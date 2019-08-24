Главная » Вооруженные силы, История, Мировоззрение, Политика

«Завалили трупами». Как Запад перевирает историю Великой Отечественной

20:15. 24 августа 2019 Просмотров - 42 Нет комментариев Опубликовал:
Источник: АиФ @ Георгий Зотов

Если пройтись по разным версиям Википедии, выясняется, что в английском и немецком варианте потери вермахта занижены, а Красной Армии, наоборот, завышены. С каждым годом немцев «погибает» всё меньше, зато красноармейцев — все больше.

Памятник павшим воинам в мемориальном комплексе «Прохоровское поле».

Памятник павшим воинам в мемориальном комплексе «Прохоровское поле». © / Чумаков Андрей /Commons.wikimedia.org

Недавно немецкий журналист из газеты Die Welt Свен Феликс Келлерхофпризвал снести памятник погибшим в танковом сражении под Прохоровкой 12 июля 1943 года. По мнению изучившего аэрофотосъёмку люфтваффе Келлерхофа, в этой битве якобы было уничтожено 235 советских танков и только 5 немецких. Откуда журналист взял столь странную математику, он не говорит — дескать, мудро подсчитал и сделал выводы. Действительно, потери советских войск в этом инциденте оказались выше немецких, но далеко не до такой степени. Остаётся лишь заметить — в последнее время подобные «сенсации» на Западе случаются чаще и чаще. Жертвы среди немецких солдат серьёзно занижаются, а у красноармейцев — завышаются. Причём, как правило, громкие заявления делают либо историки-любители, либо и вовсе люди, к исторической науке отношения не имеющие. Однако читателями подобная информация принимается за чистую монету.

В два раза меньше мертвецов

Возьмём Брестскую крепость, оборонявшуюся от превосходящих сил противника 22 июня — 20 июля 1941 года. Ещё недавно в Википедии указывалась цифра в 1 197 погибших немецких военных и 2 000 советских солдат. Логично, учитывая артобстрел крепости в 4 часа утра при начале войны, когда сотни людей погибли в казармах, не успев встать с постели. Но теперь число мёртвых немцев сократилось: фигурирует только 429 убитых нацистов. Откуда информация? Ссылаются на исследование о потерях в Брестской крепости некоего Кристиана Ганцера. Эта книга издана…в Белоруссии. Можно ли ей доверять? Неважно, главное — опубликовать сенсацию, и все будут считать: защитников крепости погибло в пять раз больше, чем немцев…А раз так, какая же это вообще доблесть? Со Сталинградом дела обстоят ещё хуже, там просто фантастика. Советские жертвы везде указаны правильно — 1 миллион 129 тысяч убитых и раненых, однако высшая оценка потерь вермахта и союзников (румын, итальянцев, венгров) дана сугубо в версии Википедии на русском языке — 1 миллион 500 тысяч человек. На английском сообщается о максимальной цифре 868 374 мёртвых, раненых и заболевших среди немцев и их сателлитов (то есть занижено практически почти в 2 раза). А немецкий вариант Википедии и вовсе выдаёт скромную цифру в 300 тысяч (!) трупов среди германской армии, не упоминая ни словом потери из рядов Италии, Венгрии и Румынии. Таким образом, страшное поражение на Волге выглядит едва ли не победой Германии.

Слабенький немецкий солдатик

С битвой за Берлин (25 апреля — 2 мая 1945 года) тоже потрясающий разброс цифр. В англоязычной Википедии аж в три с лишним раза увеличено число красноармейцев, штурмовавших столицу рейха: полтора миллиона вместо 464 тысяч. Зато количество участников обороны последнего нацистского бастиона снижено — со 120 000 в русскоязычном варианте до 85 000 в английской версии, с добавлением — мол, половина немцев была из фольксштурма: гражданского ополчения, не имевшего никакого боевого опыта. Плюс, отдельно присовокупили количество погибших мирных жителей Берлина — 175 000 человек. Сразу же картина в представлении читателя выглядит иной — озверевшая Красная Армия при превосходстве в 16 советских солдат на 1 слабенького немецкого только так и захватила Берлин, уничтожив попутно массу стариков, женщин и детей.

