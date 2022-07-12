Противостояние России и Британии. Андрей Фурсов
Россия и Британия как цивилизационные, социальные и геополитические антиподы.
С какого момента Россия и Британия стали противниками? Что принесло это противостояние остальному миру? Возможно ли прекращение этого противостояния? Беседуем с историком, публицистом, директором Института системно-стратегического анализа, членом Союза писателей России, академиком международной академии наук Андреем Фурсовым.
00:48 Страны, ненавидящие Россию
04:28 Иван Вернадский соавтор книги «Русские о главном противнике.»
05:04 Алексей Вандам соавтор книги «Русские о главном противнике.»
09:03 Хуже вражды с англосаксом может быть только дружба с ним
11:03 Кто такие англосаксы?
18:52 Роль Сити
21:10 Суэцкий кризис и его разрешение
24:40 Попытка спасти СССР
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#ДеньТВ #АндрейФурсов