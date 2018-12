Narada Rinpoche: неКарма генетических мутаций

Это Письмо неКармы генетических мутаций отправлено правительствам 174 стран нашего мира, чтобы предотвратить войну Будущего между натуральными и генетически изменёнными людьми. Беспокоиться об этом надо заранее, чтобы избежать нежелательных последствий в Будущем.

Рассекречивание для мировой общественности давних генетических разработок прошлого началось только Сейчас - с 2016 года. А часть из них могут привести наш мир к неотвратимым последствиям в нашем Будущем. Это и явилось одной из причин массовой рассылки моего Письма неКармы генетических мутаций правительствам ведущих стран нашего мира.

Я использовала разные электронные адреса для отправки своего Письма членам правительств из списка стран, что представлен мною ниже. Надеюсь, что хоть одно из них дойдёт до своего Адресата.

Начиная с 50 годов прошлого века некоторыми странами нашего мира велись секретные генетические разработки по: изменению ДНК, скрещиванию разных генов, ослаблению Нитей ДНК, генетическому клонированию.

К примеру, подобная техника клонирования дала американской армии суперСолдат, которых использовали, как пушечное мясо. Ведь вырастить клона возрастом в 20 лет возможно за 2 часа, ибо его тело создаётся в полях ускоренного времени. Но и стареет / разрушается такое клонированное тело гораздо быстрее, чем обычное. И хотя эта генетическая технология досталась Нацистам от Рептилоидов ещё в 30 годах прошлого века, доступ к ней имели те страны нашего мира, кто был включён в американскую секретную космическую программу, а её основали Нацисты "Швабии" в 60 годы прошлого столетия.

То есть, создание этой космической программы произошло после согласия Нацистов сотрудничать с американцами в Антарктиде. Взамен они получили доступ к американским правительственным инфраструктурам, а через них ко всем их аэрокосмическим исследованиям.

С 1939 года нацисты фашистской Германии начали первые генетические исследования, поэтому именно Нацисты стали первыми генноИзменёнными людьми нашего мира. После Великой Отечественной Войны 1941-1945 годов их генетические исследования попали к американцам вместе с другими их секретными разработками и документами. Например, к ним попала документация по строительству космических кораблей согласно инопланетным технологиям Драконийцев, а также секретные материалы о Тайнах Антарктиды. Из них американцы узнали, что Нацисты обнаружили на южном материке не только маточные космические корабли Преадамитов - древних Атлантов, но и их генетические лаборатории вместе с обширной информацией о древних генетических опытах. Также были найдены ими и сами Преадамиты, которые до сих пор находятся в спящем виде в камерах стазиса на своих кораблях.

Ни Кабала, ни Земной Альянс до сих пор не спешат их пробуждать из-за неизвестности их Намерений относительно нашего мира. Поэтому Пробуждение Преадамитов является делом уже нашего будущего после свершения полного Раскрытия, которое набирает обороты с 2016 года.

! Преадамиты - это Древние Атланты 5-7 метров роста, которые сбежали на Марс, чтобы избежать Конца Света своей 4 расы, но вернувшиеся обратно на нашу планету поколения спустя, когда был разрушен уже тот их Мир. Именно их генетические лаборатории были обнаружены нацистами фашистской Германии подо льдами Антарктиды в 40 годах прошлого столетия благодаря Информации от Драконийцев и Рептилоидов имевших там свои базы.

Свободный доступ к Древнему Городу Преадамитов в Антарктиде являлся причиной создания там нацисткой секретной военной базы под названием "Швабия". В будущем нацистская база "Швабия" перешла к США / к Обществу Иллюминатов и стала второй Зоной 51, а с недавнего времени и единственной. Ибо в свете последних Событий в США, Зона 51 из штата Невада переехала весной 2017 года в другое место, чтобы все секретные разработки Общества Иллюминатов / Кабалы не попали к новому американскому правительству Трампа, которое им не подчиняется.

