Казанская война Ивана Грозного, 8: Численность войск Казанского ханства
Клим Жуков, Павел Канаев. Казанская война Ивана Грозного, 8: Численность войск Казанского ханства
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Источники
- Полное собрание русских летописей, Т.19: История о Казанском царстве. М. «Языки русской культуры», 2000
- Полное собрание русских летописей, Т.8: Воскресенская летопись. М, 2000
- Полное собрание русских летописей, Т.13. Никоновская летопись. М., 1965.
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