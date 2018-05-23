ВП СССР. „О текущем моменте” № 4 (136), май 2018 года (4)

Т.е. первый миф о том, что в Российской империи якобы отсутствовали «социальные лифты» и что всё захватило родовое дворянство, а простые люди не могли никуда пробиться, опровергается историей рода В.И. Ленина по отцовской линии. А второй миф о том, что Российская империя была тюрьмой народов, опровергается судьбой второго предполагаемого 1 деда В.И. Ленина — А.Д. Бланка.

Далее он рассказывает о том, что прадед В.И Ленина по линии отца был крепостным, дед, будучи крепостным, получил разрешение жить в городе и стал мещанином, а отец сделал карьеру, дослужился до чина действительного статского советника, соответствующего по табели о рангах армейскому чину генерал-майора. Получил потомственное дворянство; что дед по линии материи, будучи этническим евреем, принял православие, тоже сделал карьеру — стал статским советником (по табели о рангах этот чин соответствовал упразднённому армейскому чину бригадира, который был выше полковникам, но ниже генерал-майора), тоже получил потомственное дворянство, сам владел крепостными, пока действовало крепостное право.



Однако это — отдельные случаи, а не типичные истории родо́в. Статистику же формирования кадрового корпуса управленцев и престижных профессий на основе тех или иных социальных групп А.Н. Закатов приводить не стал. А именно в ней и скрыта суть проблем Российской империи.

Ещё одна тема — предательство В.И. Лениным государственных интересов России, в основе чего якобы лежало его непомерное стремление быть первым в некой иерархии.

От 12:58. Е.Н. Чавчавадзе: «Мы то исследовали феномен предательства э-а-а… Лениным э-э… интересов… государственных интересов России во время первой мировой войны, потому что надо сказать, что, хотя сейчас мы его делаем главным, но таких было очень много, начиная с 905 го года, вот… Фактически весь 905 й год он рвался в лидеры, но тогда ставка… в частности э-э-э… финансовых кругов, которые… американских, которые финансировали японцев… ставка была, была на более действенных, на радикалов… тогда более радикальными были эсеры2, а-э… и русско-японская… (кто-то перебивает: и более массовой была…) и более массовой была… и он всё время понимал — наш герой сегодняшней программы, да? — что он… не получается ему быть первым… в частности в Женеве, от когда… (Г.В. Теряева перебивает: Как он стал первым героем, как он стал…) … А война… (Г.В. Теряева продолжает свою реплику: … человеком № 1?) …вот Парвус, да? …знаменитый теоретик революции3, и в общем, тоже фигура… посредник между заказчиками, скажем так э-э… вот он э-э… в своей знаменитом этом меморандуме… я, кстати, хочу ещё раз сказать, что фильм Хотиненко….» (записано в соответствии с тем, что было промямлено, хотя некоторое количество «э-э» и «э-а» нами пропущено).

Далее Е.Н. Чавчавадзе всё же промямлила, что В.И. Ленин неоднократно упоминается в книге Фрица Фишера «Рывок к мировому господству. Политика военных целей кайзеровской Германии в 1914 — 1918 гг.» как исполнитель чужой воли.

Однако и «туннельный сценарий» рассмотрения проблемы ленинизма и его перспектив не может миновать существа конфликта «православие» — большевизм.

От 27:25. Д.В. Маслов: «… вера в ленинизм без привязки её к коммунизму или марксизму, она остаётся потому, что для этого есть объективная причина. (Г.В. Теряева: Какая?) Вера в ленинизм это вера в общество социальной справедливости. Такого общества у нас не было, у нас его нет сейчас (Не важно, что знают люди о Ленине) и не будет, но людям свойственно верить, что это будет. И это неизбежно».

На 27:47 (это примерно соответствует словам «но людям свойственно…») возбудился Ю.А. Жук и, не дав договорить Д.В. Маслову, выдал возражения: «… в XVII веке, — прошу прощения (за то, что перебил Д.В. Маслова: наше пояснение — ВП СССР), — была такая… когда пиратствовать в Карибском море было, было сложно, они решили «завязать» с этим делом, ушли на Берег слоновой кости и создали искусственную республику Либерталия4… всё поделили поровну: порох, снаряды, мушкеты и так далее… через пять лет один спился, второй поднялся, третий… невозможно «от каждого по способности — каждому по потребностям». Этот для дебилов лозунг только может быть такой».

