках маленького государства: никакой из рейхов не будет спрашивать Бельгию или Норвегию, чего там они считают справедливым и как бы хотели жить. Империя навяжет им то, что сама считает нужным.

Если империя защищает справедливость, как панцирь черепаху – тогда империя есть сверхценность.

Если же империя стала существовать просто сама для себя, как механическое нагромождение самодурских амбиций начальства и привычки подчинятся у рядовых, если империя потеряла свою миссию – она, естественно, теряет смысл своего существования.

Ведь созданный по образу и подобию Божию Человек – первичная ценность. Смысл христианского царства – в непопрании души подданного. Служение царя – в том, чтобы все могли оставаться самими собой, и никто никого не подавлял.

Согласитесь, что без царя и империи это просто невозможно: даже в рамках одного дворика, почуяв слабость высшей власти, сильные подростки начинают терроризировать слабых! Что уж говорить про сильные нации, глав крупных корпораций, магнатов, главарей банд, паханов и т.п.!

Человек становится имперским энтузиастом – чтобы сохранить свою личность. Ведь любые группы (включая и государства и нации) создаются изначально, чтобы защитить человека от насилия.

Империя создаётся не для того, чтобы нас поглотить, а для того, чтобы не дать нас поглотить всем каннибалам на свете.

Пока империя это понимает – она незаменима для свободной и полноценной, независимой в суждениях личности. Уберите империю – и личность раздавят, размажут, как в 90-е годы, под лозунгами «свободы» превратят в жалкого раба, которому

…хозяин каждый дюжий,
И даже слабые – если их двое

Вспомните, насколько богатой и сложной была личная духовная жизнь, индивидуальность, личное мнение, позиция личности при памятном нам Брежневе, в условиях якобы-несвободы; и какой жалкой, ущербной, бедной, ничтожной стала индивидуальность жалких рыночных попрошаек, в условиях якобы-свободы!

Именно об этом весьма справедливо говорил И.В. Сталин[1]:

"Мне трудно представить себе, какая может быть “личная свобода” у безработного, который ходит голодным и не находит применения своего труда. Настоящая свобода имеется только там… где нет безработицы и нищенства, где человек не дрожит за то, что завтра может потерять работу, жилище, хлеб. Только в таком обществе возможна настоящая, а не бумажная… свобода".

И с тех пор, как произнесены эти слова, ничего не изменилось.

Если империя видит смысл в том, чтобы защитить свободу и права слабых от произвола и самодурства сильных – тогда в ней есть смысл. И не надо всё сводить к СССР! В важнейшем идеологическом документе царской России были недвусмысленные слова о смысле царского служения:

…Гордых смирителю,
Слабых хранителю,
Всех утешителю…

- ежедневно пели славу царские слуги.

Правда в том (марксисты-леваки пытались её скрывать) что человек не может, в принципе не в состоянии «просто трудиться», и целиком вкушать плоды своих трудов.

Нельзя, например, распахать поле, вырастить хлеб, и потом кушать этот хлеб в своём (своими руками построенном) доме. Если такой хлебороб один – то его обязательно ограбят! И чем богаче он живёт со своих трудов – тем быстрее и охотнее придут его грабить.

Чтобы драться с грабителем-одиночкой, достаточно иногда и собственной семьи.
Чтобы драться с целой бандой – нужно объединятся в род, племя.
Чтобы драться с грабителем-империей (ордой) – нужна империя.

Этот пасьянс по-другому никак не складывается. Многие до вас складывали – не получилось! Не могла Русь дать отпор Золотой Орде, пока делилась на маленькие независимые княжества и республики.

В ХХ веке американцы, обманом украв у нас советскую империю – раздели нас до трусов, довели до голодных обмороков и голодных смертей (на которые плевать хотели их ставленники[2]).

Десятки миллионов т.н. «гастарбайтеров», а проще говоря – бесприютных бродяг, особенно из малых советских республик, пошли по миру и доселе мрут без числа и учёта на каторжных нарах в чужих городах…

+++

Но если совершенно очевидно, зачем нам так остро необходима империя (и тут высокие соображения ничуть не расходятся с самыми, не побоюсь этого слова, эгоистичными, просто сохранить себя и по миру нищим не пойти) – очевидно и другое. Очевидно, что империя – инструмент справедливости, а не самоцель.

И если она перерождается в нечто самодостаточное, в некое Иго – которое ничем не лучше иностранного (от которого рождена была защищать) – тогда из "летательного аппарата" человеческого духа она превращается в бессмысленное ярмо…

+++

Марксизм наградил нас нелепой теорией, которую с восторгом переняли его лютые враги-антисоветчики: мол, государство есть "аппарат насилия".

Как писал об этом Ленин: "Государствоесть машина для угнетения одного класса другим, машина, чтобы держать в повиновении одному классу прочие подчиненные классы".

