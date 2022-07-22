Главная » Видео, Невероятное в мире, Политика

Исламский мир и противостояние Россия-Запад. В. Матузов

4 0

Каким образом Запад пытается стравить Россию с Востоком? Какую позицию займёт исламский мир в тотальной гибридной войне против России? Зачем Джо Байден на самом деое ездил в Саудовскую Аравию? Об этом и многом другом рассказывает российский дипломат, политолог, востоковед Вячеслав Матузов. Ведущий – Игорь Шишкин.

Канал ДЕНЬ на других платформах

Сайт ДеньТВ http://dentv.ru/
Rutube https://rutube.ru/channel/23475136/
Вконтакте https://vk.com/dentvru
Яндекс.Дзен https://zen.yandex.ru/id/5f1db0f593c4900b3ab99297
Телеграм газеты “Завтра” https://t.me/gazeta_zavtra
Книжный магазин “День” https://den-magazin.ru

Поддержать канал “День”
4276 3801 5875 8230 Андрей Александрович П.

#ДеньТВ #ислам #БлижнийВосток #геополитика #Байден #СА #Восток #исламскиймир #Азия #СредняяАзия #ЦентральнаяАзия
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=nOFFZIP49hg
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
События в России и в мире: тенденции за неделю (29.12.2014-04.01.2015)
События в России и в мире: тенденции за неделю (08.12-14.12.2014)
Война во время мира
Внешнеполитический принцип России

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru