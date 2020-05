ЮНИСЕФ: улучшить репродуктивное здоровье людей, а также сократить население планеты. Логика-с

Восточноевропейское отделение ЮНИСЕФ

На первый взгляд, ситуация довольно необычна: замечательный лозунг „Объединимся ради детей" прописан на видном месте логотипа этой организации под патронатом ООН. Прекрасная картинка – ребёнка с родителем на фоне нашей планеты в обрамлении хлебных злаков, своеобразного символа мира и достатка. И … запрещение России в продолжении деятельности на её территории ЮНИСЕФа.



На русскоязычном сайте организации уже первые строчки наводят на размышления:

„Региональное отделение Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) для стран Центральной и Восточной Европы и Содружества Независимых Государств (всего – 22 страны) находится в Женеве (Швейцария)". Швейцария. Подобное взаимно-однозначное соответствие находим и в списке руководства. Бертран Бейнвель – Глава офиса ЮНИСЕФ в Российской Федерации, а остальные 5 руководителей – с русскими именами.





А вот описание списка руководителей ЮНИСЕФа для тех же 22 стран, если выбрать английскую версию.



Выше – портрет руководителя, Marie-Pierre Poirier.



В списке директоров направлений и программ – 13 человек и ни одной русской фамилии.



Лишь одна такая констатация должна настораживать: чьи интересы отстаивают в России все эти иностранные люди с открытыми чистосердечными улыбками?



Чтобы попытаться в этом разобраться, давайте вспомним, как образовалась ЮНИСЕФ. Сначала, в 1946 г. ООН создала временный фонд для помощи детям, пострадавшим в ходе Второй мировой войны. Когда миссия фонда была завершена, то ООН продлила её на неопределённое время, существенно расширив круг полномочий. Штаб-квартира фонда находится в Нью-Йорке.



Головная организация ЮНИСЕФ

Если взглянуть на список послов ЮНИСЕФа в США, то у почитателей „звёзд" непременно закружится голова: Jackie Chan, Britney Spears, Laurence Fishburne, David Beckham,.. Но всё это типичный западный рекламный трюк или маркетинг. Как-то с трудом верится, что избалованный публикой и высочайшими горорарами Бэкхем так истово озабочен судьбами американских детей.



Правда, среди послов фонда есть и более примечательные фигуры. Например, Evelyn Sommer, являющаяся одновременно членом совета директоров Всемирного еврейского конгресса.



А президентом последнего является Ronald S. Lauder. Занимается Лаудер тем, чем ему и предписано заниматься для осуществления главной сионистской цели – захвата мирового господства.



Свой вклад в общее сионистское дело С. Лаудер вносит на ниве пропаганды. Под катом список принадлежащих ему СМИ Восточной Европы.

попадать на страницы гламурных изданий. Но несравненно более могущественных и влиятельных.

Прошу прощение за отступление от основной темы, но уж очень любопытна следующая цитата, взятая с сайта Тульской областной еврейской общины, раскручиваемойПреступление, о котором идёт речь – аресты сионистских троцкистов в 1948 г.»".Либерализм, конечно, силён и умел в передёргивании фактов, в геббельсовской лживости своей пропаганды, в замене привычных людям смыслов на искажённые, а порой и прямо на противоположные. В приведённой цитате столько лжи, что от негодования прямо захватывает дух.Давайте посмотрим, почему сталинская цитата на удивление столь коротка. Вот сталинское определение нации:". На основе этого определения Ленин и Сталин делали вывод, что евреи не являются нацией, поскольку их объединяет лишь религия и некоторые остатки национального характера. Поэтому Сталин относил евреев к „. Что тут неправильного, а тем более оскорбительного для евреев – непонятно.Но главное в цитате от Лаудера даже не сталинская фраза,и которую легко можно понять в том смысле, что Сталин,, евреев за людей не считалА вопиющая ложь первых двух строчек просто не поддаётся оценке. Говорить о каком-то навязываемом компартией неравенстве евреев?Не в руках ли сионистов были под контролем все лагеря, куда ссылало людей сионистское большинство ЧК? Или министром иностранных дел России не был Меер-Генох Моисеевич Ва́ллах, он же – Литвинов?Неприкрытая наглая лаудеровская ложь, рассчитанная на развращённую нравственно его же телеканалами публику, забывшую, что значит думать собственной головой. Такой получается замкнутый пропагандистский круг: СМИ убивают в человеке способность применять здравый смысл, поэтому он верит даже самой откровенной лжи, которая ему преподносится теми же СМИ.Однако послы фонда ЮНИСЕФ – это всё же обычные свадебные генералы, не считая вышеупомянутую Evelyn Sommer. Хотя, просматривая список актёров и футболистов, неожиданно натыкаемся ещё на одну значимую фигуру:Charles Lyons, U.S. alternate representative фонда.Смотрим рабочую часть биографии Лионса и … натыкаемся на весьма примечательную строку: работал директором пов фонде Билла и Мелинды Гейтс. В данном случае Билл Гейтс интересен публичным озвучиванием одного всепланетного либерального замысла: сократить население планеты. Планеты, которая с лёгкостью могла бы прокормить здоровой пищей несколько сегодняшних населений. Если бы миром правил не звериный либерализм, а нравственность.Ссылка на оригинал выше, а в русском переводе фраза звучит так:.»И здесь, как и в случае с Лаудером мы видим полное искажение смыслов. Ведь говорить одновременно о задаче сокращения населения и о „" – это, извините, приводит к логическому зацикливанию.В общем-то, теперь становится понятным и высказывание Хиллари Клинтон:».Для тех, кто ещё сомневается в истинном смысле понятия „", пояснение даёт советник Клинтон, Нина Фёдорофф:Хорошо, а причём тут Клинтон? Да просто William H. Gates III – член фонда Клинтонов , который также борется за всемирноеГораздо интереснее состав деятелей фонда, финансирующего ЮНИСЕФ: U.S. Fund for UNICEF, американский фонд ЮНИСЕФа. Тут, как водится в подобных правозащитных случаях, целая плеяда других „звёзд", таких, какие обычно стараются не



