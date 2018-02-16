Внешнеполитический принцип России

Поэтому необходимо всегда доносить до обывателя некоторые особенности внешней политики государства. Но беда заключается в том, что политики порой не ведают, что творят. И здесь также за примером далеко ходить не надо: в 2000-е гг. многие российские политики ратовали за Европу от Лиссабона до Владивостока… Дикость какая-то…

Однако соотносить поведение государства с поведением отдельно взятого человека нужно с определённой осторожностью, так как время бытия государства и отдельно взятого человека различны. Но и не учитывать мнение людей также невозможно, так как это порой приводит к разрушению самого государства. За примером ходить далеко не надо: Российская империя, февраль 1917 года.

Вообще-то, претензии эти по-человечески справедливы. Поэтому они – претензии – и исходят, прежде всего, от русского человека, для которого бытие порой невозможно при обнулении справедливости в окружающем его мире.

Сегодня к внешней политике России со стороны патриотически настроенной части населения накопилось достаточно большое число претензий: «Почему «слили» Донбасс?», «Почему позволяем третировать русскоговорящих в Прибалтике?», «Почему не реагируем на дискриминационно-хамские действия МОК по отношению к нашим спортсменам?»…

I. Одно следствие из теоретических изысков: политика слабейшей стороны

Противостояние «Запад – Россия» длится уже свыше двух веков. Порой оно приводило к прямой военной конфронтации.



Здесь можно вспомнить нашествие Европы под водительством Наполеона в 1812 г., Крымскую войну 1853 – 56 гг., когда России в открытом бою пришлось противостоять трём империям – Британской, Французской и Османской – и Королевству Сардинскому, и, конечно, 1941 г., когда фашистская Европа под водительством Гитлера напала на Советский Союз.



Но и в «мирное время» Запад не оставлял Россию в покое. Одно название мирного времени – «Холодная война» о многом говорит.

Отмеченное не имеет аналогов в истории человечества [1]. Даже противостояние Рима с Карфагеном продолжалось много меньше – с 264 до 146 г. до н.э., т.е. 118 лет. Противостояние же «Запад – Россия» в силу введённых Западом в 2014 г. антироссийских санкций «уверенно» начало третью сотню лет своей истории.

В ХХ столетии борьба Запада и России, когда последняя выступала под именем Советский Союз, во многом была борьбой равных противников.



Основная особенность этой борьбы состояла в том, что противоборствующие стороны особо не изощрялись в методах и тупо наращивали свой военный потенциал в соответствии с моделью [2] Ричардсона гонки вооружения.

Модель эта была разработана английским математиком Л. Ричардсоном после Первой мировой войны, однако известность она получила лишь в конце 50-х гг., когда Холодная война приобрела уже явные очертания.

Надо отдать должное Л. Ричардсону – он был в числе первых, кто пытался математически описать некоторые аспекты поведения общественных систем. Но разработанная им модель гонки вооружений, состоящая из двух линейных дифференциальных уравнений, не совсем удачна – она чрезмерно механистична [2, с. 96], а вытекающая из этой модели логика поведения государств не всегда рациональна.



Так, согласно данной модели при некоторых условиях гонка вооружений может продолжаться до бесконечности. Возможен также случай, когда одно из государств будет продолжать наращивать вооружение, хотя другое государство перестало ему угрожать.

Но в 1992 г. ситуация в мире в корне изменилась: Советский Союз распался, а правопреемница СССР – Россия оказалась, по сути, у разбитого корыта: население вдвое меньше, чем в СССР, ВВП – на треть меньше, территория – почти на четверть…

CCCР чувствовал себя в безопасности, если его вооружение X в совокупности было не меньше, чем вооружение Y, которым в совокупности обладал Запад. Очевидно, для постсоветской России невозможно достичь соотношения X=Y, ибо она в военно-экономическом отношении оказалась намного слабее Запада. Поэтому в рамках модели Ричардсона безопасность России не обеспечивается…

Выше были отмечены некоторые недостатки модели Ричардсона. Отметим теперь основные её проколы: она, во-первых, предполагает агрессивные намерения у обеих противоборствующих сторон и, во-вторых, не учитывает разный уровень боевой эффективности средств нападения и средств защиты.

В конце ХХ столетия постсоветская Россия в принципе не могла вести агрессивную политику, но это не означало, что можно было пренебрегать проблемами обеспечения собственной безопасности.



