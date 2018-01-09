Будущее спорта в России… или что вместо вместо него?

Они переносят в нас эпоху отличную от сегодняшних дней, когда в практике повседневной жизни с одной стороны господствует гиподинамия и отсутствие обучения с детского сада и школы правильной пластике движения и психической деятельности, а с другой стороны спорта высоких достижений.

Процитируем несколько фрагментов произведения:

«Праздник Пламенных Чаш получил своё название от известного стихотворения поэта-историка Зан Сена, описавшего древнеиндийский обычай выбирать красивейших женщин, которые подносили отправлявшимся на подвиг героям боевые мечи и чаши с пылавшей в них ароматной смолой.



Мечи и чаши давно исчезли из употребления, но остались символом подвига. Подвиги же безмерно умножились в отважном, полном энергии населении планеты.»

Забота о физической мощи за тысячелетия сделала то, что рядовой человек планеты стал подобен древним героям, ненасытным в подвиге, любви и познании.

Праздник Пламенных Чаш стал весенним праздником женщин. Каждый год, в четвёртом месяце от зимнего солнцеворота, или, по-старинному, в апреле, самые прелестные женщины Земли показывались в танцах, песнях, гимнастических упражнениях.

Тонкие оттенки красоты различных рас, проявлявшиеся в смешанном населении планеты, блистали здесь в неисчерпаемом разнообразии, точно грани драгоценных камней, доставляя бесконечную радость зрителям — от утомлённых терпеливым трудом учёных и инженеров до вдохновенных художников или совсем ещё юных школьников третьего цикла.

Не менее красив был осенний мужской праздник Геркулеса, совершавшийся в девятом месяце. Вступившие в зрелость юноши отчитывались в совершённых ими подвигах Геркулеса. Впоследствии вошло в обычай в эти дни проводить всенародные смотры совершённых за год замечательных поступков и достижений.

Праздник стал общим — мужским и женским — и разделился на дни Прекрасной Полезности, Высшего Искусства, Научной Смелости и Фантазии…

…

Мвен Мас появился в гигантском Солнечном зале Тирренского стадиона как раз во время выступления Веды. Он нашёл девятый сектор четвёртого радиуса, где сидели Эвда Наль и Чара Нанди, и стал под тенью аркады, вслушиваясь в низкий голос Веды. В белом платье, высоко подняв светловолосую голову и обратив лицо к верхним галереям зала, она пела что-то радостное и показалась африканцу воплощением весны.

Каждый из зрителей нажимал одну из четырёх располагавшихся перед ним кнопок. Загоравшиеся в потолке зала золотые, синие, изумрудные или красные огни показывали оценку артисту и заменяли шумные аплодисменты прежних времён.

Веда кончила петь, была награждена пёстрым сиянием золотых и синих огней, среди которых затерялись немногочисленные зелёные, и алая, как обычно, от волнения, присоединилась к подругам. Тогда подошёл и Мвен Мас, встреченный приветливо.

На сцене появилась гимнастка — великолепно сложенная девушка не старше восемнадцати лет. Под речитатив музыки, озарённая золотистым светом, гимнастка проделала стремительный каскад взлётов, прыжков и поворотов, застывая в немыслимом равновесии в моменты напевных и протяжных переходов мелодии.



Зрители одобрили выступление множеством золотых огней, и Мвен Мас подумал, что Чаре Нанди будет нелегко выступать после такого успеха. В лёгкой тревоге он осмотрел безликое множество людей напротив и вдруг заметил в третьем секторе художника Карта Сана.



Тот приветствовал его с весёлостью, показавшейся африканцу неуместной — кто, как не художник, написавший с Чары картину «Дочь Средиземного моря», должен был обеспокоиться судьбой её выступления?

Только африканец успел подумать, что после опыта он поедет смотреть картину, как огни вверху погасли. Прозрачный пол из органического стекла загорелся малиновым светом раскалённого чугуна.



