Цифровой тоталитаризм. Как это делается в России

Таким явлением в религиозном мире стало движение «Нью Эйдж» («Новая Эра»), являющееся восприемником многовекового оккультизма. Учение его уходит корнями в пантеистические системы иудейской каббалы, египетских верований, индуистской философии, платонизма, герметизма и других эзотерических учений, наиболее влиятельным из которых стал гностицизм. Начало движению было положено продолжательницей дела теософа Е. Блаватской А. Бейли, а своего рода программой, заменившей для ньюэйджеров Библию, стала книга сотрудницы Стэнфордского института М. Фергюсон «Заговор Водолея», вышедшая в 1980 г.

Это предполагает максимальное нивелирование человеческого сознания путём создания глобальной и всеохватной «последней мировой религии». Поскольку на пути её стоят национальные религии и национальные системы ценностей, главным инструментом преодоления их разногласий становится экуменизм. Однако последний является лишь видимой формой единения и остаётся как бы на поверхности явлений. Реально же объединить может только такое духовное течение, которому не присущи разногласия с кем-либо в силу его изначального универсализма и многообразия, делающего возможным его адаптацию к любой культуре.

Поскольку современная глобализация охватывает все сферы общества, наделяя каждую из них соответствующими институциональными формами, призванными в будущем заменить традиционные учреждения, она определяет и те глубинные перемены, которые происходят сегодня в духовной жизни человека. Для того чтобы обеспечить психологическую готовность мирового сообщества принять идею всеобщего рынка и «глобальной деревни» как единственно возможного и безальтернативного пути развития, необходимо её религиозное обоснование, которое заставило бы смириться с наиболее жёсткими проявлениями и разрушительными для национальных традиционных форм общежития последствиями этого проекта.



Первые ньюэйджевские сообщества сформировались ещё в 1960-х годах, и главным из них стал Эсаленский институт в Калифорнии. В начале 1980-х «Нью Эйдж» превратилось в массовое движение, проникающее во все сферы деятельности человека. В настоящее время оно продолжает распространяться, но формы его проникновения стали крайне гибкими и разнообразными, что делает трудным его идентификацию (см. ниже).

В организационном отношении движение всегда отличалось тем, что не имело какой-либо единой и жёсткой структуры, руководства и иерархии. Оно имеет свой «мозговой центр», которым является «Люцис Траст», главные офисы которого находятся в Нью-Йорке, Лондоне и Женеве, и которое связывает воедино и определяет повестку дня более открытых организаций — Трёхсторонней комиссии, Бильдербергского клуба, Римского клуба и др.



В сфере их влияния находится целая сеть многочисленных децентрализованных эзотерических и оккультных организаций, просветительских кружков, спиритических групп, институтов, клубов, издательств и фондов, некоторые из которых не участвуют в движении непосредственно, но поддерживают и разделяют основной круг его идей. К ним относится большинство сект, имеющих с ним общую мировоззренческую матрицу. Особенно это относится к сайентологии, секте Муна, «Трансцендентальной медитации» и «Детям Бога».

«Нью Эйдж» претендует на создание последней мировой синтетической религии, призванной заменить собой христианство, на что указывает и само его название: мир живёт в переломный период, когда Земля переходит в новый век, «Эру Водолея», в котором утвердится новое состояние человечества. Движение это создаёт новый тип духовности, пытаясь подменить собой и религию, и науку, приспосабливаясь ко всему и давая каждому то, что его может удовлетворить. Причём сегодня оно всё больше спекулирует на научном мировоззрении, тем более что наука в наше время настолько утончила методы своего исследования, что в некоторых областях сближается с оккультизмом.

Главными же чертами, делающими «Нью Эйдж» очень современным мировоззрением, созвучным требованиям времени, являются его плюралистический универсализм и глобальное мышление. Плюрализм означает отказ от понятия истины как абсолютной категории. Это создаёт такую религиозную перспективу с помощью которой можно объединить все религии и расы.



А глобализм — единство мира как всего живого, требующего установления соответствующего единого порядка, который воплотит идею «коллективизации» души и нивелирования личности. Как написал один из идеологов, люди станут «рябью на поверхности потока постоянно меняющегося сознания».

