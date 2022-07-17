Тайна ДНК – кодов языка расы-росов-русов
Запись передачи из архива Народного Славянского радио.
Автор Ольга Заблоцкая.
Ведущий Алексей Орлов.
Восстановление языка означает восстановление божественных способностей человека.
Руское (руськое – оно же украинское и белоруское) Слово – это, действительно, творящее начало – Бог. Каждая буква, каждое слово содержит свой смысл и является Образом. Одно только изучение образного древнеруского Языка способно пробудить генетическую память (память рода) и избавить психику от множества зомбирующих программ.
У современных людей из-за упрощения Языка и потери образного мышления многие процессы работы головного мозга повреждены и заторможены. Перворечь наших предков была информационно плотной, а мысль – скоростной.
Образы формируются в мозге благодаря частотным звуковым кодам, которые имеют свою матрицу – бук(о)ву (богову), обладающую собственным образом.
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