Из-под нижних козырьков сцены заструились потоки красных огней. Они метались и набегали, сочетаясь с ритмом мелодии в пронизывающем пении скрипок и низком звоне медных струн.



Несколько ошеломлённый стремительностью и силой музыки, Мвен Мас не сразу заметил, что в центре пламеневшего пола появилась Чара, начавшая танец в таком темпе, что зрители затаили дыхание.

Мвен Мас ужаснулся, что же будет, если музыка потребует ещё большего убыстрения. Танцевали не только ноги, не только руки — всё тело девушки отвечало на пламенную музыку не менее жарким дыханием жизни. Африканец подумал, что если древние женщины Индии были такие, как Чара, то прав поэт, сравнивший их с пламенными чашами и давший наименование женскому празднику.

Красноватый загар Чары в отсветах сцены и пола принял яркий медный оттенок. Сердце Мвена Маса неистово забилось. Этот цвет кожи он видел у людей сказочной планеты Эпсилон Тукана.



Тогда же он узнал, что может существовать такая одухотворённость тела, способного своими движениями, тончайшим изменением прекрасных форм выразить самые глубокие оттенки чувств, фантазии, страсти, мольбы о радости.

…

Эвда Наль и Веда Конг — сами отличные танцовщицы, впервые видевшие танцы Чары, были потрясены. Веда, в которой говорил учёный-антрополог и историк древних рас, решила, что в далёком прошлом женщин Гондваны, южных стран, всегда было больше, чем мужчин, которые гибли в боях со множеством опасных зверей.



Позднее, когда в многолюдных странах юга образовались деспотические государства древнего Востока, мужчины гибли в постоянных войнах, зачастую вызванных религиозным фанатизмом или случайными прихотями деспотов. Дочери Юга вели трудную жизнь, в которой оттачивалось их совершенство.



На Севере, при редком населении и небогатой природе, не было государственного деспотизма Тёмных веков. Там мужчин сохранялось больше, женщины ценились выше и жили с большим достоинством.

Веда следила за каждым жестом Чары и думала, что в её движениях есть удивительная двойственность: они одновременно нежные и хищные. Нежность — от плавности движений и невероятной гибкости тела, а хищное впечатление исходит от резких переходов, поворотов и остановок, происходящих с почти неуловимой быстротой хищного зверя.



Эта вкрадчивая гибкость получена темнокожими дочерьми Гондваны в тысячелетия тяжёлой борьбы за существование. Но как гармонично она сочеталась в Чаре с твёрдыми и мелкими критско-эллинскими чертами лица!

В короткое замедление адажио вплелись учащавшиеся диссонансные звучания каких-то ударных инструментов. Стремительный ритм взлётов и падений человеческих чувств в танце выражался чередованием насыщенных движений и почти полной остановкой их, когда танцовщица застывала недвижным изваянием.



Пробуждение дремлющих чувств, бурная вспышка их, изнеможённое сникание, гибель и новое возрождение, опять бурное и неизведанное, жизнь скованная и борющаяся с неотвратимой поступью времени, с чёткой и неумолимой определённостью долга и судьбы. Эвда Наль почувствовала, как близка ей психологическая основа танца, как щёки её покрываются краской и учащается дыхание…



Мвен Мас не знал, что балетная сюита написана композитором специально для Чары Нанди, но перестал страшиться ураганного темпа, видя, как легко справляется с ним девушка. Красные волны света обнимали её медное тело, обдавали алыми всплесками сильные ноги, тонули в тёмных извивах ткани, зарёй розовели на белом шёлке.



Её закинутые назад руки медленно замирали над головой. И вдруг, без всякого финала, оборвалось буйное звучание повышавшихся нот, остановились и погасли красные огни. Высокий купол зала вспыхнул обычным светом. Усталая девушка склонила голову, и её густые волосы скрыли лицо.



Вслед за тысячами золотых вспышек послышался глухой шум.