Интерес Нацистов и американцев к южному континенту в 40 годах прошлого века, сподвиг наш мир обратить внимание на Антарктиду. Это позволило некоторым странам создать там военные базы, где уже в 1959 году между ними был составлен мирный Договор по Антарктиде. Он предполагал мирное сотрудничество всех стран в поисках древних артефактов Преадамитов, где каждая страна имела свой доступ под лёд в место своего исследования внутри Древнего Города.

То есть, каждая страна нашего мира могла иметь свой самостоятельный доступ к подлёдному Древнему Городу Преадамитов и к тем технологиям, которые они там найдут, включая древнюю информацию об их генетических исследований. А как следствие, именно там проводились все генетические исследования, опыты и эксперименты по клонированию, а также космические разработки по инопланетным технологиям.

! Основные преадамитские раскопки происходят в пределах шельфового ледника Росса благодаря новейшим технологиям по растапливанию льда за счёт высвобождения пара. Антарктида, хоть и является материком, но всю её поверхность пока ещё покрывает толща льда, который уже давно не является устойчивым из-за начавшегося в 2012 году планетарного вознесения, а его учёные нашего мира и называют глобальным потеплением. А как следствие, все подлёдные археологические раскопки на южном полюсе сопряжены с рисками для работающих там людей.

Информацию о Древнем Городе Антарктиды Нацисты получили от Драконийцев и Рептилоидов, с которыми у них было Соглашение ещё в 30 годах прошлого столетия. Позже Контракт Нацистов с Драконийцами и Рептилоидами по наследству перешёл к американцам, как и Влияние этих Пришельцев на Развитие не только США, но и всего нашего мира.

В середине прошлого века инопланетные Договора имели многие страны нашего мира, а не только США и СССР: /viewtopic.php?p=4065#p4065

Но пока только у России есть совместная мировая / планетарная работа с инопланетными группами, например с Плеядцами, Арктурианцами, Нордиками из Системы Сириуса, которая происходит на государственном уровне начиная с 2012 / 2014 года.

Сами американцы смогли договориться с Нацистами о собственных исследованиях в Антарктиде только в 1954 году, ибо ранее они их не допускали к южному материку. В следствии чего, с 60 годов прошлого века Нацисты из секретной военной базы "Швабии" работающие в области биомедицины стали иметь доступ во все государственные фармацевтические учреждения США. Делалось это благодаря Операции "Скрепка". По этой причине Америка стала той страной, через которую внедрялись в наш мир все генетические разработки Нацистов, а часть из них имела инопланетную историю других цивилизаций нашей Вселенной.

Люди слепо доверяют государственной медицине и Таблеткам, а значит через различные химические ингредиенты их состава возможны любые махинации с человеческими генами.

Так началась активная деятельность в нашем мире двух Тёмных компаний от Общества Иллюминатов - американской "Монсанто" и немецкой "Байер", имеющей дочернее производство в Америке начиная с 1954 года.

! О тёмной деятельности в нашем мире этих двух компаний я делала массовую рассылку правительствам всех стран нашего мира ещё весной 2014 года:

+ Монсанто - /viewtopic.php?p=514#p514

+ Байер - /viewtopic.php?p=485#p485

С 60 годов прошлого столетия эти Тёмные компании Иллюминатов - "Монсанто" и "Байер", начали распространять по всему миру свою генетически изменённую продукцию: в химических добавках, лекарствах, ГМО-культурах. Вся эта химически созданная продукция за счёт её употребления людьми и животными изменила их гены на клеточном уровне, отчего в конечном итоге болезни тела стали нормативом жизни чуть ли не у всего человечества.

+ Например, некоторые ингредиенты химических добавок распространялись Обществом Иллюминатов / Кабалой намеренно, чтобы: сократить продолжительность жизни людей; способствовать увеличению веса тела до состояния ожирения; блокировать мозговую деятельность; активировать развитие рака и других болезней тела; уменьшить количество гормонов счастья и радости в людях; развить депрессивное состояние, когда у человека всё плохо, не смотря на хорошее состояние его дел.

Так было проще поддерживать контроль над миром, когда люди в нём заняты своими личными страданиями.

