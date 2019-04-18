Российские фильмы про войну. Горькая правда или плевок на подвиги?

В видеоролике и статье озвучиваются результаты анализа большинства российских фильмов, снятых начиная с 90-х годов и посвящённых событиям Великой Отечественной войны. В материале раскрывается то, каким образом в фильмах изображено руководство Советского Союза, простой народ, офицеры, солдаты и все защитники Родины. Показаны основные транслируемые через кинематограф исторические мифы и методы их подачи массовой аудитории.

Элементы антисоветской пропаганды в российских фильмах про войну

Фильмы о войне начали снимать еще в годы самой войны. Фильмы эти были разные, не только «ура-патриотичные», как принято сейчас считать. Если посмотреть внимательно, то большинство советских военных фильмов не злоупотребляли дешевым патриотизмом, а были довольно серьезными и мрачными, были в них и ошибки командования, и трусость солдат, но эти негативные элементы никогда не ставились во главу угла.

Более поздние советские военные фильмы делали акцент не на политическом аспекте, а на героизме и мужестве советских солдат, которые даже в тяжелых условиях продолжали выполнять свой долг.

Ближе к перестройке в конце 80-х, в порыве откреститься от проклятого прошлого, начались съемки фильмов о войне с другой риторикой: с акцентом на «кровавую гэбню», штрафбаты, атаки в полный рост на пулеметы немцев. Далее эта волна только нарастала под лозунгом «правда, которую от нас скрывали». И к сегодняшнему дню достигла чудовищных размеров. Что ни фильм – то новое разоблачение: штрафбаты, заградотряды, массовые репрессии в тылу и расстрелы на фронте, массовое насилование немок, одна винтовка на троих, пьяные бездари-командиры, лагеря, лагеря, лагеря… Вся страна в лагерях, а вокруг одни упыри-НКВДшники. Причем, в лагерях все сидят невинно осуждённые, а тюремные надзиратели (в фильмах их обычно называют «вертухаи») – все от первого до последнего садисты и подлецы. Разглядеть войну и подвиги солдат под слоем этой «исторической правды» стало сложно.

И можно сказать, что я преувеличиваю, но нет. Из всех фильмов, снятых про войну после развала СССР с трудом получится найти хотя бы десяток картин, не то, что патриотических, а хотя бы просто лишенных антисоветчины.

Фильмов с симпатией к советскому руководству и коммунистам не было снято ни одного. Если в фильмах есть негодяй и упырь, то он обязательно особист, политработник или вертухай. Главных героев обязательно пытает особый отдел, им грозят штрафбатами, а их семьи сидят в лагерях.

Бегло пробежимся по фильмам..

Список фильмов:

«Первый после Бога» – упырь особист, который гнобит главного героя за дворянское происхождение, а вовсе не за то, что тот уматывает в самоволку в Швецию к проституткам, и потом пытками заставляет рядовых стучать на «героя».

Сериал «Диверсант» – в особом отделе не верят в данные разведки героев и под пытками чуть ли не заставляют тех признать себя немецкими шпионами, а когда всё же данные подтверждаются, в лагеря отправляют однофамильцев героев, потому что нельзя же просто взять и не отправить кого-то в лагеря. Во втором сезоне герои вырываются из немецкого тыла и снова попадают под пытки НКВД, после чего оказываются в сталинских лагерях.

«Риорита» – главный злодей бывший вертухай, а не немцы

«Сволочи» – кровавая гэбня делает из детей уголовников отряд смертников-диверсантов.

«Штрафбат» – без комментариев, здесь и героические невинно осужденные штрафники, и атаки по минному полю, и упыри комиссары – всё в «лучшем виде».

«Утомленные солнцем 2» – на фронте одни трусы, дезертиры, идиоты и штрафники с черенками от лопат, ну и героическое семейство Котовых, при поддержке «комарика и паучка». В тылу все сидят на нарах, или уже расстреляны.

«Мы из будущего» – в прокатной киноверсии всё нормально, а в телеверсии – особист вдруг превращается в упыря, гнобит личный состав, а героев, после финальной атаки, обещает отправить в штрафбат.

«Мы из будущего 2» – а вот тут решили не церемониться и сразу выдать героям упыря из особого отдела.

«На безымянной высоте» – упырь особист, который сам потом попадает в плен и пускает себе пулю в лом, опасаясь попасть в лапы кровавой гэбни.

«В июне 1941» (с Колокольниковым, а не Безруковым). Командир окруженных красноармейцев хочет всех расстрелять, включая главного героя, которого в итоге всё равно убивают свои.

«В августе 1944-го» – прекрасный фильм, в котором всё равно чувствуется ужас кровавой гэбни, хотя бы в том, что от общения со Смершем все дрожат от страха.

