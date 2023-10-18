Илья Крамник, научный сотрудник Центра изучения стратегического планирования ИМЭМО РАН, автор канала @kramnikcat

Патрулирование МиГ-31, оснащёнными гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», над Чёрным морем, которое президент России Владимир Путин прямо связал с развёртыванием американских авианосцев в Средиземном море, является простым и недвусмысленным сигналом строго в традициях холодной войны. И главный посыл тут — обеспечение безопасности наших сил в Сирии и Восточном Средиземноморье, которые могут быть втянуты в противостояние.

Гипотетический сценарий такого противостояния может закрутиться в случае попытки США нанести удар по Сирии в рамках противодействия возможностям Ирана в Средиземном море.

Горячие головы, предлагающие в качестве возможных целей в том числе и российские базы на сирийской территории, в США существуют давно, но в условиях войны на Украине и очередного обострения израильско-палестинского конфликта рассматривать эти предложения как заведомо несбыточные вряд ли возможно.

Гиперзвуковые ракеты «Кинжал» в данном случае могут рассматриваться как средство неядерного сдерживания, позволяя поставить авианосцы под угрозу ответного удара, более серьёзного, чем тот, что может быть обеспечен российской группировкой на сирийских базах.

Надёжный перехват таких ракет на сегодня невозможен: входящие в состав авианосной группы корабли, оснащённые системой Aegis, могут перехватывать баллистические ракеты малой и средней дальности, но перехват гиперзвуковых ракет с возможностью манёвра на траектории в США не отрабатывался за отсутствием собственных ракет подобного рода, и пока соответствующие американские проекты не вышли из стадии разработки.

Отдельно можно заметить, что развёртывание авианосцев в Восточном Средиземноморье упрощает вечную проблему разведки: для того чтобы потерять авианосец, этот район слишком тесен. В этих условиях даже относительно небольшого числа «Кинжалов» и их носителей может хватить для прорыва ПРО авианосного соединения и результативного удара — и патрулирование над Чёрным морем будет реальной угрозой.

Фактически это возвращение авианосцев США под колпак российской авиации. В прошлом такая практика распространялась широко: в Средиземном море в 1960—1980-х годах под подобной угрозой, пусть и другого технического уровня, американские корабли находились постоянно.

И нелишним будет напомнить, что меры ответного реагирования на активность флотов США и НАТО у России есть и принять их можно быстро.

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Россия направила самолеты МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" для патрулирования над Черным морем в ответ на развертывание американских авианосцев в Средиземном море.

2. Это демонстрация военной силы и сигнал США о готовности защищать российские силы в Сирии в случае конфликта.

3. "Кинжалы" могут рассматриваться как средство неядерного сдерживания, способное нанести удар по авианосцам.

4. Перехват гиперзвуковых ракет пока невозможен средствами авианосной группы США.

5. Развертывание авианосцев облегчает их обнаружение и поражение российскими силами.

6. Это напоминает практику холодной войны, когда авианосцы США находились под угрозой российской авиации в Средиземном море.

Вывод: Россия демонстрирует готовность применить гиперзвуковое оружие для защиты своих сил в Сирии и сдерживания авианосных групп США в регионе, возвращая их под угрозу удара, как во времена холодной войны.