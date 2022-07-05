Илья Мощанский. Панфиловцы. Бои 16 ноября 1941 года
Илья Мощанский. Панфиловцы. Бои 16 ноября 1941 года.
Рассказ про бои 316-й стрелковой дивизии и 16-й армии 16 ноября 1941 года:
- Прорыв советской обороны немецкими подвижными соединениями.
- Героическая оборона панфиловцев.
- Что происходило южнее и севернее полосы обороны 316-й стрелковой дивизии.
- Итоги дня.
Предыдущие ролики:
Панфиловцы. Бои на Волоколамском направлении 1 – 15 ноября 1941 года:
https://youtu.be/hOqz3fDV3QM
Панфиловцы. Бои за Волоколамск 16 – 31 октября 1941 года:
https://youtu.be/eyNPbFEfj1M
Панфиловцы. Личный состав 316-й стрелковой дивизии:
https://youtu.be/KEOt1AyCl4A
Книга “Нарвский рубеж” продается следующим образом — в электронном виде через почту narwa1944@mail.ru Алексея Исаева — Стоит электронный макет — 290 рублей.
Поддержи наши проекты: http://tacticmedia.ru/donate/
Ранний доступ к нашим новостям и видео: https://sponsr.ru/tacticmedia/
Tacticmedia Вконтакте: https://vk.com/tacticmedia
Телеграмм: https://t.me/TacticMedia_Official
Дзен: https://zen.yandex.ru/tacticmedia
Rutube: https://rutube.ru/channel/23606772/