Новости Украины и Новороссии 01 июля 2020
- 11:45 В вышиванке с хлебом-солью: консул Украины лично встречал первых туристов в Турции (ФОТО).
- 09:22 Майдан работает: в Херсоне большинство детей смогут доучиться только до 9 класса.
- 08:00 «Совершенно невообразимые и страшные вещи происходят на Донбассе» (ВИДЕО).
- 06:30 Кто создал «Незалежную»: история Украины без Ленина и большевиков (ФОТО).
- 01:00 Глава ДНР внёс изменения в Указ «О введении режима повышенной готовности».
- 30.06 23:30 На Украине могут закрыть курорты.
В вышиванке с хлебом-солью: консул Украины лично встречал первых туристов в Турции (ФОТО)
Два первых самолёта с туристами из Запорожья и Харькова приземлились в Анталии. Туристов из «незалежной» на турецкой земле встречал лично украинский консул Вячеслав Хоменко.
«321 пассажир прилетел двумя рейсами авиакомпании SkyUp, туроператор JoinUp, из Запорожья и Харькова. Все меры безопасности в аэропорту соблюдены, ни одного человека с признаками заболевания не было», — рассказал дипломат журналистам.
Он заверил, что туристы практически не ощутили неудобств, вызванных ограничительными мерами. Сразу после процедуры паспортного контроля и проверки состояния здоровья, они отправились в отели.
Как ожидается, ещё несколько рейсов привезут сегодня украинских отдыхающих в Турцию из Киева и Одессы.
С 1 июля украинцам официально разрешили летать в Турцию без самоизоляции и тестирования, соблюдая лишь необходимые требования безопасности.
Такие же меры турецкие власти предлагали и для российских туристов. Однако, несмотря на это, глава российского Минтранса Евгений Дитрих заявил, что о возобновлении регулярного авиасообщения с Турцией речи пока не идёт.
«Да, мы знаем о предложении турецких властей, в котором прозвучала такая дата (15 июля — прим. РВ). Мы приняли его к сведению», — заявил Дитрих.
Но это не означает, что россияне останутся в текущем сезоне без отдыха на море. С 1 июля отелям и другим средствам размещения в Крыму официально разрешено принимать гостей из других регионов РФ. Также с 1 июля на полуострове снимаются ограничения на работу концертных и кинозалов, аквапарков и бассейнов, детских игровых комнат, лабиринтов, закрытых плавательных бассейнов, батутных центров, водных аттракционов, бань и душевых, спа-комплексов, аквапарков, саун, тренажёрных и фитнес-залов.
В Ростуризме рассказали, что совместно с Минтрансом, региональными властями и туроператорами уже запустили целый ряд пакетных туров по новым отечественным направлениям. Кроме того, введены дополнительные авиарейсы на популярные курорты.
«Наша ключевая задача — дать людям возможность доступно и интересно отдохнуть в своей стране, открывая для себя новые места для путешествий», — отметила глава Ростуризма Зарина Догузова.
При этом для туристов всё же сохранятся некоторые ограничения, например, в общественных местах обязательно использовать лицевые маски и соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра. Однако теперь нарушителей этих норм не будут привлекать к административной ответственности.
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Майдан работает: в Херсоне большинство детей смогут доучиться только до 9 класса
С 28 до 12 предполагается сократить за период до 2022 г. количество херсонских школ, где ученики могут получить полное среднее образование.
Об этом идет речь в «Стратегическом плане деятельности управления образования Херсонского горсовета на 2020–2024 годы».
«Планом предусмотрен постепенный переход к профильной школе. Принято во внимание, что в соответствии с переходными положениями Закона Украины „Об образовании“ профильные лицеи как самостоятельные юридические лица функционируют начиная с 01.09.2027 года», — так обтекаемо и элегантно это описывается в документе.
Согласно «Стратегическому плану», 1 сентября 2020 г. в 10-е классы будут набирать учеников 28 херсонских школ. 1 сентября 2021 г. — 17 школ. А 1 сентября 2022 г. — 12 школ.
Следствием этой так называемой реформы может стать, и непременно станет, учительская безработица.
Напомним, реформа образования началась на Украине с принятия Верховной Радой 5 сентября 2017 года нового Закона Украины «Об образовании», который вступил в силу 28 сентября 2017 года. В рамках реформы начались масштабные изменения во всех сферах образования.
Это и есть самая настоящая декоммунизация, а не снос памятников и переименование Ленинских проспектов и посёлков Красный Партизан. То, за что боролись в своё время большевики на «оккупированной» ими Украине, уничтожается «благодарными» потомками.
Ликвидация безграмотности, которая носила ужасающие масштабы в царской России, стала одним из приоритетов советской власти сразу после Октябрьской революции. Школы строились вопреки разрухе и голоду после двух войн — Первой мировой и гражданской, строились даже в отдалённых деревнях и посёлках.
