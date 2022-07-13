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Про HIMARS

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Про HIMARS

1. На текущем этапе они применяются на той же дистанции, на которой может работать ОТРК "Точка-У". Даже ночной удар по Луганску осуществлялся не только с помощью HIMARS, но и ракетами "Точка-У". Как видим, пока никакого принципиального увеличения дальности поражения не произошло. Ранее ракеты вполне себе прилетали в Бердянск, Таганрог, Миллерово, Белгородскую область и т.д. Без всяких HIMARS и по большей части сбивались. Разумеется, есть и более дальнобойные ракеты для HIMARS, но они либо пока не поставлены, либо поставлены, но не применялись. Вероятность таких поставок я бы оценил как высокую. Добро на удары по территории РФ Пентагон уже дал. По сути сам себе.

2. Как уже отмечали источники с мест, применение HIMARS идет в связки с другими РСЗО ("Град", "Ольха", "Смерч", "Ураган") и ОТРК "Точка-У", где задача старых советских комплексов "перегрузить системы ПВО множественными целями и повысить шансы ракеты HIMARS на поражение цели. Как видим из эпизода с Новой Каховкой, ЗРК и ЗРПК вполне могут сбивать ракеты HIMARS также, как они скажем сбивают ракеты "Ураганов" или те же "Точки-У". Именно потому, что это возможно, противник и применяет массированный пуск ракет по одной конкретной цели, чтобы повысить себе шансы на успех.

3. Соответственно, проблема не в самом HIMARS, который является просто неплохой системой РСЗО, а в изменившейся тактике противника, который оперируя данными технической и агентурной разведки сосредоточил свое внимание на логистической и командной инфраструктуре ВС РФ на Украине, пытаясь действовать в рамках концепции сетецентричной войны, стремясь нарушить логистические цепочки и вывести из строя отдельные элементы командной структуры.

4. Уверен, что изменение подходов к тактике нанесения ударов это решение США/НАТО, которые предоставляют целеуказание, обеспечивают поставки необходимых вооружений для таких ударов и скорее всего сами же принимают непосредственное участие в обеспечении работы комплексов. ВСУ здесь не более чем ширма и исполнители.

https://t.me/boris_rozhin/56974 – цинк

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7734361.html
Метки: война на украине, нато, рсзо, США, Украина
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