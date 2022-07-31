Оспа обезьян — новая пандемия или вирусная реклама?
Михаил Васильевич Супотницкий, полковник медицинской службы запаса, кандидат биологических наук, автор книг по защите от биологического и бактериологического оружия рассказывает, что нам ждать от обезьяньей оспы, каким образом из вакцины можно сделать биологическое оружие и каких ещё «беглецов» из биолабораторий нам ждать.
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