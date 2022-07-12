Юрий Подоляка – журналист, военный эксперт и блестящий аналитик в эксклюзивном интервью Metametrica представил генезис причин реально текущей войны с Западом, рассказал об эффективности действий различных родов войск российской армии и перспективах войны с Польшей в случае ввода ее сил на западные территории Украины. Когда закончится СВО? Помогут ли ВСУ поставки западных систем вооружений? Каковы основные сложности, с которыми сталкивается российская армия при проведении боевых действий на территории Украины?

Знакомимся с мнением одного из наиболее информированных источников по украинской тематике.

Таймкоды:

0:00 В студии Никита Данюк, в гостях Юрий Подоляка

0:57 Юрий Подоляка – информационный феномен СВО

2:36 Начало боев между Россией и Украиной: ожидаемо и неожиданно одновременно

5:49 СВО на Украине — это война, только без мобилизации

6:51 Взять Киев за 48 часов: что-то пошло не так

10:56 ВСУ имели боевой опыт, а ВС РФ – нет

13:07 Донбасс не задавили за счет прямого участия России с 2014 года

14:55 Главный секрет «Зе-спасителя» – информационные технологии

16:57 Суть происходящего: российско-китайский союз воюет с США и Британией

19:54 Россия возьмет все, что сможет: взятие Киева или Львова – гадание на кофейной гуще

22:40 После Донбасса: Одесса или Харьков

27:15 Вокруг России собрались страны-производители, страны-паразиты против нас

29:50 Освобождение Тайваня Китаем пока невыгодно

32:23 У России надежные союзники по ОДКБ, не нужно паниковать-помогать врагу

36:10 Нехватка современных вооружений аврально решается в ВС РФ

39:58 Танки – по-прежнему короли боевых полей, а артиллерия – Бог войны

45:41 Космическая разведка НАТО: есть ли способы ее «отключить»?

47:47 Взаимодействие родов войск ВС РФ – плач Ярославны

51:18 Системы ПВО России vs. Bayraktar и не только

53:20 Черноморскому флоту России – ЖИРНЫЙ НЕУД

54:48 Пара слов о российских ракетах… Калибр, Оникс, Кинжал

58:05 Российское Минобороны не смотрят даже солдаты, а это провал

1:00:11 Война на Украине – гражданская

1:01:31 Лайк! Подписка! Колокольчик! Юрий Подоляка рекомендует!