+ Или к примеру, через вакцинацию / прививки в младенческом возрасте ослаблялось ДНК людей для их инфицирования различными болезнями, дабы хорошо покупались химические лекарства от них. Именно это и приводило человеческий организм к генетическим мутациям клеток. Например, вакцинация младенцев в 90 годах прошлого столетия сказалась на блокировании у них сильных генов, что в будущем почти привело молодёжь к бесплодию.

Хотя и вся ГМО-продукция также ведёт людей к патологиям и бесплодию, потому что все ГМО-культуры стерильны от напичканной в них химии.

В 2002 году к Древнему Городу Преадамитов в Антарктиде были допущены учёные ведущих стран нашего мира. Их предупредили, что рассекречивание материалов их исследований в нём будет возможно только через 14 лет, то есть с 2016 года. Время пришло и наш мир начала наводнять информация о работе с ДНК и изменении генов. Учёные разных стран наглядно демонстрируют, что вмешательство в ДНК может привести: к блокированию той или иной болезни через удаление ослабленного гена; и к активации омоложения организма через усиление соответствующего гена. Это хорошие новости, ведь больных людей у нас в мире много, но...

ДНК у нас всех и так ослаблено нашей прошлой жизнью в Тёмном Мире, поэтому не известно, к чему может привести подобное вмешательство в спираль ДНК. Ведь все мы мутировали от вредоносной среды нашего тёмного мирового обитания, поэтому наш организм и цепляется за искажённую структуру ДНК, восстановить которую возможно в Высоких Энергиях планетарного вознесения начавшегося с 2012 года.

С 2003 года Драконийцы и Серые (дзета) пытались блокировать развитие у людей пятой и остальных Нитей спирали ДНК, генетически изменяя их. Хотя нам всем было известно только о двух Нитях ДНК, но была у нас ещё парочка энергетических Нитей, которые могло фиксировать только специальное оборудование.

Это делалось для того, чтобы предотвратить Вознесение нашего человечества в период с 2012 года, потому что в этом случае Рептилоиды и Драконийцы потеряли бы контроль над ключевыми событиями нашего мира и развитие человечества вышло бы из-под их контроля.

95 процентов тёмных пришельцев, включая Драконийцев и Рептилоидов, покинули нашу планету в 2012 году, ибо наш Мир сделал выбор своего Развития в Энергиях Света и в эволюции человечества внутри планетарного вознесения.

Таково было Тёмное прошлое нашего мира до 2012 года. Где экспериментальной базой для всех генетических разработок Общества Иллюминатов / Кабалы и тёмных пришельцев - Драконийцев, Рептилоидов и Серых (дзета), стали люди всех стран нашего мира. Но в особенности досталось американцам, поэтому деградация этой нации на всех уровнях её существования была ожидаемой для Кабалы.

Я не против развития генной инженерии, если знать меру её применения, чтобы не нанести вред человечеству, а помочь ему справиться с его генетическими Бедами прошлого. Но...

С 2012 года в нашем мире идёт планетарное вознесение, благодаря которому на нашу планету начали прибывать Высокие Энергии с солнца, а их разносит по всей планете Солнечный Ветер. Очищение Плеядцами нашего планетарного пространства от низкочастотных частиц позволило энергетически его усилить до 4 Измерения. А как следствие, Высокие Вибрации пространства над планетой помогают укрепиться основным Нитям ДНК во всех живых организмах и восстановить разрушенные Нити её Спирали, где с 3 по 12 Нити ДНК являются энергетическими.

Энергетические Нити только Сейчас начали своё восстановление в Высоких Энергиях планетарного вознесения, поэтому Спирали ДНК потребуется некоторое время для самоИсцеления, и мешать этому процессу, как и вмешиваться в него, всё же не следует. Но..., если наше ДНК само сможет восстановиться согласно планетарной эволюции, то стоит ли мешать этому именно Сейчас, когда сама Природа взялась за это дело. Ведь в следствии процессов планетарного вознесения физические тела людей сами начнут самоИсцеляться и омолаживаться, как и сверхСпособности у всех нас сами начнут открываться.

