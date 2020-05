Эпидемия страха

И теперь выясняться, что сегодня именно Всемирная организация здравоохранения требует от врачей фальсифицировать итоги гриппа, вызванного коронавирусом.



В пункте 3 своей директивы «INTERNATIONAL GUIDELINES FOR CERTIFICATION AND CLASSIFICATION (CODING) OF COVID-19 AS CAUSE OF DEATH» ВОЗ прямо требует: «COVID-19 должен быть записан в медицинском сертификате о причине смерти ВСЕХ умерших, если заболевание вызвало или предположительно вызвало, или способствовало смерти.



В официальной терминологии, COVID-19, должно использоваться для всей сертификации причины смерти. Поскольку существует много типов коронавирусов, рекомендуется не использовать «коронавирус» вместо COVID-19. Это помогает уменьшить неопределенность для классификации или кодирования и правильно отслеживать эти смерти».

Как видите, это ВОЗ требует от врачей списывать на COVID-19, как причину, смерть от любых пневмонии, инфаркта, инсульта, диабета и прочих болезней.



Причём, не проводить никаких анализов, – просто «по признакам наличия ОРВИ». То есть, врач обязан спросить у родственников: «У вашей бабушки перед смертью сопли были? Что – возможно были? Ну, значит бабушка умерла от коронавируса COVID-19».



А поскольку ВОЗ имеет много денег, то не многим врачам и менеджерам медицины хочется с ней поссориться.

Валерий Парфёнов сократил новое интервью уже знакомого нам врача из США Кнута Витковского https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=QjLVc4z4i8U&feature=emb_logo,

и среди прочих фактов Витковский (5-03) напоминает, что президент США Трамп и мэр Нью-Йорка сначала резко выступили против паники, но вскоре после этого развернулись на 180 градусов и потребовали остановить экономику США и прервать занятия в школах. «Почему эти политики, говорившие правильные вещи в течение достаточно длительного времени, за день-два поменяли своё мнение? Не имею понятия!», – удивляется Витковский.

А что тут понимать? Значит кто-то, очень сильный, пригрозил им чем-то, что их сломило. Как иначе? Ну и фальшивки ВОЗ парализовали самостоятельность этих руководителей США – как им было отстаивать необходимые меры, как это делает Лукашенко, если эти «учёные» исходили пеной в массовых интервью продажной прессе, доказывая, что если не остановить общественную жизнь, то все умрут? Вводили в панику народ США.

Кстати, к чести Трампа, сломить то его сломили, но он, как видите, прекратил содержать паразитов этой конторы – хоть каким-то соучастникам давящей на него банды отомстил.

Причина смерти

И разумеется, к ВОЗ прислушались, и «еще в марте Институт имени Роберта Коха (ИРК) рекомендовал по возможности не проводить вскрытий» https://inosmi.ru/science/20200423/247314466.html. То есть настоящая причина смерти пациентов, списанных на коронавирус, не устанавливалась! И ведь это поражает – как так могло быть??

Наконец возмущённые практики добились разрешения на вскрытие (ведь работа патологоанатомов нужна для того, чтобы лечащие врачи убеждались в правильности поставленного диагноза или выясняли свои ошибки). Как тот же терапевт узнает, правильно ли он лечил больного, если не будет вскрытия и он не узнает, от чего больной умер?

И в результате, скажем, в Швейцарии было вскрыто 20 умерших с рекомендованным ВОЗ диагнозом «коронавирус»: «У всех обследованных было повышенное кровяное давление, – сообщает профессор Александр Цанков (Alexandar Tzankov), руководитель отделения аутопсии Университетской клиники Базеля, – а большинство пациентов имели значительный лишний вес. Кроме того, это были преимущественно мужчины, у двух третей наблюдались повреждения коронарных сосудов, треть пациентов страдали диабетом. У минимального числа пациентов было обнаружено воспаление легких».

Блин! Этот вирус вызывает воспаление лёгких и убивает больного именно воспаление, пневмония. И среди всех «умерших от коронавируса» воспаление лёгких было «у минимального числа пациентов»!

Кроме швейцарцев, «гамбургский судебный медик Клаус Пюшель (Klaus Püschel) независимо от рекомендации ИРК и от образования регистра пошел своим путем. Между 22 марта и 11 апреля в Университетской клинике Гамбург-Эппендорф он произвел вскрытие 65 пациентов, умерших от коронавируса».

«Данные из отчета совпадают с некоторыми результатами исследований, полученными в Базеле. Например, о том, что у большинства умерших были заболевания сердца. 55 из 61 пациента, обследованных в Гамбурге, согласно отчету, страдали от «сердечно-сосудистых заболеваний», то есть повышенного артериального давления, инфаркта, атеросклероза или иной сердечной недостаточности.



