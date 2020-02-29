Новости Украины и Новороссии 29 февраля 2020
- 10:12 Азаров: Парадокс Зеленского-Гончарука.
- 09:31 Крымские узники Хизб ут-Тахрир.
- 09:30 Глава МИД Украины объяснил, почему Киев не отправляет посла в Москву.
- 09:01 Зеленский потребовал внеочередного созыва Рады — в чём причина.
- 08:01 МИД Украины надеется на присоединение Трампа к “нормандской четверке”.
- 07:42 Власти Украины отказались праздновать День Победы.
- 07:30 «С ума посходили?»: Украинский политик напомнил украинцам, что они — правнуки Победы (ВИДЕО).
- 06:30 Украина ввела новые правила на границе с Россией (ВИДЕО).
- 05:03 Страшный путь Украины: Куда заведут страну «недолибертарианцы»? (ВИДЕО).
- 01:00 Глава МИД Украины заявил о переносе нормандской встречи и обвинил Россию.
- Вчера 20:43 Соросята оценивают длину юбки.
Азаров: Парадокс Зеленского-Гончарука
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Крымские узники Хизб ут-Тахрир
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Глава МИД Украины объяснил, почему Киев не отправляет посла в Москву
Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что пока Россия «не выведет войска с Донбасса и не прекратит убийства украинцев», нельзя вести речь об обмене послами между Москвой и Киевом.
«Посол — это личный представитель президента Украины, который едет с определенным месседжем, политическим.
На сегодняшний момент с государством, которое все еще не забрало с нашей территории (мифические российские войска — прим. РВ) и продолжает убивать наших ребят, политически говорить не о чем», — заявил министр в эфире одного из украинских телеканалов.
По словам Пристайко, отсутствие послов не мешает консульской части работы, которая продолжает осуществляться в обоих странах. «Есть специальная форма, так называемые временно поверенные в делах Украины в России, а так же здесь. Консульство работает, спасает граждан», — пояснил глава МИД «незалежной».
Он также добавил, что назначение послов — это чисто политический шаг, а переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым он может вести в телефонном режиме.
Напомним, ранее о готовности вернуть посла РФ в Киев и принять посла Украины в Москве говорил глава МИД России.
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Зеленский потребовал внеочередного созыва Рады — в чём причина
По требованию президента Украины Владимира Зеленского Верховная рада соберется на внеочередное заседание в среду, 4 марта.
Как сообщает информационное управление Аппарата украинского парламента, заседание созывается в соответствии с распоряжением председателя парламента Дмитрия Разумкова от 28 февраля 2020 года.
«Заседание созывается в связи с требованием президента Украины о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Украины девятого созыва и в соответствии с частью восьмой статьи 19 Регламента Верховной Рады Украины.
Внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины созывается на 16 часов 4 марта 2020 года», — указано в сообщении ВР.
Аппарату парламента поручено обеспечить подготовку и проведение внеочередного пленарного заседания и проинформировать народных депутатов о вопросах, рассмотрение которых запланировано на нем.
Украинские СМИ со ссылкой на источники в парламенте пишут, что на внеочередном заседании могут решаться кадровые вопросы в Кабинете министров.
«Вопрос на рассмотрении — это кадровые изменения», — отметил собеседник агентства.
Появились сведения, что премьер Алексей Гончарук в пятницу, 28 февраля, повторно подал прошение об отставке президенту и в этот раз настаивает, чтобы глава государства удовлетворил его просьбу.
Отмечается, что Гончарук раздражен ситуацией, в которой медиа публично смакуют кандидатуры для его возможной замены, а президент не только не защищает свой Кабмин, но и не отрицает рассмотрение альтернативных кандидатур.
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МИД Украины надеется на присоединение Трампа к “нормандской четверке”
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Власти Украины отказались праздновать День Победы
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«С ума посходили?»: Украинский политик напомнил украинцам, что они — правнуки Победы (ВИДЕО)
Украинский политик Вадим Рабинович рассказал, как Украине выйти из того экономического и социального кризиса, в который её загнала партия войны во главе с Порошенко.
В эфире одного из украинских каналов он заявил, что «мы не можем жить лозунгами и кормить лозунгами людей».
«Мы уже так накричались на гривну, что она упала с 8 до 25. Я даже не хочу рассказывать про ту гривну! — сказал Рабинович.
— Надо понять, что в мире сегодня жёсткий экономический прагматизм, который заключается в следующем: покупать дешевле и какая разница где. Вот, где дешевле товар для народа куплю, — я обязан там покупать. Продавать — дороже. Всё! Больше ничего не должно работать, иначе мы будем нищие».
По его словам, это значит, что Украине нужно «восстановить торговые связи там, где это выгодно» и прекратить «вот эту бредятину экономическую с СНГ и с Россией». Он подчеркнул, что даже «в самый разгар войны Порошенко чудесно продолжал торговать своими конфетами».
