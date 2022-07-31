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Оспа обезьян — новая пандемия или вирусная реклама?

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Михаил Васильевич Супотницкий, полковник медицинской службы запаса, кандидат биологических наук, автор книг по защите от биологического и бактериологического оружия рассказывает, что нам ждать от обезьяньей оспы, каким образом из вакцины можно сделать биологическое оружие и каких ещё «беглецов» из биолабораторий нам ждать.

Полная версия без цензуры (63 мин.) по ссылке: https://nday.club/v/iv9hf8-dtv

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=CkGUDNHIVxM
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