В сухом остатке приведённых фрагментов дискуссии остаётся: В.И. Ленин — честолюбец, стремящийся к первенству в социальной иерархии, вследствие чего монархия для него неприемлема, поскольку царём он стать не может; он — предатель государственных, а равно общенародных интересов России, вследствие чего стал орудием спецслужб государств — врагов и геополитических конкурентов России; принцип коммунизма «от каждого по способностям — каждому по потребностям» — невозможно реализовать.

На этом бы дискуссию можно было бы прервать и подвести ей итоги, однако программа продолжалась ещё 28 минут. За эти 28 минут успели затронуть тему качества жизни Советской России непосредственно после Великой октябрьской социалистической революции и в 1930 е годы и в Российской империи.

От 29:30. Е.Н. Чавчавадзе: «… но я хочу ответить коллеге нашему замечательному, который так хорошо сказал об обществе справедливости (имеется ввиду Д.В. Маслов: наше пояснение — ВП СССР)… Так что же мы имеем сразу после переворота октября семнадцатого? — Целые огромные слои общества, я не буду говорить «классы», потому что это противно… были просто признаны э-а-э… для уничтожения… намечены. И они стали…



Какая же справедливость? … когда просто, сегодня э-а-а… люди, которые дослуживаются там до полковника, да? … из тех же самых крестьян их корни, да? … они бы тогда были бы однозначно приговорены как «золотопогонники»… они и носят погоны с золотом… к расстрелу, э-а… огромное количество просто людей а-а, которые э-а… имели… не только духовенство… потому, что мы обычно сосредотачиваемся на этом… но другие классы… мальчишки-кадеты… просто за след от фуражки <на лбу> расстреливались…».



И далее — поток обрывков мыслей о том, что в истории СССР только и были сплошные репрессии в отношении целых социальных групп и массовые расстрелы, не мотивированные ничем, кроме политики сохранения большевиками своей власти.

От 31:38. Возражение Ю.П. Изюмова: в начале неразборчиво на фоне общего гвалта, потом — «… что офицерство и дворянство, которые в нищете, голоде и бесправии, в рабстве 300 лет держало Россию…» прерывается встречным возражением Ю.А. Жука (от 31:45): «Да что Вы говорите?…» (Далее его речь не разобрать из-за начавшегося гвалта). Сразу же вступает Е.Н. Чавчавадзе: «А кто же Россию-то создал, кто же страну создал, которую Ленин?..»

От 31:50. Ю.П. Изюмов: «Какая же это страна, в которой 30 % грамотных было?…»

От 31:55. Е.Н. Чавчавадзе: «Послушайте… (Ю.П. Изюмов: мой дед знал грамоту, а бабка умерла неграмотной) …это миф» 5.

Короче: по мнению «православных» антиленинцев Российская империя — если и не была раем на Земле, то была обществом, органично развивавшимся под властью православного царя, но Ленин — предатель, на иностранные деньги нанял 30 000 боевиков, которые в октябре 1917 г. захватили обе столицы, после чего он начал террор в отношении русского народа, который продолжил Сталин.

Однако непонятно, если это так, то с чего бы вдруг, М.Ю. Лермонтов в условиях этого «как бы органично развивающегося почти рая на Земле» писал такие стихи?

Когда б в покорности незнанья / Нас жить создатель осудил, / Неисполнимые желанья / Он в нашу душу б не вложил, / Он не позволил бы стремиться / К тому, что не должно свершиться, / Он не позволил бы искать / В себе и в мире совершенства, / Когда б нам полного блаженства / Не должно вечно было знать. // Но чувство есть у нас святое, / Надежда, бог грядущих дней, — / Она в душе, где все земное, / Живет наперекор страстей; / Она залог, что есть поныне / На небе иль в другой пустыне / Такое место, где любовь / Предстанет нам, как ангел нежный, / И где тоски ее мятежной / Душа узнать не может вновь.

К возражавшим Ю.П. Изюмову по поводу бесправья простонародья, вопросы:



Что: вся русская литература, описывающая угнетение и несправедливости жизни в Российской империи лжива?



