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Объяснить африканцам за Россию

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Визит Макрона в ряд африканских государств действиельно запомнился тем, что он почти на всех встречах жаловался на Россию, пытаясь представить ее "колонизатором Африки". Причем делал он это в зоне франкофонской Африки, которая частично входит в состав французской неоколониальной империи из которой недавно выпали ЦАР и Мали. Примечательно, что почти везде он встретил довольно прохладный прием, так как местных вождей интересовали не жалобы на Россию, а поставки продовольствия и оружия, чего Франция обеспечить не может.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7769877.html
Метки: Африка, макрон, Россия, Франция, юмор
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