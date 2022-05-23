Запад в панике: на его «неприкосновенные» территории вторгся вирус, известный под названием «оспа обезьян». Как написали зарубежные СМИ, характерное для стран Африки заболевание начало распространяться по миру. Заметим, главным образом, по западному миру. Суммарно больных пока немного, но все помнят, что подобным образом начиналась и пандемия коронавируса: больных было мало, но география распространения инфекции весьма широкая. Именно это обстоятельство дало ВОЗ основания объявить коронавирусную пандемию.

На 20 мая случаи заражения оспой обезьян зарегистрированы минимум в 11 западных странах: Великобритании, Франции, Италии, Швеции, Австралии, США, Испании, Португалии, Канаде, Бельгии. К пятнице небольшой ручеек новостных сообщений об оспе обезьян, начавшийся 7 мая, перерос в поток. Власти ряда стран отчитались о проникновении на свои территории заболевания либо об экстренно принятых превентивных мерах. Первый пациент появился и в соседней Финляндии. Похоже, «обезьянья» оспа наступает на Россию с Запада.

Оспу обезьян нельзя назвать новым заболеванием. Впервые оно было выявлено в 1970 г. в Демократической Республике Конго. Тогда же случаи заражения обезьяньей оспой были зафиксированы в 10 африканских странах, в том числе, например, в Нигерии, откуда, по мнению западных экспертов, заболевание пришло сейчас в страны Запада.

Думается, это спорный вопрос, поскольку за пределами Африки инфекция впервые была выявлена еще в 2003 г. на… северо-западе США. Тогда же заболевание коснулось и Канады. Но в то время об обезьяньей оспе в Северной Америке говорилось так мало, что мировая общественность на факты инфицирования этим вирусом внимания не обратила.

Впрочем, источники информации были исключительно американские. А им, как известно, свойственно: о невыгодном, неудобном не говорить. Позже выяснилось, что заразилось 70 чел., но все вроде как поправились. Подчеркивалось также, что ни одного случая передачи инфекции между людьми не было. Впоследствии отдельные случаи заражения фиксировались в Великобритании (2018 г.) и Сингапуре (2019 г.). И все было тихо-спокойно. А о первом же в этом году случае обезьяньей оспы сообщила Национальная служба здравоохранения Великобритании (хотя кто знает, когда на самом деле произошло первое заражение?). Заболел пациент, прибывший из Нигерии. Потом в королевстве выявили ещё несколько подобных случаев. И 20 мая министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид сообщил, что главы минздравов стран G7 обсудили ситуацию с распространением оспы обезьян. Возникает вопрос: отчего именно в этот раз так возбудились медицинские чиновники «семерки»?

До сих пор считалось, что передача от человека к человеку происходит воздушно-капельным путем, и только — после продолжительного контакта. Факторы риска: сон в одной комнате, проживание в одном домашнем хозяйстве, пища или питье из общей посуды с переносчиком инфекции. Но недавние вспышки позволяют заподозрить, что вирус научился распространяться иначе.

«Характеристики 23 случаев с подозрением на это заболевание указывают на передачу через слизь при половом контакте», — отмечает минздрав Испании. В Португалии пять точных диагнозов, еще 15 пациентов — под подозрением. И тоже — все мужчины. По данным Агентства здравоохранения Соединенного Королевства, четверо из девяти заболевших — мужчины, у которых были однополые сексуальные контакты. Британские медицинские чиновники предупредили геев и бисексуалов о необходимости незамедлительно обращаться в службу сексуального здоровья при появлении сыпи на любой части тела, особенно гениталиях.

После столь необычных сообщений невольно закрадывается сомнение в подлинности тех данных, которые оглашаются властями западных стран. Столь мизерное количество заболевших не может представлять опасность для тех государств, где выявляются случаи заражения оспой обезьян. Главная причина в том, что приматы этой своей болезнью могут нарушить, а то и остановить торжественное шествие сексуальной распущенности не только в странах, принадлежащих к Западной цивилизации, но и в тех, где признаны т.н. однополые браки и прочие варианты разврата. Макаки, по сути, ставят крест на всем либертарианстве со всем его либерализмом, поскольку их главные «ценности» находятся «ниже пояса», а пришедшая в Европу оспа заметно ограничивает их свободу. Впрочем, не запрещает и, тем более, не отменяет.

Насчет макак – это не шутка. Впервые вирус MPXV (обезьянья оспа) был обнаружен в 1958 г. у яванских макак. После его находили у обезьян, содержащихся в зоопарках и приматологических исследовательских институтах. В период с 1970 по 1983 год было зафиксировано всего 155 случаев оспы обезьян у человека. Примерно в 80% случаев заражение произошло вследствие контакта человека с обезьяной. Какие именно были контакты, не уточняется. Впрочем, извращенцы по большому счету всегда плюют на ограничения. Страшно им становится перед смертью, когда уже поздно…

Сегодня мало кто помнит, например, что в первые годы появления вируса ВИЧ, вызываемая им болезнь называлась GRID (Gay-related immune disorder) — «Иммунное расстройство геев», поскольку все первые заразившиеся были гомосексуалистами.

