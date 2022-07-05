Письма из опалы. Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. Михаил Величко
ПЕРЕПИСКА ИВАНА ГРОЗНОГО С АНДРЕЕМ КУРБСКИМ
https://konzeptual.ru/perepiska-ivana-groznogo-s-andreem-kurbskim-11855?utm_source=smi
✅ Какую характеристику можно дать воеводе Андрее Курбскому? Почему он выбрал путь диссиденства?
✅ Как повлияло содержание этой переписки на внутренний политический климат в государстве?
✅ Почему сегодня переписка царя и воеводы стала актуальной?
✅ Какие проводимые Иваном IV политики способствовали исходу сторонников Андрея Курбского?
✅ Опричнина являлась реализацией полной функции управления? Справилась ли опричнина с поставленной задачей?
✅ Присутствует в предательстве Андрея Курбского внешний фактор управления?
✅ Сегодня каждый – блогер, можно ли ожидать от уехавших диссидентов в ближайшее время появления новых потуг на “Переписку”? А следовательно новых попыток “расшатать лодку”?
✅ Как бы вы охарактеризовали период в контексте которого возникла переписка царя Ивана IV Грозного с военачальником Андреем Курбским?
✅ Как обстоят дела с контекстом подлинности переписки, как много было привнесено в нее поздними авторами?
✅ Кто сегодняшний читатель “Переписки Ивана Грозного с Андреем Курбский”?
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