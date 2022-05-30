Событие, которое обрушит лавину. Какой будет новая фаза кризиса. Андрей Школьников
Почему новая эпидемия обезьяньей оспы если и сдержит лавину мирового обвала, то ненадолго. Что ждёт Турцию в обозримом будущем и как изменится Средиземноморье. Когда рухнет “долина пирамид” и какое событие в мировом экономическом кризисе станет той соломинкой, что переломит спину верблюда. Об этом и многом другом рассказывает в интервью Илье Титову геостратег Андрей Школьников.
Телеграм-канал Андрея Школьникова https://t.me/geostrategrus
Канал газеты “Завтра” https://t.me/gazeta_zavtra
YouTube-канал А. Школьникова https://www.youtube.com/channel/UCKIMqskV9v4NICqfaMFP0DQ/videos