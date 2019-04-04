Почему убили П.А.Столыпина и жестоко расправились с семьёй последнего императора Российской империи

За довольно короткий промежуток времени, с 1905 по 1911 год, на Петра Аркадьевича Столыпина было спланировано и совершено 11 покушений, последнее из них достигло своей цели. 1 (14) сентября 1911 года в Киеве в городском театре на спектакле «Сказка о царе Салтане» этот действительно великий человек получил две пули, одна рана стала смертельной. На спектакле присутствовал и император Николай II с семьёй. Это был сильнейший удар по России и лично императору, убрали умнейшего человека, который спасал империю и был против участия России в мировой войне.



Хотя аграрную реформу П.Столыпина нельзя назвать однозначно положительной (как и коллективизацию в СССР), так, с 1905 по 1910 год в расчете на 100 жителей в европейской части России количество лошадей сократилось с 23 до 18, количество крупного рогатого скота - с 36 до 26 голов; средняя урожайность зерновых упала с 37,9 пуда с десятины в 1900 – 1905 годы до 35,2 пуда в 1906-1910 годах. Производство зерна на душу населения в империи упало с 25 пудов в 1901-1905 годах до 22 пудов в 1905-1910 годах. А в 1911 году начался голод, охвативший губернии с населением в 30 миллионов человек.Но эта реформа была необходима России, как стране, которой требовалась индустриализация, в 20-е столетие Российская империя вошла как преимущественно крестьянская страна, с почти 80% сельским населением, да и многие провинциальные города, городки фактически не отличались от сёл. Русское крестьянство во многом сохранило традиции тысячелетней давности, будучи наиболее традиционной частью Русского мира. А государству надо было перевести его на «новые рельсы» хозяйствования. Для этого было надо лишить значительную часть крестьянства своего земельного надела, они переселялись в города и становились рабочими, увеличивая экономические возможности страны.



Председатель Совета министров Российской империи и глава ключевого министерства внутренних дел П.А.Столыпин решил реформировать крестьянское сословие за счет разрушения общинного способа ведения сельского хозяйства в пользу среднего и крупного землевладельца («крепких хозяев»). Крестьяне, которые не могли в новых условиях «стать на ноги», разорялись, продавали свой земельный надел и становились батраками, переезжали в город, ища новой доли. Там часть бывших земледельцев все же стали люмпенами, которые так и не приняли городской уклад жизни. Процесс индустриализации империи требовал от государственной власти все большего числа рабочих, и взять их, кроме как из крестьян, было негде. Поэтому, постоянно укрепляя капиталистические отношения в среде крестьян, государство фактически сознательно шло на разорение части крестьянства, чтобы они стали рабочими в городах. Причём в Российской империи этот процесс проходил в относительно «щадящем» режиме, скажем, в отличие от Англии, где т. н. «огораживание» фактически ликвидировало крестьянское сословие (с «кровавым законодательством», насильственным сгоном людей с их земли, без каких-либо альтернатив, кроме бродяжничества и рабского труда в «работных домах»). Его начали ещё реформой 1861 года и затянули до начала 20 столетия. В 1908 году ввели обязательное бесплатное всеобщее начальное образование, каждый год открывалось более 10 тыс. государственных школ, их число к 1913 году выросло до 130 тыс.



Понятно, что крестьянству не было дела до высоких помыслов государевых людей, оно сопротивлялось, саботировало эти начинания. Если в первую революцию 1905-1907 годах крестьянство, в подавляющей своей части, стало опорой империи – тысячами вливаясь в т. н. «черносотенные организации», выступая за стабильность державы, то после начала аграрной реформы настроения изменились, с 1911 года крестьяне все больше проникаются идеями революционеров – в основном эсеров (социалистов-революционеров). Их программа социализации земли (отмена частной собственности на землю, превращение её в народное достояние без права купли-продажи, земля переходила в управление органами местного самоуправления, пользование землёй должно было стать уравнительно-трудовым) во многом соответствовала чаяниям большей части крестьянства. Затем они поддержали лозунг «Землю - крестьянам, фабрики - рабочим».