Зрители оказывали Чаре высшую почесть артиста — благодарили её, встав и поднимая над головами сложенные руки. И Чара, бестрепетная перед выступлением, смутилась, откинула с лица волосы и убежала, обратив взгляд к верхним галереям».

Картина, описанная Иваном Антоновичем Ефремовым в «Туманности Андромеды», показывает иной подход к спорту чем тот, который ныне господствует в России и в мире в целом.

ЗАЧЕМ ОБЩЕСТВУ НУЖЕН СПОРТ ВЫСОКИХ ДОСТИЖЕНИЙ?

Чтобы определиться с ответом на вопрос — зачем обществу нужен спорт высоких достижений, надо определиться с ответом на вопрос — какое воздействие оказывает спорт на современное общество и является ли это воздействие положительным или отрицательным.



Это позволит ответить в свою очередь на вопрос — является ли ситуация с недопуском на олимпиаду российских спортсменов поводом для изменения ситуации в корне?



В первую очередь сегодня это — финансово-экономический аспект — большой спорт, став разновидностью шоу-бизнеса — средство для получения больших денег.



Но это не означает, что он полезен для развития экономики, поскольку сбыт наркотиков (включая табак и алкоголь) и порнобизнес тоже самоокупается — причём при гораздо меньшем объёме инвестиций, нежели это имеет место в спорте.



Источники самоокупаемости в ряде случаев даже не доходы от продажи зрителям билетов на спортивные соревнования, а деньги спонсоров-рекламодателей, которые вкладываются в рекламу продукции своих фирм среди фанатов соответствующего вида спорта, предполагая компенсировать издержки на спорт, которые непосредственно никогда не окупятся, — опосредованно: за счёт увеличения сбыта своей продукции среди зрителей и, в особенности, телезрителей спортивных мероприятий.



Тем не менее спорт также может наносить и прямой ущерб — за счёт массовой гибели людей («футбольная война» между Сальвадором и Гондурасом с 14.06 — 20.06.1969, поводом к которой стало поражение сборной Гондураса сборной Сальвадора на отборочном этапе чемпионата мира, унёсшая несколько тысяч жизней), а также ставшее обычным явлением буйство фанатов и разрушение городской инфраструктуры.

Политический аспект — он прост: чем больше населения «фанатеет» от того или иного вида спорта — тем больше времени и ресурсов их психики прикованы к спорту и тем меньше у людей интереса к политике, к тому, как политическая «элита» помыкает их жизнью и жизнью их близких, и к действительным проблемам, угрожающим жизни общества, и соответственно — тем проще творить политику бесконтрольно по отношению к обществу.

Нравственно-этический — это вопрос: сколько человек вложил создание тех или иных материальных и духовных благ в жизни общества и сколько он потребил тех или иных природных благ и общественных продуктов.



В нравственно-этических вопросах спорт развращающее воздействует на общество и, прежде всего, — на подрастающие поколения.



В аспекте создания благ спортсмены практически на последних местах, а в аспекте потребления если не в первых, то во вторых рядах. И далеко не многие отдают свой долг обществу, становясь потом тренерами не в высшем спорте, а в физической культуре.

Спорт оказывает развращающее воздействие на подрастающие поколения в том смысле, что сеет в их психику иллюзию роскошной жизни спортсменов-профессионалов, которая может быть достигнута гораздо легче и проще, нежели освоением знаний в процессе учёбы и личностной ориентации на созидательную деятельность в реальном секторе экономики. И тем самым психологически многие детям, которые перестают развиваться и начинают себя считать «элитой», ломают судьбу.

Реализовывать свой творческий потенциал для того, чтобы спортсмены-профессионалы роскошествовали на всём готовом, как и другие паразитические социальные группы, которые делают деньги, но не делает дела, труженикам смысла нет: и это не «социальная зависть» к более успешным, как то пытаются представить делатели денег, а отказ поддерживать субкультуры паразитизма, а также — государственность, которая культивирует паразитизм в обществе как системообразующий фактор.



Таким образом, профессиональный спорт высоких достижений — реальная угроза будущему общества и государства.