Основным достижением «Нью Эйдж» можно считать следующее. Те идеи, которые на протяжении веков были принадлежностью эзотерических, то есть тайных, гностических обществ, оно превратило в экзотерические, то есть открытые для широкого распространения.



Благодаря этому таким понятиям, как «всеединство», «всеобщая интеграция», «терпимость» был придан определенный сакральный характер, который не позволяет осмысливать их в рациональных терминах, и, значит, не допускает какого-либо критического подхода к той генеральной линии развития, которую навязывают в наше время мондиалистские круги.

В основе мировоззрения «Нью Эйдж» лежит ключевая идея оккультизма — идея «великого синтеза», то есть превращение человечества в один большой коллектив с единой мировой душой. Основные положения этого мировоззрения следующие:

• монический пантеизм: бог как абстрактный безличный дух, как космическая энергия, всеобщее сознание, пронизывающее собой всё и вся. Бог во всём, он присутствует и в человеке, который по природе своей божественен и обладает неограниченным потенциалом, который он призван пробудить в себе, чтобы стать человекобогом. Человек и есть бог, свет и правда пребывают в нём самом, но это человек узнаёт в процессе познания; гностицизм: человек спасётся с помощью познания и приобщения к скрытому знанию, а не с помощью веры, спасение придёт изнутри, благодаря просвещению и преображению своего «я» путём медитации и оккультных практик;

• реинкарнация: освобождение от бренного тела и перевоплощение души рассматриваются как участие человека в космической эволюции, как совершенствование на протяжении многих рождений;

• синкретизм: единство предполагает синтез и завершение всех религий, суммирование всех философий и исполнение всех пророчеств;

• ожидание «эволюционного скачка»: человек вступает в новую эру духовности, или «планетарного сознания», в которой произойдёт качественное изменение мира. Наступит оно, когда число преображённых людей достигнет некой критической массы и произойдёт всеобщее превращение человеческой расы в новую расу сверхлюдей — шестую, духовную, готовящую приход седьмой, которая будет представлять собой «чистых духов» — бесполых андрогинов, которые переселятся на другую планету, чтобы начать новый цикл;

• холизм (целостность): реальность надо воспринимать глобально, а не фрагментарно, так как всё едино;

• наконец, «глубинная экология»: поскольку человек и космос составляют единое целое, с природой входят в мистическое общение.

Вытекающее из «Нью Эйдж» представление о Боге, человеке и о смысле жизни формируют такую этическую систему ценностей, которая совершенно не соответствует ни христианству, ни просветительскому гуманизму. Личностный Бог у них подменяется обожествлённым человеком. Человек ищет божественное в себе самом, в своём глубинном внутреннем «я».



Поэтому и ответственность он несёт только перед самим собой, творя собственную реальность, не будучи подотчётным высшим нравственным законам. Цель ньюэйджера — добиться «расширения сознания» или «изменения состояния сознания», которых он достигает с помощью различных методик и технологий, носящих, как правило, оккультный характер.



К ним относятся медитация, визуализация, психологические упражнения, связанные, в частности, с нейролингвистическим программированием (НЛП), гипноз, монотонные песнопения, экстатические танцы, а также использование астрологии, магии, нумерологии, кристаллов, пирамид и пр.



В результате такой практики человек достигает состояния безличного «космического сознания», в котором он уже не ощущает границ собственного «я», и именно до таких космических масштабов он раздувает своё «эго» по возвращению из него. Это и есть состояние «божественного всемогущества»[1].

Переживание подобного мистического опыта для ньюэйджера представляет высшую истину всё остальное отступает на второй план. Оно не связано с нравственностью, с представлением о добре и зле, то есть происходит вне моральных категорий и этики. Их заменяют субъективные переживания гармонии мира[2]. Отсюда пренебрежительное отношение ньюэйджеров к моральным нормам и неприятие морального принуждения, ведущее к различного рода извращениям. Ведь представления о долге и нравственности рассматриваются здесь как препятствие на пути к самосовершенствованию.