Кто и как отстоял права 139 крепостных 6 , в убийстве которых (не единовременном всех скопом, а на протяжении нескольких лет) обвинялась Салтычиха? Почему Салтычиха не была обезврежена после первых же убийств?



И сколько было убито людей крепостниками, гибель которых предана забвению или не отражена в документах?



Откуда и как возникла поговорка «девятерых запори, но десятого представь» (в отношении рекрутов, которым предстояло стать солдатами и матросами)7.



Но реально бесправны во многих вопроса были и цари, которых нам представляют как монархов — абсолютных властителей над подданными.



Теми или иными способами были убиты при исполнении должностных обязанностей главы государства: Пётр III, Павел I, Николай I, Александр II, Александр III, хотя смерти не всех из них в официальной политике своего времени и в истории числились и числятся убийствами.



Екатерина II, памятуя о судьбах Анны Леопольдовны и её супруга, их малолетнего сына Иоанна Антоновича, а также — своего мужа Петра III, не решилась провести многие реформы, которые она считала полезными для блага страны, но которые ущемляли дворянство в его вседозволенности.



Александр I покинул престол, не вынеся давления обстоятельств и своего же прошлого, и доживал своей век как старец Фёдор Кузьмич, каясь за грехи, включая и соучастие в цареубийстве-отцеубийстве.



Его брат Константин не решился вступить на престол, в том числе и потому, что свою вторую супругу (дочь польского графа Антона Грудзинского) не посмел возвести в звание императрицы (она стала светлейшей княгиней Лович).



Николай I, которого либеральные историки клеветнически подают в качестве эталонного деспота и тирана, не решился отменить крепостное право, хотя все документы были подготовлены к середине 1840 х гг. А когда мафией казнокрадов и лихоимцев был убит его флигель-адъютант, герой русско-турецкой войны 1828 г., бывший командир брига «Меркурий» А.И. Казарский, Николай I не посмел довести расследование до конца и вынести приговор8 его убийцам в стиле — лишить всех мафиози и членов их семей прав состояния, «ободрать им спины» шпицрутенами и сослать их в вечную каторгу (смертной казни в России в период его правления официально не было, хотя шпицрутенами забили до смерти немало людей).



Так, что возражения антиленинцев Ю.П. Изюмову в отношении того, что жизнь в Российской империи милостью Божией, ретранслируемой в общество «помазанниками Божьими» в их череде, была органичным развитием страны, — вздорны и не имеют под собой достоверной фактологической базы. Т.е. все оппоненты либо невежественны (избирательно невежественны) в фактологии истории России и мира и пребывают в прелести, либо лицемерно осознанно лгут.

Теперь перейдём к вопросу о якобы «богозаповеданности» монархического правления вообще и его российско-«православной» версии в частности. О становлении монархического правления у древних евреев повествует 1 я книга Царств, гл. 8:

«1. Когда же состарился Самуил9, то поставил сыновей своих судьями над Израилем. 2. Имя старшему сыну его Иоиль, а имя второму сыну его Авия; они были судьями в Вирсавии. 3. Но сыновья его не ходили путями его, а уклонились в корысть и брали подарки, и судили превратно. 4. И собрались все старейшины Израиля, и пришли к Самуилу в Раму, 5. и сказали ему: вот, ты состарился, а сыновья твои не ходят путями твоими; итак поставь над нами царя, чтобы он судил нас, как у прочих народов. 6. И не понравилось слово сие Самуилу, когда они сказали: дай нам царя, чтобы он судил нас. И молился Самуил Господу.

7. И сказал Господь Самуилу: послушай голоса народа во всем, что они говорят тебе; ибо не тебя они отвергли, но отвергли Меня, чтоб Я не царствовал над ними;



8. как они поступали с того дня, в который Я вывел их из Египта, и до сего дня, оставляли Меня и служили иным богам, так поступают они с тобою;



9. итак послушай голоса их; только представь им и объяви им права царя, который будет царствовать над ними.



