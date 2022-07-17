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Чингисхан. Тунгус или казак?

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Автор Александр Дмитриевич Лудов
Ведущий Алексей Щербаков

Споры о происхождении Чингисхана продолжаются. Особенно, остро спор идет между сторонниками монгольского и казахского происхождения великого завоевателя.
Есть и сторонники кыргызского происхождения Чингисхана.
Какой язык преобладал в империи Чингисхана? Был ли это тюркский язык?

Главный аргумент сторонников родства Чингисхана к казахам — это тюркские слова, использующиеся в его империи. Это, например, «хан» и «курултай».
Но, как оказалось, в монгольском языке до 40% тюркских слов. А вот, например, слово «пайцза» — (верительная бирка, металлическая или деревянная пластина с надписью, выдававшаяся китайскими, чжурчжэньскими, монгольскими правителями разным лицам как символ делегирования власти, наделения особыми полномочиями) и вовсе китайское. Что касается названия главного закона «Яса», то оно ставит в тупик — близко и к монгольскому языку, и к тюркскому. Здесь необходимо сказать, что у казаков также использовалось слово Яса (ясаул).

Предположений много…

Гость нашего эфира — Лудов Александр Дмитриевич, предложит свою версию происхождения Чингисхана. Так кем был этот выдающийся человек своего, да и нашего времени, о котором столько говорят, пишут, снимают фильмы?

Александр Дмитриевич Лудов — автор книг и статей:

Книга “Чингисхан. Тунгус или казак?” (размещена на портале проза.ру в 2021 году)

Ранее изданные книги:

“Откуда есть пошла Русская Земля”, Р/Д -1999;
“Тайна Русской Земли”, Р/Д – 2000;
“Скифы. Загадка происхождения”, Р/Д -2001;
“Ахиллесова пята”, Р/Д – 2002;
“Кто такие казаки”, Р/Д – 2003 и 2009;
“Тайна донских холмов”, Р/Д – 2005;
“Легенды и были донской старины”, Р/Д – 2012.

Из не изданных книг, заслуживают особого внимания:

“Найденная Атлантида”, 2008
“Космическая формула жизни”, 2014
“Скифы и Мир”, 2018 (!)
Автор более 300 газетных и журнальных публикаций.

Значительная часть фрагментов изданных и неизданных книг, очерков и статей размещена на портале http://ludov-history.ru

Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!

Быть ДОБРУ!
#Чингисхан #тюрки #история
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=nzJ7S-epAYE
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