Духовному самосовершенствованию ньюэйджер противопоставляет путь психологического самосовершенствования. На первый план выходят культивирование любви к себе, эгоизм, идея личного успеха, процветание, благополучие, физическое и духовное удовольствие и наслаждение. Эти идеи, как мы видим, полностью вписываются в ценности современной культуры с её потребительской моралью, сакрализацией свободы, индивидуализмом, гедонизмом, «нарциссизмом» и вместе с тем с жаждой сверхъестественного и модой на «духовность».



Они переносят центр тяжести с общественных — на личные усилия человека, с рационализма — на иррационализм, что делает их крайне привлекательными в условиях ослабления и падения значения и авторитета традиционных институтов и связей[3]. Поэтому «Нью Эйдж» так легко соблазняет и устанавливает свою духовную власть.

Особенно популярна у ньюэйджеров идея «эволюционного скачка», который является рукотворным. Его теоретическое обоснование было дано ещё А. Бейли, которая описала его в виде «Великого Вселенского Плана», согласно которому человечество устанавливает скорость собственной эволюции и своей судьбы[4]. В результате его реализации будет установлен новый порядок с единой мировой религией, единым мировым правительством и новой планетарной системой образования.

Так как порядок этот мыслится как продолжение космической иерархии, то он предполагает такую же жёсткую иерархическую организацию внутри единого человечества. Описанная Бейли система имеет три уровня.

Первый — это «Дом Отца», в котором пребывает аватара[5] Планетарного Логоса.

Второй — это «Царство Божие», которое объединяет «мастеров мудрости», «агентов Бога», «великих существ», или «великих посвящённых», которые осуществляют тот самый «План», следя за человеческой эволюцией и направляя судьбы людей.



Это «группа руководителей мирового уровня, экспертов и специалистов в различных областях», «полностью отдающих себя борьбе против ереси разделённости между людьми и особое внимание уделяющих трём аспектам деятельности: религии, образованию и управлению».



Свыше им передаётся сила, которую ньюэйджеры называют «доброй волей», и именно поэтому оккультисты так любят использовать понятие «люди доброй воли» применительно к активным членам своих организаций.

«Великие посвящённые», черпающие мудрость из эзотерических учений, подчиняют себе многочисленные группы «мировых служителей». Задача последних — формировать общественное мнение, производить идеи, которые приведут к изменению человеческого сознания и станут основой для толерантного поведения и понимания.



Причём А. Бейли делит этих «служителей» на две категории: тех, кто знает, ЧТО они делают (то есть тоже посвящённых), и тех, более многочисленных, кто выполняет переходные задачи, то есть разрушает старые формы и строит новые, «выполняя важные задачи во внутренних делах… или в системе образования».

Группа «мировых служителей» собирается из всех сфер человеческой деятельности. Её представители есть среди творческих работников, учёных, педагогов, финансистов, промышленников, церковников и религиозных деятелей, домохозяев и людей труда. Они выходят из всех классов, групп, церквей, партий, рас и наций, говорят на всех языках, они свои в любой религии, любой науке, любой философии.



Как пишет А. Бейли, «их чертами являются синтез, включённость, интеллектуальность и утончённое ментальное». Они «выявляют и сводят друг с другом мужчин и женщин доброй воли во всём мире», культивируя «дух сотрудничества»[6].

Наконец, третий уровень — это «человечество», или «человеческий род», представляющий собой массу непросвещённых, которых нужно научить элементарным вещам, забивая в их сознание ключевые «великие слова»: «экология», «справедливое распределение ресурсов», «взаимозависимость», «новый порядок», «справедливые принципы», «справедливые отношения», «правильные ценности», «правильное мышление», «единое человечество», «добрая воля», «мир», «солидарность» и пр.

При этом важно подчеркнуть, что при всём своём религиозном плюрализме и всеядности «Нью Эйдж» отличается крайней нетерпимостью в отношении тех, кто не воспринимает его идеи. Согласно его воззрениям, утверждение новой эпохи должно сопровождаться глобальной чисткой, в которой погибнут не только непосредственные противники нового режима, но и те, кто просто далёк от нью-эйджевского сознания[7].