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Пётр Францевич Лесгафт (1837 — 1909) в XIX — начале ХХ века видел различие массовой физической культуры и спорта как в воздействии на подрастающие поколения, так и в воздействии на жизнь общества:



с одной стороны он видел полезность массового физического воспитания детей (физкультуры), безальтернативно необходимого для формирования здорового организма и становления психики личности: только полноценно развитый организм может быть носителем полноценной в аспекте нравственности и реализации творческого потенциала личностной психики.



с другой стороны он видел вредоносность спорта как по отношению к вовлечённым в него спортсменам, так и по отношению к обществу.



В своих оценках П.Ф.Лесгафт был по существу прав, что бы не болтали приверженцы «чести страны» в спорте высоких достижений.

А что происходит в России? Хотя это унаследовано от СССР, но:

Школа всеобщего обязательного образования калечит подавляющее большинство детей телесно и психически гиподинамией и совместным обучением мальчиков и девочек, хотя генетически заданные программы личностного телесного и психического развития представителей обоих полов различны (это неустранимый биологический фактор), вследствие чего генетически обусловленные особенности возрастной психологии мальчиков и девочек требуют их раздельного обучения по многим предметам.

Единственная педагогическая система доктора медицинских наук, профессора Владимира Филипповича Базарного, реально преодолевшая эти пороки, не востребована Министерством образования и науки РФ, хотя это — единственная в настоящее время система, которая имеет государственный сертификат, подтверждающий её безопасность для здоровья школьников.



Меньшинство же школьников система калечит, вовлекая в систему подготовки персонала для индустрии спорта высоких достижений, ориентированной на решение задачи исключения из практической политики народа, вследствие чего от индустрии спорта высоких достижений действительной пользы обществу нет, а вред — многогранен.

НУЖНО ЛИ РОССИИ УЧАСТВОВАТЬ В ОЛИМПИАДАХ?

Ответ на данный вопрос очевиден. Тогда встает вопрос, какой должна быть телесная культура будущего?

«Всё бесконечное разнообразие внешних проявлений мозговой деятельности сводится окончательно к одному лишь явлению — мышечному движению» (И.М. Сеченов, 1947).

Это — одна из формулировок принципа единства тела и психики в каждый момент времени жизни индивида. Иначе говоря, вся психическая деятельность выражается в мимике лица, непроизвольных и произвольных движениях, возникновении статической напряженности мышц, их расслаблении и т.п.

Практически вся психическая деятельность некоторым образом кодируется на «языке тела», который мы разучились воспринимать на уровне сознания, хотя бессознательные уровни психики многих людей его воспринимают и «понимают» однозначно.

И соответственно:



в одном аспекте тело это — индикатор, своего рода монитор, в котором так или иначе отображаются все без исключения процессы психической деятельности — как успехи, так и её пороки;



в другом аспекте тело и организм в целом это — носитель всех процессов психической деятельности, характер течения которых во многом обусловлен состоянием организма и его функционированием в процессе психической деятельности.



Каждому организму присуща видовая грациозность — генетически заданная программой развития организма видовая норма, которую до́лжно осваивать во взаимодействии со средой в процессе развития естественно-здорового организма на пути от зиготы до взрослости; а её нарушения — всегда своеобразны и включают в себя две составляющие:

1) культурно-обусловленную и 2) болезненно-травматическую, формируемые на протяжении жизни своеобразием «биографии организма», начиная от предыстории зачатия до момента, когда встаёт вопрос о возвращении к норме видовой грациозности, насколько это позволяет ущерб, понесённый организмом в процессе предшествующей жизни.

Для индивида, чья пластика далека от норм видовой грациозности вследствие воздействия культуры, болезней и травм, психологически комфортна та ставшая привычной для него пластика движений, что ему свойственна.



Она для него безальтернативно-«естественна» даже при всей своей противоестественности. Сам по себе такой индивид не способен двигаться иначе при том состоянии его психики, которая имеется.

