Новости Украины и Новороссии 26 декабря 2018
- 16:31 Глава ДНР наградил отличившихся военнослужащих НМ ДНР.
- 15:46 На стороне Украины воюют сторонники ИГИЛ. Юлия Витязева.
- 15:25 Крутая кремлевская многоходовка.
- 15:18 МОЛНИЯ: Порошенко отменил военное положение (+ВИДЕО).
- 14:50 Вторая попытка Украины продать украденный у России корабль «Норд» снова провалилась.
- 14:31 Парадоксы бытия: Киев оставил настоящую Украинскую церковь только Крыму и Донбассу.
- 13:55 Захарова о провокациях Украины: терпение не безгранично.
- 10:20 Осталось несколько часов: на Украине истекает срок военного положения.
- 10:05 На Украине в снежном плену застряли сотни машин (ВИДЕО).
- 08:11 СМИ США: Если бы РФ хотела, то пустила бы ко дну весь украинский флот.
- 05:30 Мы должны быть готовы к наступлению: представители 13000 добровольцев Донбасса собрались в Крыму (ФОТО, ВИДЕО).
- Вчера 23:34 А вы попaли под caнкции Мeдвeдчyка?.
Глава ДНР наградил отличившихся военнослужащих НМ ДНР
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На стороне Украины воюют сторонники ИГИЛ. Юлия Витязева
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Крутая кремлевская многоходовка
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МОЛНИЯ: Порошенко отменил военное положение (+ВИДЕО)
На Украине в 15:00 (мск) завершилось действие военного положения, введённого указом президента Порошенко месяц назад.
Об этом верховный главнокомандующий «незалежной» самолично заявил в ходе заседания СНБО, рассказав о таинственном «анализе текущей ситуации безопасности».
«Сейчас в 14:00 прекращается военное положение. Это моё принципиальное решение, оно основывается на анализе всех составляющих текущей ситуации безопасности в государстве», — заявил Порошенко.
Видимо, победил-таки Россию…
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Вторая попытка Украины продать украденный у России корабль «Норд» снова провалилась
Власти Украины снова не смогли продать с аукциона крымское рыболовецкое судно «Норд», украденное у России весной 2018 года.
Госпредприятие СЕТАМ сообщило, что вторая попытка провести торги по продаже сейнера, захваченного украинскими пограничниками в Азовском море 25 марта, окончилась безуспешно: на аукцион поступила только одна заявка покупателя, но и она была отклонена и-за неуплаты гарантийного взноса в размере 101,6 тыс. гривен.
Информация о провале торгов размещена также в системе электронного аукциона OpenMarket. Согласно опубликованным данным, торги 26 декабря не состоялись.
Напомним, первая попытка пустить арестованное российское судно с молотка была предпринята властями Украины 7 ноября. Те торги также не состоялись из-за неуплаты зарегистрированными участниками гарантийного взноса для участия в торгах.
11 декабря «Норд» был повторно выставлен на аукцион со сниженной на 10% ценой.
За украденное судно пираты из Киева рассчитывали на этот раз выручить около 1,47 млн гривен (52,5 тыс. долларов).
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Парадоксы бытия: Киев оставил настоящую Украинскую церковь только Крыму и Донбассу
Закон, обязывающий каноническую Украинскую православную церковь переименоваться в «Российскую православную церковь в Украине», на самом деле недооценен даже его авторами.
На Украине действительно принят исторический акт. Если, конечно, под словом «исторический» подразумевать любые беспрецедентные в истории (какими бы нелепыми и противоестественными они ни были) законы и постановления.
Вот честно, найти в многовековой истории религии подобные случаи очень сложно, притом что в ней происходили самые невероятные события.
Неоднократно были случаи, когда какие-то церкви запрещались, какие-то создавались вопреки воле верующих, не раз государство создавало свою церковь (как сейчас на Украине), очень часто глава государства являлся одновременно и главой церкви (как сейчас в Британии), а в некоторых случаях глава церкви являлся главой государства (как сейчас в Ватикане). То есть все было.
Но чтобы парламент и президент какого-то государства за какую-то церковь, вопреки ее воле, решали, как ей именоваться, — такое припомнить сложно, если вообще возможно.