Виноват ли Столыпин в революции и гибели империи, а значит семьи Романовых? Нет, Столыпин был настоящим государственником и патриотом своей Родины, понимающим, чем грозит «мировое закулисье», действующее в России через свою периферию в виде масонства и «профессиональных революционеров». Его нельзя было сломить или запугать: «Не запугаете!» Перевод крестьянства на новые формы хозяйствования (с преобладанием средних и крупных хозяйств), индустриализация были необходимы империи как воздух. Ведущие мировые державы уже обладали огромным промышленным потенциалом (как Британская империя, США, Германская империя), некоторые державы быстрыми темпами усиливали свою промышленную и военную мощь (Германия, Япония), на планете шла гонка вооружений, всё шло к мировой войне. Россию надо было подготовить к ней. Фактически Столыпин при поддержке императора делал то, что позднее сделал Сталин своей коллективизацией и индустриализацией. Только у Сталина были хуже стартовые условия - последствия Первой мировой воны, Гражданской войны, ликвидация или изгнание большей части старой управленческой и научной элиты, плюс противодействие, саботаж со стороны «троцкистов». Столыпин и Николай II не имели опыта Сталина в области «закулисной» подпольной деятельности, поэтому не смогли верно оценить масштаб угрозы со стороны революционного и масонского «подполья». Это их и сгубило – когда Столыпина убрали, император уже не смог завершить начатого, Россию втянули в войну. Им не хватило буквально нескольких лет, в этом смысле знаменитые слова Столыпина вполне правильны: «Будут здоровы и крепки корни у государства, поверьте — и слова Русского Правительства совсем иначе зазвучат перед Европой и перед целым миром… Дружная, общая, основанная на взаимном доверии работа — вот девиз для нас всех, Русских. Дайте Государству 20 лет покоя, внутреннего и внешнего, и вы не узнаете нынешней Poccии».Правда, Сталин пошел дальше и сделал дело мудрее Столыпина: фактически произошло возрождение общины на новой технической базе, путем создания машино-тракторных станций (МТС) и внедрения новых агро-технических достижений. Отсталый крестьянский труд, сельская жизнь превращались в городское производство в селе, с созданием объединений и комплексов, это было совершенно невозможно при западном, капиталистическом способе ведения хозяйствования, но только при государственной собственности на средства производства и землю, плюс развитие творческих, научно-технических возможностей жителей села – всевозможные дома творчества, клубы и т.д. А Столыпин был лишён такой возможности, он считал, что крупный собственник в селе будет заинтересован в механизации сельскохозяйственного производства, в повышении урожайности культур и приросте голов скота. К сожалению, этого не произошло, крупные и средние собственники пошли путём получения сверхприбыли за счет минимизации оплаты труда батраков, а также значительного повышения цен на продукцию сельского хозяйства. Это сделало т.н. «кулаков» купцами, новыми капиталистами («новыми русскими» того времени), презиравшими ту крестьянскую среду («быдло»), из которой они сами и вышли. В итоге образовался настоящий новый класс эксплуататоров, который ненавидело большинство крестьян, это в итоге привело значительную часть крестьянства в лагерь революционеров.



Поэтому Сталин фактически продолжил дело Столыпина и государей Российской империи не только в области внешней политики, но во внутренней политике, в деле создания мировой Российской державы. Внимательно изучив доставшееся ему наследие империи (Сталин много читал), он воплотил в жизнь многие проекты Российской империи. В итоге гибель Российской империи не стала фатальной для народа и русской государственности, Сталин смог создать великий СССР.



Николай II, при всех его слабостях и недостатках, как и Столыпин, не был предателем России и Русского народа, поэтому в отличие от ряда других представителей дома Романовых и элиты Российской империи ему не позволили окончить свой век в роскоши, в Европе. Николая и его семью жестоко убили, как врага «мирового закулисья».

Источники :

Бородин А. П. Столыпин. Реформы во имя России. 2004.

Дорофеев В. Э. Сталинизм: народная монархия. М., 2006.

http://www.stolypin.ru/publications/?ELEMENT_ID=485

Источник: https://topwar.ru/6033-pochemu-ubili-p-a-stolypina-i-zhestoko-raspravilis-s-semey-poslednego-imperatora-rossiyskoy-imperii.html