Сейчас перед майданными властями стоит вполне тривиальная задача — сократить количество населения, проживающего на территории страны, и увеличить процент тех, кто не станет задавать вопросов, а молча поедет зарабатывать за границу или на войну, которую Киев прекращать не собирается.
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«Совершенно невообразимые и страшные вещи происходят на Донбассе» (ВИДЕО)
Совершенно невообразимые и страшные вещи происходят на линии разграничения.
«С сегодняшнего дня боевики ДНР опять запретили людям пересекать эту линию. Они приняли такое решение в одностороннем порядке. То есть украинская сторона ничего не делала. Украина не против, чтобы люди ездили, а боевики запретили передвижение. И мы, к сожалению, ничего с этим сделать не можем», — хнычет Денис Казанский в своём видео от 28 июня.
Дык, и хорошо, что украинская сторона тут бессильна. Наглядно демонстрирует свои возможности. Как дети, блин. «Мы ничего сделать не сможем, но можем только ныть», — вероятно, именно так подумал укровский журналист и включил свою камеру.
И укровский он не от того, что из Украины, а потому что, будучи уроженцем Донецка, неустанно ныл на Партию Регионов и Януковича. В те времена Западу были нужны именно такие люди.
В общем, Казанский ревел навзрыд о сволочах «оккупантах» и рассказывал о российской пропаганде, где эфир врал про фильтрационные лагеря Украины, предназначенные для дончан:
«В итоге, как обычно, все те ужасы, которые российская пропаганда приписывала украинским националистам, стали воплощать в жизнь так называемые защитники Донбасса. Они построили сейчас для людей настоящие фильтрационные лагеря. И я не преувеличиваю. Вчера около 60 человек, в основном пожилых пенсионеров, они прошли через украинский КПВВ, но их ДНРовцы отказались к себе пускать. То есть им закрыли проход, и они застряли в “серой зоне”», — не унимался Дениска.
«Донецкий» блогер уверял, что подлые ДНРовцы заставили людей целых 14 суток находиться на обсервации в совершенно жутких условиях без душа и туалета, и показал фотографию с людьми во временной палатке.
На видео с 04:08
К слову, люди действительно были в этой палатке в первое время прибытия, но на следующий день их переселили в оборудованный всеми удобствами палаточный городок, построенный силами МЧС ДНР.
У меня такое впечатление, что, усади людей на лавочки переждать 45 минут, пока МЧСники поставят палатки, укры ныли бы о жутких условиях в некоем лавочном городке.
Казанский также уверяет, что сепары отжали у Украины уйму отелей и пансионатов и не могут разместить людей там. Он добавил, что власти Украины также проводят обсервацию, но направляют своих граждан в профилактории и пансионаты.
Смешно звучит, ведь я помню, как в конце марта с криками «Ублюдки!», «Фашисты!» и «Е…я Украина!» прибывшие из Вьетнама украинцы отказались от обсервации, выломали двери в аэропорту и разъехались по домам. Просто вопреки заявлению властей, за перелёт, где не было воды, еды и воздуха, люди платили сами. Обсервация должна была стоить больше тысячи евро с семьи и 380 с одного человека.
Я также хочу напомнить, как принимала и размещала «нэнька» своих эвакуированных соотечественников из Уханя в пансионате Новых Санжар. 9 пострадавших ментов и один гражданский. Посмотрите видео ещё раз.
В общем, я уже много раз говорил и говорю: если где-то воняет, то проверь. Скорее всего, это ты обделался…
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Алексей Гумилёв, для «Русской Весны»
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Кто создал «Незалежную»: история Украины без Ленина и большевиков (ФОТО)
К сожалению, уже не один десяток лет бытует мнение о том, что «Украину в современном её виде якобы создал лично В. И. Ленин». Таким образом, данная точка зрения рассматривает Донбасс и Новороссию исключительно в виде «ленинских подарков Украинскому Государству (УГ)». Однако в данной статье мы бы хотели оспорить это ошибочное мнение.
По своей исторической сути УГ имеет точно такое же отношение к Ленину, как и процесс возникновения независимых США имеет отношение к царствованию Екатерины Великой. Ленин не был первопричиной возникновения «Украины», как и Екатерина II не была источником сепаратизма в английских колониях на территории Северной Америки.
С точки зрения идеологии, «суверенная Украина» была придумана потерявшими свою независимость в конце XVIII в. поляками. С точки зрения финансирования и «продвижения в массы» южнорусского (то есть т. н. украинского) сепаратизма, над прошлым, настоящим и будущим «Украины» трудилась Австро-Венгрия. А вот с точки зрения практического отторжения от Российской Империи её юго-западных территорий — жирную точку поставил Германский Рейх в 1917–1918 гг.
Ленин, Троцкий, Каменев, Зиновьев, Свердлов и вообще вся РСДРП(б) до Октябрьского госпереворота 1917 года в принципе не имели никакой политической возможности влиять на процесс создания на юге России некой «Украины».
Вся полнота власти в России весной и летом 1917 г. была сосредоточена в руках Временного Правительства, которое и стало тем «бессильным политическим импотентом», который и подарил австро-венгерским агентам влияния в Киеве самые широкие территориальные уступки в рамках «украинской автономии».
