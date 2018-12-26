Новости Украины и Новороссии 26 декабря 2018

Закон, обязывающий каноническую Украинскую православную церковь переименоваться в «Российскую православную церковь в Украине», на самом деле недооценен даже его авторами.

На Украине действительно принят исторический акт. Если, конечно, под словом «исторический» подразумевать любые беспрецедентные в истории (какими бы нелепыми и противоестественными они ни были) законы и постановления.

Вот честно, найти в многовековой истории религии подобные случаи очень сложно, притом что в ней происходили самые невероятные события.

Неоднократно были случаи, когда какие-то церкви запрещались, какие-то создавались вопреки воле верующих, не раз государство создавало свою церковь (как сейчас на Украине), очень часто глава государства являлся одновременно и главой церкви (как сейчас в Британии), а в некоторых случаях глава церкви являлся главой государства (как сейчас в Ватикане). То есть все было.

Но чтобы парламент и президент какого-то государства за какую-то церковь, вопреки ее воле, решали, как ей именоваться, — такое припомнить сложно, если вообще возможно.

Даже Генрих VIII, жаждавший жениться назло папскому престолу, до такого не додумался. А ведь, казалось бы, какая идея: создал себе англиканскую церковь и тут же постановил переименовать католическую, скажем, в «профсоюз друзей папы римского». Мол, дорогие британские католики, никто вашу церковь не запрещает, но «ради облегчения выбора между церквями назовем вещи своими именами».

Можно подумать, такой подход предотвратил бы последовавшие за тем вековые религиозные смуты и поочередную резню то католиков, то протестантов.

А ведь именно так Порошенко трактует цель подписанного им антицерковного закона.

Заметьте, закона, который даже по оценке юристов Верховной рады прямо противоречит 35-й статье Конституции Украины, гарантирующей свободу совести и невмешательство государства в дела церкви.

Понятно, что этот закон будет оспорен в Конституционном суде Украины, как обещает оппозиция. Однако данный суд давно уже превратился в бутафорский орган, полностью подконтрольный власти, поэтому надеяться на него бессмысленно.

Статья, требующая изменения названия УПЦ, наверняка будет отменена лишь со сменой режима, не раньше. А до этого будет твориться беспредел.

Ясно также, что церковь не подчинится требованиям этого «противозаконного закона». От нее требуют закрепить в названии принадлежность к России, так как ее руководящий центр якобы находится в «государстве-агрессоре». Но 1-я же статья Устава УПЦ гласит: «Украинская православная церковь является самостоятельной и независимой в своем управлении и устройстве».

В нескольких пунктах данного документа есть упоминание духовной и организационной связи с Русской православной церковью, причем именно с «Русской», а не «Российской». Это очень важный нюанс.

Дело в том, что в украинском языке оба эти слова обозначаются одинаково: «російський». Однако в Уставе УПЦ подчеркнуто, что она связана с каноническим православным миром «через Руську православну церкву». То есть РПЦ в этом документе обозначена не как церковь государства Россия, а как церковь, объединившая Русь — Россию, Украину и Белоруссию. Но конечно, ни один украинский чиновник или боевик, которые заявятся срывать таблички с храмов УПЦ, в такие подробности вдаваться не будут. Не для того данный закон принимался.

Кстати, на Украине есть еще одна церковь, которая точно подпадает под этот закон: старообрядческая. Украинская архиепископия является структурным подразделением Русской православной старообрядческой церкви, что прописано и в ее Уставе. Поэтому украинские власти наверняка будут требовать насильственного переименования и от нее.

Пойдут ли на это обе церкви? Пока что юристы, представляющие интересы УПЦ, заявляют, что не собираются ничего перерегистрировать и переименовывать.

Они подчеркивают: «Украинская православная церковь является церковью украинского народа, основанной Собором Украинской православной церкви и зарегистрированной в соответствии с украинским законодательством, а ее центр находится в Киеве».

Но можно не сомневаться: через четыре месяца (а именно столько Рада и Порошенко дали на переименование) от УПЦ потребуют изменения в судебном и даже в силовом порядке.

Принятый сейчас закон отмечает, что если церковь «добровольно и с песнями» не внесет изменения в Устав, то его положения в той части, где обозначается название религиозной организации, автоматически потеряют силу.

И крупнейшая церковь Украины просто останется… без названия. Представляете, Безымянная православная церковь.

Соответственно, любые подписанные на сегодня документы об аренде храмов и передаче их канонической церкви будут подлежать отмене и перерегистрации (последнее равносильно отмене).

Украинские законодатели, рьяно кинувшиеся бороться с УПЦ, даже не обратили внимания еще на один парадокс, который сами и создали.

После того как они запретят окончательно вывески с названием «Украинская православная церковь», единственными регионами, где останутся храмы с названиями «Украинская», будут ДНР, ЛНР и Крым, которые по-прежнему являются канонической территорией УПЦ.

Да, несмотря на войну и изменение государственных границ между Россией и Украиной, никому в России не пришло в голову ломать устоявшиеся каноны и традиции, изменять подчинение епархий, отбирать у УПЦ ее территории и храмы или заставлять ее насильно переименовываться.

Мало того, церковь осталась единственным общественным институтом, который еще связывает расколотые линией фронта регионы Донбасса.

Теперь окажется, что в Донецке на кафедральном соборе будет висеть табличка «Украинская православная церковь», а в Мариуполе украинские боевики будут яростно срывать с храмов, подчиненных Донецкому епископу, вывески со словом «Украинская».

Вот вам и очевидный ответ на вопрос, является ли постмайданный киевский режим проукраинским или антиукраинским.

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Владимир Корнилов