46 пациентов, подвергшихся вскрытию, имели предшествующие заболевания легких. У 28 пациентов были обнаружены заболевания других органов — почек, печени или органов после пересадки. 16 пациентов страдали деменцией, у других были онкологические заболевания, сильное ожирение или диабет».

А где же смерть от коронавируса? И эти умники (в данном случае базельский патолог Цанков) оправдываются так:

«Если у меня рак, мне осталось жить полгода и меня переезжает автомобиль, вина водителя не становится меньше», — говорит он. По его словам, продолжительность жизни умерших с множеством предшествующих заболеваний в любом случае была меньше, чем у здоровых людей. «Но все эти пациенты без Covid-19 прожили бы, вероятно, дольше — возможно, на час, а может, на день, неделю или целый год».

Но ты ведь врач, а не прокурор, и речь идёт не о вине, а о причине смерти. И потом, вы же всё делаете наоборот – вы умершего в результате травм записываете в умершие от коронавируса! Ну и уже не уйдёшь от статистики – летальность (смертность) этого коронавируса намного ниже смертности от сезонного гриппа, и если бы в этот сезон свирепствовал обычный грипп, то ведь умерших стариков было бы гораздо больше!

Ну главное, на 21 апреля в Германии числились умершими от коронавируса свыше пяти тысяч, а в Швейцарии – свыше полутора тысяч, а выяснили истинную причину смерти у около сотни умерших в Германии и у 20 – в Швейцарии. Это борьба с эпидемией!

Так ведь, как видите, и у вскрытых патологоанатомами умерших были свои причины умереть и кроме пресловутого коронавируса.



**

Эпидемия страха

Что будет с экономикой России к концу года? Эксперты делают прогнозы. Если события пойдут по оптимистическому сценарию и всероссийский «домашний арест» снимут быстро, то ВВП страны усохнет на 14 трлн. руб. в ценах 2019 года. Реалисты прочат 17 трлн. убытков и 15 млн. безработных. Ну а катастрофический прогноз – это снижение ВВП на 20%, потрясения в банковском секторе, центробежность регионов, рассвет бытового криминала и всевозможных «сил зла».

Заразная ОРВИ – испытание. Особенно в стране, где настоящая беда с онкологией, туберкулёзом, алкоголизмом, наркоманией, гепатитами, а уж по ВИЧ-инфекции Россия занимает позорное 1-ое место в Европе!

И всё же смертность от нового вируса несоизмерима с убытками от «борьбы». Абсурдность происходящего доказана не только выкладками социолога Сергея Переслегина или расчетами математика Александра Евсина, но и текущей жизнью государств, не вступивших в мировой проект по генерации эпидемии страха. Королевство Швеция и Республика Беларусь – абсолютно разные по своему политустройству страны. Значит ли это, что здравомыслие – удел личностей, а не систем управления?..

Статистика свидетельствует: разумные меры, принятые в Швеции и Белоруссии, работают. Сверхсмертности от коварной инфекции там не наблюдается. Можно прогнозировать, что в странах, не охваченных эпидемией страха, будет меньше смертей от стрессов и вынужденной обездвиженности, особенно опасных для пожилых людей. Меньше будет суицидов и депрессий, бытовых убийств и алкоголизации, абортов и криминала. В активе – коллективный иммунитет и социальное благополучие.

А что происходит в России? Потомственный врач, доктор медицинских наук Павел Воробьев внимательно следит за происходящим в стране, имеет огромный опыт врачебной и организационной работы. Он пишет: «Начальство хорошо понимает всю бессмысленность и ненужность изоляционных мер. (…) Задача – отработать новые технологии управления толпой, гражданами, добиться максимального оскотинивания людей».

Вот так да! Получается что белорусская «диктатура» и шведская монархия оказались бо́льшими свободолюбцами, чем российская «суверенная демократия»?.. Как быстро мы растеряли свои духоподъемные скрепы! Вот тебе и «вставание с колен». Забыты особый путь, русский мир, Третий Рим, энергетическая сверхдержава и другие идеологемы, столь любимые прежде госпропагандистами.

Но где и когда мы выронили свою суверенность?.. На что обменяли? На участие в саммитах, хотя бы и заочных? Почему мы задействованы в этом театре абсурда? (Всё это было бы смешно, когда бы не было так грустно. И даже страшно!) Мы же, вроде бы, не «оккупированная Германия, подчинённая Соединённым Штатам». Немецкие власти, кстати, пытаются сохранить лицо. Щедро подслащивают «пилюлю» главного вирусолога всея планеты Билла Гейтса денежными «конфетками» своим гражданам.

А мы?.. Разве можно так унижать народ, оскорблять его, запугивать, дезинформировать?! И, главное, ради чего?

