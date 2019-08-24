«Завалили трупами». Как Запад перевирает историю Великой Отечественной

Если пройтись по разным версиям Википедии, выясняется, что в английском и немецком варианте потери вермахта занижены, а Красной Армии, наоборот, завышены. С каждым годом немцев «погибает» всё меньше, зато красноармейцев — все больше. Недавно немецкий журналист из газеты Die Welt Свен Феликс Келлерхофпризвал снести памятник погибшим в танковом сражении под Прохоровкой 12 июля 1943 года. По мнению изучившего аэрофотосъёмку люфтваффе Келлерхофа, в этой битве якобы было уничтожено 235 советских танков и только 5 немецких. Откуда журналист взял столь странную математику, он не говорит — дескать, мудро подсчитал и сделал выводы. Действительно, потери советских войск в этом инциденте оказались выше немецких, но далеко не до такой степени. Остаётся лишь заметить — в последнее время подобные «сенсации» на Западе случаются чаще и чаще. Жертвы среди немецких солдат серьёзно занижаются, а у красноармейцев — завышаются. Причём, как правило, громкие заявления делают либо историки-любители, либо и вовсе люди, к исторической науке отношения не имеющие. Однако читателями подобная информация принимается за чистую монету.

В два раза меньше мертвецов

Возьмём Брестскую крепость, оборонявшуюся от превосходящих сил противника 22 июня — 20 июля 1941 года. Ещё недавно в Википедии указывалась цифра в 1 197 погибших немецких военных и 2 000 советских солдат. Логично, учитывая артобстрел крепости в 4 часа утра при начале войны, когда сотни людей погибли в казармах, не успев встать с постели. Но теперь число мёртвых немцев сократилось: фигурирует только 429 убитых нацистов. Откуда информация? Ссылаются на исследование о потерях в Брестской крепости некоего Кристиана Ганцера. Эта книга издана…в Белоруссии. Можно ли ей доверять? Неважно, главное — опубликовать сенсацию, и все будут считать: защитников крепости погибло в пять раз больше, чем немцев…А раз так, какая же это вообще доблесть? Со Сталинградом дела обстоят ещё хуже, там просто фантастика. Советские жертвы везде указаны правильно — 1 миллион 129 тысяч убитых и раненых, однако высшая оценка потерь вермахта и союзников (румын, итальянцев, венгров) дана сугубо в версии Википедии на русском языке — 1 миллион 500 тысяч человек. На английском сообщается о максимальной цифре 868 374 мёртвых, раненых и заболевших среди немцев и их сателлитов (то есть занижено практически почти в 2 раза). А немецкий вариант Википедии и вовсе выдаёт скромную цифру в 300 тысяч (!) трупов среди германской армии, не упоминая ни словом потери из рядов Италии, Венгрии и Румынии. Таким образом, страшное поражение на Волге выглядит едва ли не победой Германии.

Слабенький немецкий солдатик

С битвой за Берлин (25 апреля — 2 мая 1945 года) тоже потрясающий разброс цифр. В англоязычной Википедии аж в три с лишним раза увеличено число красноармейцев, штурмовавших столицу рейха: полтора миллиона вместо 464 тысяч. Зато количество участников обороны последнего нацистского бастиона снижено — со 120 000 в русскоязычном варианте до 85 000 в английской версии, с добавлением — мол, половина немцев была из фольксштурма: гражданского ополчения, не имевшего никакого боевого опыта. Плюс, отдельно присовокупили количество погибших мирных жителей Берлина — 175 000 человек. Сразу же картина в представлении читателя выглядит иной — озверевшая Красная Армия при превосходстве в 16 советских солдат на 1 слабенького немецкого только так и захватила Берлин, уничтожив попутно массу стариков, женщин и детей.

Глянем аналогично на осаду Бреслау, которая велась РККА с 13 февраля по 6 мая 1945 года, пока гарнизон этого немецкого города наконец-то не капитулировал. В русскоязычной Википедии указано 7 177 красноармейцев, отдавших жизни при штурме, а также 80 000 человек в составе обороняющихся — вермахт, СС, «власовцы», фольксштурм. В английском и немецком отделе цифры совсем другие — 50 000 обороняющихся, и 13 000 (!) убитых советских солдат. И, разумеется, указаны жертвы среди мирных горожан.

Сказка о миллионах насильников

Тенденция продолжается последние лет пятнадцать, если не больше. Цифры понемногу меняются везде — и всегда не в пользу Красной Армии. Всё больше погибших красноармейцев, всё меньше убитых немцев и всё значительнее количество безвинных гражданских лиц, упокоившихся в могиле благодаря жестоким большевикам. За основу берутся исследования малоизвестных историков, хватающих цифры с потолка — как британец Энтони Бивор, написавший в своей книге «Падение Берлина»: минимум 2 миллиона (!) немецких женщин были изнасилованы красноармейцами в процессе оккупации Германии. Документальных доказательств — никаких, подтверждений из серьёзных источников — ноль, но, как говорится в известном анекдоте, «у нас джентльменам принято верить на слово».

Удивительно — в отношении погибших почти 75 лет назад советских воинов до сих пор действует опробованная на Второй мировой войне формула Адольфа Гитлераиз «Майн Кампф» — «чем чудовищнее ложь, тем скорее в неё поверят». Из самого последнего — данные о битве за Москву осенью-зимой 1941 года. В английской и немецкой Википедии даётся самая высокая цифра потерь РККА — 1 миллион 29 тысяч человек (хотя есть и другое число — 650 тысяч убитых и раненых) и самая низкая из немецких оценок — 174 000 военных вермахта.

Правда, становится неясно, как это такие плохие солдаты, как советские, отшвырнули от Москвы и опрокинули лучшую армию Европы, дойдя до Берлина? Но это и неважно. К сожалению, наш МИД и чиновники не сопротивляются перевиранию истории. А оно идёт полным ходом…

Источник: https://nstarikov.ru/club/107914