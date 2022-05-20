The Telegraph: ВОЗ созывает экстренную встречу из-за вспышки оспы обезьян
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созывает чрезвычайную встречу экспертов для обсуждения вспышки оспы обезьян, передаёт газета The Telegraph. Ожидается, что мероприятие посетит директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан. По данным издания, главными темами на встрече станут пути передачи заболевания, его распространённость среди геев и бисексуалов, а также ситуация с вакцинацией. Отмечается, что эксперты могут затронуть вопрос целесообразности использования прививок от натуральной оспы при борьбе с распространением новой вспышки. ВОЗ указывает, что оспа обезьян – редкое вирусное заболевание, которое встречается в основном в отдалённых районах в центре и на западе Африки, расположенных рядом с влажными тропическими лесами. По данным организации, вирус передаётся человеку от диких животных, таких как грызуны и приматы, а его вторичное распространение путём передачи от человека человеку носит ограниченный характер. В целом болезнь проходит легко и большинство людей выздоравливает в течение нескольких недель (период...