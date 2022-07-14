1710: год побед Петра/Борис Мегорский и Егор Яковлев
Продолжаем серию выпусков, посвящённых юбилею Петра Первого. В этот раз Егор Яковлев и Борис Мегорский беседуют о годе выдающихся петровских побед. Что способствовало его военным успехам? Какими методами велись тогда информационные войны? Как происходили осада Риги и взятие Выборга?
#цифроваяистория #егоряковлев #БорисМегорскийЦИ #петрпервый
Предыдущие видео цикла: https://usnd.to/7W5z
Сообщество Бориса Мегорского в ВК: https://vk.com/lgpp1709
Штурм Эльбинга в 1710 г. http://www.milhist.info/2012/04/23/megorskiy/
Фестиваль «Цифровая история» в Москве 17-18 сентября: https://usnd.to/0YBq
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