02 августа 1917 года, бросая русский народ на заклание, а также согласившись обсуждать наличие некоей «украинской территории», Временное Правительство вступило на путь сепарирования Русской Империи! Соглашаясь отдать шесть (!!!) исконно русских губерний, именно Временное Правительство зачало «антирусскую чужеродную опухоль».
Проявив толерантность, по-русски «унизившись терпением», кучка петроградских «вершителей судеб» напоила зерно австро-венгерских устремлений по разделению России.
Многие ставят в вину В. И. Ленину создание «Украины», не зная, что свершилось это задолго до Октябрьского госпереворота 1917 года. И как ни крути, но большевики захватили власть в уже разорённой России, вдобавок ведущей тяжёлейшую войну с рассыпающимся на глазах русско-германо-австрийским фронтом!.. При этом с «рассыпающимся фронтом» отнюдь не в пользу России.
Мы и далее будем знакомить Вас с фактами перевоплощения «Окраины Руси» в «австро-германскую Украину» задолго до захвата власти в России большевиками, возглавляемыми В. И. Лениным. Но сейчас, подводя черту под написанным выше, предлагаем Вам изучить фрагмент скан-копии статьи из № 184 газеты «Киевлянин» от 03 августа 1917 года.
Для тех, кто не искушен историей, уточняем: географическая «Украина» в составе Речи Посполитой частично существовала на территории современных Киевской и Полтавской областей. Но уже к августу 1917 года Временное Правительство согласилось отдать под управление «украинствующих» агентов влияния Австро-Венгрии целых шесть исконно русских губерний, а именно: Полтавскую, Черниговскую, Киевскую, Харьковскую, Волынскую и Подольскую.
Да, пусть в начале августа 1917 г. вопрос о вхождении в состав «Украины» Херсонской, Таврической и Екатеринославской губерний только решался, но ведь отдать «украинофилам» Харьковскую или Черниговскую губернии было не меньшим преступлением, чем более позднее присоединение к «Украине» территории Новороссии!..
А вы говорите — Ленин!.. Увы! «Украина» — это плод деятельности австро-венгерских и германских специальных служб, а не политическая воля большевиков. И как ни странно, но в процессе по созданию «Украины» большевики занимали ведомую, а не ведущую роль. Факт. Исторический.
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Далиант Максимус, специально для «Русской Весны»
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Глава ДНР внёс изменения в Указ «О введении режима повышенной готовности»
Глава ДНР Указом № 208 от 30 июня 2020 года внес изменения в Указ от 14 марта 2020 года № 57 «О введении режима повышенной готовности».
Согласно изменениям, пункт 7.1 излагается в следующей редакции:
«Установить, что выезд за пределы территории Донецкой Народной Республики разрешен в:
Российскую Федерацию;
Луганскую Народную Республику:
лицам, имеющим постоянную или временную регистрацию на территории Луганской Народной Республики;
гражданам, имеющим уважительные причины для выезда: служебная командировка, необходимость экстренного лечения, тяжелая болезнь или смерть близкого родственника, проживающего за пределами территории ДНР (при предъявлении документа, подтверждающего степень родства);
водителям, осуществляющим грузовые перевозки, и лицам, сопровождающим груз на грузовом автотранспорте;
лицам при наличии иных вынуждающих обстоятельств по решению Штаба».
Кроме того, Указом запрещается проведение на территории ДНР досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных, публичных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан.
Данный запрет не распространяется на:
♦ посещение кинотеатров, театров, музеев, библиотек, концертных организаций, культурных центров, клубных учреждений;
♦ занятия физической культурой и спортом на открытом воздухе (включая индивидуальные и групповые учебно-тренировочные занятия, спортивные соревнования без привлечения зрителей, в том числе по командным видам спорта);
♦ посещение спортивных клубов, фитнес-центров, бассейнов и других объектов, в которых оказываются подобные услуги, проводятся учебно-тренировочные занятия, а также ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания;
♦ проведение досуга в развлекательных центрах, парках культуры и отдыха, на аттракционах.
Документом дополнительно внесены другие изменения в Указ № 57.
Также Указом Главы ДНР № 209 от 30 июня 2020 года признается утратившим силу Указ Главы ДНР от 19 марта 2020 года № 59 «О временном запрете выезда за пределы территории Донецкой Народной Республики отдельным категориям должностных лиц».
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На Украине могут закрыть курорты
Кабинет министров Украины может ввести дополнительные ограничения в отношении курортов. В частности, в Одессе.
Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
При этом он добавил, что в некоторых областях резко возросло количество занятых коек пациентами с COVID-19. На Закарпатье этот показатель составляет 71%, в Волынской области — 56%, до 50% — в Ровенской, Винницкой, Львовской областях и в Киеве.
«И поэтому мы не исключаем, что можем вводить дополнительные ограничительные меры, чтобы преодолеть коронавирус», — заявил Степанов.
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