Можно ли поверить в то, что действительная цель происходящего в России – спасение жизней наших граждан?! В стране, где офшорные агроолигархи ежедневно кормят людей пальмовым маслом, фальсифицированными продуктами, где отсутствует государственная система качества продовольствия, где народ мрёт сотнями тысяч в год от онкологии, инфарктов и инсультов.



«Сосуды засорены», «неправильный обмен веществ», – скажут нам по телевизору. Но восстановим цепь событий: уничтожение «плохих» санкционных продуктов бульдозерами, наращивание объемов ввоза пальмового масла, вытеснение мелких торговцев и производителей, триумф торговых сетей и платной медицины. А теперь за нами ещё и следить будут, чтобы, не дай Бог, мы от ближайшего сетевого магазина не отклонились! Чтобы ели то, что дадено! Ничего «постороннего» в рацион попадать не должно.

Что это? Цирк или зоопарк? Думаю, что всё-таки зоопарк. Работа не предвидится! Вместо неё – кормёжка синтетической морковкой и хлебом, произведенным из фуражного зерна.

«Я думаю, что людей готовят к чипизации. Ещё в 2015 году Билл Гейтс рассказал, что у нас будет пандемия, следующий враг – вирус, а не ядерная война. Они провели симуляцию на Давосском форуме, как всё будет», – заявил в печати Марат Сафин. Звезда большого тенниса был депутатом Госдумы двух созывов. Откровенен, как Елена Исинбаева, которая признавалась, что Конституцию РФ случайно прочла, по стечению обстоятельств.

Никто Сафина не опроверг. Бывшие коллеги как воды в рот набрали. Все, даже самые бойкие, затихли. Наверное, надеются получить высокий социальный рейтинг в новом дивном мире.

Кстати, о пророчествах Олдоса Хаксли, Евгения Замятина и других знаменных писателей и кинематографистов. Переформатирование планеты идёт по известным книгам и фильмам. Это связано не только с даром провидчества больших художников, но и с идейной и творческой бедностью наших новых господ. Рабы денег, пленники психокомплексов, они не способны на созидательный труд. Их удел – плагиат, подделка, копия, клонирование, извращение, воровство – чужих жизней, чужого времени, чужих идей.

Эпидемия страха в паре с заразной инфекцией – серьёзное испытание не только для всего человечества, но и для каждого думающего человека. Удивительно, как в эти тяжелые дни испарились из общественного пространства все наши прогрессивные «совести нации», все оппозиции – как гобюджетные (парламентские партии мы финансируем из своего кармана), так и «госдеповские». Момент истины! Вот и выяснилось, что король – голый, что никакой внятной мировоззренческой платформы, кроме «сидим дома», у политического класса страны нет.

Правильно, содержимое черепных коробок – это не медицинские маски, не электронные пропуска. Из Китая мозги не завезёшь, свои надо иметь!.. Вот уж с чём, действительно, огромный госдефицит.

Человек природосообразный, гармонично развитый, здравомыслящий – вот что мы должны противопоставить бессмысленному потреблению. Бытовая свобода – выше свободы политической. Раб не способен ни к мышлению, ни к созиданию. Это мы видим на примере биороботов, находящихся в плену коррупции, лжи и разврата. Таковых на политическом и медийном Олимпе в России немало.

Люди – дети природы, и природосообразность должна стать законом для человечества. Нарушение его ведёт к болезням и эпидемиям, к хищническому отношению к лесам и почвам, морям и рекам, к уничтожению видового разнообразия животных, к превращению планеты в свалку, к климатическим изменениям.



Самоограничения необходимы, если мы хотим дышать чистым воздухом и быть хозяевами своей жизни. Но эти изменения должны идти не через ликвидацию части населения под прикрытием эпидемии, а открыто и честно. Не надо путать информатизм (свободу и возможность развития для всех), с цифровым террором власть имущих.

Кризис – время возможностей, неожиданных союзов и новых идей. Сделать землю красивой и ухоженной – достойная задача. И, пожалуй, нам не помешали бы немецкое трудолюбие и японские технологии. Чем не проект в пору новой регионализации: Берлин – Москва – Токио? Огромные пространства, большие ресурсы, военная мощь.



Да, бывшие враги, но теперь мы можем стать союзниками. Наши народы слишком хорошо знают: фашизм и концлагерь – величайшее зло и преступление перед человечеством. Свобода – суть и сердцевина жизни.

Мечта? Но неужели быть массовкой в нынешней фантасмагории – лучше? «Не хочу я, чтоб в смертной метели, Там, где атомом ландыш пропах, Соловьи на ветвях онемели И застыл поцелуй на губах», – говорит нам поэт. Миром правят не ложь и страх, а любовь и красота. Да будет так!

Л.А. Сычёва



ОПЖ – ожидаемая продолжительность жизни.





















*** Ниже - слайды из доклада Гузели Улумбековой, руководителя Высшей школы организации и управления здравоохранением.

.