Даже Генрих VIII, жаждавший жениться назло папскому престолу, до такого не додумался. А ведь, казалось бы, какая идея: создал себе англиканскую церковь и тут же постановил переименовать католическую, скажем, в «профсоюз друзей папы римского». Мол, дорогие британские католики, никто вашу церковь не запрещает, но «ради облегчения выбора между церквями назовем вещи своими именами».
Можно подумать, такой подход предотвратил бы последовавшие за тем вековые религиозные смуты и поочередную резню то католиков, то протестантов.
А ведь именно так Порошенко трактует цель подписанного им антицерковного закона.
Заметьте, закона, который даже по оценке юристов Верховной рады прямо противоречит 35-й статье Конституции Украины, гарантирующей свободу совести и невмешательство государства в дела церкви.
Понятно, что этот закон будет оспорен в Конституционном суде Украины, как обещает оппозиция. Однако данный суд давно уже превратился в бутафорский орган, полностью подконтрольный власти, поэтому надеяться на него бессмысленно.
Статья, требующая изменения названия УПЦ, наверняка будет отменена лишь со сменой режима, не раньше. А до этого будет твориться беспредел.
Ясно также, что церковь не подчинится требованиям этого «противозаконного закона». От нее требуют закрепить в названии принадлежность к России, так как ее руководящий центр якобы находится в «государстве-агрессоре». Но 1-я же статья Устава УПЦ гласит: «Украинская православная церковь является самостоятельной и независимой в своем управлении и устройстве».
В нескольких пунктах данного документа есть упоминание духовной и организационной связи с Русской православной церковью, причем именно с «Русской», а не «Российской». Это очень важный нюанс.
Дело в том, что в украинском языке оба эти слова обозначаются одинаково: «російський». Однако в Уставе УПЦ подчеркнуто, что она связана с каноническим православным миром «через Руську православну церкву». То есть РПЦ в этом документе обозначена не как церковь государства Россия, а как церковь, объединившая Русь — Россию, Украину и Белоруссию. Но конечно, ни один украинский чиновник или боевик, которые заявятся срывать таблички с храмов УПЦ, в такие подробности вдаваться не будут. Не для того данный закон принимался.
Кстати, на Украине есть еще одна церковь, которая точно подпадает под этот закон: старообрядческая. Украинская архиепископия является структурным подразделением Русской православной старообрядческой церкви, что прописано и в ее Уставе. Поэтому украинские власти наверняка будут требовать насильственного переименования и от нее.
Пойдут ли на это обе церкви? Пока что юристы, представляющие интересы УПЦ, заявляют, что не собираются ничего перерегистрировать и переименовывать.
Они подчеркивают: «Украинская православная церковь является церковью украинского народа, основанной Собором Украинской православной церкви и зарегистрированной в соответствии с украинским законодательством, а ее центр находится в Киеве».
Но можно не сомневаться: через четыре месяца (а именно столько Рада и Порошенко дали на переименование) от УПЦ потребуют изменения в судебном и даже в силовом порядке.
Принятый сейчас закон отмечает, что если церковь «добровольно и с песнями» не внесет изменения в Устав, то его положения в той части, где обозначается название религиозной организации, автоматически потеряют силу.
И крупнейшая церковь Украины просто останется… без названия. Представляете, Безымянная православная церковь.
Соответственно, любые подписанные на сегодня документы об аренде храмов и передаче их канонической церкви будут подлежать отмене и перерегистрации (последнее равносильно отмене).
Украинские законодатели, рьяно кинувшиеся бороться с УПЦ, даже не обратили внимания еще на один парадокс, который сами и создали.
После того как они запретят окончательно вывески с названием «Украинская православная церковь», единственными регионами, где останутся храмы с названиями «Украинская», будут ДНР, ЛНР и Крым, которые по-прежнему являются канонической территорией УПЦ.
Да, несмотря на войну и изменение государственных границ между Россией и Украиной, никому в России не пришло в голову ломать устоявшиеся каноны и традиции, изменять подчинение епархий, отбирать у УПЦ ее территории и храмы или заставлять ее насильно переименовываться.
Мало того, церковь осталась единственным общественным институтом, который еще связывает расколотые линией фронта регионы Донбасса.
Теперь окажется, что в Донецке на кафедральном соборе будет висеть табличка «Украинская православная церковь», а в Мариуполе украинские боевики будут яростно срывать с храмов, подчиненных Донецкому епископу, вывески со словом «Украинская».
