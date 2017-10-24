Октябрь-1917: Империи напомнили о смысле

Всякая Справедливость и всякий Выбор, сделанный Личностью, имеют смысл только тогда, когда они умеют защищаться.

Октябрьская революция 1917 года – это напоминание империи о смысле её существования. До Октября были многолетние хождения к царю под хоругвями и с иконами. Власть не вняла. Состоялось иное напоминание. Суровое и грозное – но уж как получилось… Что тут важно понимать? Империя необходима, незаменима, неоценима. Но она не может существовать сама по себе, как кувшин не может существовать всегда пустым. Форма бессмысленная без содержания.



Иначе как жить – будет решать не сам человек, а тот, кто даст ему по шее. И потому нет никакого смысла в социальной справедливости, в личном мнении в рамках маленького государства: никакой из рейхов не будет спрашивать Бельгию или Норвегию, чего там они считают справедливым и как бы хотели жить. Империя навяжет им то, что сама считает нужным.

Если империя защищает справедливость, как панцирь черепаху – тогда империя есть сверхценность.

Если же империя стала существовать просто сама для себя, как механическое нагромождение самодурских амбиций начальства и привычки подчинятся у рядовых, если империя потеряла свою миссию – она, естественно, теряет смысл своего существования.

Ведь созданный по образу и подобию Божию Человек – первичная ценность. Смысл христианского царства – в непопрании души подданного. Служение царя – в том, чтобы все могли оставаться самими собой, и никто никого не подавлял.

Согласитесь, что без царя и империи это просто невозможно: даже в рамках одного дворика, почуяв слабость высшей власти, сильные подростки начинают терроризировать слабых! Что уж говорить про сильные нации, глав крупных корпораций, магнатов, главарей банд, паханов и т.п.!

Человек становится имперским энтузиастом – чтобы сохранить свою личность. Ведь любые группы (включая и государства и нации) создаются изначально, чтобы защитить человека от насилия.

Империя создаётся не для того, чтобы нас поглотить, а для того, чтобы не дать нас поглотить всем каннибалам на свете.

Пока империя это понимает – она незаменима для свободной и полноценной, независимой в суждениях личности. Уберите империю – и личность раздавят, размажут, как в 90-е годы, под лозунгами «свободы» превратят в жалкого раба, которому

…хозяин каждый дюжий,

И даже слабые – если их двое…

Вспомните, насколько богатой и сложной была личная духовная жизнь, индивидуальность, личное мнение, позиция личности при памятном нам Брежневе, в условиях якобы-несвободы; и какой жалкой, ущербной, бедной, ничтожной стала индивидуальность жалких рыночных попрошаек, в условиях якобы-свободы!

Именно об этом весьма справедливо говорил И.В. Сталин[1]:

"Мне трудно представить себе, какая может быть “личная свобода” у безработного, который ходит голодным и не находит применения своего труда. Настоящая свобода имеется только там… где нет безработицы и нищенства, где человек не дрожит за то, что завтра может потерять работу, жилище, хлеб. Только в таком обществе возможна настоящая, а не бумажная… свобода".

И с тех пор, как произнесены эти слова, ничего не изменилось.

Если империя видит смысл в том, чтобы защитить свободу и права слабых от произвола и самодурства сильных – тогда в ней есть смысл. И не надо всё сводить к СССР! В важнейшем идеологическом документе царской России были недвусмысленные слова о смысле царского служения:

…Гордых смирителю,

Слабых хранителю,

Всех утешителю…

- ежедневно пели славу царские слуги.

Правда в том (марксисты-леваки пытались её скрывать) что человек не может, в принципе не в состоянии «просто трудиться», и целиком вкушать плоды своих трудов.

Нельзя, например, распахать поле, вырастить хлеб, и потом кушать этот хлеб в своём (своими руками построенном) доме. Если такой хлебороб один – то его обязательно ограбят! И чем богаче он живёт со своих трудов – тем быстрее и охотнее придут его грабить.

Чтобы драться с грабителем-одиночкой, достаточно иногда и собственной семьи.

Чтобы драться с целой бандой – нужно объединятся в род, племя.

Чтобы драться с грабителем-империей (ордой) – нужна империя.