«И только мы должны все — экономикой, чугуном, металлом, нефтью, платёжками! Мы должны были быть заложниками этой войны! А он — нет», — отметил депутат Рады.
Рабинович считает, что надо «прекратить вот эту ересь» и остановиться.
«Мы должны остановиться! Нас какая-то маленькая группа моральных уродов сделала заложниками того, что они сотворили в стране. Маленькая группа! В основной своей массе — люди нормальные, хорошие люди! И когда всё время представляют, что вот “именно в Украине живут самые” — бред это всё! Это бред!» — возмутился он.
И добавил:
«Мы должны перехватить инициативу! Мы должны немножечко сказать себе: “На вражде, на ненависти, на уничтожении книг, на разжигании, на эсэсовцах, которые становятся национальными героями, нельзя построить страну 21 века!”.
Надо прекратить бояться назвать эсэсовцев эсэсовцами. Тех, кто убивали людей и стреляли им в спину, чего-то называют героями! Надо не бояться это сказать!»
Между тем, несколько дней назад Ивано-Франковский совет вынес по Рабиновичу специальное решение из-за того, что он назвал представителя дивизии «СС Галичина»* Михаила Мулыка «эсэсовцем».
«Я им объясняю: ребят, у меня нет ничего, никаких претензий к вам! Я понимаю, вы в основном потомки тех, кто сидели в схронах и проиграли войну, и в вас это бурлит. Но те, кого я знаю, мой круг общения, — это те, деды и отцы которых воевали на фронте. Это поколение победителей. Почему нас делают побеждёнными?» — не понял он.
По словам оппозиционера, другие страны гордятся победами, которые они одержали даже 200 лет назад и отмечают их.
«А мы — Украина! Мы — участники величайшей победы! Если кто не знает, то вторые по количеству героев Советского Союза — украинцы, по потерям вторые — украинцы. Вы что, с ума посходили?» — сказал Рабинович.
Как ранее сообщала «Русская Весна», Вадим Рабинович заявил в эфире российского телевидения такую фразу: «Не думайте, что мы стоим на коленях!» и поообещал приехать в Москву на празднование 75-летия Победы.
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* Запрещённая на территории России экстремистская организация.
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Украина ввела новые правила на границе с Россией (ВИДЕО)
Пока мировые лидеры призывают к борьбе с тем, что Всемирная организация здравоохранения отказывается называть эпидемией, в Китае зафиксировали повторное заражение коронавирусом у 1/7 выздоровевших. Это означает, что карантин станет новой нормой не только для больных, передает телеканал «Россия 1».
Глава ВОЗ привёл Россию в пример как страну, чьи своевременные жёсткие усилия предотвратили распространение вируса внутри страны и предостерёг мировых лидеров, что надеяться на то, что инфекция обойдет стороной, — смерти подобно в буквальном смысле.
«За последние 24 часа семь стран сообщили о первых случаях заражения в стране. Моё послание к каждой из них: если вы займётесь агрессивным сдерживанием прямо сейчас, вы сможете спасти жизни. Этот вирус — не грипп и правильными мерами его можно сдержать. Это одно из ключевых сообщений из Китая. Есть много стран, которые поступили именно так, есть ряд государств, которые не сообщали о случаях заболевания коронавирусом в течение более чем двух недель: Бельгия, Камбоджа, Индия, Непал, Филиппины, Российская Федерация, Шри-Ланка и Вьетнам. Каждая из этих стран разная и каждая показала, что ранние агрессивные меры могут предотвратить заражение, прежде чем вирус сможет распространиться», — сказал Тедрос Гебрейесус.
Михаил Маркелов, советник главы фракции «Единая Россия» в эфире программы «60 минут» высказал такое мнение, что «скоро всему миру понадобится уже не вирусолог, а психотерапевт».
«Потому что действительно люди находятся на грани, и это видно по тем странам, в которых происходит заражение и увеличивается количество больных», — сказал он.
При этом Маркелов отметил, что ему «всегда была интересна позиция этих стран в отношении тех мер, которые они принимают».
«Если раньше мы слышали постоянную тему о том, что „нельзя ни в коем случае ограничивать никакие свободы“ и Россия приводилась в этом плане как страна, которая вводит различного рода ограничения, и говорилось, что „это плохо“, то сейчас, получается, сами эти страны или граждане этих стран готовы пожертвовать частью своих свобод ради безопасности», — подчеркнул он.
По словам политолога, после всех событий «мы наглядно убедились в том, что такое двойные стандарты в отношении, по крайней мере, России». И как он заметил: коронавирус — «это ещё и проверка на вшивость».
«Мы ссылаемся на данные ВОЗ, все ссылаются, все страны, а ВОЗ в этой ситуации — спасает только своё лицо. И делает так, что «а воз и ныне там. А на самом деле они спасают своё лицо, давая разные определения тому, что происходит в мире. То не надо ничего бояться, то надо всего бояться. То у нас эпидемия, то у нас пандемия!