Вот вам и очевидный ответ на вопрос, является ли постмайданный киевский режим проукраинским или антиукраинским.
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Владимир Корнилов
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Захарова о провокациях Украины: терпение не безгранично
Фото: Reuters
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала возможность новой провокации Украины в Керченском проливе, передает RT.
По её словам, было задействовано очень много людей для того, чтобы последствия не были катастрофичными.
Ранее секретарь национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов анонсировал новый проход военных кораблей страны через Керченский пролив. Глава СНБО назвал данный вопрос принципиальным и отметил, что с проходом судов «нельзя медлить».
25 ноября три корабля ВМС Украины незаконно пересекли границу России, в связи с чем были задержаны вместе с членами команды.
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Осталось несколько часов: на Украине истекает срок военного положения
26 декабря в 15:00 по московскому времени (14:00 кив.) завершается срок действия военного положения, введённого украинскими властями в 10-ти областях страны.
Напомним, указ Порошенко от 26 ноября 2018 года № 392 вводил военное положение сроком на 30 суток с 14:00 (кив.) 26 ноября в Винницкой, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Запорожской и Херсонской областях, а также на оккупированных Киевом территориях ДНР и ЛНР.
Таким образом, у президента «незалежной» на новую провокацию, подобную «прорыву» ВМСУ в Керченском проливе, остаются считанные часы.
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На Украине в снежном плену застряли сотни машин (ВИДЕО)
Метели серьёзно осложнили движение по автодорогам в Полтавской, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской и других областях Украины.
На некоторых участках в снежном плену оказались сотни машин. Например, такая ситуация сложилась на границе Черкасской и Полтавской областей.
«В снежных сугробах застряло около 200 машин. Ситуация осложняется тем, что с другой стороны грузовик перекрыл движение транспорта и снегоуборочная техника не в состоянии подойти. Из воинской части направлен БТР для освобождения пути», — сообщил глава нацполиции Сергей Князев на своей странице в соцсети.
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СМИ США: Если бы РФ хотела, то пустила бы ко дну весь украинский флот
Американское издание National Interest сделало попытку обстоятельно разобраться в том, что произошло с украинскими катерами и рейдовым буксиром близ Керченского пролива. Важно, что это редкий случай, когда западное средство массовой информации не следует пропагандистским курсом и выбирает возможность здраво проанализировать ситуацию.
Американский журналист Лайл Голдстайн публикует статью, в которой приходит к выводу, что Россия действует вполне разумно, вводя «строгие нормы прохода кораблей через Керченский пролив».
По словам Голдстайна, мост через достаточно узкий пролив сам по себе является сложным объектом при осуществлении судоходства, а потому Россия старается обеспечить безопасность такого судоходства – в том числе с предложением лоцманских услуг.
Голдстайн констатирует:
По словам журналиста NI, если бы у России действительно были намерения по нагнетанию военной обстановки, вся западная территория РФ “была бы давно заполнена ракетами СМД (средней и меньшей дальности), которые были бы нацелены на Европу”.
Голдстайн:
По словам американского журналиста, ключевым эпизодом является тот факт, что в керченском инциденте никто не погиб.
Примечательно, что под статьёй стоит привычная приписка о том, что мнение автора может не совпадать с мнением редакции NI. Имеют полное право…
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Мы должны быть готовы к наступлению: представители 13000 добровольцев Донбасса собрались в Крыму (ФОТО, ВИДЕО)
22 декабря 2018 года в Крыму прошел IV Съезд Межрегиональной общественной организации «Союз добровольцев Донбасса».
Как сообщили «Русской Весне» в пресс-службе «Союза добровольцев Донбасса», на Съезде присутствовало более 300 делегатов из разных регионов России, включая ДНР и ЛНР. Торжественное открытие Съезда состоялись в выставочном центре «Connect Center», расположенном в Симферополе.
Съезд помянул Олега Мамиева, добровольца из Северной Осетии, командира интербригады «Пятнашка», трагически погибшего в мае 2018 года, минутой молчания. Он был одним из учредителей «Союза добровольцев Донбасса», входил в Совет командиров.