Глянем аналогично на осаду Бреслау, которая велась РККА с 13 февраля по 6 мая 1945 года, пока гарнизон этого немецкого города наконец-то не капитулировал. В русскоязычной Википедии указано 7 177 красноармейцев, отдавших жизни при штурме, а также 80 000 человек в составе обороняющихся — вермахт, СС, «власовцы», фольксштурм. В английском и немецком отделе цифры совсем другие — 50 000 обороняющихся, и 13 000 (!) убитых советских солдат. И, разумеется, указаны жертвы среди мирных горожан.

Сказка о миллионах насильников

Тенденция продолжается последние лет пятнадцать, если не больше. Цифры понемногу меняются везде — и всегда не в пользу Красной Армии. Всё больше погибших красноармейцев, всё меньше убитых немцев и всё значительнее количество безвинных гражданских лиц, упокоившихся в могиле благодаря жестоким большевикам. За основу берутся исследования малоизвестных историков, хватающих цифры с потолка — как британец Энтони Бивор, написавший в своей книге «Падение Берлина»: минимум 2 миллиона (!) немецких женщин были изнасилованы красноармейцами в процессе оккупации Германии. Документальных доказательств — никаких, подтверждений из серьёзных источников — ноль, но, как говорится в известном анекдоте, «у нас джентльменам принято верить на слово».

Удивительно — в отношении погибших почти 75 лет назад советских воинов до сих пор действует опробованная на Второй мировой войне формула Адольфа Гитлераиз «Майн Кампф» — «чем чудовищнее ложь, тем скорее в неё поверят». Из самого последнего — данные о битве за Москву осенью-зимой 1941 года. В английской и немецкой Википедии даётся самая высокая цифра потерь РККА — 1 миллион 29 тысяч человек (хотя есть и другое число — 650 тысяч убитых и раненых) и самая низкая из немецких оценок — 174 000 военных вермахта.

Правда, становится неясно, как это такие плохие солдаты, как советские, отшвырнули от Москвы и опрокинули лучшую армию Европы, дойдя до Берлина? Но это и неважно. К сожалению, наш МИД и чиновники не сопротивляются перевиранию истории. А оно идёт полным ходом…

Источник: https://nstarikov.ru/club/107914

Метки: чит.клуб

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
“Завалить трупами”: почему это было невозможно
...– из передовой траншеи видно, как “проснулись” вражеские окопы. Замелькали...не в курсе, что "завалить трупами" не работало не только ...Европу на востоке и на западе. Четырехлетняя "мировая бойня"... Именно тупые русские придумали, как строить авиацию, потеряв 80%...
Как Сталин руководил боевыми действиями
...в Великой Отечественной войне, как Верховный Главнокомандующий, одержал Иосиф... останавливался в Сталинграде. Какое впечатление у слушателей хотел... вопреки Сталину» и «завалили трупами». Как обстояло дело на самом ...вывезти свою технику на запад. В этом деле ...
День Победы хотят «переучредить». Как некоторые российские либералы встретили 9 Мая
... как ни в чем не бывало заниматься своей провокационной деятельностью. «Завалили трупами...советском командовании, которое будто бы «завалило трупами» немецкие войска. «Не надо ...условиях бурной русофобской кампании на Западе, направленной в том числе ...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 18 мая 2016
...конфликта, будут подвергаться опасности, как и жители осажденных населенных ...востоке провинции. На северо-западе провинции Хомс активное наступление сирийской... частично подтверждается видеоматериалом: Пустыня завалена трупами: множество боевиков ИГИЛ убито в...
Почему дату 7 ноября вытравили из памяти народа. (ч.II)
...гопников, беготню гопников, как потом выяснилось, гопники носили...улицы и панели были завалены трупами хорошо одетых мужчин. Рядом...красным петроградским профессорам. На Западе доказали, что настоящие ... соколы тогда отстреливали, как бешеных собак.Дед моего...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 23 июня 2017
...медицинской помощи. Читайте также: Пустыня завалена трупами и техникой ИГИЛ: «Тигры» и...с успехом достигать поставленных целей: как отмечает советник главнокомандующего КСИР, ...рассматривать любой американский самолет к западу от Евфрата в качестве ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)