В частности, особой откровенностью относительно неравенства людей прославилась «звезда» «Нью Эйдж» Б. Маркс Хаббард (жена основателя сайентологии). В своей «Книге сотворения» она писала: «Четверть человечества — деструктивна. Это плевелы.



Раньше им разрешалось умирать собственной смертью, но сегодня, по мере приближения к великому скачку от человека-твари к человеку-сотворцу, то есть к наследнику власти Божьей, четверть деструктивных должна быть устранена. Мы (посвящённые) ответственны за это. Мы ответственны за миссию процесса божественного отбора в пользу планеты Земля»[8].

Безусловно, всё это формирует сознание избранности и превосходства, оправдывающее растущее социальное неравенство и вместе с тем обосновывающее евгенический подход к пониманию общества.

Можно представить себе, какие колоссальные возможности для ньюэйджеров открыла компьютерная эра, фанатом и проповедником которой, в частности, стал профессор Гарвардского университета, американский психолог и писатель Тимоти Лири. В 1960-е годы этот деятель, прозванный «пророком ЛСД», сыграл крайне важную роль в распространении наркокультуры в американской университетской среде и в продвижении «психоделической революции»[9].



А тут надо отметить, что психоделический опыт оказался одним из самых важных решений в жизни для визионера и буддиста Стива Джобса (один из основателей Apple) и Билла Гейтса (один из основателей Microsoft]. В этом они признавались сами. Такими же любителями расширяющих сознание веществ стали Сергей Брин и Ларри Пейдж — разработчики и основатели Google.

Уловив связь между галлюциногенами и информационной революцией, Лири назвал компьютер наркотиком сегодняшнего дня, который в скором времени изменит не только характер межличностного общения, но и самого человека. Это произойдёт в результате его биофизического синтеза с компьютером. Лири даже разработал программирующий язык под названием SKIPI (Super Knowledge Information Processing Intelligence). Особенно же его интересовали интернет и моделируемые реальности[10].

Как пишет исследователь Э. Дэвис, автор книги «Техногнозис: миф, магия и мистицизм в информационную эпоху», «прозорливое вовлечение Лири в евангелистику персонального компьютера в 80-х годах было не просто знаком его… потребности быть всегда на переднем плане. Как он отметил в 1987 г., когда он преподавал “Экзопсихологию” и “Инфопсихологию”. новые цифровые устройства появились для того, чтобы оживить кибернетическую мечту фриков[11] о перепрограммировании состояний сознания…



При помощи своего проницательного социологического “радара" Лири смог провидеть и то, насколько быстро фокус импульса, направленного на внешние пространства и высшие планы бытия, переместится на “внутреннее" или кибернетическое пространство компьютера… Многие из вроде бы доживавших свой век контркультурных мечтаний о самоопределении и творческой магии переберутся во вселенную цифрового кода… Сама Система стала галлюцинировать, и самой популярной техникой экстаза стал экстаз коммуникации»[12].

Не случайно известный философ Маршалл Маклюэн, пионер медиа теории, назвал компьютер «ЛСД мира бизнеса».

С появлением новых способов создания виртуальной действительности ньюэйджеры приобрели мощный инструмент для «изменения сознания», что привело к серьёзным психологическим последствиям. Теперь им стали доступны такие симуляции, как изменение размеров своего тела, выход из тела, достижение невидимости, полёты на другие планеты, то есть всё то, что, по их прогнозам, будет широко распространено уже к 2030 г.[13]



Компьютерные технологии стали использоваться ими против самого естественного состояния человека, которое представляется как ложная реальность, от которой надо избавиться. Старое гностическое учение о зле, воплощённом в материи, приобрело ультрасовременную форму, при которой погружение человека в киберпространство «космического разума» достигается с помощью всего лишь одного движения руки и куда более длительно и эффективно, нежели «ЛСД-погружения» и шаманские «перемещения».



К тому же «электронный наркотик» теперь входит в каждый дом и не имеет тех запретительных предписаний, которые ограничивают использование классических наркотиков. Как заявил по этому поводу Тимоти Лири, «то, чего нам не хватало в 60-е годы, наконец, доступно».

С этих пор «Новую Эру» стали называть «Информационной Эрой», и не случайно персональный компьютер появился на западном побережье США, в Калифорнии — в вотчине и главном оплоте «Нью Эйдж».

