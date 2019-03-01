Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 01 марта 2019
- 07:55 Военные США вывезли 50 тонн золота ИГИЛ из Сирии, — СМИ.
- 04:39 Боевики США устроили «ад» на границе Сирии (ФОТО).
- 01:00 «Мы захватили 100% халифата: Трамп заявил о полной победе над ИГИЛ в Сирии.
- 28.02 23:27 Испытания дрона-камикадзе КУБ-БЛА в Сирии.
Военные США вывезли 50 тонн золота ИГИЛ из Сирии, — СМИ
Военнослужащие США вывезли из Сирии около 50 тонн золота, договорившись с террористами в провинции Дейр-эз-Зор.
Об этом сообщает сирийское государственное новостное агентство SANA.
Агентство утверждает, что боевики передали все свое золото — около 40 тонн — военным США в обмен на гарантии безопасности. Еще 10 тонн золота американские военнослужащие нашли в других тайниках террористов ИГИЛ*.
По данным журналистов, золото исламисты награбили на территории Ирака и Сирии и спрятали в окрестностях населенного пункта Багхуз в последнем анклаве группировки в провинции Дейр-эз-Зор.
Напомним, в декабре 2018 года президент США Дональд Трамп заявил о победе над ИГИЛ в Сирии и объявил о выводе американского военного контингента из страны.
Позже он уточнил, что из заявленных двух тысяч солдат и офицеров ВС США в Сирии останутся не две сотни, как планировалось ранее, а 400.
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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Боевики США устроили «ад» на границе Сирии (ФОТО)
Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) предупредил о повышении уровня младенческой смертности в лагере «Аль-Рукбан» с угрожающей скоростью, указывая на смерть одного ребенка в лагере каждые пять дней с начала этого года.
Международная организация, действующая под эгидой Организации Объединённых Наций, призывает содействовать беспрепятственному доступу гуманитарной помощи к детям, которые в этом нуждаются.
Региональный директор ЮНИСЕФ Хайрат Кабалари сказал, что маленькие дети и младенцы уже практически ежедневно умирают из-за недоедания, сепсиса, респираторных заболеваний и других заболеваний, которые можно предотвратить с помощью доступа к адекватному медицинскому обслуживанию и базовым условиям жизни.
Военный источник прокомментировал «Русской Весне» сложившуюся в зоне оккупации США обстановку:
«Ситуация в лагере «Эр-Рукбан» продолжает ухудшаться.
Там процветает криминал, боевики заставляют беженцев работать за еду, отмечено множество случаев сексуального насилия в отношении женщин и детей. Сохраняется угроза распространения эпидемий, особенно среди несовершеннолетних. Разовая вакцинация восьми тысяч подростков, проведенная в лагере в период нахождения там гумконвоя, в условиях отсутствия доступа квалифицированной медпомощи может иметь лишь ограниченный эффект.
В ходе опроса, проведенного в лагере «Эр-Рукбан» сотрудниками Международного Комитета Красного Креста и Сирийского общества Красного полумесяца в период нахождения в лагере гуманитарного конвоя ООН, большинство беженцев изъявили желание покинуть зону Эт-Танф и возвратиться к местам прежнего проживания.
Центром по примирению враждующих сторон 23 февраля в присутствии советника главного координатора управления ООН по гуманитарным вопросам Раны Закут проведена встреча с шейхами племен, к которым принадлежат беженцы, оказавшиеся в зоне Эт-Танф.
Собравшиеся подтвердили готовность своих соплеменников покинуть «Эр-Рукбан» при поддержке ООН и России.1 марта российский и сирийский межведомственные координационные штабы по возвращению и распределению беженцев выступили с заявлением о готовности направить колонны транспорта непосредственно в сам лагерь «Эр-Рукбан» для эвакуации сирийских граждан в родные места.
Но проведению данного мероприятия препятствует позиция Соединенных Штатов, с ведома которых боевики насильно удерживают в превращенном в гетто лагере десятки тысяч людей.
Разрешение на эвакуацию получает лишь тот, кто может заплатить 300 долларов. Подавляющему большинству беженцев такие деньги взять неоткуда.