«День победы» – главный герой -невинно осужденный, который в составе штрафбата направляется в самоубийственную атаку для разминирования минного поля человеческим мясом.

«4 дня в мае» – главный герой вместе с немцами спасает сирот от пьяных упырей советских танкистов.

«Кукушка» – главный герой осужден за стихи и направляется из своей части в штрафбат.

«Несокрушимый» – роль главного подлеца досталась замполиту.

«Служу советскому союзу» – ну это вообще апогей. Героические невинно осужденные зеки отбиваются от немецкого десанта, а потом их за проявленный героизм расстреливают упыри из НКВД.

Примерно в том же ключе «Последний бой майора Пугачева» – героический майор за исключительный героизм попал в сталинские лагеря, где сбегает и дает свой последний бой краснопёрой сволочи.

«А зори здесь тихие» (2017) – вопреки оригиналу и здравому смыслу девушки-зенитчицы теперь жертвы сталинских репрессий и воюют «вопреки».

«Топор» – бывший офицер царской армии, потерявший семью в сталинских лагерях, рвётся на фронт бить немцев, но и там за ним охотится кровавая гэбня.

Сериал «Апостол» – из доброго сельского учителя кровавая гэбня делает убийцу, шантажируя его жизнью возлюбленной, а в конце предаёт его.

«Жёлтый песочек» – в Белоруссии упырь из НКВД конвоирует невинно осуждённых, чтобы потом их зверски расстрелять.

Сериал «Сын Отца народов» – массовые репрессии и аресты без повода.

«Поп» – батюшка творит богоугодные дела в немецкой оккупации, пока не приходят красные безбожники и не отправляют благодетеля в лагеря.

«Полумгла» – пленные под руководством главного героя строят вышку. Когда строительство закончено – пленных расстреливают злобные НКВДшники.

«Битва за Севастополь» – акцент сделан на том, что Сталин запретил эвакуацию защитников города, и мерзкий политработник советской делегации в США идёт бонусом.

И так можно продолжать до бесконечности…

А как же фильмы без антисоветской пропаганды, просто про войну, просто про солдат? Такие есть, но список будет очень скромным: «28 Панфиловцев», «Т-34», «Белый тигр», «В июне 1941-го» (сериал с Безруковым).

Заградотряды и Штрафбаты – наше всё?

Фактически, с распадом Советского Союза перестали снимать фильмы о войне, и начали снимать кино исключительно о «кровавой гэбне»: о штрафбатах, заградотрядах, о миллионах людей, невинно сидящих в лагерях, об упырях особистах, бездарных пьяных командирах и фанатиках политруках. В защиту таких фильмов обычно кричат: ну было же! Было! А раз было, значит надо показывать, чтобы знали, знали правду!

Было. Многое было. Но, во-первых, про это не умалчивали и в советских фильмах. И про штрафбаты было, и про суровые законы военного времени, и про бездарных командиров, и про трусов. Но частности были показаны частностями, лишь дополняющими общую картину подвига народа в жесточайшей войне. В фильмах, снятых после развала СССР, не видно самой войны, не видно храбрых солдат и офицеров, которые просто делали свою военную работу. Всё это – либо отводится на второй план, либо вообще забывается. В двух «шедевральных» фильмах Никиты Михалкова «Утомлённые солнцем 2», за все три с половиной часа хронометража Вы ни разу, подчеркиваю, ни разу не увидите, как красная армия ведет бой с немцами. Вы ни разу не увидите храбрости и мужества советских солдат. За весь грёбаный фильм. Бомбежка немецкими какулями – будет, самонаводящаяся мина – будет, сиськи будут, паучки, комарики, черенки от лопат, заградотряды, стреляющие в спину наступающим, лагеря, гэбня, Сталин-упырь – это да, а вот войне и победе места не нашлось.

«Но было же!»

Да, было. Но неужели это было настолько повсеместным, что нужно это пихать в каждый фильм?

Вот возьмем, к примеру, штрафбаты и штрафные роты. Их количество доподлинно известно, списочный состав штрафбатов известен, все документировалось. За все годы Великой Отечественной войны через штрафные части прошло до 427 910 человек. Если учесть, что за всю войну через вооружённые силы СССР прошло 34 476 700 человек, то доля бойцов и командиров, прошедших через штрафные части за весь период Великой Отечественной войны, составляет примерно 1,24 %.

То есть, если следовать исторической достоверности, штрафбаты должны фигурировать не более чем в 1,5% фильмов про войну. Но нам почему-то выставляют их чуть ли в каждой второй картине, да еще и с заградотрядами, которые расстреливали из пулеметов своих же прямо в ходе наступления. Но в действительности такие факты не имеют никакого документального подтверждения. Говоря по-русски – показанного в фильмах расстрела наступающих своих же солдат не было.