10. И пересказал Самуил все слова Господа народу, просящему у него царя,



11. и сказал: вот какие будут права царя, который будет царствовать над вами: сыновей ваших он возьмет и приставит их к колесницам своим и сделает всадниками своими, и будут они бегать пред колесницами его;



12. и поставит их у себя тысяченачальниками и пятидесятниками, и чтобы они возделывали поля его, и жали хлеб его, и делали ему воинское оружие и колесничный прибор его;



13. и дочерей ваших возьмет, чтоб они составляли масти, варили кушанье и пекли хлебы;



14. и поля ваши и виноградные и масличные сады ваши лучшие возьмет, и отдаст слугам своим;



15. и от посевов ваших и из виноградных садов ваших возьмет десятую часть и отдаст евнухам своим и слугам своим;



16. и рабов ваших и рабынь ваших, и юношей ваших лучших, и ослов ваших возьмет и употребит на свои дела;



17. от мелкого скота вашего возьмет десятую часть, и сами вы будете ему рабами;



18. и восстанете тогда от царя вашего, которого вы избрали себе; и не будет Господь отвечать вам тогда.



19. Но народ не согласился послушаться голоса Самуила, и сказал: нет, пусть царь будет над нами,



20. и мы будем как прочие народы: будет судить нас царь наш, и ходить пред нами, и вести войны наши.



21. И выслушал Самуил все слова народа, и пересказал их вслух Господу10.



22. И сказал Господь Самуилу: послушай голоса их и поставь им царя».

Из этого можно понять две вещи:



становление монархии не было инициативой Всевышнего — монархия у иудеев возникла не по благоволению Божиему, а в результате того, что Бог согласился предоставить им, в соответствии с их желанием, проистекавшим из их подражательства другим народам и из их самомнения и отсебятины;



дозволенная им монархия изначально была «конституционной» (в приведённом фрагменте среди всего прочего речь идёт о правах царя), а не абсолютистской — самодержавной.



Т.е. древним евреям Богом был позволено провести эксперимент по жизни под монархическим правлением в пределах попущения. И соответственно широко известный и любимый монархистами афоризм «демократия в аду, а на небе царство»11 не характеризует ни одну из земных монархий, включая и монархии Британии и России. Монархии изначально возникали, существовали и гибли в границах попущения Божиего, о чём Всевышний уведомил заблаговременно в приведённом отрывке из 1 й книги Царств, но опять же — не вняли.

Причём значимо и уведомление Свыше о перспективах монархического правления: «и восстанете тогда от царя вашего, которого вы избрали себе; и не будет Господь отвечать вам тогда».

Так иудейская монархия стала своего рода «пилотным проектом», который не увенчался успехом в смысле построения общества справедливости, вследствие множества злоупотреблений царской власти как общественного института.



Потом другие народы под властью библейской культуры повторили этот эксперимент, и ни в одном случае положительный результат достигнут не был12 потому, что история алгоритмична, а в основе её алгоритмики нравственность и миропонимание людей, выражающиеся в их поведении. Что касается истории России, то слова 1 й книги Царств, ст. 18 «и не будет Господь отвечать вам тогда» практически дословно воспроизведены как сетования на жизнь в одной из песен, романтизирующих и героизирующих белое — антибольшевистское — движение:



«Всё теперь против нас, будто мы и креста не носили. / Словно аспиды мы басурманской крови, / Даже места нам нет в ошалевшей от горя России, / И Господь нас не слышит — зови не зови»13. И на уроках закона Божиего, а тем более в семинариях и духовных академиях это предостережение из 1 й книги Царств читали все вожди белого движения и антибольшевистского подполья в СССР и большинство им сочувствующих. Они были предупреждены, но не вняли.

Мнение же Всевышнего по вопросу о праведной организации жизни общества неизменно и выражено идентично по смыслу во всех Откровениях Единого Завета14:

Ветхий Завет. В нём есть такой эпизод (Числа, гл. 11):

«24. Моисей вышел и сказал народу слова Господни, и собрал семьдесят мужей из старейшин народа и поставил их около скинии.



25. И сошел Господь в облаке, и говорил с ним, и взял от Духа, Который на нем, и дал семидесяти мужам старейшинам. И когда почил на них Дух, они стали пророчествовать, но потом перестали.



26. Двое из мужей оставались в стане, одному имя Елдад, а другому имя Модад; но и на них почил Дух [они были из числа записанных, только не выходили к скинии], и они пророчествовали в стане.



