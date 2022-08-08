Зиновьев и Ленин/Вячеслав Самоходкин и Егор Яковлев
Продолжение цикла с Вячеславом Самоходкиным на «Цифровой истории». В этом видео речь о том, почему Григорий Зиновьев стал близок к Ленину и в связи с чем его можно назвать «оруженосцем» Владимира Ильича.
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Предыдущее видео цикла: https://www.youtube.com/watch?v=6xXfF3xdg9A&t=239s
Автобусная экскурсия с Вячеславом Самоходкиным: https://vk.com/samohodkin_13
Фестиваль «Цифровая история» в Москве 17-18 сентября: https://usnd.to/0YBq
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