Именно Сейчас у нас всех определяется выбор пути развития человечества, где одни люди предпочтут довериться Природе и Энергиям Вознесения, а другие - новым технологиям учёных и их генной инженерии. Но это не означает, что этот лёгкий путь коррекции ДНК окажется самым быстрым для процессов самоИсцеления и омоложения организма. В Будущем именно этот Выбор лёгкого пути коррекции ДНК может привести человечество к войне между натуральными людьми, которые восстановили и усилили своё ДНК естественным ходом планетарной эволюции, и генетически Изменёнными людьми, в ДНК которых вмешались учёные тем или иным способом.

Как это например, было в нашем прошлом, когда Общество Иллюминатов / Кабала с 50 годов прошлого века устроила глобальный эксперимент по ослаблению Кода ДНК за счёт лекарств, химических добавок, и ГМО-культур. В результате их действий у людей нашего мира ослабла вся их защитная иммунная система, что дало толчок к распространению в нашем мире СПИДа (синдрома приобретённого иммунного дефицита).

Генетическими экспериментами баловались Лемурийцы 3 расы и Чёрные Жрецы Атлантиды 4 расы. Обе расы перестали существовать, а их цивилизации были разрушены самой Природой. Раса Лемурийцев погибла от огня вулканов, а 4 расу Атлантов смыл Всемирный Потоп 12 000 лет тому назад согласно Календарю Майя о Правлении Солнц.

Стоит вспомнить Преадамитов - древних Атлантов, которые сбежали на Марс до Конца Света своей 4 расы. Их новый Мир на Марсе был разрушен благодаря их деятельности там. Именно после разрушения своего нового Мира на Марсе они вновь вернулись к нам сюда на Землю поколения спустя, чтобы постараться выжить на родной планете. Результат их жизни в 4 расе Атлантов, а также на Марсе наглядно представлен в их Древнем Городе подо льдами Антарктиды.

По этой причине надо всегда помнить о том, что именно генетические разработки наших Предков стали основой для тех генетических исследований, которые нашему миру Сейчас предоставляют Учёные.

Я призываю правительства стран нашего мира с осторожностью относиться к подобным генетическим исследованиям, чтобы не накликать глобальную Беду на наше человечество, дабы не постигла и нас - Арийцев 5 расы, подобная участь Конца Света, как это было в предыдущих земных расах. А в данном случае я хочу предотвратить войну Будущего между натуральными людьми и генетически Изменёнными, ибо их Код ДНК изменяется искусственно, а не согласно планетарной эволюции Вознесения.

Отнестись серьёзно к моему Предупреждению в этом Письме неКармы генетических мутаций или нет, выбор правительства каждой страны по отдельности и её народа. Но я искренне Верю, что моя Информация из этого Письма достойна Внимания правительств стран всего нашего мира, к которым оно было направлено.

С Добрыми пожеланиями к членам правительства стран нашего мира,

Нарада Ринпоче / Нарада Будда.

Июнь 2017 года.

* * * *

Список 174 стран нашего мира, правительства которых получили моё Письмо неКармы генетических мутаций:

+ Список стран Европы - 42 страны:

Австрия, Албания, Андора, Белоруссия, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Молдавия, Монако, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Россия, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Турция, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Швейцария, Швеция, Шотландия, Эстония.

+ Список стран Азии и Австралии - 56 страны:

Австралия, Азербайджан, Армения, Афганистан, Бангладеш, Бахрейн, Бруней, Бутан, Восточный Тимор, Вьетнам, Гонконг, Государство Палистина, Грузия, Израиль, Индия, Индонезия, Иордания, Иран, Ирак, Йемен, Казахстан, Камбоджа, Катар, Кипр, Киргизия, Китай, Китайская Республика (о. Тайвань), Корейская Народная Демократическая Республика (северная Корея), Кувейт, Лаос, Ливан, Малайзия, Мальдивы, Маршалловы Острова, Монголия, Мьянма, Новая Зеландия, Объединённые Арабские Эмираты, Оман, Пакистан, Папуа - Новая Гвинея, Республика Корея (южная Корея), Республика Южная Осетия, Самоа, Саудовская Аравия, Сингапур, Сирия, Соломоновы Острова, Таджикистан, Таиланд, Тонга, Туркмения, Узбекистан, Фиджи, Филиппины, Япония.