Другое распространённое название было «Рак геев». Оно не прижилось, так как не отражало причины заболевания. И лишь после того, как через бисексуалов и колющихся наркоманов вирус распространился также среди гетеросексуальных женщин, а через них и среди мужчин, с помощью политиков и давления гей-организаций болезнь переименовали в СПИД.

Когда в 1981 г. в США началась эпидемия СПИДа, усилия лидеров гей-движения были направлены, прежде всего, не на предотвращение распространения болезни, а на скрытие от общественности факта ее существования и позиционирование гомосексуализма как совершенно нормального и безопасного образа жизни. Гей-лобби приложило немало усилий чтобы убрать из сознания общественности связь между этой болезнью и гомосексуализмом, но в медицинской литературе секс между мужчинами до сих пор остаётся фактором риска №1. Это неоспоримый факт, что именно гомосексуалисты создали американский резервуар ВИЧ и поддерживают его до сих пор при помощи анального секса и невероятно высокого количества половых партнёров. Исследование в Сан-Франциско (Bell and Weinberg) показало, что у 28% мужчин-гомосексуалистов было более 1000 сексуальных партнёров, а у 43% — более 500. Другое исследование (Paul Van de Ven et al.) выявило, что типичный гомосексуалист в течение жизни имеет от 101 до 500 партнёров, 16% — от 501 до 1000 партнёров, и 16% — более 1000. По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), основным способом распространения ВИЧ в Европейской экономической зоне является секс между мужчинами.

Кстати, в Старом Свете строгие законы в отношении содомитов были введены практически сразу после того, как доминирующей религией стало христианство. Жестокие правовые нормы действовали более тысячи лет. Ситуация стала меняться после Великой Французской революции, когда республика на законодательном уровне убрала любые упоминания о гомосексуализме. В европейских странах уголовные наказания за мужеложство в массовом порядке стали исчезать в XX в. Сегодня в Европе даже задумываются о создании приютов для мигрантов-геев из Азии и Африки, чьи права якобы были ущемлены на родине.

В нашей стране с 1934 по 1993 годы действовала статья Уголовного кодекса о мужеложстве. Она запрещала добровольные гомосексуальные отношения (наказание — до 5 лет лишения свободы) и недобровольные (от 5 до 8 лет заключения). После развала СССР власти отменили эту статью из-за вступления новой страны в международные организации. Чтобы, например, стать членом Советы Европы, необходимо было декриминализировать гомосексуальность. И с 2013 г. в РФ действует закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. В настоящее время, по данным американских исследователей, наибольшую толерантность к ЛГБТ проявляют молодые россияне в возрасте до 25 лет, жители крупных городов, люди с высшим образованием и хорошим достатком. В общем, что сеем – то и пожинаем. «Мягкое давление» Запада на общественное сознание в нашей стране продолжается (ТВ с его «голливудом», музыка, надписи, этикетки на английском и т.д.), под его влияние нередко попадает наша молодежь.

Так, по случаю ежегодных празднеств лиц, предпочитающих нетрадиционные формы половых связей (есть, оказывается, такой «праздник» у содомитов), французский журнал Ipsos (июнь 2021 г.) опубликовал результаты исследования половых предпочтений жителей 27 стран мира.

Выяснилось, что в Европе больше всего извращенцев в Испании — 12%, в Австралии, Германии. — по 11%, 6% в Венгрии, Италии. В Канаде, США — 11%. Что касается нашей страны, то скажем так: у нас 83% нормальных, остальные с некоторыми отклонениями.

Но если речь идет о связи гомосексуализма с таким заболеванием, как оспа обезьян, то не менее любопытны данные о топ-10 стран мира по количеству гомосексуалистов.

Американский институт общественного мнения (авторитетная организация в США) провел опрос (по 1000 чел. в каждой стране), согласно которому лидерами в «этом деле» тотальной свободы стали: Нидерланды, Исландия, Канада, Испания, Великобритания, Ирландия, Бельгия, Австралия, Мальта, Уругвай. Если продлить этот список дальше (Швеция, Финляндия, скажем), то выяснится, что он почти один в один совпадает с географией распространения случаев оспы обезьян. Но Запад отнюдь не из боязни за будущее «золотого миллиарда» впадает в панику: «обезьяны» тормозят его пакостные намерения — обратить в извращенцев весь мир, но прежде всего — Россию и Китай.

«Инфекция может привести к ряду медицинских осложнений. Возможны и тяжелые случаи заболевания. Коэффициент летальности составляет около 3–6%», — пугает ВОЗ. Роспотребнадзор, однако, заявляет о летальности в 1–11% и утверждает, что для нас «обезьяний» вирус особой опасности не представляет.

Тем не менее не стоит недооценивать этот вирус, хотя случаев заражения в мире пока мало, считает вирусолог Павел Волчков. Людей на земле больше, чем обезьян, а значит, говорит он, это очень перспективное для вируса направление эволюции. В свое время вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в нашу страну CoViD-19 завезли из 73 разных стран. Оспа обезьян катится по территории Евросоюза, куда, заметим, входят 50 стран, и со всеми поддерживаются контакты, несмотря на ряд ограничений. Тут есть над чем подумать. И думают.

