Илья Мощанский. Люди Панфиловской дивизии
Илья Мощанский рассказывает про личный состав 316-й Панфиловской дивизии.
- Биография Панфилова.
- Биография Клочкова (Почему Клочков не Диев).
- Биография Капрова.
- Биография Гундиловича.
- Биографии других командиров Панфиловской дивизии.
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