Возникла необходимость обоснования путей обеспечения оборонной достаточности для относительно слабого государства. В конце 90-х гг. прошлого столетия модель оценки оборонной достаточности государства с учётом боевой эффективности средств нападения и защиты в России была создана (см. [3]).



Модель учитывала как необходимость реагирования государства на возможную внешнюю угрозу (например, увеличение вооруженных сил эвентуального противника), так и допустимость возможного вооружённого конфликта с противной стороной.



Это позволило объединить в нечто единое целое процесс гонки вооружений типа Л. Ричардсона и процесс развития вооружённого конфликтов типа Ф. Ланчестера.

И хотя предложенная в [3] модель не линейна, она не обладала «родовыми» недостатками модели Ричардсона: X t и Y t не могут со временем стремиться к бесконечности, а отношение X t /Y t со временем стремится к некоторому значению, определяемому, прежде всего, уровнями боевой эффективности средств нападения и средств защиты.



Как следствие, безопасность неагрессивного государства может быть обеспеченна даже при наличии вооружения X, в совокупности меньшем, чем вооружение Y у агрессивного государства.

В качестве примера в [3] была предпринята попытка выявить для слабейшей стороны наилучший с практической точки зрения подход к обеспечению своей оборонной достаточности.

Показано, что во внешней политике России наиболее целесообразно использовать следующий принцип:

слабейшая сторона при обеспечении своей оборонной достаточности должна исходить не из достижения своих целей, какими бы разумными и реальными они ни казались, а прежде всего из того, чтобы не допустить осуществление целей сильнейшей стороны.

В 1997 году, когда был выдвинут данный принцип, трудно было найти примеры, подтверждающие его справедливость. Однако в последующие годы внешняя политика «постсоветской России» преподнесла нам, фактически на тарелочке, сразу несколько примеров, подтверждающих действенность данного принципа.

II. Действенность выявленного принципа

Современная Россия в своей внешней политике осознанно или интуитивно следует математически выявленному принципу. Приведём несколько примеров.

Искоренение однополюсного мира

В дальнейшем вместо словосочетания «многополярный мир» будет использоваться другой термин – «многополюсный мир».



Это объясняется, прежде всего, тем, что понятие «поляра» трудно соотнести с понятием «многополярный», с понятиями же «полюс» и «многополюсный» подобные трудности не возникают.



Действительно, понятие «полюс» используется, например, в теории функций комплексного переменного и означает, что в некоторой области значение рассматриваемой функции значительно больше, чем «в ближайшем окружении».



Отсюда однополюсный или многополюсный мир – это наличие в мире одного или, соответственно, нескольких государств, военно-экономический потенциал каждого из которых значительно превышает военно-экономический потенциал любого из остальных государств в мире.

После крушения в 1991 г. Советского Союза в мире остался один гегемон – Соединённые Штаты. Возникла однополюсная система мира. Порядок в этом мире стал устанавливаться, образно говоря, с помощью кольта, дружба же, используя печатный станок, укреплялась с помощью зелёных бумажек…



Используя эти два средства, гегемон занимался, по сути, грабежом остального мира, так как производимый им ВВП был на уровне 15 – 20 %% мирового ВВП, а потребление – на уровне 35 – 40 %%…

В феврале 2007 г. на мюнхенской конференции по вопросам безопасности Россия резко выступила против такого мироустройства. Это был смелый поступок, ибо на конференции голос её прозвучал в пустоте. Но через некоторое время на сторону России встал Китай, резко увеличивший за последние годы свой военно-экономический потенциал, потом робко присоединилась Индия…

Со временем многополюсный мир стал приобретать всё более зримые очертания.

Таким образом, Россия воспрепятствовала идее построения однополюсного мира во главе с Соединёнными Штатами, и теперь без кольта вернуться в однополюсный мир Соединённым Штатам в ближайшее время уже вряд ли удастся.

Крым

Идея создания в Крыму американской военно-морской базы возникла на Украине задолго до Майдана.



Так, командующий Военно-морскими силами Украины вице-адмирал Б. Кожин в начале 2009 г. заявил: «Смысл в размещении американского флота есть, имеется и место – Донузлав. Там можно разместить половину американского флота, причем прямо сейчас… И проблем не будет. Таким образом, будет к тому же обеспечена наша безопасность, по крайней мере, на некоторое время»… [4]. Ясно, что данное заявление украинского вице-адмирала не противоречило мнению украинского руководства.

