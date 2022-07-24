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Монархическая биография Николая Второго: разбор/Дмитрий Пучков и Егор Яковлев

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Егор Яковлев разбирает самое подробное тематическое исследование, написанное в русской эмиграции, – книгу Сергея Ольденбурга «Царствование императора Николая Второго». Видео вышло на канале Дмитрия Пучкова в 2017-м году. В связи с ростом аудитории и сохранившейся актуальностью темы публикуем его на «Цифровой истории».
#цифроваяистория #егоряковлев #дмитрийпучков #николайвторой #гоблин

Аудиоверсия: https://t.me/egoryakovleff/3387

Фестиваль «Цифровая история» в Москве 17-18 сентября: https://usnd.to/0YBq

Книжный магазин «Цифровая история»: https://digital-history.ru/

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=rM98tyYw4Pk
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