+ Список стран Северной, центральной и Южной Америк - 29 стран:

Аргентина, Багамские Острова, Белиз, Боливия, Бразилия, Венесуэла, Гайана, Гватемала, Гондурас, Доминиканская Республика, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Куба, Мексика, Никарагуа, Панама, Парагвай, Перу, Пуэрто-Рико, Республика Гаити, Сальвадор, Суринам, США, Тринидад и Тобаго, Уругвай, Чили, Эквадор, Ямайка.

+ Список стран Африки - 47 стран:

Алжир, Ангола, Бенин, Ботсвана, Буркина-Фасо, Габон, Гамбия, Гана, Гвинея, Гвинея-Бисау, Египет, Замбия, Зимбабве, Кабо - Верде, Камерун, Канарские острова, Кения, Кот-д’Ивуар, Лесото, Ливия, Маврикий, Мавритания, Мадагаскар, Мадейра, Малави, Марокко, Мозамбик, Намибия, Нигер, Нигерия, Руанда, Свазиленд, Сельшейские острова, Сенегал, Сомали, Судан, Сьерра-Леоне, Танзания, Того, Тунис, Уганда, Чад, Экваториальная Гвинея, Эритрея, Эфиопия, ЮАР, Южный Судан.

* * *

! ! Письмо неКармы генетических мутаций на английском языке:

not-Karma genetic mutations

Тhis letter of not-Karma genetic mutations has been sent to the governments of 174 countries in our world to prevent a future war between natural and genetically modified people. Worry about this you must in advance, in order to avoid undesirable consequences in the future.

Declassification for the world community of long-standing genetic developments in the past began only now - from 2016. And some of them can lead our world to inevitable consequences in our Future. It was one of some reasons for the mass mailing of my Letter of not-Karma genetic mutations to the governments of the leading countries in our world.

I used different e-mail addresses for send my letter to the member of government from the List of Countries, which I presented below. I hope that at least one of them will reach their Addressee.

Since the 50s of the last century, some countries in our world have been carrying out secret genetic studies on: changing DNA, crossing different genes, weakening DNA strands and genetic cloning.

For example, a similar cloning technique gave the US Army a Super Soldat, which were used as cannon fodder. After all, you can grow a cloned 20 years old human perhaps per 2 hours, because his body is created in the fields of accelerated time. But such a cloned body ages / decays much faster than a normal body. Although this genetic technology was inherited by the Nazis from the Reptiloids in the 30s of the last century. And access it was available to countries in our world, who were included in the American secret space program, which was founded by the Nazis from the "Swabia" in the 60s of the last century.

This space program was created after the Nazis had agreed to cooperate with americans in Antarctica. Instead the Nazis had gained access to US government infrastructures, and through them to all US aerospace research.

Since 1939 fascist Germany's Nazis began the first genetic research, so the Nazis were the first genetically Changed people in our world. After the Great Patriotic War of 1941-1945, their genetic research came to the Americans along with their other secret developments and documents. For example, the Americans got documentation on the construction of spacecraft according with the alien technologies of the Draconians, and secret materials about the mysteries of Antarctica. Of these, the Americans found out that the Nazis discovered on the Southern mainland: The mother ships of Preadamites - the ancient Atlanteans, and their genetic laboratories, together with extensive information on ancient genetic experiments. Also the Americans found the Preadamites themselves, which are still sleeping in the stasis chambers on their ships.

Neither the Кabbalah, nor the Earth Alliance is still in a hurry to awaken them for reasons of not knowing their intentions about our world. Therefore the Awakening of the Preadamites is a matter of our future, after the fulfillment of the full Disclosure, which has been gaining momentum since 2016.

! Preadamites are the Ancient Atlanteans 5-7 meters - 15 pounds of growth, which fled to Mars to avoid the End of the World in 4th race. They returned back to our planet of the generation later, when their Peace on Mars was destroyed. It was their genetic laboratories that were discovered by Nazis of fascist Germany under the ice of Antarctica in 40s of last century that thanks to the information from the Draconians and the Reptiloids who had their bases there.

Free access to the Ancient City of Preadamites in Antarctica was the reason for the creation there of Nazi secret military base called "Swabia". In the future, the Nazi base "Swabia" was given to the US / Society of the Illuminati and became the second Area 51, and since recently the only one. In the light of recent events in the United States, Area 51 from Nevada moved to another location in the spring of 2017. It was done so that all the secret working-out of the Illuminati / Кabbalah Society did not get toward to the new American government of Trump, because it does not obey them.

The interest of the Nazis and Americans towards the southern continent in the 40s of the last century, spurred our world to pay attention to Antarctica. This allowed some countries to establish military bases there, where, in 1959, a peace Treaty on Antarctica was drawn up between them. He envisioned the peaceful cooperation of all countries in search of ancient artifacts Preadamitov where each country had its own access under the ice in place of his research in the ancient city.

That is, each country of our world could have its own independent access to the pristine Ancient City of Preadamites and to the technologies that they will find there, including ancient information about their genetic studies. And as a consequence, it was there that all the genetic studies, experiences and experiments on cloning, as well as space developments on еxtraterrestrial technologies were conducted.

! The main рreadamite of excavations take place within the Ross Ice Shelf due to the latest technologies for melting ice due to the release of steam. Antarctica, although it is the mainland and its entire surface is still covered by the ice thickness, but it is no longer sustainable due to the planetary ascension that began in 2012, and its scientists of our world are called global warming. And as a consequence, all the under-ice archaeological excavations at the South Pole involve risks for people working there.

Information on the Ancient City of Antarctica the Nazis received from the Draconians and the Reptiloids, with whom they had an agreement in the 30 years of the last century. Later, the Nazi Contract with the Draconians and the Reptiloids passed by inheritance to the Americans, as did the Impact of these Aliens on the Development of not only the US, but the whole of our world.

In the middle of the last century, many countries of our world had extraterrestrial treaties, and not only the USA and the USSR: /viewtopic.php?p=4065#p4065

But so far only Russia has a joint world / planetary work with extraterrestrial groups, for example with the Pleiadians, the Arcturians, the Nordics from the Sirius System, which occurs at the state level starting in 2012 / 2014.

The Americans themselves were able to agree with the Nazis about their own research in Antarctica only in 1954, because previously they did not admit them to the southern mainland. As a result, since the 60s of the last century, Nazis from the secret military base of the "Swabia" working in the field of biomedicine began to have access to all state pharmaceutical institutions in the United States. This was done thanks to the Operation "Clip". For this reason, America became the country through which all the genetic development of the Nazis were introduced into our world, and some of them had an еxtraterrestrial history of other civilizations of our universe.

People blindly trust the state medicine and Tablets, which means that through various chemical ingredients of their composition, any fraud with human genes is possible.

So began the active work in our world of two Dark Companies from the Illuminati Society - the American "Monsanto" and the German "Bayer", which has a subsidiary production in America since 1954.

! About the dark activities in our world of these two companies, I did a mass mailing to the governments of all countries of our world in the spring of 2014:

+ Monsanto - /viewtopic.php?p=514#p514

+ Bayer - /viewtopic.php?p=485#p485

Since the 60s of the last century, these Dark companies of the Illuminati - Monsanto and Bayer - have begun to spread their genetically modified products around the world: in chemical additives, medicines, GMO crops. All this chemically created output, due to its use by people and animals, changed their genes at the cellular level, which ultimately caused the body diseases to become the standard of life for almost all of humanity.

