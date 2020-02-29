Новости Украины и Новороссии 29 февраля 2020

Пока мировые лидеры призывают к борьбе с тем, что Всемирная организация здравоохранения отказывается называть эпидемией, в Китае зафиксировали повторное заражение коронавирусом у 1/7 выздоровевших. Это означает, что карантин станет новой нормой не только для больных, передает телеканал «Россия 1».

Глава ВОЗ привёл Россию в пример как страну, чьи своевременные жёсткие усилия предотвратили распространение вируса внутри страны и предостерёг мировых лидеров, что надеяться на то, что инфекция обойдет стороной, — смерти подобно в буквальном смысле.

«За последние 24 часа семь стран сообщили о первых случаях заражения в стране. Моё послание к каждой из них: если вы займётесь агрессивным сдерживанием прямо сейчас, вы сможете спасти жизни. Этот вирус — не грипп и правильными мерами его можно сдержать. Это одно из ключевых сообщений из Китая. Есть много стран, которые поступили именно так, есть ряд государств, которые не сообщали о случаях заболевания коронавирусом в течение более чем двух недель: Бельгия, Камбоджа, Индия, Непал, Филиппины, Российская Федерация, Шри-Ланка и Вьетнам. Каждая из этих стран разная и каждая показала, что ранние агрессивные меры могут предотвратить заражение, прежде чем вирус сможет распространиться», — сказал Тедрос Гебрейесус.

Михаил Маркелов, советник главы фракции «Единая Россия» в эфире программы «60 минут» высказал такое мнение, что «скоро всему миру понадобится уже не вирусолог, а психотерапевт».

«Потому что действительно люди находятся на грани, и это видно по тем странам, в которых происходит заражение и увеличивается количество больных», — сказал он.

При этом Маркелов отметил, что ему «всегда была интересна позиция этих стран в отношении тех мер, которые они принимают».

«Если раньше мы слышали постоянную тему о том, что „нельзя ни в коем случае ограничивать никакие свободы“ и Россия приводилась в этом плане как страна, которая вводит различного рода ограничения, и говорилось, что „это плохо“, то сейчас, получается, сами эти страны или граждане этих стран готовы пожертвовать частью своих свобод ради безопасности», — подчеркнул он.

По словам политолога, после всех событий «мы наглядно убедились в том, что такое двойные стандарты в отношении, по крайней мере, России». И как он заметил: коронавирус — «это ещё и проверка на вшивость».

«Мы ссылаемся на данные ВОЗ, все ссылаются, все страны, а ВОЗ в этой ситуации — спасает только своё лицо. И делает так, что «а воз и ныне там. А на самом деле они спасают своё лицо, давая разные определения тому, что происходит в мире. То не надо ничего бояться, то надо всего бояться. То у нас эпидемия, то у нас пандемия!

Идёт вот это постоянное перебрасывание ответственности на другие страны. Хорошо, что хоть признали, что те жёсткие меры, которые приняли Россия, Вьетнам и ряд других стран — они оправданы», — добавил он.

Николай Малышев, профессор, ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. почётного академика Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ.

«Каждое правительство, все власти начинают задумываться над этой проблемой и так или иначе ограничивать. Можно тысячу раз говорить о том, что „свобода передвижения!“, но отслеживать всё равно будут. А поскольку, вы видите, добавляется то Китай, то ещё три страны добавилось, дальше это будет всё шире и больше», — отметил он.

Между тем, Украина решила ужесточить контроль на украинско-российской границе, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Об этом заявил министр внутренних дел страны Арсен Аваков. По его словам, контролироваться будут «все пункты пропуска с ЕС, все пункты перехода в “АТО”», а также в Крым и с Российской Федерацией. Для всех въезжающих на Украину граждан других государств предусмотрен тотальный скрининг температуры.

Как сообщала «Русская Весна», Минздрав Украины рассказал, с какой температурой украинцам можно вызывать «скорую помощь».

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