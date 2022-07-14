Главная » Видео, Мировоззрение, Политика

Где должна остановиться Россия

27 1

Публицист, Депутат Государственной Думы, член комитета Государственной Думы по просвещению Анатолий Вассерман рассказал Украине.ру о важности упрощённого получения российского гражданства для всех граждан Украины, об украинском государственном терроризме и о главном «вундерваффе» ВСУ

0:44 — Упрощенное гражданство России для всех украинцев;
6:58 — Удары HIMARSами: новое украинское «вундерваффе»;
12:04 — Заявление Арестовича об ударах по Херсонской области;
14:57 — Борьба с терроризмом и обстрелами;

Источник: https://vassermans.ru/videoblog/gde-dolzhna-ostanovitsya-rossiya/
Метки: видео блог, донбасс, последние выпуски, Украина
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Николай Стариков: Каким политическим курсом должна идти Россия
Готхард Хейнрици. Россия это не наша Европа, а другой континент
„Эффективные собственники” превращают Россию в пустыню
„Ельцин-центр” как карикатура на историю России
В Великой, Единой и Неделимой России нет места ВТО и ювенальщине
Один комментарий » Оставить комментарий
  • 1152 894
    Ленид 14 мин. назад

      “Где должна остановиться Россия?”
      По моему, сейчас Россия никому ничего не должна!
      И остановится она на рубеже, где будет обеспечена полная безопасность не только для страны, но и всего Мира!
      А это будет не скоро…

      1
      1

    Оставить комментарий

    Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

    Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
    Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

    (Обязательно)

    Быстрый переход:

    Информация о сайте

    Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

    Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
    Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
    Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

    Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

    Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru