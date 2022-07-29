ГУР МОУ и уничтожение украинских военнопленных в Еленовке
ГУР МОУ и уничтожение украинских военнопленных в Еленовке 1. После истерик изнасилованной ложкой Денисовой, вопросы обмена пленными забрало под себя ГУР МОУ, которое обещало сделать процесс переговоров и обменов менее публичным. 2. ГУР МОУ непосредственно занималось обеспечением процесса "экстракции" (то есть капитуляции) остатков группировки ВСУ на Азовстали. Представители ГУР МОУ делали заявления о том, что идут "тонкая спецоперация по освобождению" пытаясь объяснить этим капитуляцию остатков мариупольской группировки. 3. Также во время переговоров по "экстракции" именно ГУР МОУ выбрало Еленовку как место содержания пленных с "Азовстали" с чем наши переговорщики согласились (раненых отвезли в Новоазовск). Сегодня это подтвердил Басурин. 4. То есть путь военнопленных с "Азовстали" в колонию Еленовки был проложен ГУР МОУ, которое сначала договорилось об условиях капитуляции, а затем о том где будут содержаться военнопленные и какие гарантии содержания дает ДНР. 5. ГУР МОУ также занимается сбором целеуказаний для ударов и диверсий со стороны ВСУ и...
Это ПЕРЕВОРОТ.Жора,только не нервничай ,тебе нельзя..
“Предлагаю вам,коллеги связать две новости :
1. Глава нашего МИДа Лавров посещает в не самые простые времена Африку (Египет, Уганду, Конго, Эфиопию)
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2. Россия предлагает создать новый международный стандарт рынка драгоценных металлов – Московский Мировой Стандарт (Moscow World Standard, MWS), который станет альтернативой стандарту Лондонской ассоциации участников рынка драгметаллов (London Bullion Market Association, LBMA). Новая независимая международная инфраструктура” нужна для “нормализации функционирования отрасли драгоценных металлов”. По мнению Минфина РФ, создать ее “критически необходимо”
В основу структуры предлагается “положить специализированную международную биржу драгоценных металлов со штаб-квартирой в Москве”, использующую “новый международный стандарт MWS”. Также предлагается создать Комитет по фиксингу цен. В него при условии применения стандарта MWS войдут Центробанки и крупнейшие банки стран ЕАЭС, представленные на рынке драгметаллов.
По мнению российского ведомства, нужно “делать ставку на фиксинг цен в национальных валютах ключевых стран-участниц, либо на новые единицы международных расчетов, как например, предложенную президентом России новую единицу расчетов в рамках стран-участниц организации БРИКС.
Минфин хочет сделать членство в данной организации привлекательным для всех иностранных участников рынка, особенно Китая, Индии, Венесуэлы, Перу и других стран Южной Америки, а также Африки. Ведомство рассчитывает, что такой шаг позволит быстро разрушить монополию LBMA и обеспечить стабильное развитие отрасли
По сути Россия предлагает создать рынок золота и платины etc, который будут РЕГУЛИРОВАТЬ СТРАНЫ, ВЛАДЕЮЩИМИ МЕСТОРОЖДЕНИЯМИ этих металлов. То есть по сути это мировой ПЕРЕВОРОТ.
И на основе этого рынка, сильно продвинуть мировую финансовую систему международных взаиморасчетов в национальных валютах, вытесняющую и исключающую ДОЛЛАРЫ и ЕВРО с ФУНТАМИ.
А теперь немного поясняющих цифирек по мировому рынку добычи золота :
Всего в мире в год добыто золота = 3534 тонны (2019г)
Доля в добыче США и прочих недружественных стран = 22%
Доля добычи стран ЕАЭС, БРИКС и стремящихся в него (Турция, Иран, Египет, Аргентина) = 35%
Доля добычи стран Африки = 22%
Ну то есть страны БРИКС, ЕАЭС и Африки, если объединятся, будут контролировать 57% мировой добычи золота.
КОНТРОЛЬНЫЙ ПАКЕТ )) плюс Перу и Венесуэла, которые названы выше, и это уже 57 + 5 = 62%.
Ну а теперь про визит Лаврова в Африку в данном разрезе :
ДР Конго = 21 место в мире по добычи золота. При этом это одна из самых бедных стран Африки
Египет = 37 место в мире по добыче золота. Хотя с Египтом есть о чем поговорить и без фактора золота : зерно, оружие, АЭС
Уганда – 08 июня 2022 мир облетела новость об обнаружении в Уганде новых колоссальных месторождений золота с оценкой извлекаемых запасов в 320 тысяч тонн.
Эфиопия – запасы золота оениваются в 600 тонн. При этом в год добывается лишь 5 тонн. Из 11 рабочих месторождений 10 кустарные. Золоторазведка серьезная давно в стране не проводилась с 1990г, когда было установлено около 40 месторождений, большая часть которых так и не разрабатывалась.
Грубо говоря, Россия в сговоре с рядом стран намерена выкинуть доллар, евро и фунт из системы международных расчетов за драгоценные и редкие металлы, и не только.
И что теперь будет делать криптовалюта ?
Ты забыла еще про алмазы. Ведь они столько не стоят и Южная Африка уже “наша”.