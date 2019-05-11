Владимир Мединский о фильме «Курск» (2018): Идейные штампы на Западе не меняются

Министр культуры РФ Владимир Мединский объяснил в интервью ТАСС, почему ведомство выдало прокатное удостоверение фильму датского режиссера Томаса Винтерберга о катастрофе российской атомной подводной лодки «Курск» в Баренцевом море — несмотря на мнения некоторых экспертов, которые призывали этого не делать. Картина выйдет в российский прокат 27 июня.

— Всю весну вокруг последнего фильма Люка Бессона (исполнительный продюсер картины — прим. ТАСС) «Курск» упорно ходили слухи, что прокатного удостоверения в России этот фильм не получит. Премьера даже переносилась несколько раз по решению прокатчика. И вот перед майскими праздниками стало известно, что прокатка в Минкульте выдана. Почему?

— Мы выдали прокатное удостоверение фильму Люка Бессона «Курск». Хотя ряд экспертов призывали это не делать. Но мы выдали. Почему?

Это кино о гибели АПЛ «Курск» в 2000-м, о том, в каком деградировавшем состоянии были наши армия и флот к концу 90-х. Ну что… Неприятно смотреть, но это не откровение. Мы и так это знаем. Знаем и то, что тогдашнее новое руководство страны взялось эту ситуацию исправлять. Знаем, что сегодня нашей армией и флотом мы по праву гордимся. Как в лучшие времена отечественной истории.

— Есть ли в этом кино часть правды?

— Ну, есть. Намешано со всякими домыслами, гиперболами и сомнительными умозаключениями, но куда ж «творцам» без них… Кратко, суть драмы — противостояние добра и зла.

«Добро» — это «партнеры» из НАТО: они по сюжету вообще ни о чем не думают, кроме как спасти наших моряков. Аж кушать не могут. А «зло» — русское командование, которое норовит угробить как можно больше своих, лжет и плетет интриги против натовских спасителей. Моряки, их семьи — соответственно, люди хорошие, но «жертвы» режима.

— Удивишь нас такими подходами?

— Не удивишь. Все это мы видели в многочисленных «Би-муви» времен холодной войны. В СССР эти фильмы запрещали, а мы наивно полагали, будто в них спрятана какая-то сокровенная правда. А правды и откровений никаких не было. Как не было и таланта в этих фильмах. Так что, возвращаясь к «Курску», все это уже было: скучно, вторично и нечестно.

— То есть фильм плохой?

— Предостерег бы от навешивания на «Курск» ярлыков: типа «идеологическая диверсия» и т.п. Просто это кино снято не для нас. Оно у них там такое для самих себя. Часть условного Запада исторически так хочет нас видеть. Ну и ладно

Мы видим свои проблемы. Мы их решаем. Мы меняемся. А вот идейные штампы на Западе не меняются. Из века в век там старательно внушают сами себе, что все эти накрученные в их головах мифы о России — это так и есть на самом деле. Потом, правда, столкнувшись с реальностью, всегда сильно удивляются.

Посему повторять ошибки советского агитпропа и запрещать к прокату очередное предвзятое и не очень хорошее кино о России мы не будем. Оно того не стоит. А в нравственности и хорошем вкусе нашего зрителя мы не сомневаемся.

Источник: ТАСС

Комментарий редакции:

Отрадно узнать, что Министр культуры России Владимир Мединский рассматривает современный кинематограф, в том числе, как инструмент информационной войны на международной арене. И поэтому он воспринимает новый фильм Томаса Винтерберга «Курск» как шаблонный западный идеологический снаряд, которому даже не надо отказывать в прокате – потому что, по его мнению, население и так всё прекрасно понимает и на подобные манипуляции не поддастся.

На первый взгляд, позиция министра в этом вопросе вполне логичная и даже прогрессивная («не будем вводить цензуру, люди сами разберутся») – зачем огораживать население от очевидной иностранной пропаганды, если оно её с лёгкостью выявит и не поддастся деструктивному влиянию? Пусть лучше люди сами увидят, что Запад по-прежнему ведёт риторику времён холодной войны.

И если бы подобные фильмы были неким исключением из правила, или хотя бы подобные русофобские картины снимались только на Западе – то в целом позиция Мединского была бы адекватна. В этом случае массовый зритель, привыкший к качественным, созидательным и правдивым фильмам, легко бы почувствовал фальшь и исторический заказ в иностранном кино.

Но ситуация иная. И отличается она тем, что массового российского зрителя последние 30 лет преимущественно такими картинами и «кормят». Как показывает практика, идеологические, исторические и ценностные диверсии сегодня содержатся в 90% фильмов, которые выходят на широкий экран. В том числе в картинах российского производства и снятых при поддержке того же Минкульта. Один из свежих примеров – фильм Лунгина «Братство» о событиях в Афганистане, в котором советская армия представлена худшим злом на планете и который выйдет в прокат 10 мая (с праздником, дорогие ветераны…). И на таком кино уже выросло целое поколение, во многом привыкшее хаять историю своей страны и воспринимать тот самый Запад в качестве спасителя от «советского/российского тоталитаризма» и прочего зла.

В этой ситуации нежелание министра как-то реагировать на откровенные выпады в адрес России, её народа и истории уже выглядит не как грамотный стратегический манёвр, а как откровенное попустительство, а сам комментарий журналистам – как пиар лично себя в качестве эдакого патриота. Ведь если Министерство культуры отказало бы в прокате фильму, дискредитирующему страну, то это стало бы знаком, как для иностранных, так и для отечественных кинематографистов, пересмотреть свой подход к содержанию фильмов (а именно деятельность российских производителей кино в этом плане более опасна). Но вместо этого Министерство культуры сначала допускает к прокату фильм Лунгина «Братство», особо никак не прокомментировав заявления ветеранов Афганистана, выступивших против этого фильма, а затем даёт зелёный свет и откровенной иностранной клюкве – фильму «Курск» со словами «мол, население само разберётся».

Какая-то часть зрителей, конечно, как-нибудь разберётся – и не такие информационные диверсии развенчивали – вот только зачем тогда нужен такой Министр культуры, если населению самому приходится со всем разбираться, защищая себя одновременно от информационных атак и иностранных «партнёров», и местных «творцов», спонсируемых ведомством Мединского?

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Источник: https://whatisgood.ru/tv/films/ideynyie-shtampyi-na-zapade-ne-menyayutsya/