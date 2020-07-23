«Взять в клещи» над морем. Чем вооружена авиация российского флота

Поиск, обнаружение и уничтожение боевых сил флота противника, десантных отрядов, конвоев и одиночных подводных или надводных кораблей — главное предназначение морской авиации ВМФ России. Она подразделяется на несколько родов: морскую ракетоносную, противолодочную, истребительную, разведывательного и вспомогательного назначения. В зависимости от места размещения условно делится на палубную и авиацию берегового базирования.

В настоящее время в составе ВМФ РФ находится один авианосец — тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов», на котором во время боевых походов базируются палубные истребители Су-33, МиГ-29К/КУБ, учебно-тренировочные самолеты Су-25УТГ и многоцелевые корабельные вертолеты Ка-29 и Ка-27 различных модификаций. В 2016–2017 годах во время сирийского похода на корабле проходили испытания нового ударного вертолета Ка-52К «Катран».

Еще в 2016 году морская авиация получила первые восемь модернизированных палубных вертолетов Ка-27М , оснащенных новейшим радиоакустическим оборудованием, цифровым пилотажно-навигационным комплексом и бортовой радиолокационной станцией «Копье-А» с активной фазированной антенной решеткой. До конца 2020-го на вооружение ВМФ должны поступить сразу три самолета-амфибии Бе-200 .

Сейчас обладаем группировками, которые по количественному составу считаем оптимальными. Поэтому обновление проходит не столько за счет увеличения количества техники, сколько за счет модернизации. В результате самолеты становятся многофункциональными, позволяют в комплексе выполнять и противолодочные, и истребительные задачи, и задачи боевого дежурства, тем самым повышая возможности морской авиации.

Сегодня в России создаются корабельные беспилотные летательные аппараты, в разработке находятся проекты перспективного авианосца и многоцелевых вертолетов корабельного и наземного базирования. Также ведутся работы по созданию самолета с вертикальными взлетом и посадкой.

В Керчи на судостроительном заводе «Залив» развернется строительство двух универсальных десантных кораблей проекта 23900. Предполагается, что водоизмещение одного вертолетоносца составит 25 000 т, а длина — около 220 м. Он сможет нести более 20 тяжелых вертолетов и перевозить до 900 морских пехотинцев. Ранее в нашей стране корабли подобного класса не строились.

Развитие морской авиации проходит в рамках Концепции развития Вооруженных сил РФ, рассчитанной до 2035 года. «Необходимо и далее совершенствовать многофункциональность наших самолетов, — отметил в интервью газете «Красная звезда» начальник морской авиации ВМФ РФ генерал-майор Игорь Кожин. — Время требует и далее развивать системы управления, которые позволяют повышать информативность о воздушном пространстве, обеспечивать ещё более эффективное взаимодействие наших сил. За такими системами будущее».

Палубная авиация

Основу её составляет истребитель четвертого поколения Су-33. Именно эта машина, как отмечают эксперты, «определила начало новой эры советской, а затем и российской палубной авиации». Самолет разрабатывался специально для ВМФ России в ОКБ Сухого (ныне — подразделение ПАО «Компания «Сухой» в составе Объединенной авиастроительной корпорации) под руководством авиаконструктора Михаила Симонова.

Су-33 © Андрей Лузик/пресс-служба Северного флота/ТАСС

Изначально известен был как Су-27К. Первый полет состоялся в 1987 году, а 1 ноября 1989 года впервые осуществил посадку на авианосец «Адмирал Кузнецов». Су-33 был принят на вооружение в 1998 году и с тех пор является основным самолетом палубной авиации нашего ВМФ.

Самолет управляется одним пилотом, имеет встроенную 30-мм пушку ГШ-30-1, управляемые ракеты класса «воздух — воздух», неуправляемые ракеты, а также авиабомбы. Максимальная скорость — 2300 км/ч, практический потолок — 17 000 м, дальность полета — 3000 км. Ожидается, что в перспективе все «сушки» пройдут модернизацию и будут доведены до уровня современных истребителей Су-30СМ.

Еще один палубник — МиГ-29К (есть также учебно-боевой вариант — КУБ). Он является дальнейшим развитием МиГ-29. В его задачу входит противовоздушная и противокорабельная оборона соединения кораблей, нанесение ударов по наземным объектам противника.

МиГ-29КУБ © Андрей Лузик/пресс-служба Северного флота/ТАСС

Самолет вооружен управляемыми ракетами РВВ-АЕ и Р-73Э для воздушного боя, противокорабельными крылатыми ракетами Х-31А и Х-35, противорадиолокационными ракетами Х-31П и корректируемыми авиабомбами КАБ-500Кр для поражения наземных и надводных целей. Максимальная скорость — 2300 км/ч, практический потолок — 17 500 м, дальность полета — 2000 км.

