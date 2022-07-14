Где должна остановиться Россия
Публицист, Депутат Государственной Думы, член комитета Государственной Думы по просвещению Анатолий Вассерман рассказал Украине.ру о важности упрощённого получения российского гражданства для всех граждан Украины, об украинском государственном терроризме и о главном «вундерваффе» ВСУ
0:44 — Упрощенное гражданство России для всех украинцев;
6:58 — Удары HIMARSами: новое украинское «вундерваффе»;
12:04 — Заявление Арестовича об ударах по Херсонской области;
14:57 — Борьба с терроризмом и обстрелами;
“Где должна остановиться Россия?”
По моему, сейчас Россия никому ничего не должна!
И остановится она на рубеже, где будет обеспечена полная безопасность не только для страны, но и всего Мира!
А это будет не скоро…