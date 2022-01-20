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Илья Мощанский. Люди Панфиловской дивизии

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Илья Мощанский рассказывает про личный состав 316-й Панфиловской дивизии.
- Биография Панфилова.
- Биография Клочкова (Почему Клочков не Диев).
- Биография Капрова.
- Биография Гундиловича.
- Биографии других командиров Панфиловской дивизии.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=KEOt1AyCl4A
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