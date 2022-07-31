Главная » Вооруженные силы, Творчество

Авианосцам быть

4 0


Вам это может нравиться, может не нравиться, но решение принято. Новая Морская доктрина России предусматривает развитие производственных мощностей для строительства авианесущих кораблей. Так что отечественным авианосцам быть, когда бы это не случилось.
Ну а пока будем довольствоваться "Адмиралом Кузнецовым", который после мучительного ремонта еще послужит.

С моей личной точки зрения, если уж решились строить авианосцы, то надо ориентироваться на серию, как это делают китайцы. 2-3 штук за 10 лет. И там еще надо выбирать – строить большой полноценный авианосец или какие-то легкие авианосцы с авиагруппой 20-30 единиц.
Условно говоря – 1 на замену "Кузнецову" на Северный Флот и 1 на Тихий Океан. А если начать фантазировать, то еще 1 для создания полноценной Средиземноморской эскадры. Попутно, необходимость решения задач восстановления производственных мощностей, технологических цепочек и утраченных компетенций, позволит вернуться к вопросу о полном восстановлении способности страны строить крупнотоннажные надводные боевые корабли, так как помимо безусловно удачных ракетных фрегатов, флоту необходима серия больших эсминцев, идентичных по возможностям американским эсминцам типа "Арли Берк" или китайским "Тип 055".
Разумеется, надводный флот не дешевое удовольствие. А авианосный флот не дешевое вдвойне. И это при необходимости строить фрегаты, подводные лодки, атомные ракетные крейсера и БДК. Так что экономическое обоснование проекта не менее значимо, нежели решение технологических и производственных проблем.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7771796.html
Метки: авианосцы, Россия, флот
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Без авианосцев, но с пилотами. Российский флот смотрит в будущее
Авианосцы и гиперзвук - Россия готовится строить океанский флот
NI: Как Россия может потопить авианосцы Америки...
Спуск на воду 2-го китайского авианосца
Норвегия продала России секретную базу НАТО и "Антеи" взяли под прицел авианосцы США

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru