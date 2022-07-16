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РККА и два миллиона немок?/Егор Яковлев

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Егор Яковлев развенчивает миф о «миллионах изнасилованных советскими солдатами немок» и рассказывает, как в действительности вели себя красноармейцы на территории Германии и её столицы Берлина.
#цифроваяистория #ЕгорЯковлев #великаяотечественная #ркка

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=dhb9h6xVfuY
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