И США серьёзно стали готовиться к основанию своей базы в Крыму. Как утверждал член комитета СФ по обороне и безопасности Д. Саблин, ещё за год до событий на Майдане американцы составили смету по ремонту ряда зданий в Севастополе и Симферополе, где планировали разместить штабные и разведывательные подразделения.



Военные аэродромы, которые тогда принадлежали Украине, они стали рассматривать как свои военные объекты и даже выслали инструкции по их переоборудованию по стандартам НАТО. В планах американских военных апрель 2014 г. значился как начало обустройства их в Крыму [5].

Однако 15 марта 2014 г., т.е. за день до проведения референдума о будущем статусе Автономной Республики Крым и города Севастополь, в Крыму появились «вежливые люди»…



Референдум прошёл без эксцессов, абсолютное большинство имевших право голоса жителей Крыма проголосовало за вхождение республики в состав России, а 18 марта был подписан «Договор между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым»…

Россия опять предотвратила осуществление одной цели сильнейшей стороны…

Сирия

Гегемоны… Разный след оставляют они в истории.

Некоторые на подконтрольных им территориях строят школы, дороги, киностудии, фабрики, заводы и, тем самым, помогают местному населению подняться с колен. Именно так из века в век вела себя Россия.

Другие же, наоборот, пытаются местное население опустить на колени. Если население сопротивляется, то в дело вступает кольт или другое средство принуждения.



Так из века в век ведут себя Соединённые Штаты. Известный пример – уничтожение индейцев при «освоении» территории нынешних США. В настоящее время США пытаются поставить на колени уже целые государства. Например, Сербия в 1999 г., Ирак в 2003 г., Ливия в 2011 г. …

В 2014 г. наступила очередь Сирии. Тогда под видом борьбы с так называемым «Исламским государством» коалиция из 60-и стран во главе с США начала поддерживать «сирийскую умеренную оппозицию», которая с 2011 г. вела вооружённую борьбу с существующим в Сирии режимом.



В итоге, к лету 2015 г. правительство Сирии контролировало лишь узкую полосу земли на западе страны, остальная часть страны перешла под контроль боевиков Исламского государства и «умеренной оппозиции». Падение существующего режима Сирии, а это то, чего и добивались США, казалось неминуемым…

Но в августе 2015 г. между Россией и Сирией было заключено Соглашение о бессрочном размещении авиационной группы Вооружённых сил Российской Федерации на сирийском аэродроме Хмеймим.



С сентября 2015 г. российская авиация стала наносить удары по позициям прямых противников сирийского правительства, а через несколько месяцев армия Сирии начала отвоёвывать потерянные ранее территории…



В борьбу против боевиков Исламского государства через некоторое время включились Иран и Турция … К концу 2017 г. сирийское правительство восстановило контроль практически над всей территорией Сирии и начало переговоры с оппозицией о конституционном преобразовании государства…

Таким образом, действия России позволили сохранить одно из древнейших государств мира. Этим самым Россия предотвратила осуществление ещё одной цели противной стороны, ставившей перед собой задачу разрушения государственности Сирии…

III. Вневременной характер принципа

В интернете большой популярностью пользуется следующее высказывание Бисмарка: «Все большие страны ведут себя как бандиты, все малые страны — как проститутки». Но как тогда оценивать войну 1877 – 78 гг. с Оттоманской империей, начатой Россией за освобождение [южных] славян от Османского ига? Тоже бандитизм?

Думается, высказывание Бисмарка – это просто «западная точка зрения» на человеческое сообщество: в нём прав тот, за кем сила, деньги… И Россия, не осознававшая в то время своё цивилизационное своеобразие и причислявшая себя, по сути, к Западному миру, в полной мере поплатилась за своё благородство.

Мысль об освобождении южных славян возникла в России не спонтанно. После всех тягот Ордынского ига русскому народу стала близка идея вызволения из-под какого-либо ига не только русских, но и всех единоверцев.



Это не могло не сказаться на решениях властей.



Так, например, в 1656 г. государь Алексей Михайлович, христосуясь на пасху с греческими купцами, бывшими в то время в Москве, сказал [6] относительно греков, болгар, сербов…, находящихся тогда под Османским игом: «Мое сердце сокрушается о порабощении этих бедных людей… И порешил …, что потрачу все свои войска и свою казну, пролью свою кровь до последней капли, но постараюсь освободить их».



Но время ещё не наступило: не было у России сил для этого…

В начале же последней четверти XIX в. идея высвобождения из-под Османского ига родственных, как тогда считалось, великороссам болгар и сербов стала в России почти всеобъемлющей, и император Александр II, хотя и был против войны с Турцией, но, следуя общественному мнению, был вынужден всё-таки её начать.