+ For example, some ingredients of chemical additives were distributed by the Illuminati Society / Kabbalah intentionally to: Shorten the life expectancy of people; To increase body weight to the state of obesity; Blocking brain activity; To activate the development of cancer and other body diseases; Reduce the number of hormones of happiness and joy in people; To develop depressive states when a person has everything bad, despite the good state of his affairs.

So it was easier to maintain control over the world, when people in it are busy with their own personal suffering.

+ Or, for example, through vaccinations in infancy, the DNA of people was weakened for their infection with various diseases. This was done for the sale of chemical medicines. But that's what led the body to genetic cell mutations. For example, the vaccination of infants in the 90s of the last century affected the blocking of their strong genes, which in the future almost led the youth to infertility.

Although all GMO products also lead people to pathologies and infertility, because all GMOs are sterile from chemistry in them.

In 2002, scientists from leading countries of our world were allowed to the Ancient City of Preadamites in Antarctica. They were warned that the declassification of the materials of their research would be possible only in 14 years, that is, from 2016 on. The time has come and our world began to inundate information about working with DNA and changing genes. Scientists of different countries clearly demonstrate that interference in DNA can lead to: blocking a disease through the removal of a weakened gene; аnd to activate the rejuvenation of the body through the enhancement of the corresponding gene. This is good news, because we have a lot of sick people in the world, but ...

The DNA of all of us is already weakened by our past life in the Dark World, so it is not known what such interference into the DNA helix can lead to. After all, we all mutated from the harmful environment of our dark world, so our body clings to the distorted DNA structure, which it is already possible to restore in the High Energies of planetary ascension that began in 2012.

Since 2003, the Draconians and the Grays (zeta) have attempted to block the development of the fifth and other Threads of the DNA helix in humans, genetically altering it.

Although we all knew only about two DNA Threads, but we had a couple of energy Threads that could fixate special equipment.

This was done in order to prevent the Ascension of our humanity from 2012, because in this case the Reptiloids and the Draconians would lose control over the key events of our world and the development of our humanity would be out of their control.

95 percent of the dark aliens, including the Draconians and the Reptiloids, left our planet in 2012, for our World has made the choice of its progress in the Energies of Light and in the evolution of humanity within planetary ascension.

This was the dark past of our world until 2012. Where our world was the experimental base for all the genetic experiments of the Illuminati / Kabbalah Society and the dark aliens - the Draconians, the Reptiloids, and the Grays (zeta). But in particular, the Americans were not so lucky, therefore, the degradation of this nation at all levels of its existence was expected for the Kabbalah.

I'm not against the development of genetic engineering, if you know the extent of its application, so as not to harm humanity, but help him cope with his genetic ills of the past. But...

Since 2012 in our world there is a planetary ascension, thanks to which on our planet the High Energies from the sun began to arrive. They are scattered all over the planet by the Sun Wind. Cleansing by the Pleiadians of our planetary space from low-frequency particles allowed it to be energetically amplified to 4 Measurements. And as a result, High Vibrations of space above the planet help to strengthen the main DNA strands in all living organisms and restore the broken the Thread of its Spiral, where from 3 to 12 thread of DNA are energetic.

Energy the Threads have just begun their recovery in the High Energies of planetary ascension. And as a consequence, the self-healing of the DNA Spiral will take some time, so presently no one should interfere in this process. If our DNA itself can restore according to planetary evolution, then is it worth it to interfere with this right now, when Nature herself took up this matter. After all, as a result of the processes of planetary ascension, the physical bodies of people will begin to self-heal and rejuvenate themselves, and also all super-abilities will open up in us.

It is Right now that we all are determined by the choice of the path of development of mankind, where some people will prefer to trust Nature and Energies of the Ascension, and others - to new technologies of scientists and their genetic engineering. But this does not mean that this easy way of correcting DNA will be the fastest for the processes of self-healing and rejuvenation of the body. In the Future, this the Сhoice of an easy path to correct DNA can lead humanity to a war between natural people who have restored and strengthened their DNA the natural move planetary of evolution, and genetically altered people in the DNA which the scientists interfered.