С началом цифровой революции нюэйджеры обновили свою лексику, и, влившись в среду футурологов, способствовали формированию трансгуманистического движения, родиной которого также стал штат Калифорния, а точнее Кремниевая долина. Как идейно-культурное течение трансгуманизм сложился в 80-е годы, но широко популярным стал в конце 90-х годов.



Последователи этого движения рассматривают эволюцию как процесс преодоления самой человеческой природы и переход в качественно новое состояние постчеловека, но используются для этого уже новейшие нано-, био- и информационные технологии и последние достижения когнитивных наук (НБИК-технологии)[14]. Переходным этапом на этом пути должен стать трансчеловек, который был описан футурологом Ф.М. Эсфендиари в его работе под названием «Эра Водолея».

Среди ведущих трансгуманистов — английский футуролог Макс Мор (автор доктрины экстропианства[15]), профессор Оксфордского университета Ник Востром (специалист по вопросам клонирования, искусственного интеллекта, крионики и пр.) и др. В 1998 г. в целях превращения трансгуманизма в академическую дисциплину они основали Всемирную трансгуманистическую ассоциацию, в которой в 2007 г. состояло 5000 человек.



Тогда же была принята одноименная декларация, в которой были изложены их принципы и провозглашено моральное право на использование таких технологий, которые радикально изменят человека. Главное в их деятельности — формирование «нового тела» и «нового интеллекта» либо путём большого числа изменений в самом человеке, либо в результате создания искусственного существа[16].

Их излюбленная тема — «научный иммортализм», то есть достижение бессмертия путём «цифрового метемпсихоза» (переселения души), при котором происходит полное копирование человеческого мозга на компьютере для создания цифровой копии человека.



Поскольку человеческая личность рассматривается как носитель генной информации, закодированной в ДНК, а мозг — как нейрокомпьютер, то бессмертия собираются достичь путём «динамического переноса» сознания с одного медианосителя в другой.

Дух нынешней инфомационно-цифровой эпохи оказался полностью созвучен учению и мироощущению гностиков «Нью Эйдж», мечтающих избавиться от несовершенного бренного тела и преобразиться сначала в шестую расу сверхлюдей, а затем — в седьмую расу бесплотных «чистых духов».



Уже цитированный нами Э. Дэвис, выявляя суть информационной революции капитализма, пишет: «Воодушевляющий архетип информационной экономики, его психологический пыл коренится в гностическом парении над тяжёлой и пассивной материальной землёй, в переходе от трудящегося тела к сознанию, обрабатывающему символы…



Под влиянием высоких технологий мир всё быстрее движется от физической экономии к тому, что можно назвать «метафизической экономией». Мы вовлечены в процесс понимания того, что сознание в гораздо большей степени, чем материальное сырьё, составляет богатство»[17].

Действительно, информация стала самоценной, и смысл её настолько расширился, что она приобрела «мистический ореол бестелесности», стала «почти светящейся иконой, фетишем и логосом одновременно». То есть, информация приобретает сакральное значение.

Когда теория информации перешла в сферу биологии, социологии, психологии и когнитивных наук, она перевернула представление о личности человека. Личность стали рассматривать просто как носителя информации, машину по обработке данных. Например, учёные Дороти Нелькин и Сьюзен Линди в своей книге «Тайна ДНК» утверждают, что всё, что происходит с человеком, его физическое и духовное состояния запрограммированы в ДНК, которая выполняет функцию души и может жить вечно. То есть идея отгрузки сознания содержится уже в самой теории информации.



Она утверждает, что любую информацию можно свести к контролируемым всплескам электроэнергии. И поскольку мозг живёт электрической активностью, он тоже представляет собой всего лишь информационную машину, которую может заменить другая машина в качестве «вместилища для души».

Другой специалист по информатике, культуролог Марк Дер в своей книге «Скорость убегания» утверждает, что один из ключевых конфликтов киберкультуры — это противоречие между «мёртвой, тяжёлой плотью», ненужной для киберчеловека «рудиментом», и «эфирным телом информации» — противоречие, которое «разрешается» сведением сознания к чистому интеллекту.