Этот пасьянс по-другому никак не складывается. Многие до вас складывали – не получилось! Не могла Русь дать отпор Золотой Орде, пока делилась на маленькие независимые княжества и республики.

В ХХ веке американцы, обманом украв у нас советскую империю – раздели нас до трусов, довели до голодных обмороков и голодных смертей (на которые плевать хотели их ставленники[2]).

Десятки миллионов т.н. «гастарбайтеров», а проще говоря – бесприютных бродяг, особенно из малых советских республик, пошли по миру и доселе мрут без числа и учёта на каторжных нарах в чужих городах…

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Но если совершенно очевидно, зачем нам так остро необходима империя (и тут высокие соображения ничуть не расходятся с самыми, не побоюсь этого слова, эгоистичными, просто сохранить себя и по миру нищим не пойти) – очевидно и другое. Очевидно, что империя – инструмент справедливости, а не самоцель.

И если она перерождается в нечто самодостаточное, в некое Иго – которое ничем не лучше иностранного (от которого рождена была защищать) – тогда из "летательного аппарата" человеческого духа она превращается в бессмысленное ярмо…

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Марксизм наградил нас нелепой теорией, которую с восторгом переняли его лютые враги-антисоветчики: мол, государство есть "аппарат насилия".



Как писал об этом Ленин: "Государствоесть машина для угнетения одного класса другим, машина, чтобы держать в повиновении одному классу прочие подчиненные классы".

Но это же не так, очевидным образом не так! Ведь описанное Лениным государство – это вторичная переродившаяся форма подлинного государства, которое возникло как ЗАЩИТА от самых разных аппаратов насилия (от соседского до чужеземной орды). А у марксистов получается, что единственный смысл государства – издеваться над гражданами, травить и терроризировать их! Отсюда и вытекает анархистский безумный вывод: раз государство лишь обуза, давайте его ликвидируем!

Конечно, если бы государство было лишь аппаратом насилия, лишь рэкетом захватившей кусок земли банды – тогда могли бы реально существовать и Латвии, и Украины, и Бутаны, и Пропаны, и вообще что угодно. У любой, даже маленькой банды есть аппарат насилия – следовательно, даже самая маленькая банда "пана атамана Грициана-Таврического" может, согласно теории марксистов, основать "самостийну диржаву"…

Но на самом-то деле смысл государства вовсе не в том, чтобы глумиться над слабыми, а в том, чтобы дать им защиту от сильных. Только в этом случае государство настоящее, по евангельскому слову "несть влатсь, аще не от Бога" (то есть – "не власть, если не от Бога"). Не власть – а банда грабителей и мародёров, вертеп разбойничий…

Защитить от сильного – может только очень сильный. И потому единственная подлинная форма существования государства – империя. Маленькое "государство" – это протекторат, лимитроф, приграничная "нейтральная зона", что угодно – но не государство в политологическом смысле этого слова.

Потому что бессилие перед интервенцией делает государство отсутствующим. То есть: отказ от империи делает "самостийщика" игрушкой и заложником в руках империй. Но уже чужих империй, рассматривающих всё его имущество и его самого – как раба, как добычу, как дичь в процессе обогащения СВОИХ за счёт ЧУЖИХ.

Но если империя необходима – то сама по себе она недостаточна. Нельзя пожарить яичницу без сковороды – но нельзя же пожарить яичницу одной только сковородой! Форма требует содержания, как и содержание растекается и погибает без формы.

Ошибка "красных" – отрицание империи. Никакая справедливость не может закрепиться без надёжной державной защиты, будет разграблена и растащена. Ошибка "белых" – отрицание внутренней справедливости в империи, отрицание того дела, ради которого империя (как инструмент) была придумана людьми.

Поэтому в моём понимании Октябрьская революция 1917 года напоминает империи о смысле – и возрождает империю уже наполнив её смыслом. Однако наполнение смыслом пустого сосуда – не означает отрицание самого сосуда. Заставить инструмент работать – и сломать его, согласитесь, разные поступки.

Инструмент должен быть. И он должен работать, а не в пыли валяться. Вот, собственно, формула примирения "красных" и "белых" в канун столетия Октября!