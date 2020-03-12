Без авианосцев, но с пилотами. Российский флот смотрит в будущее

Реальные авианесущие крейсера у нас появились значительно позже. Это уже история 70-х годов прошлого века. Первенцы — корабли проекта 1143 «Киев», «Минск», «Новороссийск», «Адмирал Горшков». Каждый из них нес до 20 истребителей вертикального взлета и посадки Як-38 и столько же палубных вертолетов. Отработав в море не одну боевую службу, они умерли у собственных берегов. Создав гигантские махины, Советский Союз совершенно не озаботился местами их постоянного базирования. В итоге вместо того, чтобы стоять у причалов и получать электричество, горячую воду, крейсера молотили дизелями, стремительно расходуя ресурс силовых установок.

Итог: в 1995-м крейсер «Минск» продан по цене металлолома в Южную Корею для разборки. В 2006-м перепродан в Китай, где стал экспонатом тематического парка Minsk World в Шэньчжэне. В 2000 году крейсер «Киев» также уплыл в Поднебесную, где сначала побыл выставочным экспонатом, а в 2011-м превратился в отель тематического парка «Бинхай» в Тяньцзине. «Новороссийск» в 1997 году отправился на металлолом в Южную Корею. Ну а «Адмиралу Горшкову» чудом повезло. В 2000 году его подарили Индии в качестве базы под создание авианосца.

Но все это, конечно, лирика. Что касается нашего авианосного флота, то его сохранение во многом связанно именно с истребителем Су-33. Несмотря на то что машина была, в общем-то, недоработана: из заявленного вооружения — управляемых ракет класса «воздух — воздух», а также авиабомб — на нем стояли только 30-мм пушки ГШ-30-1. За это на флоте самолет в шутку прозвали «Голубь мира». В складывающейся к началу 1990-х годов политической ситуации даже сам факт того, что у нас есть такие машины, спасал крейсер «Адмирал Кузнецов» от утилизации, а с ним и всю программу развития палубной авиации. Тем более что харизматичный и пробивной глава КБ «Сухой» Михаил Симонов обещал довести все до ума. Так «сушка» стала главным истребителем и летным тренажером палубных летчиков нашего ВМФ практически на два десятка лет.

В настоящее время в ВМС Индии — более 40 истребителей МиГ-29К. Нью-Дели планирует купить ещё 57 палубных истребителей, в том числе и для перспективного авианосца INS Vishal.

Как объяснили на северодвинском машиностроительном предприятии «Севмаш», где шло переоборудование авианосца, индийские офицеры после вахты имеют полное право пропустить бокальчик виски или рома, не сходя с борта. Эта стойка стала одним из главных ноу-хау российских корабелов. До этого они ничего подобного не строили и в море не отправляли.

«Подарили» — это, конечно, громко сказано. Индийцам пришлось оплатить создание палубных истребителей МиГ-29К и переоборудование самого корабля в полноценный авианосец, которое вылилось в постройку новой летной палубы с трамплином, установку новых силовых машин и винто-рулевой группы механизмов и многомиллиардные долларовые расходы. То есть практически в создание в старом корпусе совершенно нового корабля. В котором еще, по желанию индийской стороны, впервые в советском и российском флоте в офицерской кают-компании установили барную стойку.

Ну а МиГ, такой же недоработанный в 1990-х, как и его конкурент, воскрес через 20 лет с началом работ по индийскому авианосцу. Причем, как и Су-33, он стал символом дальнейшего развития палубной авиации. Благодаря контракту по перепроектированию крейсера «Адмирал Горшков» в авианосец «Викрамадитья» конструкторы МиГа создали совершенно новый палубный истребитель. Внешне он хоть и похож на «классический» МиГ-29, но это совершенно новая машина с переработанной аэродинамической схемой, усиленными стойками шасси, новым двигателем РД-33МК и увеличенным объемом внутренних топливных баков. В них теперь входит в 1,5 раза больше керосина, чем у предшественников. Еще три подвесных под фюзеляжем и крылом расширяют боевое применение истребителя буквально на порядок.

Вместе с этим увеличилась и боевая нагрузка. Сухопутный вариант МиГ-29 поднимает 4 т бомб и ракет. Корабельный за раз — 6,5. Все это делает МиГ сопоставимым с более тяжелым Су-33. Причем, в отличие от последнего, в его арсенале есть самые современные противокорабельные крылатые ракеты Х-35 и сверхзвуковые Х-31, управляемые бомбы с телевизионным наведением. Все это вооружение прошло практические испытания.