27. И прибежал отрок и донес Моисею, и сказал: Елдад и Модад пророчествуют в стане.



28. В ответ на это Иисус, сын Навин, служитель Моисея, один из избранных его, сказал: господин мой Моисей! запрети им.



29. Но Моисей сказал ему: не ревнуешь ли ты за меня? о, если бы все в народе Господнем были пророками, когда бы Господь послал Духа Своего на них!».

Если соотноситься с миссией просвещения всех народов, которая изначально была возложена на иудеев, а не с миссией скупки мира и геноцида в отношении непокорных, то в этом эпизоде Моисей огласил идеал:

Все люди должны быть пророками, т.е. должны жить в непрестанном диалоге с Богом по совести, вследствие чего на Земле установится Богодержавие, Царствие Божие на Земле, Соборность, в которой все люди, свободно реализуя свою волю под властью диктатуры совести, взаимно дополняют и поддерживают друг друга бесконфликтно.

В воплощении в жизнь этого идеала — смысл жизни человечества, каждого народа, каждого человека на нынешнем этапе Истории.

Новый завет.

«Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими; но между вами да не будет так: а кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою; и кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом; так как Сын Человеческий не для того пришёл, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих» (Матфей, 20:25 — 28).

И всё это было известно и должно было быть понятно по отношению к жизни всем «православным», которые изучали в «закон божий» в гимназиях и прочих учебных заведениях империи, которые учились в семинариях и духовных академиях, а также — и царям.

Поэтому над входом в каждый христианский храм, а также над входом во все синагоги15 правомерно писать слова, переданные Христом: «Что вы зовете Меня: Господи! Господи! — и не делаете того, что Я говорю?» (Лука, гл. 6, ст. 46).

Но то же самое и в Коране.

Коран.

«… приходите к слову равному для нас и для вас, (…) чтобы одним из нас не обращать других из нас в господ помимо Аллаха» (3:57); «Вы были на краю пропасти огня, а Он спас вас оттуда. Так разъясняет вам Аллах Свои знамения, — может быть вы пойдете прямым путем! — и пусть будет среди вас община, которая призывает к добру, приказывает одобренное и удерживает от неодобряемого. Эти — счастливы» (3:99, 100).

И потому над входами в мечети тоже надо писать те же самые слова Исы — посланника Божиего: «Что вы зовете Меня: Господи! Господи! — и не делаете того, что Я говорю?»

Но если богословские вопросы вывести из рассмотрения, а ограничиться только темой социальной организации, то все только что приведённые выдержки из Ветхого завета, Нового завета и Корана — проповедь Большевизма.

И в аспекте социальной организации вопрос не в «социальных лифтах» и не в их доступности для представителей различных социальных групп, а в паразитизме разного рода меньшинств на труде и жизни большинства, в стремлении к такому паразитизму, в организации паразитизма как системы эксплуатации «человека человеком».



От обсуждения этой темы антиленинцы в программе «Прямой эфир. Ленин. Правда» уклонились, а большевики во главе с В.И. Лениным в 1917 г. приложили усилия к искоренению этой системы паразитизма меньшинств на труде и жизни большинства.



Именно этого паразиты и не могут простить большевикам и В.И. Ленину лично.





1 Есть публикации, согласно которым Александр Дмитриевич Бланк был немцем, а не евреем. Мать В.И. Ленина считала себя немкой. В роль деда В.И. Ленина Бланк — этнический еврей попал по ошибке, вследствие того, что в империи жили, по крайней мере, двое полных тёзок — Александров Дмитриевичей Бланков. «Дед Ленина, Александр Дмитриевич Бланк, происходил из православного купеческого рода. Начавши службу в 1824 году, он в 40-е дослужился до чина надворного советника со старшинством (подполковник), который давал ему право на потомственное дворянство. В этом смысле его биография очень совпадает с биографией Ильи Николаевича Ульянова. Это были люди из одной среды, которым условия XIX века дали возможность быстро продвинуться по служебной лестнице и оставить своим детям право считаться дворянами… Другой Александр Бланк, никакого отношения к Ленину не имевший, действительно существовал, был на 3-4 года старше Александра Дмитриевича и во многом повторил его служебную карьеру. Он тоже учился медицине, но служил в госпиталях и благотворительных организациях, а не на государственной службе, то есть не мог получить чина, дающего право на дворянство". Бычкова не считает выдачу одного лица за другое в данном, очевидно уникальном случае ошибкой: "…Скорее это был сознательно искаженный документ, а о причинах его появления судить не берусь…"» (Бланк и Бланк. Дед Ленина был немцем а не евреем: https://atrey.livejournal.com/1054579.html ). См. также на сайте Н.В. Старикова публикацию д.и.н. В. Логинова «Тайны биографии Ленина»: https://nstarikov.livejournal.com/1722738.html .