Глава «Союза добровольцев Донбасса» Александр Бородай, открывая Съезд, обратил внимание на текущую политическую ситуацию:
«История, в которой мы приняли участие в 2014 году, не закончилась, украинские события ждут своего разрешения. Не стоит обольщаться, президент Украины Порошенко способен на всё. Его единственный шанс — объявить военное положение и отменить выборы.
Мы ожидаем провокаций и существенной военной эскалации. Мы должны быть готовы к тому, чтобы прервать своё относительно мирное существование и довершить то, что не доделали в 2014 году».
Руководитель СДД Андрей Пинчук подвел итоги деятельности Союза за отчётный период:
«Несколько слов о том, что произошло за этот год в контексте деятельности Союза. Центральный штаб СДД перенесен в новое место, мы значительно расширились. Изменился состав руководства Аппарата. В учредительные документы организации также внесены изменения».
Далее Андрей Пинчук рассказал об обстановке, в которой сейчас осуществляется деятельность «Союза добровольцев Донбасса»:
«Практически на всей территории Российской Федерации созданы либо отделения, либо представительства СДД. Состав добровольцев различен, на настоящий момент нас более тринадцати тысяч — в разных подразделениях и территориальных точках.
Напомню, что Союз изначально создавался и до сих пор осуществляет свою деятельность как внеполитическая организация и реализует различные проекты в ходе своей деятельности. На I Съезде мы проголосовали за эти принципы деятельности Союза, и они остаются неизменными. Мы не являемся лоббистами какой-либо политической партии, среди нас есть представители различных политических и общественных объединений.
Среди нас есть, например, представители казачьих объединений, но мы не вмешиваемся в их деятельность, мы исходим из того, что являемся площадкой для различных общественных и политических сил.
Символично, что Съезд проходит в Крыму, и все политические события, которые происходят сейчас вокруг Крыма, говорят о том, что история сейчас пошла на новый виток, и западными силами ведется курс на дальнейшую эскалацию конфликта.
Поэтому Союз будет осуществлять свою деятельность по двум направлениям: по гуманитарному, связанному с оказанием медицинской, юридической и социальной помощи добровольцам и будет учитывать процессы, связанные с обострением, с угрозой полномасштабной войны, в котором добровольческое движение будет востребовано».
В качестве почётных гостей Съезда присутствовали: глава Республики Крым Сергей Аксёнов и депутат Государственной Думы РФ, координатор Координационного комитета «Россия-Донбасс» Андрей Козенко.
Сергей Аксёнов поблагодарил добровольцев за их деятельность и пообещал оказывать всяческую поддержку добровольческому движению.
«В самое тяжелое время Русский мир всегда консолидируется. Поэтому мы будем продолжать поддерживать взаимосвязь. Здесь, в Крыму, вы всегда найдете помощь и поддержку.
Мы поддерживаем постоянный контакт с Главой Союза добровольцев Донбасса Александром Бородаем. Добровольцы, наши соратники, которые продолжают находиться на передовой Русского мира, всегда могут рассчитывать на помощь представителей власти Республики Крым».
Депутат государственной Думы РФ Андрей Козенко отметил, что Съезд добровольцев Донбасса в Крыму — знаковое событие, ведь именно благодаря участию добровольцев Крым состоялся как субъект Российской Федерации и возникли Донецкая и Луганская Народные Республики. Помимо этого, он передал приветствие от коллег из Государственной думы, которые занимаются системной работой по сближению Донбасса и России.
В ходе Съезда был представлен годовой отчет о достигнутых результатах работы Союза и изложены планы развития направлений деятельности СДД.
На следующий день, 23 декабря, в городе Симферополе состоялось торжественное возложение цветов к памятнику «Народному ополчению всех времен».
На возложении присутствовали члены Совета Командиров «Союза добровольцев Донбасса», руководство СДД, глава Республики Крым Сергей Аксёнов и депутат Государственной Думы РФ, координатор Координационного комитета «Россия-Донбасс» Андрей Козенко.
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А вы попaли под caнкции Мeдвeдчyка?
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Там , в законе о военном положении , есть статья об ответственности за результат этого самого положения. Прикалывают объяснялки всевозможных свидомых идиотов о мыслях (неозвученных)! Путина и действиях ( не выполненных) Россией на основе пульсирующего сжатия сфинктера 5-ой точки этих самых идиотов о причинах не состоявшегося ( принятого торгашески на базаре 60-30 ) результата ВП.