Идёт вот это постоянное перебрасывание ответственности на другие страны. Хорошо, что хоть признали, что те жёсткие меры, которые приняли Россия, Вьетнам и ряд других стран — они оправданы», — добавил он.
Николай Малышев, профессор, ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. почётного академика Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ.
«Каждое правительство, все власти начинают задумываться над этой проблемой и так или иначе ограничивать. Можно тысячу раз говорить о том, что „свобода передвижения!“, но отслеживать всё равно будут. А поскольку, вы видите, добавляется то Китай, то ещё три страны добавилось, дальше это будет всё шире и больше», — отметил он.
Между тем, Украина решила ужесточить контроль на украинско-российской границе, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Об этом заявил министр внутренних дел страны Арсен Аваков. По его словам, контролироваться будут «все пункты пропуска с ЕС, все пункты перехода в “АТО”», а также в Крым и с Российской Федерацией. Для всех въезжающих на Украину граждан других государств предусмотрен тотальный скрининг температуры.
Как сообщала «Русская Весна», Минздрав Украины рассказал, с какой температурой украинцам можно вызывать «скорую помощь».
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Страшный путь Украины: Куда заведут страну «недолибертарианцы»? (ВИДЕО)
В команде Зеленского до сих пор не ответили на самый главный вопрос: какое государство они собираются строить? И совершенно не понимают, что нужно делать. Такое мнение в эфире украинского телевидения высказала депутат Верховной Рады V, VI, VII созывов Елена Бондаренко.
«Нам рассказывали сначала о том, что партия “зелёных” — это либертарианцы. То есть люди с совершенно свободным мышлением, люди, которые позволят абсолютно всё.
На самом деле либертарианцы — это люди, которые выступают за полное снятие социальной ответственности с государства в отношении гражданина», — рассказала политик.
Она пояснила, что либертарианцы — это те, кто «снижают налоги, ликвидируют призыв в армию, делают армию только наёмной» или, например, ликвидируют такие «чудовищные вещи», как то, что ребёнка можно вести в школу по прописке.
«То есть свобода. Куда хочешь, туда и веди», — отметила Бондаренко и добавила, что они также «не будут наступать на языковые права», так как «они вообще либерализируют языковое законодательство».
Кроме того, как подчеркнула экс-депутат, либертарианцы «никогда в жизни не будут наступать на информационные права и принимать или обсуждать такие концепции, которые сейчас обсуждаются». То есть закон о медиа, закон о дезинформации и так далее.
Но эти люди, заявившие о своём «либертарианстве», по её мнению, являются полной противоположностью тому, о чём они говорили.
«Они сделали всё от обратного! — сказала Бондаренко.
— Они заявили, что они либертарианцы. Проходит полгода — выходит, по-моему, Корниенко и чухая “потылыцю” (затылок — прим. РВ) говорит: “Вы знаете, мы немного погорячились и мы сейчас ищем какую-то среднюю модель между либертарианством и социализмом”. Но это, знаете, как искать что-то среднее между борделем и монастырём.
Но и это ещё не всё. Проходит буквально месяц — они собираются на своём съезде. И вдруг они снова меняют курс! Они говорят: “Нет, мы теперь центристы”. Так у меня вопрос, вы что строите?
Скорее всего, вы продаёте, рушите страну, после вас ничего не останется!
Более того, я вам напомню, что последние масштабные стройки в нашей стране все закончились тринадцатым годом», — сказала украинский политик.
Как сообщала «Русская Весна», в украинском Кабмине в ближайшем будущем возможны перестановки и уже известны имена двух кандидатов на кресло премьера.
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Глава МИД Украины заявил о переносе нормандской встречи и обвинил Россию
Встреча в нормандском формате может произойти немного позднее апреля. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
По его словам, для проведения встречи необходимо выполнить все условия, которые были оговорены во время предыдущей встречи в Париже.
«Я бы не использовал слова „перенесена” и „отменена”. Вопрос был в том, будет ли встреча в апреле. Я просто напомнил журналистам, что лидеры договорились встретиться через четыре месяца. Очевидно, 9 декабря все посчитали, что через 4 месяца это в апреле. Но мы сейчас видим по реакции РФ — российская сторона начинает „съезжать с темы”. И то, что я говорил, мы не должны ставить апрель и все. Наша задача выполнить все 7 пунктов», — заявил Пристайко.
Глава украинского МИД отметил, что встреча может быть перенесена на более поздний период.
«Меня спросили, состоится ли встреча лидеров в апреле. Мы планировали, что будет через четыре месяца. Хотел бы, чтобы состоялась… Но очевидно, что может быть перенесена немного дальше», — заявил Пристайко.
При этом в следующем месяце может состояться встреча министров иностранных дел четырех стран нормандского формата.
Напомним, 14 февраля президенты Владимир Зеленский и Владимир Путин обсудили новую встречу в нормандском формате. Президенты Украины и России также обговорили вопрос обмена удерживаемыми лицами и реализацию достигнутых договоренностей.
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Соросята оценивают длину юбки
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