При этом на машине, впервые в наших Воздушно-космических войсках, установлена система обнаружения лазерного облучения со стороны вражеских комплексов ПВО. Так что застать его врасплох высокоточными системами противовоздушной обороны сложно. При этом он сам видит все, что делается на дальности 140 км, может сопровождать до десяти целей и одновременно наводить на них до четырех ракет. Причем это могут быть как воздушные, так и надводные и наземные цели. Все эти наработки в итоге стали предпосылкой для создания ещё более совершенного истребителя МиГ-35.

Сегодня МиГ-29К/КУБ — основа авиационного крыла единственного нашего авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов». А что «Сухой»? По словам начальника морской авиации ВМФ генерал-майора Игоря Кожина, все корабельные истребители Су-33 пройдут модернизацию и будут доведены до уровня новейших самолетов Су-30СМ. В этом случае они станут ещё более опасными для противника. Ведь вместе с «наследственной» сверхманевренностью — возможностью вести ближний контактный воздушный бой — в их арсенале может появиться и самая совершенная сверхзвуковая противокорабельная крылатая ракета «Оникс». Во всяком случае, её сестра-близнец «БраМос» уже проходит испытания в составе вооружения индийских Су-30МКИ.

Подъемная сила

Авианосец у нас сейчас один, и то в ремонте. Зато есть планы по строительству новых подобных кораблей. Судя по выставкам вооружений, их два. Это проекты ФГУП «Крыловский государственный научный центр» (ведущий институт в области проектирования кораблей) и Невское ПКБ (основной проектант больших «платформ») — авианосцы проекта 23650 «Шторм» и 11430 «Ламантин». Кроме энергоустановки их роднит то, что это циклопические машины водоизмещением от 70 до 90 тыс. т и длиной более 300 м. На них могут базироваться до 90 летательных аппаратов, в том числе и беспилотных.

Для сравнения, у «Адмирала Кузнецова» водоизмещение чуть более 60 т, и он несет 50 летательных аппаратов. Но все это пока проекты. Стоимость разработки и строительства только одного авианосца оценивается экспертами в 300–400 млрд рублей. Сумма гигантская, особенно если учесть, что для создания полноценного авианосного флота надо как минимум два, а то и четыре таких корабля.

Между тем даже сами модели этих кораблей весьма показательны. Ведь по ним легко проследить, куда движется конструкторская и флотская мысль в области создания авианосного флота. Прежде всего это практически «голая» по сравнению с предыдущими проектами авианесущих крейсеров палуба. На ней вместо массивной островной надстройки, как на «Адмирале», — вышка управления. Это экономит место на палубе и снижает радиозаметность корабля в море. На корме и в носовой части самолеты и вертолеты нескольких типов: тяжелые истребители Су-57, легкие МиГ-29К/КУБ и даже самолеты дальнего радиолокационного обнаружения Як-44.

При этом на самой летной палубе две взлетно-посадочные полосы: большая и поменьше. Одна, «классическая», — с трамплином, вторая — плоская, как на американских авианосцах. На ней предполагается установить электромагнитную катапульту. У старта с трамплина более высокие требования к тяговооруженности истребителей, так как, чтобы подняться в воздух в полной боевой экипировке, самолет должен вывести двигатели в режим форсажа. Это не только вырабатывает ресурс, но и повышает расход топлива, что в итоге сокращает время выполнения боевого задания. В то же время электромагнитная катапульта способна буквально выбросить машину с палубы, словно пушечное ядро. При этом, в отличие от трамплина, самолеты при таком старте можно поднимать в воздух при более высоких показателях качки, ветра и волнения. По некоторым данным, в отличие от самих проектов авианосных кораблей, электромагнитная катапульта не только создана, но и прошла испытания. Зачем вообще России авианосцы? Летчик-испытатель корпорации «МиГ» Герой России Михаил Беляев рассказал, что с высоты авианосец похож на спичечный коробок. Сесть на него непросто. К тому же нужно четко зацепиться тормозным гаком за трос аэрофинишера, что сделать без специальной подготовки очень сложно. В условиях перманентного ремонта единственного нашего авианесущего крейсера отрабатывать навыки посадки на «коробок» сложно, но возможно. В отсутствие «палубы» наши пилоты летают на тренажерах. Компьютерный комплекс с 3D и гидроприводами, имитирующими положение самолета в пространстве, находится в Москве. Реальная палуба с трамплином — в Крыму. Это учебно-тренировочный комплекс НИТКА (наземный испытательный тренажер корабельной авиации) — уникальное сооружение, имитирующее палубу авианесущего крейсера. Благодаря ей летчики могут получить необходимый опыт в ожидании приземления на плавучий аэродром.