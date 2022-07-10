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Сократить население России до 50 млн. человек

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Сократить население России до 50 млн. человек

Лауреат Нобелевской премии мира, бывший президент Польши Лех Валенса призвал сократить Россию до 50 миллионов человек. Об этом сообщает Le Figaro.

Валенса заявил, что необходимо «форсировать смену политического строя в стране, организовать восстание народов». Он считает, что для достижения безопасности в мире Россию надо «расчленить». «Либо изменить политический строй России, либо вернуть ее к населению менее 50 миллионов», — пояснил он.

Экс-президент Польши согласился с тем, что Запад заинтересован в расширении сфер влияния. «Мы должны понимать, что Запад расширяет свою власть через НАТО, Евросоюз, путем расширения, но демократическими способами. Россия делает это при помощи насилия», — сказал Валенса.

Других нобелевских лауреатов премии мира у меня для вас нет.
Скромное обаяние европейского нацизма желающего перевыполнить программу Гитлера.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7728501.html
Метки: валенса, польша, Россия, русофобия
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