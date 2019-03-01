Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 01 марта 2019

Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) предупредил о повышении уровня младенческой смертности в лагере «Аль-Рукбан» с угрожающей скоростью, указывая на смерть одного ребенка в лагере каждые пять дней с начала этого года.

Международная организация, действующая под эгидой Организации Объединённых Наций, призывает содействовать беспрепятственному доступу гуманитарной помощи к детям, которые в этом нуждаются.

Региональный директор ЮНИСЕФ Хайрат Кабалари сказал, что маленькие дети и младенцы уже практически ежедневно умирают из-за недоедания, сепсиса, респираторных заболеваний и других заболеваний, которые можно предотвратить с помощью доступа к адекватному медицинскому обслуживанию и базовым условиям жизни.

Военный источник прокомментировал «Русской Весне» сложившуюся в зоне оккупации США обстановку:

«Ситуация в лагере «Эр-Рукбан» продолжает ухудшаться.

Там процветает криминал, боевики заставляют беженцев работать за еду, отмечено множество случаев сексуального насилия в отношении женщин и детей. Сохраняется угроза распространения эпидемий, особенно среди несовершеннолетних. Разовая вакцинация восьми тысяч подростков, проведенная в лагере в период нахождения там гумконвоя, в условиях отсутствия доступа квалифицированной медпомощи может иметь лишь ограниченный эффект.

В ходе опроса, проведенного в лагере «Эр-Рукбан» сотрудниками Международного Комитета Красного Креста и Сирийского общества Красного полумесяца в период нахождения в лагере гуманитарного конвоя ООН, большинство беженцев изъявили желание покинуть зону Эт-Танф и возвратиться к местам прежнего проживания.

Центром по примирению враждующих сторон 23 февраля в присутствии советника главного координатора управления ООН по гуманитарным вопросам Раны Закут проведена встреча с шейхами племен, к которым принадлежат беженцы, оказавшиеся в зоне Эт-Танф.

Собравшиеся подтвердили готовность своих соплеменников покинуть «Эр-Рукбан» при поддержке ООН и России.1 марта российский и сирийский межведомственные координационные штабы по возвращению и распределению беженцев выступили с заявлением о готовности направить колонны транспорта непосредственно в сам лагерь «Эр-Рукбан» для эвакуации сирийских граждан в родные места.

Но проведению данного мероприятия препятствует позиция Соединенных Штатов, с ведома которых боевики насильно удерживают в превращенном в гетто лагере десятки тысяч людей.

Разрешение на эвакуацию получает лишь тот, кто может заплатить 300 долларов. Подавляющему большинству беженцев такие деньги взять неоткуда.

Позиционируя себя защитниками обитателей «Эр-Рукбана», американцы на самом деле бросили их на произвол судьбы.

Практически население лагеря используется как живой щит для дислоцированных в зоне Эт-Танф вооруженных группировок.

Более того, по информации, поступившей от дружественных Дамаску представителей иракских спецслужб, в Эт-Танф под охраной военных США направлены через Иорданию двести боевиков ИГИЛ*, сдавшихся в районе населенного пункта Эль-Багуз Эль-Фокани на восточном берегу Евфрата. Их возможной целью является проведение диверсий против расположенных по периметру подконтрольной США 55-километровой зоны сирийских правительственных подразделений.

Еще несколько сотен террористов были переправлены через Евфрат в районе иракской границы и пытаются прорваться небольшими группами на сирийскую территорию. Их семьи в качестве заложников увезены американцами в лагерь «Эль-Хол» в провинции Эль-Хасака».

Заседание штабов России и Сирии

Отметим, что перед этим в Москве прошло совместное заседание межведомственных координационных штабов России и Сирии, где российские военные сообщили, что подконтрольные Штатам вооруженные группировки во главе с НВФ «Магавир Эс-Саура» фактически насильственно удерживают беженцев, желающих покинуть лагерь, требуя за выход значительные суммы в долларах США. Таких денег у беженцев нет.

«Гуманитарная ситуация в лагере “Рукбан” продолжает оставаться тяжелой. Женщины, дети, инвалиды не имеют никакой поддержки. Продолжает оставаться высоким уровень насилия, в том числе и сексуального. Среди обитателей лагеря распространены давно изжитые в мировой практике заболевания, такие как педикулез и чесотка. Люди продолжают гибнуть из-за переохлаждений, антисанитарии, кожных заболеваний, гриппа, кори, туберкулеза, астмы, отсутствия элементарной медицинской помощи, продуктов питания и топлива.

Отмечены случаи попадания беженцев в “продуктовое рабство” по причине безденежья. Оказываемая по линии международных организаций помощь попадает в руки боевиков и кардинально улучшить ситуацию не в состоянии», — говорится в заявлении Минобороны России, озвученном на заседании координационных штабов РФ и САР.

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* Запрещенная в РФ террористическая организация.