Про деятельность заградотрядов всё также доподлинно известно и документировано: их цели, задачи и функции. Да, случались и расстрелы паникёров, трусов и провокаторов, но только после задержания и разбирательства, а не сотнями человек в открытом поле. Но в фильмах нам раз за разом показывают абсолютно лживую, выдуманную ситуацию, которая уже успешно внедрена в головы людей как абсолютная правда.

Кое-где антисоветчина приплетена уж совсем не в кассу. Например, в фильме «Охота не Единорога», посвященном побегу группы Девятаева на самолете Хейнкель 111. Конечно же, в фильме когда сбежавшие герои добрались до своих, им не поверили кровопийцы из «кровавой гэбни». Героя отправили в лагеря и в дороге расстреляли при попытке к бегству. И кому интересно, что в реальности Девятаев был в фильтрационном лагере всего 2 месяца, пока длилась проверка, а потом его восстановили в звании, и он работал с Королевым, а в 1957 году получил звание Героя СССР, а товарищи героя после проверки вернулись на фронт, в линейные части, а вовсе не в штрафбат (байку про штрафбат повторили даже в документальном фильме про подвиг).

Ещё пример – отличный фильм «Брестская крепость». Но и здесь в самом начале фильма майора Гаврилова распекает боец НКВД. Закадровый голос с горечью сообщает, что майор Гаврилов подвергся репрессиям после освобождения из немецкого плена. И это так. Правда репрессии начались и закончились исключением из партии за потерю партбилета. Однако, восстановленный в прежнем воинском звании, осенью 1945 года он был назначен начальником советского лагеря для японских военнопленных в Сибири, где получил несколько благодарностей по службе.

И так ровно по всем пунктам. И пьянство командиров каралось, и немок насиловать запретил лично Сталин в своем приказе. И прочее, и прочее. Но к сожалению, теперь уже очень тяжело будет отделить мух от котлет и понять, где кончается антисоветская и антирусская пропаганда, и начинается историческая правда. И наши кинематографисты сами предприняли все усилия для этого.

Что можно говорить, если 90 процентов фильмов последних 26 лет про войну сделали всё, чтобы выставить нашу страну военных лет максимально уродливой.

Даже если в фильмах нет упырей из НКВД или особистов, там есть тупые быдло-командиры, либо бандиты в тылу, а простые люди показаны жадными, агрессивными, все живут в постоянном страхе. И сейчас уже невозможно увидеть в Советском Союзе тех лет что-то хорошее. Только чёрные тона: нищета, невежество, трусость, страх, лагеря, жирные орущие НКВДшники, вечные доносы, допросы, унижения. В каждом фильме. По поводу и без.

Задумайтесь, ведь именно такие ассоциации теперь возникают у молодёжи, выросшей на таком кино, каждый раз при упоминании СССР военных лет. Десятки фильмов и передач были сняты, чтобы создать этот негативный образ. Т.е. вы понимаете – это ваши деды. Вот как они жили, вот кем они были. А победа? Да все просто – немцев убил мороз, а ещё у них не хватило патронов, чтобы расстреливать миллионы советских штрафников, штурмующих один пулемет с черенками от лопат.

А потом мы удивляемся появлению таких фильмов как «Враг у ворот», где чудесным образом повторяют наш собственноручно придуманный миф про заградотряды, таких игр как «Company of Heroes 2», где собраны в одну кучу все до единого антисовесткие мифы (и все до последнего – ложь, что характерно).

И потом мы удивляемся, что на Украине так легко взошли зерна ненависти ко всему русскому и советскому. Да наши кинематографисты сами же предприняли максимум усилий для этого. Не Обама, не Госдеп, не националисты с майдана. Свои же…

Вы, киноделы, сценаристы, режиссёры, создававшие подобные фильмы, – сделали всё, чтобы выставить наш народ быдлом и моральными уродами, чтобы выставить нашу историю чёрным несмываемым пятном. Вы сделали это, выдавая нелицеприятные частности за что-то повсеместное, многократно тиражируя ложь и мифы, повторяя это раз за разом, пока все эти тонны спрессованной чернухи не утрамбовались в мозгах граждан, и одинокие попытки опровергнуть эти мифы, с фактами в руках, уже многие не слышат. Что самое обидное – полем для посева этой лжи стал один из самых трагичных, но при этом и наиболее героический этап в судьбе нашей Родины и живущих в ней народов.

Источник: https://whatisgood.ru/tv/films/rossiyskie-filmyi-pro-voynu/