Приведём лишь несколько примеров. Председатель совета директоров фонда ЮНИСЕФ – Anthony Pantaleoni, является основателем и президентом компании, недавно поглощённой MedAssets, Inc., чья многомиллиардная деятельность заключается в захвате управления больничного сектора через финансирование и оптимизацию деятельности учреждений здравоохранения в разных странах.



Sherrie Rollins Westin, бывшая помощница Буша ст., а ныне – вице-президент компании Sesame Workshop, деятельность которой по правозащитному обучению детей, по заботе об их здоровье распространяется на … 151 страну! Уровень!!!



Только либералы, для которых верность – устаревшее и ненужное понятие, всё же в одном остаются себе верны. Декларировать одно, а делать совершенно другое. Т.н. забота о детях сводится к двум основным положениям: готовить их к пользованию положений ювенальной юстиции и к проведению прививок, которые нередко приводят к бесплодию.



Тут даже не надо искать доказательства, достаточно указать, что цитированная выше Хиллари Клинтон входила в совет директоров Сезама. Вот и получаем либеральный дискурс: население планеты надо уменьшить, поэтому надо заботиться о репродуктивном здоровье азиатских и африканских детей.



Если кому-то директорство Клинтон в Sesame Workshop покажется лишь досадным совпадением – пожалуйста, другой факт участия в Сезаме сильных мира сего, тех из них, которые желают уничтожить большинство населения планеты.



Когда Sesame Workshop в 70-х годах прошлого столетия искала спонсоров, чтобы стать независимой от финансирования правительством США, то именно фонд Форда стал всемерно поддерживать организацию. Управляющая делами фонда Форда, Cecile Richards, одновременно являлась верховным контролёром (супервайзером) фонда Тэда Тёрнера, известного медиамагната. Вот мечта Тёрнера:

«Всё население 250 – 300 млн. человек, сократить 95 % от нынешнего уровня – было бы идеально»..

Даже Хиллари Клинтон перед Тёрнером предстаёт гуманисткой.



Если посмотреть на других директоров фонда, финансирующего ЮНИСЕФ, то будет то же самое, вскроются нити, тянущиеся к тем, кто желает не давать людям планеты права иметь детей.

Gary M. Cohen одновременно является директором фонда CDC Foundation. Вот, что фонд пишет о себе:

„С 1995 г. фонд CDC (фонд Центра по контролю и предотвращению заболеваний) выделил Центру $350 млн. Запустил по всей планете более 600 программ и создал сеть из частных лиц и организаций для поддержки CDC и здоровья населения".



Цели, судя по описанию – замечательные. Вот только почётным президентом фонда является бывший американский президент. Его фонд, фонд Дж.Картера, помимо насаждения демократии по всему миру также работает и на рынке здоровья, в основном – в чёрной Африке. Кстати, именно на последнем поприще сделано немало хорошего, чтобы предотвратить распространение по планете некоторых африканских инфекционных заболеваний.



Это то, о чём открыто пишут, внешняя сторона работы фонда Картера. А вот если задаться вопросом, кто явился главным финансовым спонсором фонда, то ответ такой: другой фонд, Билла и Мелинды Гейтс. Тех самых, что борются за репродуктивное здоровье населения, одновременно желая последнее значительно подсократить.



Гейтс заявляет: "Сначала мы получили население. В мире сегодня 6,8 млрд. человек. Это число возрастет до примерно 9 миллиардов. Теперь, если мы действительно сделаем большую работу по новым вакцинам, здравоохранению, услугам в области репродуктивного здоровья, мы уменьшим его, возможно, на 10 или 15 процентов".



Или возьмём другого директора U.S. Fund for UNICEF, James Walton. Тут всё просто, у него всего два места работы: указанный фонд ЮНИСЕФа и CNN Worldwide. Вы помните, кто является владельцем последней? Правильно, человек, желающий оставить на планете лишь 250 – 300 млн. человек – Тед Тёрнер.



Заключение

Приведённых примеров вполне достаточно даже для самых убеждённых скептиков, чтобы понять истинную цель деятельности ЮНИСЕФа: сократить население планеты, используя детей, как один из методов достижения её. Здесь всё очень тесно взаимосвязано: воспитание детей, прививки, ювенальная юстиция, взращивание потребителя,..



То, что иные прививки приводят к бесплодию или к тяжёлым заболеваниям – достаточно известный факт. Ювенальная юстиция вкупе с особенным воспитанием детей сводится к пропаганде педерастии, что сказывается, безусловно, на численности потомства. Взращивание потребителя также является сдерживающим фактором рождаемости. Чтобы убедиться в последнем, достаточно взглянуть на нулевой прирост населения в Западной Европе.



Всё перечисленное составляет суть деятельности ЮНИСЕФа. Отрадно, что у руководства страны хватило политической воли прекратить деятельность USAID и UNICEF на территории нашей Родины. Теперь дело за малым: закрыть правозащитные разведконторы типа „Евразии", число которым многия сотни, а затем спокойно свернуть с либерального пути.



Россия и либерализм – суть вещи несовместимые.



***

.