2 Эс-Эр-ы — партия социалистов-революционеров, которые вели интенсивную террористическую деятельность в Российской империи в начале ХХ века. Один из её руководителей и организаторов терактов (в частности убийства великого князя Сергея Александровича) — Евно Азеф — был агентом Охранного отделения.

3 О том, что Парвус — «знаменитый теоретик революции», до этого заявления Е.Н. Чавчавадзе многие, даже историки, специализирующиеся на теме революций и марксизма, не подозревали.

4 Существовало ли государство Либерталия — вопрос дискуссионный. Но те, источники, которые сообщали о его существовании, помещали его на Мадагаскаре: это остров у южной оконечности Африка в Индийском океане. Берег слоновой кости (ныне государство Кот д’Ивуар) расположен на западном побережье Африки в Атлантическом океане несколько к северу от экватора.

5 Е.Н. Чавчавадзе самоуверенно лжёт потому, что не знакома с фактологией. Фактически грамотных к началу первой мировой войны было ещё меньше, чем назвал Ю.П. Изюмов. На начало царствования Александра III доля неграмотных рекрутов составляла 76,94 %, к 1887 г. она сократилась до 74,22 %. «В ответ на ходатайства офицеров удовлетворить стремление солдат к грамоте в 1892 году последовало разъяснение: “Едва ли можно согласиться с тем, что обучение грамотности в войсках должно занимать столь важное место… На войска не может быть возложена обязанность служить проводником грамотности в народную массу, средств и времени очень мало”. К концу 1890-х учить солдат грамоте прекратили почти во всех округах, кроме Киевского; его командующий генерал М.И. Драгомиров продолжал ставить вопрос о невозможности обучать военному делу неграмотных людей» (по данным статьи Википедии «Грамотность новобранцев»). По данным «Военно-статистического ежегодника армии за 1912 год» «среди нижних чинов русской армии грамотных было меньше половины (если считать с казаками, то 48 %). Ещё 24 % стыдливо именовались «малограмотными», умея только читать». «Грамотных среди нижних чинов (без казаков) 47,41 %, а закончивших школу (хотя бы начальную) — всего лишь 10,74 %» ( http://maxpark.com/community/4454/content/1415701 ). Т.е. 89,26 % новобранцев вообще не получили никакого систематического образования. Уровень грамотности среди женщин был ещё ниже, чем среди новобранцев, — не на проценты, а в разы потому, что в Российской империи количество учебных заведений для девочек было существенно меньше нежели для мальчиков; а во многих простонародных семьях господствовало убеждение, что если мальчиков ещё и нужно учить читать, писать, считать, то девочек учить чему-либо, кроме ведения домашнего хозяйства, — вообще не зачем.

6 По другим данным доказано — 38 случаев, оставлено «в подозрении за ней» — 26, оправдана — в 11 обвинениях.

