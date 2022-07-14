Почему сверхприбыли не сулят российскому гиганту ничего хорошего. Борис Марцинкевич
Как “Газпром” обыграл Евросоюз в игре по правилам, установленным Еврокомиссией? Почему плановые методики ценообразования стали причиной гибели европейской промышленности? Об этом расскажет публицист, физик и главный редактор аналитического журнала “Геоэнергетика” Борис Марцинкевич.
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