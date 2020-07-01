Новости Украины и Новороссии 01 июля 2020

Два первых самолёта с туристами из Запорожья и Харькова приземлились в Анталии. Туристов из «незалежной» на турецкой земле встречал лично украинский консул Вячеслав Хоменко.

«321 пассажир прилетел двумя рейсами авиакомпании SkyUp, туроператор JoinUp, из Запорожья и Харькова. Все меры безопасности в аэропорту соблюдены, ни одного человека с признаками заболевания не было», — рассказал дипломат журналистам.

Он заверил, что туристы практически не ощутили неудобств, вызванных ограничительными мерами. Сразу после процедуры паспортного контроля и проверки состояния здоровья, они отправились в отели.

Как ожидается, ещё несколько рейсов привезут сегодня украинских отдыхающих в Турцию из Киева и Одессы.

С 1 июля украинцам официально разрешили летать в Турцию без самоизоляции и тестирования, соблюдая лишь необходимые требования безопасности.

Такие же меры турецкие власти предлагали и для российских туристов. Однако, несмотря на это, глава российского Минтранса Евгений Дитрих заявил, что о возобновлении регулярного авиасообщения с Турцией речи пока не идёт.

«Да, мы знаем о предложении турецких властей, в котором прозвучала такая дата (15 июля — прим. РВ). Мы приняли его к сведению», — заявил Дитрих.

Но это не означает, что россияне останутся в текущем сезоне без отдыха на море. С 1 июля отелям и другим средствам размещения в Крыму официально разрешено принимать гостей из других регионов РФ. Также с 1 июля на полуострове снимаются ограничения на работу концертных и кинозалов, аквапарков и бассейнов, детских игровых комнат, лабиринтов, закрытых плавательных бассейнов, батутных центров, водных аттракционов, бань и душевых, спа-комплексов, аквапарков, саун, тренажёрных и фитнес-залов.

В Ростуризме рассказали, что совместно с Минтрансом, региональными властями и туроператорами уже запустили целый ряд пакетных туров по новым отечественным направлениям. Кроме того, введены дополнительные авиарейсы на популярные курорты.

«Наша ключевая задача — дать людям возможность доступно и интересно отдохнуть в своей стране, открывая для себя новые места для путешествий», — отметила глава Ростуризма Зарина Догузова.

При этом для туристов всё же сохранятся некоторые ограничения, например, в общественных местах обязательно использовать лицевые маски и соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра. Однако теперь нарушителей этих норм не будут привлекать к административной ответственности.

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