Вот результаты блистательной победы русского оружия, запротоколированные в Сан-Стефанском договоре: Болгария, Босния и Герцеговина получают автономию в составе Османской империи, а Сербия, Черногория и Румыния – независимость…

Однако западные страны быстро скоординировались, и в 1878 г. был созван Берлинский конгресс.



Россия, как всегда, оказалась в «гордом одиночестве», а Запад легко и непринуждённо переиначил Сан-Стефанский договор: хотя Сербия, Черногория и Румыния и сохранили полученную от России независимость, но Болгария была разделена на две части, южная часть которой снова вошла в состав Османской империи, северная же часть сохранила полученную от России автономию, а Босния и Герцеговина вошли [sic!] в состав Австро-Венгрии…

Как видно, выявленный выше внешнеполитический принцип России и здесь «сработал». Исходя из внутреннего мироощущения тогдашних российских граждан, цель, т.е. освобождение южных славян, была разумной, благородной, а её достижение – вполне возможной.



Но не учли реакции Запада на действия России. Как в 2000-е гг. некоторые думали о Европе от Лиссабона до Владивостока, та и тогда, наверное, думалось, что он, Запад, поймёт и оценит благородный поступок России. Но нет, не понял и не оценил. Запад вообще посчитал, что Россия не имеет каких-либо прав на действия в этой части света.

Более того, поражение русской дипломатии в Берлине в 1878 г. избавило Запад от каких-либо ограничений, и он пустился во всё тяжкое.



Воспользовавшись тем, что Оттоманская империя существенно ослабла после поражения в войне с Россией, европейские державы «учинили», по сути, её частичный раздел: в том же 1878 г. вопросы правления Кипром стали [sic!] прерогативой Англии, в 1882 г. Англия [sic!] оккупировала Египет, фактически превратив его в свою колонию; в 1881 г. Тунис стал [sic!] протекторатом Франции…



Правителем освобождённой Болгарии был назначен германский ставленник, после чего «освободительница Россия» в лице Болгарии получила «очередного недруга»: с 1886 по 1896 г. дипломатические отношения между Россией и Болгарией были прерваны…

Как видно, выявленный внешнеполитический принцип России в 1878 г. «сработал по полной программе».



Россия, действительно, добилась своей цели, но её действия привели к консолидации западноевропейских стран, военно-экономический потенциал которых значительно превышал военно-экономический потенциал России. Россия вынуждена была отступить, а западноевропейские державы «получили право» действовать в соответствии со своими принципами, особенность которых была озвучена Бисмарком…

IV. «Покой нам только снится»

Математика чётко показала, что агрессию иногда можно предотвратить, не ввязываясь в бессмысленную гонку вооружений. Но она – математика – не всесильна, ибо действительность обычно далека от математических изысков.



Здесь можно вспомнить и 1812, и 1941 гг., когда практически вся Европа под знамёнами Наполеона и, соответственно, Гитлера пошла войной на Россию, оставляя в своём тылу непокорённую Англию.



Да и победа России в войне 1877 – 78 гг. с Оттоманской империей с неизбежностью подводит нас к вопросу: «Почему не был учтён опыт Крымской войны, которая показала, что Европа способна практически мгновенно объединиться в борьбе против России?».

Сейчас Запад, а это – Европа плюс США, в борьбе против России использует любой повод. Например, войну 08.08.08, сбитый в 2014 г. в небе над Украиной «Боинг», скандал с допингом в МОК…



А так как Запад вряд ли откажется от идеи окончательного решения «российского вопроса», то мы в ближайшем будущем столкнёмся, скорее всего, с провокациями со стороны либо самих США, либо их приспешников. Вообще-то, несколько провокаций уже состоялись в Сирии…

Казалось бы, математика здесь должна молчать. В первые годы существования «постсоветской России» подобная точка зрения также имела место быть. Но приведённые выше примеры показали, насколько грамотно, «математически выверено» вела себя современная Россия в ряде критически-сложных внешнеполитических ситуациях, обнулив своими действиями многие цели своего геополитического противника.

Как представляется, ближайшие годы будут весьма неспокойными. И, как в предыдущие годы, оптимальной для России будет политика, которая в определённой мере снивелировала бы возможное достижение Западом своих целей, не опускаясь при этом до силового противостояния с противником.

Литература