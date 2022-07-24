Монархическая биография Николая Второго: разбор/Дмитрий Пучков и Егор Яковлев
Егор Яковлев разбирает самое подробное тематическое исследование, написанное в русской эмиграции, – книгу Сергея Ольденбурга «Царствование императора Николая Второго». Видео вышло на канале Дмитрия Пучкова в 2017-м году. В связи с ростом аудитории и сохранившейся актуальностью темы публикуем его на «Цифровой истории».
#цифроваяистория #егоряковлев #дмитрийпучков #николайвторой #гоблин
Аудиоверсия: https://t.me/egoryakovleff/3387
Фестиваль «Цифровая история» в Москве 17-18 сентября: https://usnd.to/0YBq
Книжный магазин «Цифровая история»: https://digital-history.ru/