Впервые в Воздушно-космических войсках РФ на этот самолет установлена система обнаружения лазерного облучения со стороны вражеских комплексов ПВО. Она «видит» все, что происходит на дальности около 140 км, может сопровождать до десяти целей и одновременно наводить на них до четырех ракет. После все эти разработки стали предпосылкой для создания в РСК «МиГ» ещё более совершенного истребителя МиГ-35.

Есть среди палубников ещё учебно-тренировочный самолет Су-25УТГ, созданный на базе учебно-боевого штурмовика Су-25УБ. Отличается от него отсутствием прицельного оборудования, блоков системы управления оружием, пушечной установки с пушкой, балочных держателей и пилонов, бронеэкранов двигателей, радиостанции связи с сухопутными войсками, блоков и элементов системы обороны.

Учебно-тренировочный самолет Су-25 УТГ на палубе тяжелого авианесущего крейсера «Кузнецов». Фото Алексея Михеева /ИТАР-ТАСС/.

Первый летающий образец был создан в начале 1988-го. В 1991–1995 годах была построена вторая и последняя партия из пяти Су-25УТГ. Максимальная скорость — 1000 км/ч, практическая дальность — 1850 км, практический потолок — 7000 м. Состоит на вооружении 279-го корабельного истребительного авиаполка авиации Северного флота, а также смешанного авиакрыла 859-го центра боевого применения и переучивания летного состава в Ейске.

Что касается морских винтокрылых машин, то это прежде всего Ка-27. Является самым массовым вертолетом авиации ВМФ. Он бывает в нескольких вариантах — противолодочный (ПЛ), поисково-спасательный (ПС) и радиолокационного дозора (РЛД).

Ка-27ПЛ © Артем Иванов/ТАСС

Ка-27ПЛ способен обнаруживать подводные и надводные цели, передавать данные о них на корабельные и береговые пункты слежения, а также атаковать их с применением бортового вооружения. Экипаж — три человека, максимальная скорость — 285 км/ч, практическая дальность полета — 750 км.

Ка-27ПС служит для обеспечения аварийно-спасательных работ при бедствии кораблей и судов в различных метеоусловиях при волнении моря до пяти баллов одиночно и при взаимодействии с кораблями. Для этого он оснащен лебедкой грузоподъемностью 300 кг.

Ка-27ПС © Виталий Невар/ТАСС

Ка-31 (или Ка-27РЛД) обеспечивает обнаружение воздушных, надводных целей и автоматическую передачу информации о них на наземные и корабельные пункты управления или комплексы ПВО.

Ка-31 © Миноброны РФ

«Свои функции Ка-31 выполняет замечательно: любой командующий корабельной группировкой очень хочет, чтобы у него было как можно более полное понимание воздушной и надводной обстановки, как можно дальше за горизонт. И эта машина позволяет обеспечивать необходимой информацией, а имея информацию, есть возможность принять правильное решение», — рассказывал в интервью ТАСС об этой машине летчик-испытатель 1-го класса АО «НЦВ Миль и Камов» (в составе холдинга «Вертолеты России») Александр Чередниченко.

Сейчас флот получает модернизированную версию Ка-27М. В ближайшей перспективе они составят основу противолодочных сил и сил целеуказания для корабельных группировок. В Минобороны РФ планируют отремонтировать и модернизировать в общей сложности 50 вертолетов этого типа.

Ка-27М © Вадим Савицкий/ТАСС

По словам Чередниченко, на нем стоит новый цифровой комплекс, «позволяющий более точно и четко искать подлодки».

Расширена также и номенклатура вооружения. «То есть раньше на Ка-27, допустим, были в основном торпеды, сейчас дополнительно к ним авиационные противолодочные ракеты АПР-3М, которые с очень высокой вероятностью способны поражать субмарины. Также корректируемые и обычные противолодочные авиационные бомбы калибра до 250 кг, которые тоже сбрасываются в расчетной точке по сигналам комплекса», — говорил летчик-испытатель.

Еще одна модификация Ка-27 — Ка-29. Вертолет-штурмовик, который позволяет выполнять высадку морской пехоты и огневую поддержку. Причем ему присущи те же функции, которые выполнял Ми-24 в сухопутных войсках. На Ка-29 находится комплекс управляемого вооружения.

Ка-29 © Виталий Невар/ТАСС

Машина получилась очень грозная. По своему составу вооружения практически не уступает вертолету Ми-24В. Так же и по своим летно-техническим характеристикам, а по некоторым — даже и превосходит его. На скорости 270–290 км/ч без всякой тряски очень хорошо идет. Он почти такой же скоростной получился, как Ми-24 (один из самых скоростных в мире — прим. ТАСС). Александр Чередниченко, летчик-испытатель 1-го класса АО «НЦВ Миль и Камов»