Но это же не так, очевидным образом не так! Ведь описанное Лениным государство – это вторичная переродившаяся форма подлинного государства, которое возникло как ЗАЩИТА от самых разных аппаратов насилия (от соседского до чужеземной орды). А у марксистов получается, что единственный смысл государства – издеваться над гражданами, травить и терроризировать их! Отсюда и вытекает анархистский безумный вывод: раз государство лишь обуза, давайте его ликвидируем!

Конечно, если бы государство было лишь аппаратом насилия, лишь рэкетом захватившей кусок земли банды – тогда могли бы реально существовать и Латвии, и Украины, и Бутаны, и Пропаны, и вообще что угодно. У любой, даже маленькой банды есть аппарат насилия – следовательно, даже самая маленькая банда "пана атамана Грициана-Таврического" может, согласно теории марксистов, основать "самостийну диржаву"…

Но на самом-то деле смысл государства вовсе не в том, чтобы глумиться над слабыми, а в том, чтобы дать им защиту от сильных. Только в этом случае государство настоящее, по евангельскому слову "несть влатсь, аще не от Бога" (то есть – "не власть, если не от Бога"). Не власть – а банда грабителей и мародёров, вертеп разбойничий…

Защитить от сильного – может только очень сильный. И потому единственная подлинная форма существования государства – империя. Маленькое "государство" – это протекторат, лимитроф, приграничная "нейтральная зона", что угодно – но не государство в политологическом смысле этого слова.

Потому что бессилие перед интервенцией делает государство отсутствующим. То есть: отказ от империи делает "самостийщика" игрушкой и заложником в руках империй. Но уже чужих империй, рассматривающих всё его имущество и его самого – как раба, как добычу, как дичь в процессе обогащения СВОИХ за счёт ЧУЖИХ.

Но если империя необходима – то сама по себе она недостаточна. Нельзя пожарить яичницу без сковороды – но нельзя же пожарить яичницу одной только сковородой! Форма требует содержания, как и содержание растекается и погибает без формы.

Ошибка "красных" – отрицание империи. Никакая справедливость не может закрепиться без надёжной державной защиты, будет разграблена и растащена. Ошибка "белых" – отрицание внутренней справедливости в империи, отрицание того дела, ради которого империя (как инструмент) была придумана людьми.

Поэтому в моём понимании Октябрьская революция 1917 года напоминает империи о смысле – и возрождает империю уже наполнив её смыслом. Однако наполнение смыслом пустого сосуда – не означает отрицание самого сосуда. Заставить инструмент работать – и сломать его, согласитесь, разные поступки.

Инструмент должен быть. И он должен работать, а не в пыли валяться. Вот, собственно, формула примирения "красных" и "белых" в канун столетия Октября!

[1] 1 марта 1936 года, председателю американского газетного объединения “Скриппс-Говард Ньюспейперс” Рою Говарду

[2] Вспоминая (видимо, с некоторым внутренним запоздалым покаянием) времена Е.Гайдара, Юрий Лужков, Гавриил Попов написали статью «Еще одно слово о Гайдаре»: «Был февраль 1992 года. На совещании, которое вел Егор Тимурович, рассматривались неотложные меры по финансированию социальных программ. <…> Шло обсуждение социальных вопросов по строительству школ, по пенсиям, к тому времени почти обнуленным, по сбережениям граждан, тоже превратившимся в пыль.

И все тот же один из авторов этой статьи проинформировал Гайдара о том, что в Зеленограде наша медицина зафиксировала 36 смертей из-за голода. На это Гайдар ответил просто: идут радикальные преобразования, с деньгами сложно, а уход из жизни людей, неспособных противостоять этим преобразованиям, — дело естественное.

Тогда его спросили: Егор Тимурович, а если среди этих людей окажутся ваши родители? Гайдар усмехнулся и сказал, что на дурацкие вопросы не намерен отвечать».


В. Евлогин


***



Источник.

Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: власть, империя, Ленин, марксизм, общество, рабство, революция, свобода, смысл, справедливость
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Один комментарий»

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    Павел 24 октября 2017 в 9:39 Ссылка Пометить
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    Ну, понаплёл очередной …ин!:))

    “Ведь созданный по образу и подобию Божию Человек – первичная ценность. Смысл христианского царства – в непопрании души подданного. Служение царя – в том, чтобы все могли оставаться самими собой, и никто никого не подавлял.”

    - И их за “святость” скидывали с колоколен и топили в прорубях? Или за “непопрание”?

    “Ведь описанное Лениным государство – это вторичная переродившаяся форма подлинного государства…”

    - Покажите историческую “первичную” форму на любом примере. Please!

    “Поэтому в моём понимании Октябрьская революция 1917 года напоминает империи о смысле – и возрождает империю уже наполнив её смыслом. Однако наполнение смыслом пустого сосуда – не означает отрицание самого сосуда. Заставить инструмент работать – и сломать его, согласитесь, разные поступки.

    Инструмент должен быть. И он должен работать, а не в пыли валяться. Вот, собственно, формула примирения “красных” и “белых” в канун столетия Октября!”

    - Сей полёт мысли мне, с высшим образованием, имеющему степени и работающему в высшем, не доступен для понимания:). Словоблудно красиво по витиеватости, издевательно по сути.

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