Позиционируя себя защитниками обитателей «Эр-Рукбана», американцы на самом деле бросили их на произвол судьбы.
Практически население лагеря используется как живой щит для дислоцированных в зоне Эт-Танф вооруженных группировок.
Более того, по информации, поступившей от дружественных Дамаску представителей иракских спецслужб, в Эт-Танф под охраной военных США направлены через Иорданию двести боевиков ИГИЛ*, сдавшихся в районе населенного пункта Эль-Багуз Эль-Фокани на восточном берегу Евфрата. Их возможной целью является проведение диверсий против расположенных по периметру подконтрольной США 55-километровой зоны сирийских правительственных подразделений.
Еще несколько сотен террористов были переправлены через Евфрат в районе иракской границы и пытаются прорваться небольшими группами на сирийскую территорию. Их семьи в качестве заложников увезены американцами в лагерь «Эль-Хол» в провинции Эль-Хасака».
Заседание штабов России и Сирии
Отметим, что перед этим в Москве прошло совместное заседание межведомственных координационных штабов России и Сирии, где российские военные сообщили, что подконтрольные Штатам вооруженные группировки во главе с НВФ «Магавир Эс-Саура» фактически насильственно удерживают беженцев, желающих покинуть лагерь, требуя за выход значительные суммы в долларах США. Таких денег у беженцев нет.
«Гуманитарная ситуация в лагере “Рукбан” продолжает оставаться тяжелой. Женщины, дети, инвалиды не имеют никакой поддержки. Продолжает оставаться высоким уровень насилия, в том числе и сексуального. Среди обитателей лагеря распространены давно изжитые в мировой практике заболевания, такие как педикулез и чесотка. Люди продолжают гибнуть из-за переохлаждений, антисанитарии, кожных заболеваний, гриппа, кори, туберкулеза, астмы, отсутствия элементарной медицинской помощи, продуктов питания и топлива.
Отмечены случаи попадания беженцев в “продуктовое рабство” по причине безденежья. Оказываемая по линии международных организаций помощь попадает в руки боевиков и кардинально улучшить ситуацию не в состоянии», — говорится в заявлении Минобороны России, озвученном на заседании координационных штабов РФ и САР.
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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«Мы захватили 100% халифата: Трамп заявил о полной победе над ИГИЛ в Сирии
Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что «халифат» террористической группировки ИГИЛ в Сирии полностью разбит.
«Мы захватили 100% халифата. Имеется в виду район, территория. Мы сделали это гораздо быстрее, чем предполагалось», — заявил Трамп, выступая перед военнослужащими на Аляске.
Остановку на Аляске президент США сделал по пути из Вьетнама, где 27—28 февраля прошел его саммит с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Выступление главы государства транслировали американские телеканалы.
Ранее, 22 февраля, Трамп уже выступал с аналогичным заявлением. Однако в четверг командование коалиции по борьбе с ИГИЛ* опубликовало отчет о боевых операциях с 10 по 23 февраля, из которого следовало, что за этот период в Сирии по террористам были нанесены более 180 ударов, а в Ираке, где активные боевые действия были закончены еще в прошлом году, — 25 ударов.
Трамп заявлял, что намерен вывести американских военнослужащих из Сирии, но при этом может оставить там небольшой контингент. Сообщалось, что США разместятся на северо-востоке Сирии в качестве миротворческой миссии, еще 200 в «зоне предотвращения конфликтов» в Ат-Танфе, причем на северо-востоке они будут частью европейской миссии численностью от 800 до 1,5 тысячи человек.
США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против ИГИЛ, причем в Сирии действуют без согласия властей страны.
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* запрещённая в РФ террористическая организация
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Испытания дрона-камикадзе КУБ-БЛА в Сирии
Об испытаниях нового дрона-камикадзе в Сирии.
По нынешним временам, очень модная вещь, которая уже на практике в ряде локальных конфликтов показала свою эффективность (наиболее известен налет дрона-камикадзе на авиабазу "Аль-Анад" в Йемене, который устранил сразу несколько высокопоставленных функционеров коллаборационистов.
Для РФ Сирия уже традиционно выступила испытательным полигоном для обкатки новых и перспективных образцов вооружений на террористах.
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