Так что неудивительно, что известный робототехник из университета Карнеги-Меллон Ханс Меровек, занимающийся «научным иммортализмом», считает, что мечта об «отгрузке» — это «на самом деле разновидность христианской фантазии о том, как стать чистым духом». Правда, тут Моравек демонстрирует своё невежество, путая христианство с гносисом.

Действительно, трансгуманисты вбивают клин между телом и абстрактным процессом познания, противопоставляя падшую плоть, ответственную за восприятие, эмоции и логику, совершенному уму, представленному как некий информационный сгусток кодов, правил и алгоритмов, который они и отождествляют с нашим «Я».



Перед нами — мировоззрение, в соответствии с которым Вселенная представляется как некий автомат, состоящий из сложных кибернетических систем, или информационная матрица, частью которой является человеческий интеллект, заточённый в тленное тело.

Задача экстропианца-трансгуманиста — освободить сознание-интеллект от тела и в виде сверхнового бессмертного существа покинуть Землю ради вечной кибернетической жизни во Вселенной.

Как пишет американский эзотерик-анархист X. Бей, «в этом смысле медиа играют религиозную, жреческую роль, как бы предлагая нам путь наружу из тела, переопределяя дух в терминах информации… Сознание становится чем-то, что может быть «загружено», исключено из животной матрицы и увековечено в виде информации». Бестелесная машина информации перенаправляет души-данные из тел-однодневок в «плерому Света» — в виртуальный загробный мир[18].

Сверхзадачей трансгуманистов является создание искусственного интеллекта или «сверхразума», который должен настолько превзойти человеческий мозг, что это нанесёт серьёзный удар по любому антропоцентрическому мировоззрению. В результате, по их утверждениям, «человеческий вид уже не будет рассматриваться как самая разумная форма жизни на земле».



Тот момент, когда технологии превысят возможности человеческого мозга, трансгуманисты называют «сингулярностью», и именно её они рассматривают как точку отсчёта нового мирового порядка, в котором ход событий должен определяться уже «сверхразумными» системами. Это, по их планам, должно произойти в 2040–2045 гг.

И здесь опять же мы видим полное созвучие с гностицизмом: сингулярность у трансгуманистов от науки — это аналог «эволюционного скачка» трансгуманистов от религии, которые готовят приход «Новой Эры».

Но это поставит вопрос о цели и смысле самой науки, поскольку создание сверхинтеллекта станет последним изобретением, которое людям потребуется сделать. Носители научного знания уже будут не нужны, они станут обузой и препятствием для искусственного интеллекта, для сверхмощных роботов-машин[19].



Кстати, отсюда у современных трансгуманистов и ай-ти специалистов такое неприятие фундаментальной науки, которую они воспринимают как устаревшую и пережившую себя форму знания. В их прогнозах «сверхразум» предстаёт в качестве высшего начала, в то время как человеку отводится самая жалкая роль.

Трансгуманистам свойственны не только иррациональное презрение к человеческой природе как таковой, но и абсолютная убеждённость в том, что сами они будут этими «сверхразумными» постлюдьми. При этом они рассматривают два возможных варианта событий. В первом случае постлюди смогут жить как «добрые полубоги» среди людей.



Во втором — они решат, что «люди представляют собой совершенно неэффективный способ использования материи и энергии, которым можно найти лучшее применение». Если постлюди не будут изначально ограничены требованиями дружественности и не будут связаны моралью, они могут принять меры, которые повлекут за собой вымирание человеческого рода.



Может быть, они превратят планету в гигантский компьютер или космические зонды, которые будут разосланы к звёздам для ускоренной колонизации Вселенной[20].

Некоторые из трансгуманистов в этом плане абсолютно категоричны. Так, уже упомянутый Ханс Моравек на вопрос о том, все ли люди смогут имплантировать себе компьютеры вместо мозга, ответил: «Неважно, что делают люди, они будут отброшены, как вторая ступень ракеты… Судьба людей не будет представлять никакого интереса для сверхразумных роботов будущего. Людей будут рассматривать как неудавшийся эксперимент»[21]…

О.Н. Четверикова



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