7 Рассказы Л.Н. Толстого «Николай Палкин» (в его основе воспоминания старого солдата, в доме которого Л.Н. Толстой вместе с Н.Н. Ге младшим и М.А. Стаховичем ночевали в 1886 г. во время их пешего путешествия из Москвы в имение Л.Н. Толстого — Ясную Поляну, http://www.agitclub.ru/spezhran/tol/tolstoy03.htm ), «После бала» (1903 г., http://ilibrary.ru/text/1005/p.1/index.html ), К.М. Станюковича «Кириллыч» (1895 г., https://www.libtxt.ru/chitat/stanyukovich_konstantin/32928-kirillich.html ), Н.С. Лескова «Человек на часах» (1839 г., http://ilibrary.ru/text/1155/p.1/index.html ) — не официальные документы и не описания частными лицами конкретных событий, очевидцами которых они стали. И потому литературные произведения такого рода в качестве исторических фактологических свидетельств не принимаются, хотя они дают представление о некоторых аспектах того явления, которое можно назвать «духом эпохи», и о котором официальные документы редко когда дают представление. Но есть и официальное расследование комиссией гибели клипера «Пластун» на подходе к Кронштадту 18 августа 1860 г. В нём была выявлена жуткая по своей сути причина гибели корабля и части экипажа: клипер был взорван содержателем крюйт-камеры кондукто́ром Савельевым, которого корабельные «их благородия» — командир и старший офицер, при молчаливом согласии остальных офицеров корабля, — довели своими издевательствами до того, что не желая быть в очередной раз беспричинно выпоротым, он взорвал корабль: погиб сам и вместе с ним погибло ещё 75 человек, включая командира и старшего офицера. «Дело о гибели клипера грозило перерасти в дело о порядках, царивших на кораблях российского флота, и об унизительном и бесправном положении матросов. Подобное же разбирательство уже выходило за рамки компетенции комиссии. Думается, что и особого желания заниматься этой темой не было ни у членов комиссии, ни у её председателя вице-адмирала Панфилова». — См.: В.В. Шигин. «Взрыв “Пластуна”»: https://military.wikireading.ru/6450 . Взрыв «Пластуна» — это чрезвычайный случай, явление не типичное, а вот порядки, царившие на нём, — это было типичным явлением для флота и армии империи, в которых даже юридически прописанные права нижних чинов де-факто систематически нарушались «их благородиями» — как в результате массового казнокрадства, так и в результате неуставного офицерского мордобоя и беспричинных наказаний по уставам и по суду. И так продолжалось постоянно с петровских времён до введения в действие пресловутого «Приказа № 1» после февральского переворота 1917 г. После него накопившаяся за несколько веков озлобленность простонародья в отношении привилегированных сословий действительно стала причиной конкретно-безвинной гибели многих офицеров и представителей других привилегированных сословий.

8 См. В.В. Шигин. «Тайна брига «Меркурий»: неизвестная история Черноморского флота»: https://profilib.net/chtenie/20854/vladimir-shigin-tayna-briga-merkuriy-neizvestnaya-istoriya-chernomorskogo-flota.php ; https://coollib.com/b/329077/read .

9 Самуил — один из ветхозаветных пророков, был властителем древних евреев.

10 В синодальном переводе здесь стоит слово «Господа» — но в этом случае фраза в целом бессмысленна.

11 © св. преподобный Иоанн Кронштадтский (1829 — 1908).

12 Что касается мнений многих об успешности монархического правления в ряде государств Европы (Великобритании, Швеции, Дании, Голландии, Бельгии, Испании), то придерживающиеся такого мнения просто не знают проблем этих государств и перспектив усугубления проблем, а оценивают эти монархии соответственно потребительскому благополучию их населения. А это есть вожделение скотства: скотину кормит хозяин по своим возможностям и по своему усмотрению.

13 «Всё теперь против нас» в исполнении Жанны Бичевской: https://www.youtube.com/watch?v=s2wpDdByvKM .

14 В основе всех авраамических вероучений изначально были Откровения Божии Его избранникам — посланникам к людям: Моисею, Иисусу, Мухаммаду и некоторым другим. Однако в ходе становления исторически реальных конфессий при записи канонов священных писаний каждой из конфессий исходные записи слов, передаваемых пророками, были подвергнуты изъятию и редактированию фрагментов, неприемлемых для «сильных мира сего», а также в них была внесена отсебятина и наваждения. В результате из вероучений всех конфессий вытравлена мысль о том, что совесть — врождённое религиозное чувство, основа беззаветной веры человека Богу, что все Откровения несли Единый Завет: т.е. напоминали людям прежде всего об этом, вследствие чего между Богом и человеком не должно быть посредников. Творцы же исторически сложившихся вероучений, решая свои политические задачи разного масштаба, заботились о том, чтобы искоренить в жизни прямые диалоги людей и Бога, вытеснить и подавить догматикой вероучения и ритуальной дисциплиной внутреннюю беззаветную религиозность человека по совести.

15 Всё же Иисус был послан, прежде всего, для вразумления заблудших древних иудеев.

ВП СССР