Все подобные угрозы «требуют активно продолжать работу по созданию национальной стратегии, которая позволяет оперативно реагировать на появление и распространение новых инфекций». Об этом 20 мая заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на заседании межведомственной комиссии Совбеза по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций.

И уточнил, что эта деятельность «связана с возможностью занесения на территорию РФ возбудителей опасных заболеваний».

Случаи заражения оспой обезьян в Европе и военно-биологическая деятельность лабораторий США вызывают серьезное беспокойство, говорил он. «Очевидно, что за последние месяцы эпидемиологическая ситуация в России улучшилась. С другой стороны, всем очевидно и то, что говорить об окончании пандемии по-прежнему рано», — сказал Медведев. По его словам, при этом об окончании пандемии говорить также рано, тревожная ситуация с ковидом в Китае, КНДР. Специалисты также высказывают опасения о том, что на ситуацию с ковидом может наложиться ситуация с оспой обезьян. Что произойдет от такого «смешения» дальше — точно сказать никто не может.

В начале мая председатель Следственного комитета РФ (СК РФ) Александр Бастрыкин отмечал, что анализ полученных документов позволил четко определить круг лиц, связанных с военно-биологической деятельностью на Украине, прежде всего, американских министерства обороны и компаний-подрядчиков. США последовательно вели работы по модернизации и переоснащению около 30 научных учреждений минздрава и минсельхоза, Украины, а также нескольких санитарно-эпидемиологических объектов минобороны.

«Результаты исследований вывезены на подконтрольные Киеву территории перед началом специальной военной операции», — заключил глава российского СК. Но кто может дать гарантию, что среди этих т.н. результатов не было «бацилл» оспы обезьян, а сейчас эта зараза вышла из-под контроля или ее намеренно не выпустили в массы?

СМИ также сообщают, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созывает чрезвычайную встречу экспертов для обсуждения вспышки оспы обезьян. На заседании планируется обсудить пути передачи заболевания, его распространенность среди гомосексуалистов и бисексуалов, а также ситуацию с вакцинами. Региональный директор ВОЗ в Европе Ханс Клюге заявил, что «поскольку мы вступаем в летний сезон… с массовыми собраниями, фестивалями и вечеринками, я обеспокоен тем, что передача может ускориться». Представитель ВОЗ предупредил, что передача может быть усилена тем фактом, что «выявляемые в настоящее время случаи связаны с теми, кто занимается половой жизнью», и многие не распознают симптомы. По словам Ханса Клюге, большинство первоначальных случаев заболевания были зарегистрированы среди мужчин, занимающихся сексом с мужчинами и обращавшихся за лечением в клиники сексуального здоровья, добавив, что «это говорит о том, что передача могла продолжаться в течение некоторого времени». ВОЗ заявила, что расследует тот факт, что во многих зарегистрированных случаях люди идентифицировали себя как геи, бисексуалы или мужчины, имеющие половые контакты с мужчинами. «Все, кроме одного из недавних случаев, не имеют соответствующей истории поездок в районы, эндемичные по оспе обезьян», — добавил глава европейского отделения ВОЗ.

В общем, Европа готовится к новой пандемии. И, думается, это продиктовано отнюдь не заботой о «гомосеках». Говорят, нулевым пациентом стал укушенный леопардом турист. (А может, наоборот? Какая разница?). Далее переносчиками инфекции стали приверженцы нетрадиционных отношений.

Если вирус оспы обезьян полноценно перейдет на людей и будет хотя бы наполовину активен так, как черная оспа, беды не миновать. Поэтому вопрос распространения болезни среди населения — весьма серьезный. Вместе с тем известно, что от инфекции, если она все-таки получит распространение, россиян смогут защитить еще советские прививки от натуральной оспы.

Правда, делать их перестали с 1977 г., когда натуральная оспа в СССР была побеждена.

Главное, как сказал доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в интервью каналу «Мир-24», нельзя «исключить присутствие злого умысла, который доработает вирус оспы обезьян так, чтобы он смог легче распространяться от человека к человеку, Такие же гипотезы были по отношению к коронавирусу, и их окончательно никто так и не опроверг. Здесь тоже не исключено наличие такого злого гения». Уже ведутся разговоры о возобновлении глобальной вакцинации, производятся новые вакцины, в которые добавлен компонент обезьяньей оспы. В России, кстати, разработаны соответствующие тест-системы, притом что у нас не зафиксировано ни одного случая заражения оспой обезьян.

Но почему здесь и сейчас? Коронавирус, главным образом, бил по Китаю, который до сих пор не преодолел последствия пандемии. Оспа обезьян, прежде всего, нацелена на Россию и рикошетом ударит по КНР. Обе страны из-за пандемии уже испытывают трудности от ограничений в логистике. Рост экономики Китая замедлился, что отражается и на России. Коронавирус вкупе с «обезьяньей» оспой могут дать синергетический эффект. Очевидно, Большая игра переходит в биологическую сферу. Запад всячески старается закамуфлировать этот переход истерией об угрозе от обезьяньей оспы, используя даже своих любимых «гомосеков» как расходный материал.





