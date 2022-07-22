Исламский мир и противостояние Россия-Запад. В. Матузов
Каким образом Запад пытается стравить Россию с Востоком? Какую позицию займёт исламский мир в тотальной гибридной войне против России? Зачем Джо Байден на самом деое ездил в Саудовскую Аравию? Об этом и многом другом рассказывает российский дипломат, политолог, востоковед Вячеслав Матузов. Ведущий – Игорь Шишкин.
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