Что будет, если ему помочь с помощью тренера вернуться в состояние видовой грациозности?

С одной стороны индивид испытает телесный дискомфорт, но с другой стороны, как показывает практика тренеров по целостному движению, в результате возвращения к видовой грациозности возможно выявить ошибки в работе психики, приведшие к искажению грациозности и устранить их.

Как следствие возможно:



снижение статистики психологически предопределённого травматизма, являющегося следствием несоответствия движений обстоятельствам;



общее улучшение состояния здоровья, поскольку механизм возникновения практически всех болезней (кроме генетических) включает в себя психически обусловленную составляющую;



повышение эффективности работы психики как информационно-алгоритмической системы в решении разного рода больших и малых житейских задач (соответственно обусловленности нравственностью круга его интересов), в которых двигательная активность — не главное.



Проблема однако в том, что в тексте могут быть описаны принципы целостного движения и принципы построения психофизиологических практик восстановления видовой грациозности. Но реализация этих принципов в жизни требует:



Осознания индивидом различия потоков чувств в режиме утраты видовой грациозности и в режиме видовой грациозности. Однако, поскольку для такого индивида «естественным» является движение вне режима видовой грациозности, в подавляющем большинстве случаев он не в состоянии самостоятельно вернуться к видовой грациозности.



И соответственно ему необходимо кураторство со стороны тренера по целостному движению, в основе которого лежит диалог тренера и подопечного ему индивида.



И то, и другое в тексте плохо описуемо вследствие уникальности потока чувств каждого и, кроме того, обладает своеобразием как в аспекте культурно-обусловленных, так и в аспекте болезненно-травматических причин нарушения видовой грациозности в каждом конкретном случае.

Кроме того, в видовой грациозности движений (если она свойственна индивиду), выражается его внутренняя раскрепощённость, т.е. целостность его психики, отсутствие в ней страхов (как осознаваемых, так и бессознательных), запретных тем, внутренних конфликтов «с самим собой» и т.п., что расщепляет психику как информационно-алгоритмическую систему на более или менее изолированные друг от друга фрагменты, каждый из которых может «жить своею жизнью» более или менее независимо от других.

Поэтому если задать некий тестовый набор упражнений, которые индивид должен выполнить, чтобы показать некой «квалификационной комиссии» освоение им навыка видовой грациозности движений, то вариантов прохождения через такой тест три:



не освоив видовую грациозность движения, индивид не пройдёт тест;



индивид пройдёт тест, если его натаскать на определённую кинематику движений в тренировочно-тестовых упражнениях нарастающей сложности, но вне постановочного теста его движения будут по-прежнему вне видовой грациозности, а если ему предложат другой по составу набор тестовых упражнений, то он завалит тест, вследствие того, что видовая грациозность, в которой выражается свобода творчества движений в определённой обстановке, ему не свойственна в силу того, что самостоятельно творить движение в согласии с физиологией организма и внешней обстановкой он не умеет;



индивид пройдёт тест даже без репетиций тестовых упражнений, если ему свойственна видовая грациозность.



Упражнения на гимнастических снарядах на уроках физкультуры в школе, некоторые другие виды спорта, в которых точность движений — залог безопасности спортсмена (фигурное катание, прыжки с трамплина в воду, прыжки с трамплина на лыжах и др.) — в подавляющем большинстве случаев пример такого рода натаскиваний на определённую кинематику тела. В аспекте психической деятельности это аналогично тому, что

школьник списал решение задачи у приятеля и выдаёт его за своё; причём делает он это не с первой попытки «списывания». То же касается и деятельности подавляющего большинства тренеров по разного рода единоборствам, художественной и спортивной гимнастике, фигурному катанию, синхронному плаванию, прыжкам в воду, прыжкам с трамплина на лыжах и некоторым другим, в которых кинематика тела определяет результат. В этой связи отметим, что П.Ф. Лесгафт отрицательно относился к занятиям на спортивных снарядах, спортивным соревнованиям, с чем последующие поколения «наставников по физкультуре» в большинстве своём не согласны.



«Он считал, что в выборе движений человек должен исходить из осознания целесообразности каждого отдельного человека по принципу «сначала мысль — потом действие». Чтобы заставить ученика мысленно работать, он даже отказался от показа упражнений, лишь объясняя их.



Кроме того, П.Ф.Лесгафт считал упражнения на гимнастических снарядах не соответствующими анатомическому строению человека и потому не пригодными для детей» (Анциферова М.Д. «Учение П.Ф. Лесгафта о физическом воспитании и его педагогическая деятельность»

Поэтому: Ничего типа учебно-методических комплексов, рабочих программ, фондов оценочных средств, столь полюбившихся бесчувственным и интеллектуально тупым бюрократам из министерства образования и науки РФ, которыми они насилуют педагогов всех уровней системы образования, — по дисциплине «Освоение видовой грациозности и навыков создания настроения» разработать невозможно.

Но вопрос не только в возвращении школьников (прежде всего первоклассников) к видовой грациозности, хотя это и само по себе полезно. Построение человечной системы образования требует создания телесно-биополевой личностной базы, фундамента, на основе которого учащийся может войти в учебный процесс.



Эта база включает в себя навык чувствования своего организма, т.е. своих тела и биополя, поскольку это необходимо для выработки других навыков, необходимых для успешной учёбы:



навыка произвольной саморегуляции физиологии организма (с ним связаны произвольное управление мышечным тонусом, «беспричинные» утомляемость и снижение иммунитета);



навыка создания настроения (т.е. поддержания эмоционально-смыслового строя и работы психики в алгоритмике третьей схемы обработки информации);



навыка повторного произвольного переживания событий прошлого, представляющего собой произвольный вызов в настоящем потока чувств, имевшего место в прошлом, — это реальная память, не помрачённая играми воображения, моделирующего прошлое, исходя из нравственно обусловленных предпочтений настоящего, и подменяющего память.



Психофизиологические практики возвращения к видовой грациозности способны решить и эту задачу выработки навыков, необходимых для эффективной учёбы, не только не наносящей вреда организму и психике, но и развивающей их полноценно.



И собственно ради решения этой задачи детские сады и школы нуждаются в том, чтобы была развита ещё одна педагогическая специальность — детский тренер по целостному движению и психофизиологическим практикам.



Он необходим для того, чтобы ребёнок мог не только эффективно учиться без вреда для здоровья, но и полноценно развиваться и телесно, и в аспекте биополя (духа), и в аспекте выработки эффективной личностной культуры психической деятельности.

Кроме того на него же должна быть возложена задача выявления характера ребёнка на момент его прихода в школу соответственно типологии характеров. Без этого задача формирования полноценных характеров взрослых людей решена быть не может.



Подготовка педагогов этого профиля в настоящее время — большая проблема, поскольку система образования ориентирована на программирование психики обучаемых неким набором слов и шаблонных навыков, а детский тренер по целостному движению и психофизиологическим практикам должен быть человеком не затюканным шаблонами, а человеком, свободно творчески действующим по отношению к каждому ребёнку со всеми его проблемами, которые он должен чувствовать, чтобы находить способы их устранения.



В детском дошкольном и младшеклассном возрасте возращение к видовой грациозности и выработка навыков создания настроения могут быть организованы в форме игр.

Проблема формирования соответствующей телесной культуры соответствующей человечному типу строя психики на данный момент стоит очень остро. Фактически же мы имеем извращение психики и физиологии человека, приводящей к потере здоровья в достаточно раннем возрасте и преждевременному угасанию человека.



Фактически спорт во всём этом играет не последнюю роль, уничтожая потенциал и генофонд нашей страны.

Сумеет ли Россия и весь мир за ней перейти к культуре телесной грациозности, когда каждый человек будет необыкновенно прекрасен и телесно совершенен или нет? Это зависит от нас с вами.



ИАЦ

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