As it was, for example, in our past, when the Society of Illuminati / Kabbalah from the 50s of the last century organized a global experiment to weaken the DNA on account of medicament, chemical additives and GMOs. As a result of their actions, the people of our world have weakened their entire protective immune system, which gave push to the spread of AIDS (the syndrome of acquired immune deficiency) in our world.

Genetic experiments were amusement by the Lemurians of the 3rd race and the Black Priests of Atlantis of the 4th race. Both races ceased to exist, and their civilizations were destroyed by Nature itself. The Lemurian race was destroyed by volcanic fire, and the race of Atlantis washed away the Worldwide Flood 12,000 years ago according to the Mayan Calendar.

It is worth remembering the Preadamites - the ancient Atlanteans, who fled to Mars before end of the world of their 4th race, their new World on Mars was destroyed due to their activities there. After the destruction of their new World on Mars, they, but a generation later, again returned to us to Earth to try to survive on home planet. The result of their lives in the race of Atlantes, as well as on Mars is clearly represented in their Ancient City under the ice of Antarctica.

For this reason, we must always remember that it was the genetic development of our Ancestors that became the basis for those genetic studies that our Scientists are currently providing.

I urge the countries' governments of our world be wary of such genetic studies, so not to attract the global misfortune to our humanity. Can not let us, the Aryans of the 5th race, have similar fate of End in the World, as it was in the previous earthly races. And in this case I want to prevent a future war between natural people and genetically Modified, because only their DNA code changes artificially, and not according to the planetary evolution of the Ascension.

Take seriously my Warning in this Letter of not-Karma genetic mutations, or not, the Сhoice of the government of each country separately and its people. But I sincerely believe that my Information from this Letter is worthy of Attention to the governments of the countries of our whole world toward which it was sent.

Best wishes to the members of countries' government in our world,

Narada Rinpoche / Narada Buddha.

June 2017.

* * * *

The list of 174 countries in the world whose governments have received my letter not-Karma genetic mutations:

+ List of countries in Europe - 42 countries:

Austria, Albania, Andorra, Belarus, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Moldova, Monaco, Netherlands, Poland, Portugal, Russia, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Turkey, Ukraine, Finland, France, Croatia, Montenegro, Czech Republic, Switzerland, Sweden, Scotland, Estonia.

+ List of countries in Asia and Australia - 56 countries:

Australia, Azerbaijan, Armenia, Afghanistan, Bangladesh, Bahrain, Brunei, Bhutan, East Timor, Vietnam, Hong Kong, Palistina, Georgia, Israel, India, Indonesia, Jordan, Iran, Iraq, Jordan, Kazakhstan, Cambodia, Kyrgyzstan, China, the Republic of China (Taiwan), the Democratic People's Republic of Korea (North Korea), Kuwait, Laos, Lebanon, Malaysia, Maldives, Marshall Islands, Mongolia, Myanmar, New Zealand, United Arab Emirates, Oman, Pakistan, Papua - New Guinea, the Republic of Korea (South Korea), the Republic of South Ossetia, Samoa, Saudi Arabia, Singapore, Syria, Solomon Islands, Tajikistan, Thailand, Tonga, Turkmenistan, Uzbekistan, Fiji, Philippines, Japan.

+ List of countries in North, Central and South Americas - 29 countries:

Argentina, Bahamas, Belize, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, Honduras, Guyana, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Puerto Rico, the Republic of Haiti, El Salvador, Suriname, the United States, Trinidad and Tobago, Uruguay, Chile, Ecuador, Jamaica.

+ List of countries in Africa - 47 countries:

Algeria, Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Cameroon, Cape Verde, C?te d'Ivoire, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Egypt, Cambodia, Canary Islands, Lesotho, Zambia, Zimbabwe, Kenya, Mauritania, Madagascar, Madera, Malawi, Morocco, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Rwanda, Senegal, Somalia, Sierra Leone, Sudan, Swaziland, Togo, Tunisia, Uganda, Tunisia, Uganda, Tunisia, Zambia, Zambia, Zimbabwe , Eritrea, Ethiopia, South Africa, South Sudan.

